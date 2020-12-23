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Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube

Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube

Державна Дума РФ на засіданні в середу прийняла в остаточному, третьому читанні резонансний закон про заборону цензури з боку інтернет-порталів - як повідомлялося, це торкнеться YouTube і Facebook.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Згідно з документом (N 1058572-7), Роскомнагляд зможе блокувати повністю або частково інтернет-ресурси, що обмежують значиму інформацію на території РФ за ознаками національності, мови, походження, майнового і посадового становища, професії, місця проживання та роботи, ставлення до релігії і ( або) в зв'язку з введенням іноземними державами політичних або економічних санкцій щодо Росії чи росіян. Окремо наголошується, що блокування може послідувати за "дискримінацію щодо матеріалів російських засобів масової інформації".

У разі обмеження або уповільнення доступу будуть використовуватися технічні засоби протидії загрозам, передбачені положеннями раніше прийнятого закону "Про суверенній інтернеті".

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Блокування буде ініціювати Генпрокуратура за погодженням з МЗС Росії. Ресурси, які будуть помічені в порушенні нового закону, потраплять до спеціального списку сайтів, "причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян РФ". Роскомнагляд буде вводити обмежувальні заходи до цього списку.

Потенційно закон може бути застосований проти популярних західних соціальних мереж. Автори в пояснювальній записці до документа зазначають, що серед порталів, які в 2020 році блокували інформацію російських ЗМІ, помічені Twitter, Facebook і YouTube.

Ініціатива була внесена в нижню палату 19 листопада. Авторами проєкту закону, зокрема, стали голова комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн і його заступники Максим Кудрявцев, Олександр Ющенко, Сергій Боярський.

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Топ коментарі
+16
ватник сидя в болоте, пишет в Интернете шо - Сорос - зло, пяндосы - иллюминаты, а потом думает - придет ли тащь майор, или я все правильно написал(поправляя кресло, то есть бутылку)
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23.12.2020 10:48
+12
рашка, обосРашка, такая азиопская паРаша. Убогие.

Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube - Цензор.НЕТ 6026
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23.12.2020 10:50
+8
Лучше б кацап намазал анальное отверстие своей руской жопы мазью Финалгон и насладился собственными рускими трелями. Не нужно кацапу позволять пользование сетью интернет и разносить рускую вонь по миру. Кацап должен срать в дырку...
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23.12.2020 10:57
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Да срать людям на их запреты - все уже про VPN знают...
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23.12.2020 10:44 Відповісти
Незабаром і в Україні з"явиться такий само закон від Слуг Наріда !!)))
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23.12.2020 11:00 Відповісти
На росії інша ситуація.... там вже провайдерами встановлена апаратна частина фаєрволів... Фільтрується весь трафік..
не обійдеш VPN
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23.12.2020 11:10 Відповісти
ватник сидя в болоте, пишет в Интернете шо - Сорос - зло, пяндосы - иллюминаты, а потом думает - придет ли тащь майор, или я все правильно написал(поправляя кресло, то есть бутылку)
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23.12.2020 10:48 Відповісти
При тому, що Сорос "влив" в парашу пару мільонів долларів, коли вони подихали в 80-90х Треба їх пиз-ди-ти .....
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23.12.2020 10:52 Відповісти
це сороса за таке потрібно отпи...дити
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23.12.2020 13:52 Відповісти
Лучше б кацап намазал анальное отверстие своей руской жопы мазью Финалгон и насладился собственными рускими трелями. Не нужно кацапу позволять пользование сетью интернет и разносить рускую вонь по миру. Кацап должен срать в дырку...
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23.12.2020 10:57 Відповісти
Пусть еще введут полное эмбарго и отключатся от SWIFT.
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23.12.2020 11:41 Відповісти
Эти ватники на своих сайтах на фотках все с георгиевскими ленточками сфотканы, чтобы показать лояльность к власти России, такое впечатление что работники ФСБ за ними даже в туалет ходят, чтобы что то у них вынюхать
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23.12.2020 11:10 Відповісти
Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube - Цензор.НЕТ 1667
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23.12.2020 13:55 Відповісти
Готовятся войти в КНР.
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23.12.2020 10:48 Відповісти
Скорее в КНДР
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23.12.2020 10:54 Відповісти
Чекаємо на кальку для українців від зеленої плісняви !!)))
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23.12.2020 10:58 Відповісти
рашка, обосРашка, такая азиопская паРаша. Убогие.

Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube - Цензор.НЕТ 6026
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23.12.2020 10:50 Відповісти
та правильно. в инете их "плохому научат" (С) ))
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23.12.2020 10:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pJEGkde1GXM где то так ))
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23.12.2020 10:55 Відповісти
скоро(вот прям уже) СевКорея по сравнению с расеей покажется открытой и даже развитой страной.....
крепостные должны знать одно мнение - мнение царя! .... всё остальное цензура.....
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23.12.2020 10:53 Відповісти
Отключите уже на паРаше Солнце.. Навечно.
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23.12.2020 10:54 Відповісти
- Ну, фсё, "Гейропа" с "пиндосами", кончилось ваше мнимое превосходство!... Мы блокируем ваш гнилой Интернет и запускаем нашу "Чебурашку". Будет теперь у нас свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
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23.12.2020 10:55 Відповісти
Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube - Цензор.НЕТ 4557
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23.12.2020 10:55 Відповісти
еще один шаг к чебурашке ))
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23.12.2020 10:57 Відповісти
Опа! Русская свинья в действии! Последний месяц,в связи с ухудшением ситуации с пандемией,сижу дома,и конечно,зачастил на Цензор. Сейчас попробовал проплатить за мобильник -и не получается,хотя всегда было нормально! То есть,приходит на работу в фсб какой-нибудь алкаш с мутными глазами -типа тот немытый Таякин,из обоссанного подъезда,который координировал операцию по отравлению Навального,а ему говорят,а ну набери побольше говна в рот и насри тому наглецу,что нас обижает. Вот и не идет оплата...
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23.12.2020 11:00 Відповісти
Ни хрена себе! Вот что животворящий Цензор делает -прошла транзакция оплаты!
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23.12.2020 11:59 Відповісти
На нас ровняются.
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23.12.2020 11:01 Відповісти
а хіба у нас є страждальці за одноглазніками та контактами?
Зі всього російського інтернет виробництва хіба що карти Яндекс були кращі за американський продукт - все інше трешак + шпіонаж + зомбування
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23.12.2020 12:09 Відповісти
Тебя другие уже зомбировали.
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23.12.2020 12:12 Відповісти
невже ломка за чебурнетом?
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24.12.2020 00:47 Відповісти
тепер будемо точно знати,що будь-який кацап з расєї -точно з ЛАхті...
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23.12.2020 11:06 Відповісти
Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube - Цензор.НЕТ 2771
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23.12.2020 11:12 Відповісти
Крепостным незачем знания. Московский царёк лучший в мире историк и математик, и обучает (обувает) лаптеногих уже давно.
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23.12.2020 11:07 Відповісти
он й ще видатний генетик, виправляє хрюцьку хромосому
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23.12.2020 13:59 Відповісти
Заборонили б Інтернет, як такий.
Та й по всьому.
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23.12.2020 11:08 Відповісти
Сірожа Боярський, хто не в курсі, це "динозаврик", синочок д'Артаньяна
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23.12.2020 11:08 Відповісти
то й хрєн кацапам в сраку щоб голова не шаталась
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23.12.2020 11:17 Відповісти
Всяким способом хотят запретить трансляцию канала Навального,который на своем канале дает угля всей шайке.
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23.12.2020 11:29 Відповісти
Все так злорадствуют, будто у нас под подобным предлогом не заблочены рос. соцсети, которыми пользовались миллионы украинцев.
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23.12.2020 11:29 Відповісти
А зачем ***********, пропагандирующие убийство украинцев? Мало Крыма и донбабве?
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23.12.2020 11:31 Відповісти
У них же наверняка подобное оправдание есть, только у нас запрет называется защитой гос безопасности, а как там, то конечно же цензура, никак иначе.
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23.12.2020 11:48 Відповісти
