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Новини Оборона
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оборона (4689) відставка (1455) недовіра (18) Рахманін (137) Таран Андрій (267)

Комітет ВР з питань нацбезпеки висловив недовіру голові Міноборони Тарану і направив відповідний лист Зеленському

Комітет ВР з питань нацбезпеки висловив недовіру голові Міноборони Тарану і направив відповідний лист Зеленському

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки надіслав лист президенту України Володимиру Зеленському з висловленням недовіри міністру оборони Андрію Тарану, підтвердив член комітету Сергій Рахманін (фракція "Голос")

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Комітет висловив недовіру міністрові оборони. Відповідного листа з підписом глави комітету, пана Олександра Завітневича, було направлено президентові як Верховному головнокомандувачу і як людині, яка офіційно вносить подання на призначення і звільнення міністра оборони з посади", - сказав Рахманін.

Як повідомлялося, раніше фракції "Голос" і "Європейська Солідарність" вимагали відставки міністра оборони Тарана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний редатор Цензор.НЕТ Бутусов погодився два місяці побути позаштатним радником міністра оборони Тарана на громадських засадах

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Топ коментарі
+34
Элдак - це той чорт, у якого Зленський презедентом тенісує?))
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23.12.2020 11:14
+33
А когда выразят недоверие вице-презеденту Андрею Елдаку?
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23.12.2020 11:13
+15
Таран совково-номенклатурный генерал который всю свою так называемую "службу" в Армии знал досконально что солдаты должны в первую очередь уметь красить траву,листья на деревьях и бордюры и день и ночь маршировать на плацу. Боевая подготовка им не нужна так как по мнению Тарана кроме США у Украины врагов нет а они далеко да и Россию можно попросить помочь ,ведь у нас с неё нет войны а всего лишь какой то конфликт. Кстати такое же примитивное мышление и у Зеленского который и подбирает на такие должности себе подобных неандертальцев. У них одинаковое примитивное мышление и полностью отсутствует анализ происходящего и способность критического мышления.
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23.12.2020 11:38
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А когда выразят недоверие вице-презеденту Андрею Елдаку?
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23.12.2020 11:13 Відповісти
Элдак - це той чорт, у якого Зленський презедентом тенісує?))
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23.12.2020 11:14 Відповісти
Саме так)
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23.12.2020 11:15 Відповісти
Таран об'єктивно провалив виконання бюджету міноборони на 2020 рік. Намагання намутити на тендерах призвело до того що половину тендерів не організували або вони не відбулись. Про це Зеленському казали ще тоді коли він призначав Тарана, що ця людина неспроможна виконати бюджет МО та провести потрібні реформи! Але Зеленський не послухав експертів і витрати рік нашого часу на пустопорожнього Тарана.
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23.12.2020 11:37 Відповісти
Треба було Толіка Гриценка поставити міністром оборони, чого цей кретин зеленський не взяв його у свою команду? Чи пан Анатолій просто не став марати руки об зелене лайно?
Комітет ВР з питань нацбезпеки висловив недовіру голові Міноборони Тарану і направив відповідний лист Зеленському - Цензор.НЕТ 134
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23.12.2020 11:39 Відповісти
та він замарав би...але його не запросили
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23.12.2020 11:55 Відповісти
Да Гриценко это операция перекрытия для этого тррля , для него Толик полезный идиот
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23.12.2020 12:01 Відповісти
да ви аналітеГ ?
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23.12.2020 12:02 Відповісти
Я вашу руцкую агентуру за километр слышу 🙂
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23.12.2020 12:11 Відповісти
так ты анал табу?
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23.12.2020 12:34 Відповісти
С каких это пор для руцких анал табу ? Сидеть на бутылке это их национальная забава 😃
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23.12.2020 12:40 Відповісти
скоріше навпаки, була б вже карна справа
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23.12.2020 12:55 Відповісти
он еще меньше тарана на посаде бы пробыл! а у ермака с толиком точно бы огоромные проблемы были .... поткрайней мере о провале операции смвагнеровцами толик бы не смолчал!!! ну и кто следующий МО будет? неужели арестович (у него же 33 боевых выхода!!!!)? правда куда он выходил никто не знает и не узнает! но министр крутой будет с огоньком.....
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23.12.2020 13:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/347491 треба в радники брати,він і стратех і аналітих і експерд -взагалі відомий на "Цензор" писака.Інакше переманять в жОПу - місце збору відомих аферистів криворізьких нетрів.
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23.12.2020 17:34 Відповісти
Кілька слів про чергове нарікання Шмигаля про "кадровий голод" в Україні для нього (для СН) на державні посади ...

