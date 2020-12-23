Рейтинг Зеленського за пів року впав із 39,3% до 26,5%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, у травні таких було 39,3%.
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-20 грудня, передає Цензор.НЕТ.
Рейтинг довіри серед національних політиків очолює Президент Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють - 56%. Крім того, за даними соціологів, 30% опитаних довіряють В.Кличку, водночас 58% - йому не довіряють. В.Гройсману довіряють - 29%, не довіряють - 61%. Д.Разумкову - 27% і 30% відповідно (ще 27% - його не знають). Ю.Тимошенко - довіряють 25%, не довіряють - 73%. Ю.Бойку - 24% і 55% відповідно (17% - його не знають). П.Порошенку - 23% і 74%, В.Медведчуку - 19% і 66% (12% - не знають). Чинному прем'єр-міністру Д.Шмигалю довіряють 16%, чверть не знають його і більш як половина - йому не довіряють.
"Найкращий баланс довіри/недовіри мають Президент Зеленський (-15%) та голова Парламенту Разумков (-13%). У В.Кличка різниця становить -28%, Ю.Бойка – -31%, В.Гройсмана – -32%, Д.Шмигаля – -38%. Найгірші показники у В.Рабіновича (-46%), В.Медведчука (-47%), Ю.Тимошенко (-48%) та П.Порошенка (-51%)", - зазначають автори дослідження.
"Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За П.Порошенка проголосували б 14,3%, Ю.Бойка – 10,1%, Ю.Тимошенко – 9,8%. В.Медведчука – 7,7%, В.Гройсмана – 6,4%, І.Смешка – 6,0%, Д.Разумкова – 4,1%, О.Ляшка – 3,6%. Рейтинг інших кандидатів не більш як 3%", - зазначено в результатах опитування.
Зауважимо, що згідно з опитуванням "Рейтингу", проведеним у липні 2020 року, за кандидатуру Володимира Зеленського на посаду глави держави готові були проголосувати 30,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, у червні - таких було 34,6% , у травні - 39,3%.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16-20 грудня 2020 р.
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«Щоби не прийшов Медведчук - мусить піти Порошенко… . .» .........................Режисер Олег Сенцов в інтерв'ю Яніні Соколовій озвучив цю тезу, яку й так давно ганяють по соцмережах прибічники всіляких «до Порошенка є питання» - мовляв, Петро Порошенко мусить піти з політики. Мовляв, антирейтинг Петра Олексійовича такий, що з ним на чолі проукраїнські сили не зможуть виграти вибори і владу в Україні здобуте Медведчук. В якості прикладу наводять Кривий Ріг де після зелених владу здобули ОПЗЖ.
І взагалі, мовляв, проукраїнському табору потрібний лідер-середнячок. Таке собі - не те, не се. Ані Зеленський, ані Порошенко, а хтось хто візьме все краще від обох. Що я на це можу сказати?
По-перше - те саме, що вже не раз казав, якщо схрестити інтелігента з алкоголіком вийде не два інтелігента що ******* пропустити чарку - вийде два алкоголіка. Щось середнє між коміком і бізнесменом-виробничником буде або смішним бізнесменом, або виробником сміху. Насмілюся нагадати, в президентах наразі ми маємо втілення зразу обох.
По-друге, мені давно кортить спитати цих дивовижних людей, а з якого переляку вони взяли, що в разі уходу Порошенка з політики, його прибічники приєднаються до них? У мене наприклад вся ота грантово-лівацька шобла, що зібралася навколо «Голосу», «Самопомочі» та інших подібних, не викликає ніяких почуттів крім глибокого і невиправного презирства. Я просто переконаний, що ідеальним втіленням всієї цієї грантово-лівацкьої шобли був кабмін Гончарука, за якого в Україні повалилося виробництво і який в'їхав в пандемію без масок і захисних костюмів бо їх продали за кордон. За яких на митниці коїтися почало чорти-батька що.
Шановні, з якого переляку ви взяли, що в разі уходу з політичної сцени умовного «гетьмана Скоропадського» я побіжу голосувати за умовного «Петлюру» - лівоту і нездару? З чого ви взяли, що прибічники Порошенка в такому разі не продовжать існувати в межах уже існуючого проекту? Ми, порохоботи - чудово себе почуваємо разом одне з одним. Всі ваші «білі пальто» в нас викликають лише сміх. Ми вже маємо «хороших хлопців» у владі. Ви нам пропонуєте поміняти їх на інших «хороших хлопців», бо людність не хоче голосувати за профі? Тобто зробити владою тих самих зелених, тільки під іншим прапором? І що економіка почне квітнути, інвестиції попруть, корупція зникне мов роса на сонці?
Та чорта з два. Економіку - будують. Інвестиції - залучають. Корупцію - викорінюють. А «хороші хлопці» уміють лише гарно красномовно балакати. Балачками, ми-порохоботи, ситі вже до межі.
Зрештою, якби на місці Петра Олексійовича був я - я ніколи не пішов би з політики, з дуже простої причини. Бо після всього того багна, яке ця грантово-лівацька шобла вилила на нього особисто і його прибічників, для мене справою принципу було б довести свою невинність - і не в суді, на рішення якого всім чхати, а саме в громадській думці. Тобто - зламати цей антирейтинг к свиням. І знаєте, я ніколи не заробляв мільйонів, і не керував потужною корпорацією. А Петро Порошенко - заробляв і керував. І енергії в нього на кілька десятків таких як я.
Ми з Порошенком ще жодного разу не чули вибачень за всю гидоту, сказану на нашу адресу. Тому - борня триватиме. До перемоги.