Так зачем тебе эти сети, поясни ?
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23.12.2020 11:54 Відповісти
Вот. Поэтому у нас и война в стране . Из-за оккупации ********** информационного поля Украины. И в придачу 49% инертного и ватного населения .
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23.12.2020 13:04 Відповісти
Да-да, опять народ не такой, сто раз слышал эти бредни.
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23.12.2020 14:11 Відповісти
На ордло вот ведь классно , и ВК и одноглазики есть . Правда комендантский час , пыточная "Изоляция" , но это ж ничего , правда ? Может стоит переехать ткда, раз цивилизованная Украина так не мила?
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23.12.2020 14:16 Відповісти
Так переезжайте, если тут народ сплошь зомбированы, сплошь инертная вата.
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23.12.2020 14:23 Відповісти
И крайний вопрос:"чей Крым? Что происходит на Донбассе?"
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23.12.2020 14:26 Відповісти
По закону Украины Крым украинский, а на Донбассе военная агрессия РФ. Надеюсь ответом довольны.
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23.12.2020 14:28 Відповісти
Ок. Спасибо за честные ответы. Мне все ясно.
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23.12.2020 14:34 Відповісти
Кстати перед выборами Зеленский негативно высказывался о запрете соцсетей, это была одна из причин, почему я его на выборах поддержал. Жаль он полностью предал своих избирателей, в итоге стал копией Пороха.
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23.12.2020 14:26 Відповісти
Даже если вынести за скобки поток лживой рашистской пропаганды, кацапских ботов и тд. Ничего, что у этих вконтактиков с ватоклассниками база данных пользователей, включая все их переписки и тд., под колпаком кацапских спецслужб находятся?
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23.12.2020 13:04 Відповісти
Дебіл хахляцький детектед! Однокласнікі тобі в сраку, ідіот!
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23.12.2020 13:02 Відповісти
Россияне, КНДР вершина к чему стремится ваше общество.
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23.12.2020 11:35 Відповісти
Пишут, что они обязали пейсатые сети самим удалять контент, связанный с насилием, а если они не будут это делать, их будут блокировать. Это после смерти в прямом эфире, когда трэш-стример девушку насмерть забил. а потом плакал над ее трупом. И куча народу в прямом эфире это наблюдала. Там вообще трансляции из накрко-притона велись. типа как у нас покойного Мопса смотрели. Но я вообще против запретов. Я считаю, что даже Контакт не стоило запрещать. Запретный плод сладок.
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23.12.2020 11:36 Відповісти
Призрак чебурнета становится уже не призраком.
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23.12.2020 11:37 Відповісти
Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube - Цензор.НЕТ 2447
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23.12.2020 11:39 Відповісти
Скоріше б. Можна буде відвідувати ці сайти без тьми ботів звідти
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23.12.2020 12:03 Відповісти
Кацапські тролі на жаль не зникнуть
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23.12.2020 13:01 Відповісти
придурки. вже тєлєгу колись блокували...
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23.12.2020 12:17 Відповісти
Хто б здивувався. На балалайні це правило, а не дивина.
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23.12.2020 12:20 Відповісти
А "шторка" металева все щільнійше й щільнійше зачиняється... "кто сказал что на рассєі нєт свабоди"
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23.12.2020 12:41 Відповісти
кащюнник Байден абезаружен😂
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23.12.2020 13:17 Відповісти
Нам бы тоже не мешало заблочить на Ютубе в Украине всю медведчуковскую шоблу и петушариков.Население у нас тупорылое и клюет на зрадофилию и роспропаганду как караси на макуху.
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23.12.2020 13:32 Відповісти
Отличное решение
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23.12.2020 14:27 Відповісти
кацапы в гетто, это прекрасная новость.
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23.12.2020 15:22 Відповісти
Да отпилить им кабель и все. Пусть не напрягаются, мы сами все отпилим. Еще бы свифт отрезать, вот тогда мокшане завоют.
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23.12.2020 15:30 Відповісти
 
 