Кілька днів тому Шмигаль вкотре "поплакався в хустинку", що в Україні немає професіоналів, здатних очолити державну розбудову...

-Зі старту цього допису дам своє визначення причин його нарікань:

-Ні самого Шмигаля , ні ЗЕ я не взяв би навіть на другорядні ролі в державі, бо їх"стихія" - розбій та грабіжництво, мародерство, і щоб за це бути непокараними... зрада присязі і робота на інтереси ворога!, Бо вони самі , в плані професіоналізму в управлінні державою і за рівнем знань, чесністю, - близькі до АБСОЛЮТНОГО нуля... Більше того - вони НЕцивілізовані та непорядні, а за людськими якостями...- Джунглі! Вороги!

Посудіть самі...

-про результати макроекономічного регулювання функціонуванням економіки і згадувати нічого, бо за рівнем економічної свободи, свободи підприємництва, Україна виявилася на останньому місці не лише в Європі, але й серед ВСІХ держав - республік бувшого срср... рівень життя населення - найнижчий, комунальні тарифи - найвищі, обсяг тіньової економіки, як і корупція- найвищі... Це професіоналізм?

-Скільки разів за неповний рік Шмигаль міняв позицію Уряду стосовно функціонування, оподаткування та контролю за діяльністю ФОПів? Це професіоналізм?

-Навіть саме елементарне питання - Скільки разів за неповний рік Шмигаль міняв свої ж нововведення ... та позицію Уряду стосовно порядку викликів швидкої допомоги? Це професіоналізм?
-А скільки разів мінялися методики визначення і рівні комунальних тарифів? Це професіоналізм?
- А скільки разів міняли бюджет? Це професіоналізм?
- А те, що Уряд жодного разу навіть не розглядав , як і не вносив пропозицій в парламент заходів по скороченню обсягів тіньової економіки в Україні - Це професіоналізм?
-А те, що Уряд жодного разу навіть не розглядав, як і не вносив пропозицій в парламент про блокування виведення коштів з України в офшори, про придушенню контрабанди, механізмів проти масового ухилення олігархів від оподаткування- Це професіоналізм?

- А те, що в підпорядкованій йому податковій і митниці розробляються і реалізовуються схеми по уникненню (зменшенню) платежів до бюджету олігархами? Це теж "професіоналізми"

-А те, що Уряд жодного разу навіть не розглядав сам, як і не вносив пропозицій в парламент по демонополізацію економіки і ліквідацію НРЕКП - як органу з протилежно антимонопольному законодавству політикою? Це професіоналізм самого Шмигаля і підібраних ним міністрів?

-Шмигаль же ж при всіх пропонованих ним для призначення на державні посади кандидатів ЗАВЖДИ казав - "Високий професіонал !!!" А на що нині жаліється- на нездатність, планувати, координувати, контролювати діяльність підібраних ним же "професіоналів"?

Коли ж він брехав - коли рекомендував для призначення, чи коли тепер "жаліється" про брак професіоналів та професіоналізму?

Чи він "коливається разом з лінією партії СН" і її главаря... - в кадровій політиці? А замість професіоналізму -його більше влаштовує бабло від них чи одобрення Путіна... і причіпних до нього главарів ОЗУ в Україні - ЗЕ-Єрмака...

Перейдемо до ЗЕ...

Після інавгурації ЗЕ - два місяці підряд відбулися найвищі поступлення до бюджету, бо всі олігархи, тіньовики спочатку сприйняли всерйоз його слова, що він боротиметься проти всяких "скруток" і каратиме "ухилянтів" від сплати до бюджету... Але в серпні - зрозуміли, що то був черговий клоунський жарт... і на третій місяць правління ЗЕ (в серпні) - шокуючий провал поступлень до бюджету... як і в наступні періоди...