Насправді, я знаю звідки лине цей поголос. Сенцов озвучив ідею, яку не раз чув на різних богемних тусовках, мовляв: «Аби проукраїнські сили перемогли - Порошенко мусить піти». Цю ідею продукують як раз от такі політики з лівацько-грантової шобли, з дуже простої причини. Вони бачать як буквально за 1,5 роки здувся рейтинг «Голосу». Вони бачать, що обійти «ЄвроСолідарність» не має наразі шансів жодна інша політсила. Вони розуміють, для них особисто це означає ухід з політики. Бо підніжки зроблені Порошенку раніше, можливо забуде сам Петро Олексійович - їх не забудуть його прибічники. А іти вибачатися - корона падає.
До речі, правильно розуміють. Не забудемо.
Тому хай балакають що хочуть. Рейтинг влади - падає, рейтинг Порошенка - росте. Собаки брешуть - караван іде.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__tn__=-UC*F Дмитро "Калинчук" Вовнянко .
Мій телеграм-канал: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdragonspech%3Ffbclid%3DIwAR2YQTRSNa8-s4KKMBJGYu2xakDPenE9bXG1JlLcGRQYXb5kFrPQPjY_Mo0&h=****************************************************-ld2lq1hLyaDjE0NSVHZCk1Hx9EMqoRQLLOOX7X3w8eZxwaWJtFwDES8j90f94s24TGpa-SWPz2UIP8&__tn__=-UK*F https://t.me/dragonspech
В 2010-м Тимошенко минимально проиграла Овощу. По сути, это был пик ее политической карьеры. Порошенко побывал уже президентом, и весьма вероятно, что это будет его пиком. Вспомните, как в период 2008-2015 годов украинский сегмент интернета был наводнен поклонниками Тимошенко - "Вона працюе!" Так сейчас и с Порошенко.
Проблема наших наиболее рейтинговых политиков в том, что они борются друг с другом не идеями, а ушатами ..овна. И чем ближе выборы, тем больше ушатов друг на друга льют. А на самих выборах рядом с ними оказывается чистенький дурачок, а они оба в ..овне. Ну и на род голосует не за суть, а за то что чище и приятнее пахнет.
Уверена, к следующим парламентским и президентским выборам опять "внезапно" раскрутят какой-то новый проект. Пока "старые" политические лидеры снова будут обливать друг друга помоями, за полгода-год выскочит чистенький и новый кандидат, который еще не успел испачкаться.
Вон даже Сенцов что делает? Правильно - льет помои на идеологически близкие, но не поддерживающие Порошенко силы
Головне щоб вони слідували ідеології - армії-мови-віри , і - України понад усе . .
Лично мое мнение, что теперь Порох хочет разыграть подобную карту с Гончаренко. Уж слишком часто он стал мелькать. Вот только если я про это догадалась, то есть и поумнее меня. Если начнут лить ушаты грязи на него во вторую половину каденции Зе - тогда это точно правда
На данное время можно подавать в книгу Гинеса! Более 200 только цензурных!
Ни одно тело на должности "президент" не имело такого количества титулов!
Не говоря о игре на рояле! Уникум!
Но НЕ президент.
Просто народ выражает свою любоФфф.
И что интересно - все вертится около рейтинга Пороха, а не вокруг никому не интересного рейтинга ваЗЕлина.
Други 50% за нього НЕ голосували! Забули мабуть. Еще такі як ФОП,який на прямому ефірі порадив Пороху не "тягти булаву на себе,а допомогти главЗебілу вирішити проблему фопів!".
Такий різний ЛОХторат в "зелених",які на заході - "блакитні".
Динаміка розвитку подій приблизно така:
1. Ви обіцяєте, що після вашої перемоги будуть Б̶л̶е̶к̶д̶ж̶е̶к̶ ̶і̶ ̶ш̶л̶ю̶х̶и̶ ̶зарплати, пенсії, кінець епохи бідності.
2. Ховрахи голосують і готують мішки для грошей.
3. Проходить рік. Грошей нема.
4. Ховрахи дивляться на пусті мішки і почнають щось підозрювати.
5. Ховрахи ідуть до вас сказати, що щось пішло не так.
6. Ви зустрічаєте їх спецназом.
-- Зараз ми тут. --
7. Ховрахи звіріють.
8. Вам п..зда
https://www.facebook.com/100000678634331/posts/3943717938994122/ Сергей Марченко
-- как раз, шоб на роялях побренчать...
(для тех, хто понимает об эррекции) *)
Ведь эти выборы с полной очевидностью доказали заказной характер таких вот "опросов" !
У кого есть бабосы на 2-3 канала , у того они находятся и на заказуху ...
А приходят выборы и оне показывают совсем другие цифры и совсем другие тенденции !
Цеж не партія якась там ...
И у Пэти -- особенно !
Бо уходит от Фофы избиратели и "юхофасток" бежит (но тока частично) в свои родные пинаты - к рыгам . Но мало , очень мало . А правобережная "зелень" - к кому угодно но токо не к Пете . Больше к Юле , но опять же мало .
Самый большой "успех" у Бэниного Майбаха ... Но опять же - мало ...
Так что в этом то и проблема страны, что для такого быдла как ты не важно, как сильно обгадился их кумир (у порохососов аналогичная ситуация, а про вату можно и не говорить. там вообще мрак), вы все равно тупо блеете и голосуете за подонков которые грабят и уничтожают Украину и украинцев.
Судя по Харькову, у него неплохие шансы победить в этом рейтинге.
Можем все, только почему-то 73% из нас голые, босые и тупые.
Президенту повноваження весільного генерала.
Жорстке розмежування політики і бізнесу.