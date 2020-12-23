Комітет ВР з питань нацбезпеки висловив недовіру голові Міноборони Тарану і направив відповідний лист Зеленському

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки надіслав лист президенту України Володимиру Зеленському з висловленням недовіри міністру оборони Андрію Тарану, підтвердив член комітету Сергій Рахманін (фракція "Голос")

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комітет висловив недовіру міністрові оборони. Відповідного листа з підписом глави комітету, пана Олександра Завітневича, було направлено президентові як Верховному головнокомандувачу і як людині, яка офіційно вносить подання на призначення і звільнення міністра оборони з посади", - сказав Рахманін.

Як повідомлялося, раніше фракції "Голос" і "Європейська Солідарність" вимагали відставки міністра оборони Тарана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний редатор Цензор.НЕТ Бутусов погодився два місяці побути позаштатним радником міністра оборони Тарана на громадських засадах