- А для чого знадобилося міняти Голову НБУ, який міцно "тримав" гривню... і навіть її постійно зміцнював, при якому стрімко зростали золотовалютні резерви НБУ... міняти на "ще вищого професіонала", при якому ситуація переломилася на абсолютно протилежну - курс гривні невпинно падає, як і золотовалютні резерви НБУ, а серед комерційних банків розпочалася друга серія "банкопадів" ( звичайно ж з виводом грошей вкладників "за бугор") і вимушеною виплатою компенсацій вкладникам (за втрачені в збанкрутілих банках кошти) ... за рахунок і без того "дірявого" бюджету! На чию користь, як не на користь Путіна, олігархів-ухилянтів від оподаткування та криміналітету здійснена така заміна "керівництва" НБУ?

Про пріоритети "кадрової політики" ЗЕ в правоохоронних органах, судах - я вже писав неодноразово... - Криміналітет та відвертий путінізм-антиукраїнізм! В ній абсолютно чіткий та однозначний курс ЗЕ на "професіоналізм" кадрів, здатних кришувати всі види злочинності, курс на винищення та репресії всіх патріотичних сил в Україні, і на "оберігання", забезпечення волі безкарності та недоторканості ворогам України та криміналітету!

-І "бубочка на тортику"... в формуванні кадрами свого офісу. Про зрадника єрмака - сказано-переказано... Але для чого Сам ЗЕ вперто й досі тримає тупу антиукраїнку, безграмотного кандидата філологічних наук Мендель своїм прес-секретарем?Пишу й ДОСІ (бо Байден вже об'явлений переможцем - 46-м президентом США), а Мендель, яка в минулому році опублікувала в американській пресі ( в Нью.-Йорк Таймс) "розгромні" звинувачення на адресу сім'ї Байденів в міжнародній корупції, - досі в ОП... Як ви вважаєте, для чого - для поліпшення взаємин США з Україною, для збільшення уваги, фінансової, гуманітарної і військової допомоги (озброєннями, стратегічною інформацією, вишколом, підтримкою її на міжнародній арені) ... чи задля суттєвого зниження уваги зі сторони Байдена, чого й домагається Путін? Бо США - найбільший донор України за обсягами фінансової допомоги. То чи є хоча б елементарні мізки, не кажучи вже турботу про Україну, та його "патріотизм" чи "професіоналізм" самого ЗЕ, чи протилежне - посудіть самі...

А звідси висновок: чи може цей "професіонал", ця сволота й надалі лишатися президентом України при таких його ділах? І взагалі - чи має він право й надалі топтати святу, политу кров'ю патріотів землю України, її народ, її інтереси та надії? Запитання риторичні ...

PS: Після перших же провалів ЗЕ в економіці, я вирішив допомогти ЗЕ і спасти ситуацію, напросившись до нього в радники. Думав, що він хоче навести порядок, але не знає як. Але ЗЕ і "вусом не моргнув" на мою пропозицію і сформував ОП з пропутінських україноненависників і професійних дегенератів. А тепер скажіть - є в ЗЕ радники з економіки, міністри, які могли б хоч на порядок наблизитися до мого рівня знань, як теоретика, та вмінь, як практика...? В мене є розробки і бачення вирішення проблем, які не здатний генерувати та опанувати ні весь уряд шмигаля (як і гончарука), та всі підпорядковані їм наукові інститути - разом взяті (з огляду на те, на що вони разом досі "спромоглися"). І таких професіоналів як я - знаю в Україні десятки... А чому ж тоді він не взяв мене - професіонала, чи інших патріотичних профі в порадники? Бо кримінальний кагал був проти...? То чи дійсно потрібні ЗЕ і шмигалю професіонали, але патріоти?... НІ!!!

Йому потрібні теоретики і практики зі знаннями методів, способів по розробці та формуванню схем нищівного та тотального пограбування України та втаємниченого "прилаштування" награбованого в офшорах.

Йому потрібні теоретики і практики зі знаннями методів, способів по розробці та формуванню схем здачі України та її інтересів ворогу!!! (Найближче що відбулося - зрада єрмака... продаж ним РФ інформації про підготовку операції з захвату нашими розвідниками "вагнерівців"... та дозвіл на експорт е/енергії з РФ за рахунок розорення, руйнації, зупинки роботи наших АЕС).

Йому потрібні теоретики і практики зі знаннями методів, способів по розробці та формуванню схем по відштовхуванні від України її всіх можливих соратників, партнерів, спонсорів, прихильників!

