Незаконний обіг деревини в Україні становить приблизно 5 млрд грн на рік, - Абрамовський

Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів працює над стратегією управління українськими лісами до 2035 року, яка, зокрема, передбачає поділ господарських і регуляторних функцій Держлісагентства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський.

Міністр розповів, що незаконний обіг деревини в Україні становить приблизно 30% від законного, або 5 млрд грн на рік

"Це великі гроші, які можна використовувати на лісовпорядкування, протипожежні заходи, зокрема на заміну породного складу лісів", - зазначив міністр.

За словами Абрамовського, з метою комплексного вирішення проблем лісового господарства міністерство працює над стратегією управління українськими лісами до 2035 року, яка, зокрема, передбачає поділ господарських і регуляторних функцій Держлісагентства.

"У нас все замкнуто в одному органі, виникає конфлікт інтересів, корупційні ризики. Тому частину господарських функцій необхідно віддати окремому суб'єкту чи суб'єктам господарювання", - зауважив глава Міністерства захисту довкілля і уточнив, що це може бути одна компанія або концерн з регіональними дирекціями.

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Міністр також висловився на підтримку розвитку електронних аукціонів з реалізації деревини, її сертифікації та забезпечення простежуваності "від лісу до виробу".

На його думку, необхідно передбачити можливість виставляти на аукціонах як великі лоти для великих деревообробних підприємств, так і невеликі лоти для локальних виробників, які сьогодні, за його словами, "фактично залежать від настрою директора лісгоспу".

Водночас Абрамовський зазначив, що важливим залишається питання мотивації керівників лісгоспів максимізувати прибуток.

"Нині відрахування частини чистого прибутку до держбюджету на рівні 90%. Це просто вимиває кошти з підприємств. Будемо вносити пропозиції з цього приводу, що частка чистого прибутку має бути 30%, оскільки навіть у нинішньому стані лісова галузь платить 6 млрд грн податків, фактично нічого не отримуючи від держави", - додав Абрамовський.

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