За результатами цього року Польща може увійти до топтрійки торговельних партнерів України, - Дещиця
За результатами цього року Польща має шанси увійти до трійки найбільших торговельних партнерів України в світі.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.
"У разі збереження поточної позитивної динаміки двосторонньої торгівлі, за результатами 2020 року Польща має шанс не лише надолужити показники 2019 року (7,4 млрд дол. – ред.), але й упевнено увійти до трійкинайбільших торговельних партнерів України у світі, випередивши Німеччину", - сказав Дещиця.
За його словами, цього року, попри несприятливі епідеміологічні обставини, Україні вдалося уникнути "чорного" сценарію й утримати торішні обсяги товарообігу з Польщею.
Як повідомив посол, за результатами 10 місяців 2020 року Польща залишається четвертим найбільшим торговельним партнером України у світі після Китаю, Німеччини та Росії з обсягом двосторонньої торгівлі товарами у майже 6 млрд доларів США. Крім того, Польща є другим найбільшим у світі після Китаю ринком для українського експорту товарів з обсягом 2,6 млрд доларів.
За словами Дещиці, Києву і Варшаві нещодавно вдалося домовитися, щоб кількість дозволів обох країн на автомобільні вантажоперевезення у 2021 році була не нижчою цьогорічного рівня – по 160 тисяч.
"Після тривалих дискусій українській стороні вдалося не допустити зменшення квот обміну дозволами на 2021 рік та утримати їх на рівні попереднього року - 160 тисяч дозволів. Зрозуміло, що цього недостатньо. Тому обов’язково в наступному році повертатимемося до питання надання українським вантажним перевізникам додаткових дозволів",- наголосив посол України в Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Сколько польских Товаров можно купить, скажем, в Сильпо.
А сколько украинских - в Biedronke
Читаем статью внимательно.
"При сохранении нынешней положительной динамики двусторонней торговли, по результатам 2020 года Польша имеет шанс не только наверстать показатели 2019 года (7,4 млрд долл. - Ред.), но и уверенно войти в топ-3 торговых партнеров Украины в мире, опередив Германию", - сказал Дещица.Источник: https://censor.net/ru/n3238608
Т.е. суммарно оборот = 7,4 млрд. Запоминаем.
Теперь там же.
Кроме того, Польша является вторым крупнейшим в мире после Китая рынком для украинского экспорта товаров с объемом 2,6 млрд долларов.Источник: https://censor.net/ru/n3238608
Экспорт = 2,6 млрд.
Вычисляем импорт:
7,4 - 2,6 = 4,8 млрд.
Вычисляем сальдо:
2,6 - 4,8 = -2,2млрд.
То есть, мы тратим на 2,2млрд. больше чем зарабатываем. На торговле с Польшей.
Друзья, Пол, да? Ты еще скажи что равноправные, громче смеяться буду.
Равноправные - это когда сальдо плюс-минус равное.
Рівноправні - це коли імпортні мита одинакові, а не коли сальдо рівне. За це варто боротись.
Извини, но это бред. Экспорт увеличивают иные вещи. Верь или не верь - дело твое, но я 15 лет в экспорте и ... ни разу мне импорт не помог.
Ну сам подумай, как польская молочка или кофей, который оттуда везут к примеру - увеличат наш экспорт?
Та пошлины это ерунда. Потому как есть такая штука как Единый тариф, мы в него кстати тоже входим. Важны равные условия конкуренции. А не из серии: "Извините, но у нас литинг расписан на 5 лет вперед... да и то, чтобы туда попасть предпочтение отдается компаниям из ЕС, имеющих опыт в работы в отрасли не менее... " + еще десяток требований, заведомо для украинской компании невыполнимых. Уж поверь.
Ну или сам попробуй поконкурировать с европроизводителями на тендере в Биедронку польскую. Удачи))
Сальдо как раз отражает эти вещи - взаимную доступность рынков.
Але без, наприклад, канадських (чи інших) комбайнів, Україна на багато менше експортує пшениці в Єгипет. Якщо їх купують, значить комусь вигідно, чи як? Польща - далеко не одна молочка, але й з дорожчими і менш якісними продуктами, життя в Україні буде менш якісним і як наслідок виїде більше людей, експорту це не прибавляє аж ніяк.
Ідеально, щоб Україна була в ЄС.
Ну конечно выгодно. Схемка-то проста.
Ты прихватизируешь в 90ые заводики... шахты... нихрена не делаешь и толкаешь сырье за границу. В ответ импортируешь их Товар. Все довольны. В том числе и народ, которому десетилетиями втюхивается (часто справедливо, да, но далеко не всегда) мол у нас говно а вот в Европе (с придыханием)...
