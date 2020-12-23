Слідком РФ висунув обвинувачення нацгвардійцю Марківу та оголосив його в міжнародний розшук
Слідчий комітет РФ висунув нацгвардійцю Віталію Марківу обвинувачення у вбивстві. Раніше Італійський суд виправдав Марківа у цій справі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Слідкому РФ.
"За версією слідства, військовослужбовець військової частини 3066 Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України громадянин України Віталій Марків, що має також громадянство Італійської Республіки, 24.05.2014 перебував на позиції в районі гори Карачун поблизу міста Слов'янська на Донеччині. Марків, що перебував у злочинній змові з командуванням зазначеної військової частини і військовослужбовцями регулярних підрозділів Збройних Сил України, передав командуванню для завдання артилерійського удару координати російського громадянина Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і французького журналіста Вільяма Рогуелона", - йдеться в повідомленні.
"Після цього Марків скоїв у зазначених осіб постріли з автомата Калашникова, щоб до початку артилерійського обстрілу вони не могли залишити територію в спробах сховатися. В результаті спровокованого Марківим артилерійського удару Миронов і Роккеллі, які не беруть участі в збройному протистоянні, загинули, а Рогуелон був поранений", - додали в Слідкомі.
Слідчий комітет Росії пред'явив Марківу обвинувачення "в скоєнні злочину, передбаченого п.п."е", "ж","л" ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за яке передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі".
Також Марківа оголосили в міжнародний розшук, щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.
11 грудня суд у Російській Федерації санкціонував заочний арешт військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа.
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Даже есть свидетель:
Какие выводы сделали?
Я, например, сделал вывод, что кацапы опять лепят несуществующие доказательства.
А доказательств вины Маркива нет, я доверяю больше итальянскому суду, чем российским правохранительным органам. А вы?
Кстати, а некоторым ботам все неймется?
Во-первых, на фото нет Маркива.
Во-вторых, есть фото зигующего Рогозина, а он теперь - глава Роскосмоса.
В третьих, вам пора в бан.
Напомню, что вы, московские оккупанты, и ваши пособники пленных защитников Украины и вовсе истязали, калечили и убивали.
Воюет против Украины не более 30 тысяч из 6 миллионов донбасян, а 1,5 миллиона бежали от вашего фашистского русского мира на неоккупированную часть Украины - к таким как Маркив.
Еще раз - 1,5 миллиона выехали из оккупированной РФ части Донбасса на неоккупированную территорию Украины - это - ПОЛОВИНА населения той территории.
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