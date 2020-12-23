Рейтинг партій: СН - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, "ЄС" - 15,2%, "Батьківщина" - 10,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Чотири політичні партії подолали б прохідний п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-20 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"У парламентському рейтингу лідером є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 21,1% серед тих, хто готові голосувати і визначилися з вибором. За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати 17,3%, партію "Європейська Солідарність" - 15,2%, партію "Батьківщина" - 10,9%. По 4,8% підтримали б Радикальну партію та партію "Українська стратегія Гройсмана", 4,3% – партію "За майбутнє", 3,8% – партію "Сила і честь", 3,5% – "Голос", по 3,4% – партію Шарія та ВО "Свобода", 3,3% – УДАР Віталія Кличка. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%", - йдеться в результатах опитування.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16-20 грудня 2020 р.