А что будет когда уже нечего продавать... их не колышет.
Идеально нам что-то вроде Тортуги или Швейцарии.
Але це нажаль утопія, бо Україна вже не Швейцарія. В реальності деградовану, економічно відсталу країну кгбісти поділили між собою. Японці скуповували трактори на металолом. Це не я купую канадські комбайни замість херсонських, а люди які заробляють на продажі пшениці, в основному на експорті. Зараз рекодні за всю історію врожаї. І точно ці комбайни відрізняються більше, ніж виноградники чи нафта з різних регіонів світу.
Немає в Україні шансів жити багато, якщо не влитись в європейський ринок товарів, послуг і праці. Навіть Франція, Німеччина і Італія не були такими розвиненими поки не інтегрували свої економіки.
Отличаются конечно!!! Но как Вы думаете, для развития своей, именно своей страны, что лучше:
1) Купить в Канаде.
2) Эмм... мотивировать своих производителей.
Вы задумайтесь над главным: зачем мы европейцам на европейском рынке товаров, услуг и труда? Разве что сырье, да и то ограниченно да и дешевая раб. сила. И то квотируемая.
Все.
Рынки те давно поделены (я о высокорентабельных говорю) и нетарифными методами прикрыты. И имеют предельные объемы насыщения... уже вполне себе заполненные. Чтоб пустить туда нашего производителя... нужно оттуда убрать европейского. Там дураки сидят, чтоб так размениваться?
Да, Швейцарию будет построить очень сложно. Но возможно. Начать стоит с критерия экономической выгоды во главе любого угла. Даже языкового.
Добре, давайте вдамося в крайнощі. Нас хочуть поработи.
Так яка може бути проблема, якщо наприклад, німець бере в німецькому банку кредит і відкриває бізнес в Україні, або навіть бере кредит і відкриває бізнес в Німеччині, купуючи нехай ресурси в українських фірм? Хто від цього може програти? Німецькі банки? Ні. Німецькі громадяни? Ні. Україна, яка получає більше зборів з ренти за одиницю ресурсу, які ясно що і так добуваються? Ні. Український бізнес, який накопичує капітал? Ні. Укр. банк, який можливо видавав кредит? Ні.
В якуму конкретно місці хтось програє?
Взагалі, звідки взяти фінанси банкам, укр.фірмам і громадянам, щоб строїти, якогось фіга саму розвинену країну в ЄС? Совок проводив індустріалізацію продаючи пшеницю, заводи будували іноземці. Потім совок ще продовжив свою агонію продаючи нафту і газ, так і не накопивши капіталу, того і відсталі.
Так це європейці використовують українську "раб силу", "краб силу", "нано силу", називайте як собі хочете, чи то українці на ринку праці, які все більше і більше його завойовують, створюють позитивне сальдо для України? Пора визначитись. Бо так і я можу сказати, що ті європейці є раби і існують, щоб мені молочку робити.
Проигрывает ... задумайтесь над по Вашим словам нормальной ситуацией, помня, что ресурсы конечны. Факт. Возьмем один из ресурсов... к примеру лес. Или янтарь. Вы правы... бабки-то крутятся... но ... выигрывает ли Украина? Фотки лысых Карпат и последствий добычи янтаря Вам в помощь. Захотите там жить, мммм? Лет эдак через 7-10, когда землю вымоют до состояния лунного грунта на котором нихрена не растет, загадят выбросами от техники... а горы начнет выдувать ветровой эрозией, оставляя голые скалы.
Как Вам, глядя на те фотки - картинка "взаимодействия" с Европой? Нравится? К слову... шахты и заводы Востока выглядят не лучше, без вариантов.
Да там же где и совок. У ребят, которые прихватизировали промышленные предприятия того же совка - за копейки по цене ниже металлолома. Укольчик амитала натрия... и они мне все расскажут, включая ключи к счетам.
Ну о совок... его агония была обсуловлена иными факторами. Продажа ресурсов вместо конечной продукции - одно из следствий, но отнюдь не причина.
Кааакое, извиняюсь, сальдо они зарабатывают? Тратя там заработанные гроши (учитывая что большинство из них - отнюдь не председатели правления сети Лидл, например) и переводя сюда опять же те же самые гроши, чтобы их детишки и родственники покупали в Европе же произведенные Товары? За счет украинских ресурсов произведенные?
Еще раз. Последствия этого самого... видно на указанных мной примерах. Главным из этих самых последствий...
Задумайтесь вот над чем. 1991 год. Нас - 51,8 миллиона. И клич "Нас має бути 52млн!", помните такой? Я - помню.
