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Слідком РФ висунув обвинувачення нацгвардійцю Марківу та оголосив його в міжнародний розшук

Слідком РФ висунув обвинувачення нацгвардійцю Марківу та оголосив його в міжнародний розшук

Слідчий комітет РФ висунув нацгвардійцю Віталію Марківу обвинувачення у вбивстві. Раніше Італійський суд виправдав Марківа у цій справі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Слідкому РФ.

"За версією слідства, військовослужбовець військової частини 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України громадянин України Віталій Марків, що має також громадянство Італійської Республіки, 24.05.2014 перебував на позиції в районі гори Карачун поблизу міста Слов'янська на Донеччині. Марків, що перебував у злочинній змові з командуванням зазначеної військової частини і військовослужбовцями регулярних підрозділів Збройних Сил України, передав командуванню для завдання артилерійського удару координати російського громадянина Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і французького журналіста Вільяма Рогуелона", - йдеться в повідомленні.

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"Після цього Марків скоїв у зазначених осіб постріли з автомата Калашникова, щоб до початку артилерійського обстрілу вони не могли залишити територію в спробах сховатися. В результаті спровокованого Марківим артилерійського удару Миронов і Роккеллі, які не беруть участі в збройному протистоянні, загинули, а Рогуелон був поранений", - додали в Слідкомі.

Слідчий комітет Росії пред'явив Марківу обвинувачення "в скоєнні злочину, передбаченого п.п."е", "ж","л" ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за яке передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі".

Також Марківа оголосили в міжнародний розшук, щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.

