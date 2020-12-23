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Бойко (436) Зеленський (22456) Кличко (3478) Медведчук (1694) Порошенко (15080) рейтинг (1622) Тимошенко (4694) Разумков Дмитро (1526)

Рейтинг Зеленського за пів року впав із 39,3% до 26,5%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг Зеленського за пів року впав із 39,3% до 26,5%, - опитування

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, у травні таких було 39,3%.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-20 грудня, передає Цензор.НЕТ.

Рейтинг довіри серед національних політиків очолює Президент Зеленський, якому довіряють 41%, а не довіряють - 56%. Крім того, за даними соціологів, 30% опитаних довіряють В.Кличку, водночас 58% - йому не довіряють. В.Гройсману довіряють - 29%, не довіряють - 61%. Д.Разумкову - 27% і 30% відповідно (ще 27% - його не знають). Ю.Тимошенко - довіряють 25%, не довіряють - 73%. Ю.Бойку - 24% і 55% відповідно (17% - його не знають). П.Порошенку - 23% і 74%, В.Медведчуку - 19% і 66% (12% - не знають). Чинному прем'єр-міністру Д.Шмигалю довіряють 16%, чверть не знають його і більш як половина - йому не довіряють.

Також читайте: Рейтинг партій: СН - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, "ЄС" - 15,2%, "Батьківщина" - 10,9%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"Найкращий баланс довіри/недовіри мають Президент Зеленський (-15%) та голова Парламенту Разумков (-13%). У В.Кличка різниця становить -28%, Ю.Бойка – -31%, В.Гройсмана – -32%, Д.Шмигаля – -38%. Найгірші показники у В.Рабіновича (-46%), В.Медведчука (-47%), Ю.Тимошенко (-48%) та П.Порошенка (-51%)", - зазначають автори дослідження.

"Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором. За П.Порошенка проголосували б 14,3%, Ю.Бойка – 10,1%, Ю.Тимошенко – 9,8%. В.Медведчука – 7,7%, В.Гройсмана – 6,4%, І.Смешка – 6,0%, Д.Разумкова – 4,1%, О.Ляшка – 3,6%. Рейтинг інших кандидатів не більш як 3%", - зазначено в результатах опитування.

Також читайте: 71% громадян вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Зауважимо, що згідно з опитуванням "Рейтингу", проведеним у липні 2020 року, за кандидатуру Володимира Зеленського на посаду глави держави готові були проголосувати 30,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, у червні - таких було 34,6% , у травні - 39,3%.

Рейтинг Зеленського за пів року впав із 39,3% до 26,5%, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 39,3% до 26,5%, - опитування Рейтингу 02

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16-20 грудня 2020 р.

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Два дня не открывал ФБ. А тут уже Подоляк рассказывает о равнодушии Зеленского к Порошенко (ага, верим...)) и заявляет, что Пятый президент должен уйти из политики.

Да что ж такое! Как только рейтинг ЕС перегнал рейтинг ОПЗЖ и практически догнал "слуг", из каждого утюга слышны голоса, о том, что Порох должен уйти.

Знаете что, Оля Полякова, Верка Сердючка, Юрий Лоза, мама Римма, папа Саша, дядя Юзик и прочие, чья очередь высказаться по этому поводу... Порох - единственный политик в Украине, который умеет собирать камни, брошенные в него, и строить из них новый пьедестал. Становясь при этом только сильнее.
Перетопчетесь...
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23.12.2020 12:12
+52
Рейтинг Зеленского как зеленый воздушный шарик - его постоянно приходится надувать.
Но даже у "надувателя" уже дыхалка слабеет...
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23.12.2020 12:05
+42
Президентский рейтинг: 26,5% - за Зеленского, 14,3% - за Порошенко, 10,1% - за Бойко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 697
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23.12.2020 12:13
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як на початку 20-го століття, історія нічому не вчить
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23.12.2020 14:20 Відповісти
Ігри в гетьманів та "зрадників" продовжуються
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23.12.2020 14:22 Відповісти
НЕ ПІДЕ - НЕ СПОДІВАЙТЕСЯ

