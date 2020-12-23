МЗС України прибере все обладнання Huawei зі своїх будівель, - заступник держсекретаря США Креч
Міністерство закордонних справ України демонтує з будівель відомства все обладнання китайської компанії Huawei.
Про це заявив заступник держсекретаря США Кіт Креч, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Міністерство закордонних справ вирішило прибрати усе обладнання Huawei зі своїх будівель, цього прикладу дотрималися й кілька інших урядових установ", - зазначив він.
Напередодні український прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на своїй сторінці у Twitter про те, що Україна приєдналася до американської ініціативи "Чиста мережа", яка передбачає захист конфіденційної інформації та інтелектуальної власності громадян від агресивного втручання зловмисників.
"Україна підтримує принципи "Чистої мережі" і залишиться надійним партнером для інвестицій технологічних компаній з усього світу", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Глянь, я там выше писал, сколько нам приносит "дружба" с этими странами. В деньгах - путем экспорта.
Ну и подумай еще раз.
Но с США оно на 0,46 млрд.млрд. - "отрицательнее", в сравнении с Китаем разумеется.
Поки Україна залишається колонією третього світу.
паРаша и Китай занимаются шпионажем и вредительством по всему миру и сливают друг другу инфу, но рано или поздно обязательно посрутся и начнутся между ними конфликты.
а пока, если Украина хочет получать информацию от своих друзей и союзников, она должна почистить окружение шмаркли, СБУ и других учреждений от мразей, работающих на паРашу, как то дерьмак, и укрепить свою информационную безопасность. все нормально.