71% громадян вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-20 грудня, 18% вважають, що в цілому справи в Україні йдуть у правильному напрямку, в той же час більшість (71%) - протилежної думки.

Понад 70% вважають, що економічне становище в Україні погіршилось за останні пів року, 17% думають, що воно не змінилося, і лише 7% помітили покращення. Щодо фінансової ситуації в родині: 56% відчули погіршення, 37% – відсутність змін, лише 7% – покращення. Настрої щодо майбутнього також не є надто оптимістичними: лише 16% вважають, що в найближчі 6 місяців економічна ситуація в Україні покращиться, 32% вважають, що вона не зміниться, і 47% - очікують погіршення, йдеться в результатах опитування, передає Цензор.НЕТ.

За даними соціологів, серед населення переважають емоції розчарування (42%) і надії (32%).

"Ключовими загальнонаціональними проблемами громадяни вважають корупцію, війну на Донбасі, економічну кризу, некомпетентність влади та епідемію коронавірусу. При цьому на особистісному рівні до перелічених проблем додається ще й низька якість медицини, а проблема економічної кризи вже очолює "рейтинг проблем".

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Загалом причину можливої економічної кризи більшість опитаних бачать в некомпетентності влади (63%), хоча чверть вважає, що економічний занепад настане через коронавірус. Ще 9% бачать причиною війну на Донбасі. При цьому кількість тих, хто пояснюють ситуацію в економіці некомпетентністю влади, за останні пів року зросла з 53 до 63%.

Діяльністю Президента Зеленського задоволені 32% опитаних, не задоволені – 65%. Роботою голови Верховної Ради Разумкова задоволені 30%, не задоволені – 51%, не змогли оцінити – 19%. Діяльністю Прем’єр-міністра задоволені 16%, не задоволені – 65%, не змогли оцінити – 18%. Роботою Уряду та Парламенту громадяни задоволені найменше – майже 80% дали негативні оцінки, і лише близько 12% – позитивні.

46% опитаних зазначили, що у новій владі їм найбільше подобається бажання змін, 17% – порядність, 13% – незалежність від олігархів. Оцінюючи ознаки, які їм не подобаються у владі, респонденти були більш визначеними: 40% сказали, що їм не подобається некомпетентність, 36% – залежність від олігархів, по 28% – корумпованість та хаотичність, 14% – неефективність. При цьому, за останні півроку зменшились оцінки неефективності, натомість зросли – некомпетентності, корумпованості і хаотичності", - свідчать результати опитування.

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