Йому потрібні теоретики і практики зі знаннями методів, способів знищення патріотичного люду України... І спасіння ворогів та кримінальних злочинців від їх покарання в Україні! Як і масові зняття з розшуку Інтерполом корупціонерів та "членів Банди-Януковича" - через навмисне ненадання, невчасне і недостатнє подання прокуратурою України доказів Інтерполу про їх злочинну діяльність!

Так ось, тепер уже склалася принципово інша ситуація ... коли жоден порядний, патріотичний професіонал не погодиться піти на співпрацю з кримінальною бандою- т.зв. "владою.". А те, що в ЗЕ-шмаркалів не вистачає дійсно високих професіоналів, але з кримінальним та антиукраїнським світоглядами та діями - вважаю за позитив. Інакше нищили б Україну та її громадян ще професійніше та інтенсивніше!

І "якщо ЗЕ нині не здасть до суду своїх посіпак, то вони здадуть" всю кампашку ЗЕ-шмаркалів під суд народу їхні однозначно - для того, щоб "вигородити власну попу" з під "лоскотання кропивою"...

І якщо я раніше називав їх ЗЕ-командою, то нині... ЗЕ-бандою, Мафіозним кагалом, ОЗУ, покидьками, які мають зникнути з нашого життя. І чим швидше - тим ліпше!
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23.12.2020 11:59 Відповісти
Можна було коротко написати що Зеленський і Шмигаль непрофесіонали, але це загальновідомий факт і який сенс це ще раз обговорювати?
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23.12.2020 12:05 Відповісти
ну і що робити, або іншими словами яка тепер в вас програма дій? хто винуватий ми вже знаємо
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23.12.2020 13:03 Відповісти
Знакомьтесь это руцкий троль , который любит и защищает наших олигархов беню и ахметку , но не любит майдан , поэтому топит за татарова , под видом борьбы с Петей
ua Igor L
Ахметов та коломойський активно співпрацюють з владою, а порошенко продовжує співпраюцвати з путіним.
23.12.2020 10:57
ОтветитьМне нравится
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23.12.2020 12:00 Відповісти
Насмішив
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23.12.2020 12:02 Відповісти
Так почему беня не может выехать за границу а Петя может ? Ответь если тебе смешно
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23.12.2020 12:04 Відповісти
У Елдака есть мелкий зеленый "Пинг-понг"
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23.12.2020 11:33 Відповісти
...дрессированный
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23.12.2020 11:35 Відповісти
Так він, вроді, і не має статусу державного службовця. Негоже Раді ставити питання про недовіру до якогось завгоспа, не може ж вона опуститися до рівня правління колгоспу.
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23.12.2020 11:17 Відповісти
Зрадника і колаборанта у відставку і на нари, він українською армією не займався, він все зливав в угоду паРАШІ,
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23.12.2020 11:27 Відповісти
А ему-то за что?!
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23.12.2020 11:29 Відповісти
за вангеровцов
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23.12.2020 11:30 Відповісти
Так он же сказал, знать, мол, не знаю, ведать не ведаю, не было этого, во те крест?!
Ведь, золотой же человек, все о народе думает!
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23.12.2020 11:33 Відповісти
Опять путинский интерфакс мутит воду.
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23.12.2020 11:14 Відповісти
Та пофігу! Тут Верховного змінювати треба. Б на місце Тарана прийде такий самий Таран!
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23.12.2020 11:15 Відповісти
Або ж Баран, втім, яка різниця.
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23.12.2020 11:19 Відповісти
прийде скоріше баран, а не таран, чи тарган
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23.12.2020 13:06 Відповісти
Как же так?!
За что?!
Армия реформируется, оборонзаказ выполняется, на стандарты НАТО переходим, войска отводим, а министру-недоверие?!
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23.12.2020 11:31 Відповісти
А отвод войск, каким боком к министру? Это функция Генштаба. Нельзя весь мусор складировать на одну голову. Реформирование, оборонзаказ, стандарты НАТо это - к министру. Руководство войсками - к Генштабу.
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23.12.2020 11:46 Відповісти
