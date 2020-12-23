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опитування (1853) партія (363) рейтинг (1622) соціологія (260) Батьківщина (583) Слуга народу (2800) Європейська Солідарність (1069) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (488)

Рейтинг партій: СН - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, "ЄС" - 15,2%, "Батьківщина" - 10,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: СН - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%,

Чотири політичні партії подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-20 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 21,1% серед тих, хто готові голосувати і визначилися з вибором. За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати 17,3%, партію "Європейська Солідарність" - 15,2%, партію "Батьківщина" - 10,9%. По 4,8% підтримали б Радикальну партію та партію "Українська стратегія Гройсмана", 4,3% – партію "За майбутнє", 3,8% – партію "Сила і честь", 3,5% – "Голос", по 3,4% – партію Шарія та ВО "Свобода", 3,3% – УДАР Віталія Кличка. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%", - йдеться в результатах опитування.

Також читайте: 71% громадян вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: СН - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, ЄС - 15,2%, Батьківщина - 10,9%, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг партій: СН - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, ЄС - 15,2%, Батьківщина - 10,9%, - опитування Рейтингу 02

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16-20 грудня 2020 р.

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Топ коментарі
+33
А чо это я должен уезжать? пусть они на расею киздуют. Все колаборанты из крыму и лугандону маршируючи повалят на гавностан, как это сделали армяшки из Карабаха!!!
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23.12.2020 11:55
+26
Нужно, как в странах Балтии . Запрет любой политической силе коалиции с прорашистскими партиями, паспорт негражданина без права голоса и запрет прорашистских СМИ
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23.12.2020 12:00
+17
Шикарные времена настали.
Реванш врагов Украины состоялся - коалиция мудаков СН+ОПЗЖ+БЮТ 49%.
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23.12.2020 11:52
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Рейтинг "зажопов" в 14-17% это и есть их максимум и никуда он не растёт,а если учесть то бабло,которое в них "вбахивает" плешивое ху#ло,со всеми этими "ньюс-вонями" и "112аналами" это просто-шелуха,а теперь вспоминайте,сколько в своё время было в Украине про-кацапов,а было их до 60% вместе с "рыгами","комми" и "социананистами",так что-всё нормально,"совок" медленно,со скрипом но "подыхает" в Украине,вместе со старыми "совками",переметнувшимися к "зажопам" после запрета "рыгов" и "коммуняк".
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23.12.2020 12:46 Відповісти
У мене всі будуть голосувати за ЄС, навіть ті хто голосував за клоуна і це для мене і є справжній рейтинг
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23.12.2020 12:50 Відповісти
зебыдло как тараканы -крайне тяжело выводятся
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23.12.2020 12:54 Відповісти
вибирають тих самих,
і сподіваються на зміни..

мабуть українці вкрай подуріли
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23.12.2020 12:54 Відповісти
Перефразовуючи Т.Г.Шевченка - неначе люди подуріли, тупо на вибори ідуть щоб вибрати одну й ту саму "муть".
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23.12.2020 14:06 Відповісти
Не вірю оцим замовним рейтингам (особливо від "Рейтингу"); бо вони вічно "плутають" порядок рейтингів політисил України. Тим більше, нещодавні вибори показали зовсім інші порядки: https://censor.net/ru/forum/3238001/reyitingi_vplivovih_poltichnih_sil_v_ukran_ta_subktivn_visnovki_z_minulih_mstsevih_viborv - да, уроди поки що перші; але невеликим відривом від ЄС. Такий же невеликий, але трохи більший розрив між ЄС і зажопами. Далі о з очевидним розривом - замайбах і матьківщина. А тут - що за херню вони ліплять?
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23.12.2020 12:55 Відповісти
Ти мабуть про те,що агент російських спецслужб Порошенко волав про перемогу на наступний день після виборів.А коли оголосила ЦВК офійні результати то запхав язика в дупу.
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23.12.2020 13:04 Відповісти
ОПЗЖ з Матьківщиною ,як сіамські блізнюки ,браття з кремлівського лялькового балагана !!))
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23.12.2020 13:10 Відповісти
Медведчук - найцінніший агент Кремля в Україні - одногрупник Путіна з інституту КДБ
Медведчук безцінний", - зауважив Швець.
"Судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів.
Ось як він за останні декілька років проник на ринок нафтопродуктів України?
Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали?
Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого він є?!
Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів".
http://justus.com.ua/novosti/medvedchuk-najcz%D1%96nn%D1%96shij-agent-kremlya-v-ukra%D1%97n%D1%96-odnogrupnik-put%D1%96na-z-%D1%96nstitutu-kdb.html
Рейтинг партій: СН - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, "ЄС" - 15,2%, "Батьківщина" - 10,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1244
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23.12.2020 14:07 Відповісти
А ти чий агент?
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23.12.2020 19:58 Відповісти
млять, для них зажоп корнійчук - це експерт...
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23.12.2020 14:13 Відповісти
Мені не зрозуміла позиція агента російських спецслужб Порошенко.Невже не можна було хочаб подати в суд за "брехливікремлівськіплітки ?"
**

За 5 років президентства Петра Порошенка через НБУ та депозитні сертифікати із золотовалютного резерву та державного бюджету "викачали" майже 15 мільярдів доларів.
https://zik.ua/news/politics/za_5_rokiv_pravlinnia_poroshenka_cherez_finansovi_piramidy_z_biudzhetu_vykachaly_maizhe_15_mlrd__tymoshenko_972145?fbclid=IwAR0PH8xEsmormid2a2ML0k41gcMNcacJ_jltjfQzFYzqRn5Uc4WZc06dWRI
Рейтинг партій: СН - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, "ЄС" - 15,2%, "Батьківщина" - 10,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8853
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23.12.2020 14:15 Відповісти
А за часи правління агента російських спецслужб Головзебіла (він же нелох 42, віслюк Оманський та ін....) скільки? 200-300 млрд гривень?
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23.12.2020 14:29 Відповісти
ти хоть лусни від фсбешної люті,але справи говорять самі за себе.

