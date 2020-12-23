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МЗС (4027) США (21036) Huawei (113)

МЗС України прибере все обладнання Huawei зі своїх будівель, - заступник держсекретаря США Креч

МЗС України прибере все обладнання Huawei зі своїх будівель, - заступник держсекретаря США Креч

Міністерство закордонних справ України демонтує з будівель відомства все обладнання китайської компанії Huawei.

Про це заявив заступник держсекретаря США Кіт Креч, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Міністерство закордонних справ вирішило прибрати усе обладнання Huawei зі своїх будівель, цього прикладу дотрималися й кілька інших урядових установ", - зазначив він.

Також читайте: Держспецзв'язку видалила новину про укладення меморандуму з "Huawei Україна" про співпрацю в сфері кібербезпеки. СКРИНШОТИ

Напередодні український прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на своїй сторінці у Twitter про те, що Україна приєдналася до американської ініціативи "Чиста мережа", яка передбачає захист конфіденційної інформації та інтелектуальної власності громадян від агресивного втручання зловмисників.

"Україна підтримує принципи "Чистої мережі" і залишиться надійним партнером для інвестицій технологічних компаній з усього світу", - написав він.

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Топ коментарі
+17
В своїй дурці прибери.
Постав Лінокс і КАспєрского.
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23.12.2020 11:47
+16
Безграмотные ослы. Сначало месяц назад подписали с Хуавей меморандум о закупке аппаратных платформ для правительства. Я еще тогда удивлялся, - правительство сша и других стран отказывается от хуавей как потенциально шпионского, а наши закупают. Зелень не способна быть в тренде и знать что вокруг происходит.
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23.12.2020 11:51
+12
Китай, старший брат рашки.
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23.12.2020 11:44
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Ну и правильно. Я в этом противостоянии на стороне США.
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23.12.2020 12:03 Відповісти
Ну и зря.
Глянь, я там выше писал, сколько нам приносит "дружба" с этими странами. В деньгах - путем экспорта.
Ну и подумай еще раз.
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23.12.2020 12:08 Відповісти
а сальдо в любом случае отрицательное. Мы ведь фактически поставляем сейчас на мировой рынок только сырье. А это дешево.
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23.12.2020 12:23 Відповісти
Верно.
Но с США оно на 0,46 млрд.млрд. - "отрицательнее", в сравнении с Китаем разумеется.
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23.12.2020 12:25 Відповісти
как повелели так и делаем,сказали убрать,уберем,скажут поставить, поставим, немочные лохи которыми все вертят как им угодно
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23.12.2020 12:05 Відповісти
Марионетки типичные.
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23.12.2020 12:09 Відповісти
одна надія на американців. З українською зе-ватою далеко не заїдеш
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23.12.2020 15:18 Відповісти
"Пани **********, а чуби тріщать у холопів". (Народна мудрість).
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23.12.2020 12:08 Відповісти
Правильно! Пойду выкину китайский фонарик...
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23.12.2020 12:37 Відповісти
Фигня редкая,это ваша заливная китайская фонарика, специально заказывал себе велофонарик с Германии и только чтоб не китай, потому что тоже там дерьма хватает, и уже 7 лет-износа нет
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23.12.2020 13:43 Відповісти
налобних китайских фонариков штук 5 -хлам полный, сразу покупаешь, а потом надоедает дерьмо носить
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23.12.2020 13:45 Відповісти
Монополію на крадіжку даних - має мати лише FAGMA.))
Поки Україна залишається колонією третього світу.
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23.12.2020 13:06 Відповісти
А ни кому не интересно, почему о том, что сделает МИД Украины, заявляет не МИД Украины, а госдеп США?
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23.12.2020 14:24 Відповісти
Хотим отказаться от всех комуняцких товаров?
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23.12.2020 14:30 Відповісти
За чей счет банкет? Шмигаль оплатит. Или опять Я - Украинец.
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23.12.2020 16:36 Відповісти
ты никто и звать тебя никак. когда будешь работать в правительственных учреждениях, тогда и будешь задавать свои глупые вопросы.
паРаша и Китай занимаются шпионажем и вредительством по всему миру и сливают друг другу инфу, но рано или поздно обязательно посрутся и начнутся между ними конфликты.
а пока, если Украина хочет получать информацию от своих друзей и союзников, она должна почистить окружение шмаркли, СБУ и других учреждений от мразей, работающих на паРашу, как то дерьмак, и укрепить свою информационную безопасность. все нормально.
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23.12.2020 17:22 Відповісти
Сказало США стать раком - стали.
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23.12.2020 17:00 Відповісти
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