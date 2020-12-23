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СБУ (12516) ОГХК (181)

СБУ розслідує постачання продукції ОГХК в окупований Крим

СБУ розслідує постачання продукції ОГХК в окупований Крим

Служба безпеки не розкриває деталей розслідування.

Служба безпеки України розслідує можливі поставки титанової сировини виробництва Об'єднаної гірничо-хімічної компанії в окупований Крим.

Про це свідчить відповідь на запит "Головкому" в СБУ.

"Викладені вами обставини розслідуються слідчими органів безпеки в межах кримінального провадження від 06.07.2020", - йдеться у відповіді СБУ.

Служба безпеки не розкриває деталей розслідування, посилаючись на статтю 222 Кримінального Кодексу "Неприпустимість розголошення відомостей досудового розслідування".

СБУ розслідує постачання продукції ОГХК в окупований Крим 01

Як повідомлялося, за даними системи стеження за суднами АІС, ОГХК відновило поставки ільменіту в окупований Крим за контрактом з Belanto, підписаним т.в.о. глави держкомпанії Артуром Сомовим.

За дотримання умов контракту і відправку вантажу відповідає заступниця голови правління Тетяна Гогенко.

Раніше топменеджмент ОГХК зняв із себе відповідальність за поставки продукції в Крим.
У державній компанії пояснили, що збувають свою продукцію в Україну, а "подальший логістичний ланцюжок переходить під безпосередню відповідальність покупця".

Нагадаємо, т.в.о. голови ОГХК Артур Сомов підписав контракт із Belanto 13 жовтня. Чехи взяли на себе зобов'язання придбати 50 тис. тонн іршанського ільменіту компанії до кінця поточного року на суму 6,453 млн євро з відтермінуванням платежу в 35 днів.

Один раз у схемі за контрактом ОГХК з Belanto брало участь судно SALVINIA. Воно також перевантажувало ільменіт на SOURIA. Після цього вантаж вирушав у Крим через Тамань, РФ.

Цього разу за партією ільменітового концентрату в 10 тис. тонн виробництва Іршанського ГЗК з болгарського порту у Варні вийшло судно BOGDAN.

Відправка продукції ОГХК до Криму ведеться в обхід попереджень СБУ.

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Топ коментарі
+3
Когда кто-то едет из Украины в оккупированный Крым, то пограничники и таможенники при пересечнии границы вывернут у него все карманы и найдут или серебрянные монеты или золотые изделия.Тут сотнями и тысячами тонн идёт стратегическое сырьё для ракет и никого это не интересует правда взятки успевают снять, но груз не засветили.
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23.12.2020 11:59
+1
Сейчас на лучшего друга Фирташа- безальтернативного торгового партньора с РФ Петьку выйдут
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23.12.2020 12:06
+1
Как наших разведчиков ГУР МО избивать, бросать в СИЗО и угрожать отдать на расправу в ДНР - это СБУ может.
А пресечь преступную торговлю на корысть нашему врагу, чтобы им легче было убивать наших солдат - это они годами только расследуют. Видно, входят в долю и кормятся с этого. Недаром Баканов обнимается с Медведчуком.
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23.12.2020 12:07
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Когда кто-то едет из Украины в оккупированный Крым, то пограничники и таможенники при пересечнии границы вывернут у него все карманы и найдут или серебрянные монеты или золотые изделия.Тут сотнями и тысячами тонн идёт стратегическое сырьё для ракет и никого это не интересует правда взятки успевают снять, но груз не засветили.
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23.12.2020 11:59 Відповісти
свободная экономическая зона "Крыму" - ничего не напоминает? забыли как активисты взрывали опоры ЛЭП? про сотни фур везущих в Крым товар?
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23.12.2020 13:38 Відповісти
Отправка продукции ОГХК в Крым ведется в обход предупреждений СБУ. Источник: https://censor.net/ru/n3238617

Треба було спочатку в "зеофісі" з'ясувати там певно все вже порішали..
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23.12.2020 12:02 Відповісти
едина зміна зезеденда яку можна побачити-це переіменування адмінінСРаціі у офіс... це щоб сховатися коли сереш
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23.12.2020 12:40 Відповісти
Там де Фірташ, там не було кордонів. Зелень почала жовтіти? Нагадую, що з титану роблять ракети, космічні супутники, літаки, які використовуються на війні військами РФії.
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23.12.2020 12:04 Відповісти
Сейчас на лучшего друга Фирташа- безальтернативного торгового партньора с РФ Петьку выйдут
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23.12.2020 12:06 Відповісти
Как наших разведчиков ГУР МО избивать, бросать в СИЗО и угрожать отдать на расправу в ДНР - это СБУ может.
А пресечь преступную торговлю на корысть нашему врагу, чтобы им легче было убивать наших солдат - это они годами только расследуют. Видно, входят в долю и кормятся с этого. Недаром Баканов обнимается с Медведчуком.
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23.12.2020 12:07 Відповісти
На этот раз за партией ильменитового концентрата в 10 тыс. тонн производства Иршанского ГОКА из болгарского порта в Варне вышло судно BOGDAN.
Ой что то подозрительное одноименное название одного из Петиных заводов
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23.12.2020 12:08 Відповісти
СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым

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А надо бы так:
СБУ пресек поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым
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23.12.2020 13:49 Відповісти
а еще лучше СБУ пресек поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым, восстановлен ущерб государству в размере хххххххх долларов, виновные лица получили сроки 15, 20 и 25 лет.
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23.12.2020 15:42 Відповісти
крымский Титан" не стоял ни одного дня, в отличие от наших предприятий. Пусть следаки сначала у Фирташа спросят разрешения и перестанут смешить мир.
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23.12.2020 16:07 Відповісти
 
 