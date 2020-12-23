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"Слуга народу" Шевченко зустрічається в Мінську з представниками невизнаної влади і живе у світі фантазій, - нардеп "СН" Гурін

Нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко їздить до Мінська, де зустрічається з представниками невизнаної Україною влади, чим хвалиться в соцмережах.

Про це повідомив його колега по партії Дмитро Гурін, передає Цензор.НЕТ.

"Євген Шевченко живе у світі фантазій, де в Білорусі нічого не відбулось, вибори у людей не вкрадені і Україна визнає захоплення влади в Білорусі", - написав Гурін, коментуючи допис Шевченка, в якому той похвалився зустріччю з головою комісії з міжнародних питань Національних зборів Білорусі.

Гурін також повідомив про свою підтримку народу Білорусі і закликав колег по фракції приєднатися і "висловитися на підтримку білорусів і здорового глузду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про візит "слуги народу" Шевченка в Білорусь: "Треба спочатку подивитися, що він там вже накоїв, а потім будемо якось реагувати"

"Не можна, щоб про ставлення України до подій у Білорусі робили висновки по Євгену Шевченку", - резюмував він.

Слуга народу Шевченко зустрічається в Мінську з представниками невизнаної влади і живе у світі фантазій, - нардеп СН Гурін 01

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Топ коментарі
+11
Шевченко - натуральный совковый Держиморда
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23.12.2020 11:17
+6
Лугандон, теж починався з «міра фантазій».
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23.12.2020 11:23
+5
Какой поп ( зе ) такой и приход (
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23.12.2020 11:25
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Шевченко - натуральный совковый Держиморда
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23.12.2020 11:17 Відповісти
почему меня не удивляет его принадлежность как партии писюньковых пианистов
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23.12.2020 11:42 Відповісти
для цього тупорилого утирка це комплімант... , **** така, взяло і прикрилося прізвищем "Шевченко"
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23.12.2020 14:59 Відповісти
Там все не признанные.
Одни одними.
Другие другими.
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23.12.2020 11:21 Відповісти
Лугандон, теж починався з «міра фантазій».
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23.12.2020 11:23 Відповісти
А став зоопарком з дивною худобою і скотиною
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23.12.2020 11:25 Відповісти
Какой поп ( зе ) такой и приход (
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23.12.2020 11:25 Відповісти
Іншими словами, ідіот. Та цей ідіот, від зеленської партії "слуга наріду", представник "української" влади. І що ця "влада" планує робити зі своїм ідіотом?
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23.12.2020 11:25 Відповісти
я так розумію, що нам пропонують навчитися знатись на сортах зеленого лайна
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23.12.2020 11:26 Відповісти
з «ароматом» русского міра...
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23.12.2020 11:34 Відповісти
да уж .. где бы были эти вонючие слуги у хорошего хозяина... им бы палкой через всю спину до самой ж...... да и их избирателей не мешало бы хоть по пару раз перетянуть
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23.12.2020 11:45 Відповісти
офіційна влада України мала б імплементувати в своє законодавство санкції наших союзників проти режиму луки. і не потрібно було б вибачатись чи якось роз'яснювати вибрики якогось фріка.
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23.12.2020 12:22 Відповісти
Если шут пригрел это тупое живртное, значит он агент кремля и комуняка
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23.12.2020 12:33 Відповісти
- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь.(с)
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23.12.2020 12:49 Відповісти
Он як цікаво виходить - у нас влада признана,а в білорусів - непризнана...Наша влада,яка продає землю,дусить людей тарифами,легалізує наркотики,казино,проституцію,заганяє націю в кабалу МВФ - признана,а в Білорусі,де і близько того нема - непризнана...І це мене дуже тішить,а особливо що в нас на троні сидить признаний клоун,тупень і шарамига...
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23.12.2020 14:12 Відповісти
 
 