...не прошло и пол года... да этого козла вообще нельзя было назначать министром обороны...
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23.12.2020 11:38 Відповісти
Таран совково-номенклатурный генерал который всю свою так называемую "службу" в Армии знал досконально что солдаты должны в первую очередь уметь красить траву,листья на деревьях и бордюры и день и ночь маршировать на плацу. Боевая подготовка им не нужна так как по мнению Тарана кроме США у Украины врагов нет а они далеко да и Россию можно попросить помочь ,ведь у нас с неё нет войны а всего лишь какой то конфликт. Кстати такое же примитивное мышление и у Зеленского который и подбирает на такие должности себе подобных неандертальцев. У них одинаковое примитивное мышление и полностью отсутствует анализ происходящего и способность критического мышления.
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23.12.2020 11:38 Відповісти
Кстати именно Таран полностью провалил весь военный заказ Минобороны и ВСУ при нём не получила ни одной единицы новой техники а Зеленский закупает стариный хлам из бывших стран Варшавского Договора которому по 40-50 лет от роду.
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23.12.2020 11:43 Відповісти
Видно сам напросился в ожидании расследования "Беллингкэт"......
Пора делать ноги!
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23.12.2020 11:48 Відповісти
Таран -верный продолжатель дела соломтина и лебедева по разрушению ВСУ.
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23.12.2020 11:53 Відповісти
Біда. Під час війни виражають недовіру міністру оборони. Може, і до суду за злочинну недбалість. Щоб наступникам неповадно було...
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23.12.2020 11:59 Відповісти
а як щодо злочинної недбалості тим, хто того тарана призначав?
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23.12.2020 12:16 Відповісти
Яка війна? Стріляти ж перестали)))
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23.12.2020 12:27 Відповісти
У зе_Бубочки талант до влади запрошувати всякий непотріб, можливо що він сам такий
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23.12.2020 12:23 Відповісти
Матір Божа, до вас тільки почало доходити!
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23.12.2020 18:39 Відповісти
От шо Бутусов животворящий робить ! А ще й тижня не пройшло !
"Бутусов в МО прийде-порядок наведе !"
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23.12.2020 12:26 Відповісти
Лучше советником президента и двух недель не пройдет....😏
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23.12.2020 12:31 Відповісти
Призначили б Бутусова новим міністром оборони - точно було б краще.
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23.12.2020 12:38 Відповісти
ага, всіх міністрів прожене нах і посадить, а потім все що нада купить за свої гроші та викине всіх ворогів з теренів України. Слава Бутусову!
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23.12.2020 13:11 Відповісти
Навіть до "слуг" починає щось доходити? Це успіх.
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23.12.2020 12:36 Відповісти
Зачекайте з висновками, побачимо чим закінчиться взагалі.
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23.12.2020 18:38 Відповісти
недоверие Тарану сразу после договоренности о назначении Бутусова советником Тарана. Совпадение- не думаю. - А вдруг Бутусов начал бы реально влиять на Тарана и разворошил весь коррупционный клубок? И МО начало бы работать на защиту Украины , а не в пользу пророссийских сил и местных олигархов
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23.12.2020 13:06 Відповісти
недоверие Тарану сразу после договоренности о назначении Бутусова советником Тарана. Совпадение- не думаю. - А вдруг Бутусов начал бы реально влиять на Тарана и разворошил весь коррупционный клубок? И МО начало бы работать на защиту Украины , а не в пользу пророссийских сил и местных олигархов
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23.12.2020 13:08 Відповісти
Та ну нафіг. Ви про що взагалі! Назначать "корабельну сосну" та й всі справи.
Ви оптиміст...
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23.12.2020 18:36 Відповісти
арестович приготовится (33 боевых выхода правдамкудаиникто не знает)? не?
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23.12.2020 13:08 Відповісти
Провал оборонзамовлення - винуватий Таран
беруть у полон наших хлопців - винуватий Хомчак