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Топ коментарі
+32
Україна має скористатись цим фактом і оголосити російську юстицію терористичним інструментом міжнародного терориста - путіна. Україна має зробити все щоб правову співпрацю з росією припинили всі держави світу!
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23.12.2020 11:52
+14
Ипанутым нет покоя...
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23.12.2020 11:58
+13
от дохлого осла уши вам, а не Маркива!!! ФСБ - Федеральная Стирка Белья))))
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23.12.2020 11:52
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Україна має скористатись цим фактом і оголосити російську юстицію терористичним інструментом міжнародного терориста - путіна. Україна має зробити все щоб правову співпрацю з росією припинили всі держави світу!
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23.12.2020 11:52 Відповісти
Что то , где то сдохло. У тебя здравая мысль. Тебе таблетки новые прописали?
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23.12.2020 11:58 Відповісти
Та он уже давненько пошел на поправку.
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23.12.2020 12:22 Відповісти
До сегодня не замечал. Обычно пишет как всегда - бред с кучей восклицательных знаков. Но медицина творит чудеса, вдруг вылечат?
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23.12.2020 12:41 Відповісти
Не мытьем, так катаньем... Путинские обезьяны обосрались по полной с попыткой убийства Навального, теперь решили попытать счастья в другом деле...
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23.12.2020 13:03 Відповісти
А ви после туалета сегодня,подмылись?
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23.12.2020 13:44 Відповісти
Ты идиот? "Гениальный" высер.
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23.12.2020 14:23 Відповісти
Призываю обсуждать тему и только тему ,а не длину языка и гениталий других - здесь все ,независимо от ника,образования,предпочтений, кроме московитов равны....
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23.12.2020 20:07 Відповісти
Да ладно)) Он сегодня под другой новостью расхваливал татарова)))
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23.12.2020 15:39 Відповісти
Я уже заметил. То было временное просветление, а потом началась ремиссия.
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23.12.2020 16:17 Відповісти
от дохлого осла уши вам, а не Маркива!!! ФСБ - Федеральная Стирка Белья))))
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23.12.2020 11:52 Відповісти
ФСБ - ( Фекалии, Сцаки, Блевотина)
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23.12.2020 11:59 Відповісти
ну, не чужими ногами, так своїми рогами...
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23.12.2020 11:54 Відповісти
О как Параша опоздала со своими бредовыми фантазиями лет так на... тысячи...а попытка каждый раз вывернуть историческую правду со стороны ППрашки только подтверждает что то что они отрицают или излагают в своем исполнении как раз и подтверждает правоту того что Рашка отрицает или переписывает...
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23.12.2020 11:56 Відповісти
Ипанутым нет покоя...
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23.12.2020 11:58 Відповісти
Я не удивлюсь если "зе-*****" его еще и выдаст...
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23.12.2020 12:01 Відповісти
чергова оплеуха пану Зе від друга Путлера
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23.12.2020 12:02 Відповісти
Всё верно истолковано.
Даже есть свидетель:
Следком РФ предъявил обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявил его в международный розыск - Цензор.НЕТ 595
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23.12.2020 12:07 Відповісти
Яким боком взагалі кацапи до вбивства італійця на території України, хтось може пояснити, що це за театр абсурду?
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23.12.2020 12:08 Відповісти
А вы прочитали?
Какие выводы сделали?
Я, например, сделал вывод, что кацапы опять лепят несуществующие доказательства.
А доказательств вины Маркива нет, я доверяю больше итальянскому суду, чем российским правохранительным органам. А вы?
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23.12.2020 12:16 Відповісти
Ось ти прочитав і поясни, якого хріна кацапи поза своєю юрисдикцією якісь справи розпочинають, я чекаю.
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23.12.2020 12:19 Відповісти
Палится рф-ия ,ой палится......
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23.12.2020 13:46 Відповісти
Невдячна справа шукати логіку там, де її зроду не було.
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23.12.2020 13:18 Відповісти
Як що зескот не видасть воїна,то козьерилі відсмркчуть струка.
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23.12.2020 12:08 Відповісти
В базе Интерпола Маркива нет. В какой розыск? И как Интерпол может внести человека оправданного Итал судом по тем-же обвинениям в свою базу розыска? Откуда такая инфа вообще??? А наши спецслужбы и суды чаво и каво в ответ в розыск объвили? А не, не так: - кто из сепаров - террористов у нас балоботируется в органы власти???
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23.12.2020 12:09 Відповісти
А мы должны путлера объявить в международный розыск и посадить пожизненно!
Кстати, а некоторым ботам все неймется?
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23.12.2020 12:09 Відповісти
От з путлєром нічого не вийде. Воно вчора підписало докУмент про пожиттєве НЕПЕРЕСЛІДУВАННЯ колишніх президентів. Отак **** тили затикає!
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23.12.2020 13:23 Відповісти
Добре зробив хлоп... нех шастать там де бойові діі йдуть ,ім більш без акредетаціі, а якщо вже шастаеш ( з акредетацієй теж , то немає значення) то хто тобі дохтур ? Це чисто твоі трабли
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23.12.2020 12:10 Відповісти
так це ж було вже?? выдачи еще не требовали??
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23.12.2020 12:12 Відповісти
Ну и что?
Во-первых, на фото нет Маркива.
Во-вторых, есть фото зигующего Рогозина, а он теперь - глава Роскосмоса.
В третьих, вам пора в бан.
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23.12.2020 12:18 Відповісти
И че?
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23.12.2020 12:18 Відповісти
Это не соотечественники - это коллаборационисты.
Напомню, что вы, московские оккупанты, и ваши пособники пленных защитников Украины и вовсе истязали, калечили и убивали.
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23.12.2020 12:29 Відповісти
Донбасс никуда не поднимался - поднялись московские фашисты, приехавшие захватывать украинский Донбасс.
Воюет против Украины не более 30 тысяч из 6 миллионов донбасян, а 1,5 миллиона бежали от вашего фашистского русского мира на неоккупированную часть Украины - к таким как Маркив.
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23.12.2020 12:31 Відповісти
Кого это принудительно согнанное, для дешевой показухи, стадо должно напугать, свинособачка ты бешеная?) Ты правда веришь, что при серьезном шухере они реально пойдут воевать, а не побегут кто на паРашу твою, кто в Украину?)
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23.12.2020 12:54 Відповісти
Это не добровольцы - это подневольное стадо, собранное российско-фашистскими захватчиками и их пособниками-коллаборантами из местных.
Еще раз - 1,5 миллиона выехали из оккупированной РФ части Донбасса на неоккупированную территорию Украины - это - ПОЛОВИНА населения той территории.
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23.12.2020 13:00 Відповісти
В чем заключается издевательство? Пленных во всех армиях принято конвоировать с оружием. Палец конвойного даже не на спусковом крючке. Те жизни пленного ничего не угрожает.
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23.12.2020 13:02 Відповісти
А что с вот этим делать?
Слідком РФ висунув обвинувачення нацгвардійцю Марківу та оголосив його в міжнародний розшук - Цензор.НЕТ 8884
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23.12.2020 12:30 Відповісти
А щас будет бан.
У вас есть запасной аккаунт?
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23.12.2020 12:31 Відповісти
Следственный комитет РФ не желает заняться нацистом Рогозиным?
Слідком РФ висунув обвинувачення нацгвардійцю Марківу та оголосив його в міжнародний розшук - Цензор.НЕТ 3666
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23.12.2020 12:21 Відповісти
На що заб'ємось, що не видасть?
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23.12.2020 13:01 Відповісти
***** свого нехай в розшук оголосять...
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23.12.2020 12:26 Відповісти
Нєдолго осталось ! Воін-шаман вишел на тропу войни ! https://twitter.com/SiIavpravde/status/1341644779172614150
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23.12.2020 12:38 Відповісти
ТРУСЫ НАВАЛЬНОГО ВАМ МРАЗИ, А НЕ ГЕРОЯ МАРКИВА!!!!!
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23.12.2020 13:15 Відповісти
Давайте объявим в розыск главу следкома РФ, за скотоложество к примеру
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23.12.2020 14:18 Відповісти
А наши молчат, мол так и так, мокшане воообще не люди и обвинять наших не в чем не имеют право. Пусть сперва крым вернут.
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23.12.2020 15:23 Відповісти
Кацапи,вам вже на пів шишки просунули,а ви ще на небо дивитесь,та прислухаєтесь.Здається мені (перехрестився),що час вашого дрищуватого фюрера добігає кінця.Готуйтесь,дурні,до грандіозного шухеру.Вам скоро буде не до Марківа.
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23.12.2020 16:20 Відповісти
"Дружня порада" так званому "СК"-"Абратітесьвспортлато")))
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23.12.2020 16:39 Відповісти
геть паРашу з Iнтерполу!
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23.12.2020 16:58 Відповісти
 
 