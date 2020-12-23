"Слуга народу" Шевченко зустрічається в Мінську з представниками невизнаної влади і живе у світі фантазій, - нардеп "СН" Гурін
Нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко їздить до Мінська, де зустрічається з представниками невизнаної Україною влади, чим хвалиться в соцмережах.
Про це повідомив його колега по партії Дмитро Гурін, передає Цензор.НЕТ.
"Євген Шевченко живе у світі фантазій, де в Білорусі нічого не відбулось, вибори у людей не вкрадені і Україна визнає захоплення влади в Білорусі", - написав Гурін, коментуючи допис Шевченка, в якому той похвалився зустріччю з головою комісії з міжнародних питань Національних зборів Білорусі.
Гурін також повідомив про свою підтримку народу Білорусі і закликав колег по фракції приєднатися і "висловитися на підтримку білорусів і здорового глузду".
"Не можна, щоб про ставлення України до подій у Білорусі робили висновки по Євгену Шевченку", - резюмував він.
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