а бубачка з Єлдаком як завжди ні в чому не винуватий
Рафік нєвіноувен )))
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23.12.2020 13:26 Відповісти
Беда в том, что скоморох не любит читать. И это письмо станет еще одним непрочитанным документом. А таких очень много. Зато любит говорить, хотя и это у него не слишком получается.
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23.12.2020 13:50 Відповісти
гнать в шею российского агента!!!
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23.12.2020 14:01 Відповісти
Так просто? Просто гнати і все?
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23.12.2020 18:31 Відповісти
к сожалению сейчас посадить его не дадут..вон,Ермака за куда большее пора бы посадить на пожизненное,а вот никак-"крыша" мощная ((
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25.12.2020 13:52 Відповісти
Так воно і е. Зараз гру та свр м'яч на своїй зеленій частині тримають.
Тільки тайм ще далеко не останній...
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25.12.2020 18:05 Відповісти
А як ось це зрозуміти?
https://ua.interfax.com.ua/news/political/711998.html
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23.12.2020 14:03 Відповісти
Нехай розберуться поміж собою.
Безгугла морда просить кірпіча сьогодні, годину тому, заявила, відповідаючси на запитання Анжеліки Сизоненко - що рішення про недовіру Тарану не приймали.
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23.12.2020 14:23 Відповісти
Комітет ВР з питань нацбезпеки висловив недовіру голові Міноборони Тарану і направив відповідний лист Зеленському - Цензор.НЕТ 6664
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23.12.2020 14:28 Відповісти
Так це ж перший плюс для зелених!
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23.12.2020 18:29 Відповісти
Не сильно радуйтесь, потому что в нашей Армии Таран на таране сидит и такой же тараней погоняет.
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23.12.2020 14:42 Відповісти
вспоминая старый анекдот - синку їдь на ярмарок та купи коня -добре тату давайте гроші -ба
який..... так з грошима любий дурень може, а ти без грошей........ сижу и думаю - этож кем надо
быть шоб з грошыма и не купыть.............
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23.12.2020 15:17 Відповісти
Там военные вроде опровержение по поводу этого якобы "недоверия" опубликовали. Возможно, кто-то "одноосибно" хочет снятия, но силенок не хватает. Вот и делают из мухи слона.
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23.12.2020 15:25 Відповісти
Достаточно глянуть на совково-вороватие рожи тарана и хомчака, становится понятно, что подельники зебильониша булут только разрушать и воровать.
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23.12.2020 15:48 Відповісти
Достатньо попитати у солдат що змінилося в армії за останній рік.
Та про що я, і так все зрозуміло.
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23.12.2020 18:28 Відповісти
Бутусов только-только к нему на работу советником устроился - а тут нате - шефа уже увольняют! Что такое невезёт...

А столько шума было...
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23.12.2020 15:59 Відповісти
Бутусов! Юра, може проведи співбесіду з Охфісом преЗЕдента?
Закінчи іхні конвульсії!
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23.12.2020 18:25 Відповісти
Хто такий директор школи? - господарник. В його обов"язкки входить щоб вчительки не пеересварились, туалет не був забитий, уборщиці сумлінно прибирали і кухарі не крали продукти. Господарник - це головне для кожного керівника. Переходимо до Міністра оборони - все те саме - забезпечувати армію ВСІМ-ВСІМ необхідним, щоб боєць мав чим і в чім воювати. Все це Таран успішно просрав. В обов"язки начальника Генштабу входить розробка стратегіі і тактики ведення бойових дій і управління військами. А от з Генштабом ще гірші справи - там сидять відгодовані кабани, які тями не мають про ту стратегію і актику. Все це кодло ****** прогнати на пенсію і довірити Армію молодим командирам.
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23.12.2020 16:22 Відповісти
Зраднику Зеленському порекомендували звільнити зрадника Тарана.
Але під час війни всіх зрадників треба вбивати.
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23.12.2020 16:40 Відповісти
На першу лінію без оформлення и "перестать стрелять".
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23.12.2020 18:22 Відповісти
Так, а кого Єрмак замість нього призначить?
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23.12.2020 16:41 Відповісти
Руслана Дємченко, російського шпигуна.
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24.12.2020 08:47 Відповісти
Надеюсь что не только я понял.
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23.12.2020 16:44 Відповісти
Чуваки из цензора, можете поменять фото чувака из новостей о нем, а то каждый раз когда я вижу новость с его этой фоткой, то думаю, что пишет табаков из ада.
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23.12.2020 17:18 Відповісти
"перестає стріляти" зелений, а у відставку чомусь хочуть тарана! Де логіка?
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23.12.2020 17:30 Відповісти
Решили уволить пока Бутусов не пришел. 😁
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23.12.2020 17:35 Відповісти
 
 