#Юлія_Тимошенко
Сьогодні ми знову проголосували проти закону про особливий статус Донбасу. Так само, як і в усі попередні роки.
Наша фракція «Батьківщина» принципово жодного разу не підтримувала цей закон, дію якого продовжують з року в рік - уже вчетверте.
Ми ніколи не голосували, бо цей закон є створенням держави у державі.
Це навіть не федералізація. Це гірше.
Це слабодуха згода віддати нашу територію назавжди під прикриттям так званого «мирного процесу».
Рейтинг партій: СН - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, "ЄС" - 15,2%, "Батьківщина" - 10,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7516
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23.12.2020 14:21 Відповісти
на той час не були оголошені і незрозумілі. результати виборів по Херсонській, Чернівецькій і Полтавській областях. Без них ЄС займала перше місце.
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23.12.2020 13:59 Відповісти
На який час? - на слідуючий день засновник"ПР"Порошенко оголосив про перемогу.А через три дня підключив до цієї брехні переляканного Турчінова. І той з бігаючим очима на каналі"експресо" підтвердив захцянкі лоліти.
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23.12.2020 14:36 Відповісти
ви, жулькоботи, нічим не відрізняєтесь від уродів в здатності до брехні.
Тому ви всі - 73/43%зебіли.
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23.12.2020 15:59 Відповісти
Справжній рейтинг підтверджується на виборах.Як це відбулось зовсім недавно.
**

Нагадаємо, за офіційними підсумками місцевих виборів, "Батьківщина" стала другою за популярністю силою в країні,
поступившись лише президентській "Слузі народу", та кращою серед опозиційних.
Команда Тимошенко здобула підтримку 12.5% виборців і
отримала 4500 депутатських мандатів. Партія Володимира Зеленського - 17.5% та провела понад 6000 обранців.
https://www.rbc.ua/ukr/news/ekspert-nazval-timoshenko-edinstvennym-politikom-1606826098.html?fbclid=IwAR1YfVzMJlWzO5fJCY5KJUY56bXbrFwITMlY8cxm3Sa7MFQJMzwlgaBwBj0
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23.12.2020 12:59 Відповісти
Рейтинг партий приближается к плинтусу.
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23.12.2020 14:27 Відповісти
не понимаю как наш народ .. страна воюет с этой кацапской мразью.. а подельники кацапские на втором месте...
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23.12.2020 14:53 Відповісти
их тварей даже не смущает что эти вылупки время от времени ездят целовать в десна эту кремлевскую конченную тварь
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23.12.2020 14:54 Відповісти
лохторат плавно подводят к тому, что следующим ************ будет "украинский политик" мертвячук. лхторат хавает.
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23.12.2020 15:03 Відповісти
Я так не думаю. У нас могут , вроде, 'хавать', а потом взять и послать очень далеко.
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23.12.2020 15:05 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/u-timoshenko-serezno-perezhivajut-chto-partija-ne-narashhivaet-rejting.html У Тимошенко серьезно переживают, что партия не наращивает рейтинг, несмотря на падение уровня доверия к власти. Избиратели ищут новые проекты, игнорируя «Батькивщину».

Исправлять ситуацию там решили вливанием денег в заказные материалы в СМИ.
"Среди украинцев усилился запрос на профессионализм, «Батькивщина» оказалась единственной партией, которая за последние месяцы нарастила рейтинги, по результатам местных выборов наибольшую поддержку получили партии «Слуга народа» и «Батькивщина», украинцы видят именно команду Юлии Тимошенко альтернативой нынешней власти" - такие лозунги сейчас вбрасывают за деньги через СМИ.
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23.12.2020 15:57 Відповісти
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html Третье место по Украине заняла как раз «Батькивщина» на последних выборах, а ЕС шестое .
Так что, ЦВК купили?
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23.12.2020 18:48 Відповісти
Як ,я розумію ці блогери всі з фірмочі "рошен"?
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23.12.2020 18:51 Відповісти
Який жах ! Люди і де тут у тому списку ПАРТІЯ ДЕРЖАВОТВОРЦІВ ,людей які за 30 років отримали Знання в цій сфері діяльності і не сколотили собі великого капіталу і підприємств ,не стали монополістами у багатьох сферах промислової діяльності , а осталися вченими-науковцями? Знову і знову обмінюємо "партії" олігархічних кланів-хижаків ! Скільки можна??? 30 років вже скоро... І коли нарешті у населення Країни почне працювати Розум, Знання і Логічне Мислення ???
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23.12.2020 16:09 Відповісти
Нещадно тырить паспорта! Молодым у дедов своих и бабов. Иначе свалите все работать в Румынию---в Польше всё занято.
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23.12.2020 18:16 Відповісти
Я за Юльку, на втором месте Петька, на третьем С. Кривонос.
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23.12.2020 20:11 Відповісти
Я За Кривоноса, Елену Зеркаль и Сенцова..... из этих трех я бы проголосовал в президенты.
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23.12.2020 20:40 Відповісти
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