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У МВС виявили 342 випадки COVID-19 за добу, більшість у Києві, Миколаївській і Запорізькій областях

Сьогодні, 23 грудня, зафіксовано 342 лабораторно підтверджені діагнози коронавірусної хвороби у працівників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Найбільша кількість хворих - в Миколаївській, Запорізькій областях та у м.Києві.

З початку пандемії COVID-19 виявили у 28 324 правоохоронців МВС, одужали - 27 383 особи, померли від ускладнень коронавірусної хвороби - 91.

"Пам'ятайте, важливо стежити за станом свого здоров'я і вчасно відвідувати лікаря", - йдеться в повідомленні МВС.

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У МВС виявили 342 випадки COVID-19 за добу, більшість у Києві, Миколаївській і Запорізькій областях 01

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как жаль, что пох..й сколько в полиции болеет, о них говорят как об оплоте и надежде государственности
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23.12.2020 17:46 Відповісти
 
 