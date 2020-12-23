Слідком РФ висунув обвинувачення нацгвардійцю Марківу та оголосив його в міжнародний розшук

Слідчий комітет РФ висунув нацгвардійцю Віталію Марківу обвинувачення у вбивстві. Раніше Італійський суд виправдав Марківа у цій справі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Слідкому РФ.

"За версією слідства, військовослужбовець військової частини 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України громадянин України Віталій Марків, що має також громадянство Італійської Республіки, 24.05.2014 перебував на позиції в районі гори Карачун поблизу міста Слов'янська на Донеччині. Марків, що перебував у злочинній змові з командуванням зазначеної військової частини і військовослужбовцями регулярних підрозділів Збройних Сил України, передав командуванню для завдання артилерійського удару координати російського громадянина Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і французького журналіста Вільяма Рогуелона", - йдеться в повідомленні.

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"Після цього Марків скоїв у зазначених осіб постріли з автомата Калашникова, щоб до початку артилерійського обстрілу вони не могли залишити територію в спробах сховатися. В результаті спровокованого Марківим артилерійського удару Миронов і Роккеллі, які не беруть участі в збройному протистоянні, загинули, а Рогуелон був поранений", - додали в Слідкомі.

Слідчий комітет Росії пред'явив Марківу обвинувачення "в скоєнні злочину, передбаченого п.п."е", "ж","л" ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за яке передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі".

Також Марківа оголосили в міжнародний розшук, щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.