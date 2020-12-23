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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Київ (19130) Кличко (3478) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За добу від COVID-19 у Києві померли 30 осіб, виявлено 1381 випадок, серед захворілих 91 дитина і 42 медики, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли 30 осіб, виявлено 1381 випадок, серед захворілих 91 дитина і 42 медики, - Кличко

У Києві від початку пандемії підтвердили 103 663 випадки коронавірусної інфекції.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві за минулу добу виявили 1381 хворого на коронавірус. Померли 30 осіб. Загалом за період пандемії в столиці 1779 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 103 663", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 778 жінок віком від 18 до 90 років, 512 чоловіків віком від 19 до 86 років, 40 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 51 хлопчик від 7 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 42 медики. Всього за час пандемії захворіли 3639 столичних медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізовано 98 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 947 осіб. Загалом коронавірус побороли 34 928 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 288. У Деснянському - 165 і в Дніпровському районі - 152 випадки.

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А что сделал МЕР Киева что бы это предотвратить ????
То что умирают мы знаем, мы не видим действия предотвращения этому ......
Опять как с гололедом, МЭР ждет потепление и само растанет ?
Может громаде пора пересмотреть обязанности МЭРА ???
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23.12.2020 11:16 Відповісти
 
 