Ну и? Хде? 41,98 по состоянию на 2019, сейчас наверное меньше 40. Без всяких голодоморов, смею заметить.
Тих "чесних" комуністів і треба спитати де люди? Тих самих комуністів, що позасідали в судах, СБУ, в ВР і "приватизували" (пограбували) весь актив. Це зробили не європейці, а високопосадові комуністи.
Ви описуєте наслідки не правильно видобутку ресурсів самими ж українцями, які по закону і зараз не можуть цього робити. То проблема правопорядку. А в Європі, в Швеції, я бачив якою технікою там вирубуть планово ліса, технікі більше ніж людей, кожен метр на рахунку і доступний. Видобуток янтаря - проблема не тільки України, а ринок збуту, в першу чергу Китай, а не ЄС.
Всю взаємодію з Європою, що я бачу в межах мого зору - це різні швейні п-ства, харчові, які випускають високоякісну продукцію і орієтнуються на ринок Німеччини, Данії, Італії, які справно платять податки і зарплати вище середніх. Можу показати фото. Бачу автомобілі німецького автопрому (які можливо купуються і в Польщі) без яких в Україні не було б і половини тих людей, що зараз є і бізнес ніяк не розвивався б.
Є конкретна, успішна Європа, де наприклад в Словаччині (яку прийняли з часом, яка пройшла інтеграцію) більший процент населення працює в автопромисловості, ніж в Німеччині. І взагалі нічого немає на іншій ніші ваг.
Еще раз. Комуняками можно назвать... ну разве что сталинистов. Да только у тех ребятки, что развалили совок - стояли бы у стенки. Развалили его обычные хапуги... у которых от комуняк разве что название. Да-да, те самые хапуги что захотели ... европейского образа жизни. И получили его. И нам дали.
Минус 10 миллионов за каких-то тридцать лет, меньше поколения. Нравится? Мне - нет.
Угу. Вот как начнем добывать древесину как Европе... так сразу ее себестоимость и повысится. В разы. И нахрен она тогда нужна?
Эта система выстроена давно. Это как... ну вот зачем себе плодить конкурента? Задумайтесь.
То есть Вы можете показать украинские товары скажем в немецком Алди или Лидле? Когда был там - не нашел ни одного, хотя мне по должности положено таким интересоваться.
Я лично вижу нашу страну как прежде всего ориентированную на внутренний рынок. С сильным госсектором по группе "А", я бы даже сказал - монопольно-государственным по этой группе. И частным по всякой мелкой коммерции, не более того.
Ви мені привели конкретні цифри з населенням. А я вам сказав, що я особисто не хотів в 20років починати народжувати дітей і мати їх аж 8мох. Було б капець як лицемірно мені розказувати про населення, якщо я не маю 8мох дітей. І та, практично всі бабині брати і сестри померли вже під час незалежної України і це норма. В Японії демографічна криза і що далі, в чому прикол приводити такі приклади?
Я привів конкретні приклади по країнам, що всі виграли від вступу. Нащо видумувати хочуть вони конкуренції, чи ні? Кому яка різниця, що вони хочуть. Якщо конкретні країни конкретно ВЖЕ вступили в ЄС і живуть собі. Так, щось не витримало конкуренції і слава Богу, а десь пішов ріст рекордними темпами.
І в Україні мережі супермаркетів торгують тим, чим вони хочуть. В нас, як і в них мережі мають навіть свою власну продукцію. Нічого дивного. Головне, щоб не порушували законодавства.
100 проц. важко туди вклинитись, але інакше і бути не може.
Тепер по продукції, те що знаю, яка виробляється на ринок ЄС в 15хв ходьби від мене в місті Городок Львівської області: 1)Бадер - шиють шкіряні сидіння і подушки безпеки для автомобілів БМВ і Ауді бізнес класу. 2)Сан Гарден - ковдри і матраси. 3)Соки "Галіція" - возять яблучний концентрат. А ще люди возять горіхи і мед (доречі Україна тут лідер)
Є Україна, де існують сили, які контролюють всі грошові потоки минаючи законодавство, за контроль яких готові знищити Україну в разі їх усунення. Яскраві приклади: Коломойський і Ахмєтов. І є уявна Україна, де конкуренція з Європи їх посуває, а наші олігархи розмазують свій вплив по ЄС і асимілюються, де як наслідок всі більше дотримуються законодавства і ефективніше працюють. Тільки й всього, все решта наживається.
Те, о ком Вы говорите - комуняки только по названию. Настоящие комуняки таких к стенке ставили без лишних разговоров. А попробуй-ка осуди их сейчас...
Оттого и беда. И Европа в этом не поможет... их деньги и их адвокаты никуда не денутся.