«Щоби не прийшов Медведчук - мусить піти Порошенко . .» .........................Режисер Олег Сенцов в інтерв'ю Яніні Соколовій озвучив цю тезу, яку й так давно ганяють по соцмережах прибічники всіляких «до Порошенка є питання» - мовляв, Петро Порошенко мусить піти з політики. Мовляв, антирейтинг Петра Олексійовича такий, що з ним на чолі проукраїнські сили не зможуть виграти вибори і владу в Україні здобуте Медведчук. В якості прикладу наводять Кривий Ріг де після зелених владу здобули ОПЗЖ.
І взагалі, мовляв, проукраїнському табору потрібний лідер-середнячок. Таке собі - не те, не се. Ані Зеленський, ані Порошенко, а хтось хто візьме все краще від обох. Що я на це можу сказати?
По-перше - те саме, що вже не раз казав, якщо схрестити інтелігента з алкоголіком вийде не два інтелігента що ******* пропустити чарку - вийде два алкоголіка. Щось середнє між коміком і бізнесменом-виробничником буде або смішним бізнесменом, або виробником сміху. Насмілюся нагадати, в президентах наразі ми маємо втілення зразу обох.
По-друге, мені давно кортить спитати цих дивовижних людей, а з якого переляку вони взяли, що в разі уходу Порошенка з політики, його прибічники приєднаються до них? У мене наприклад вся ота грантово-лівацька шобла, що зібралася навколо «Голосу», «Самопомочі» та інших подібних, не викликає ніяких почуттів крім глибокого і невиправного презирства. Я просто переконаний, що ідеальним втіленням всієї цієї грантово-лівацкьої шобли був кабмін Гончарука, за якого в Україні повалилося виробництво і який в'їхав в пандемію без масок і захисних костюмів бо їх продали за кордон. За яких на митниці коїтися почало чорти-батька що.
Шановні, з якого переляку ви взяли, що в разі уходу з політичної сцени умовного «гетьмана Скоропадського» я побіжу голосувати за умовного «Петлюру» - лівоту і нездару? З чого ви взяли, що прибічники Порошенка в такому разі не продовжать існувати в межах уже існуючого проекту? Ми, порохоботи - чудово себе почуваємо разом одне з одним. Всі ваші «білі пальто» в нас викликають лише сміх. Ми вже маємо «хороших хлопців» у владі. Ви нам пропонуєте поміняти їх на інших «хороших хлопців», бо людність не хоче голосувати за профі? Тобто зробити владою тих самих зелених, тільки під іншим прапором? І що економіка почне квітнути, інвестиції попруть, корупція зникне мов роса на сонці?
Та чорта з два. Економіку - будують. Інвестиції - залучають. Корупцію - викорінюють. А «хороші хлопці» уміють лише гарно красномовно балакати. Балачками, ми-порохоботи, ситі вже до межі.
Зрештою, якби на місці Петра Олексійовича був я - я ніколи не пішов би з політики, з дуже простої причини. Бо після всього того багна, яке ця грантово-лівацька шобла вилила на нього особисто і його прибічників, для мене справою принципу було б довести свою невинність - і не в суді, на рішення якого всім чхати, а саме в громадській думці. Тобто - зламати цей антирейтинг к свиням. І знаєте, я ніколи не заробляв мільйонів, і не керував потужною корпорацією. А Петро Порошенко - заробляв і керував. І енергії в нього на кілька десятків таких як я.
Ми з Порошенком ще жодного разу не чули вибачень за всю гидоту, сказану на нашу адресу. Тому - борня триватиме. До перемоги.
Насправді, я знаю звідки лине цей поголос. Сенцов озвучив ідею, яку не раз чув на різних богемних тусовках, мовляв: «Аби проукраїнські сили перемогли - Порошенко мусить піти». Цю ідею продукують як раз от такі політики з лівацько-грантової шобли, з дуже простої причини. Вони бачать як буквально за 1,5 роки здувся рейтинг «Голосу». Вони бачать, що обійти «ЄвроСолідарність» не має наразі шансів жодна інша політсила. Вони розуміють, для них особисто це означає ухід з політики. Бо підніжки зроблені Порошенку раніше, можливо забуде сам Петро Олексійович - їх не забудуть його прибічники. А іти вибачатися - корона падає.

До речі, правильно розуміють. Не забудемо.

Тому хай балакають що хочуть. Рейтинг влади - падає, рейтинг Порошенка - росте. Собаки брешуть - караван іде.


https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__tn__=-UC*F Дмитро "Калинчук" Вовнянко .
Мій телеграм-канал: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdragonspech%3Ffbclid%3DIwAR2YQTRSNa8-s4KKMBJGYu2xakDPenE9bXG1JlLcGRQYXb5kFrPQPjY_Mo0&h=****************************************************-ld2lq1hLyaDjE0NSVHZCk1Hx9EMqoRQLLOOX7X3w8eZxwaWJtFwDES8j90f94s24TGpa-SWPz2UIP8&__tn__=-UK*F https://t.me/dragonspech
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23.12.2020 12:51 Відповісти
Сказано красиво и правильно, спору нет, но доля истины в подобных заявлениях про Порошенко есть. Он и его политсила с большой долей вероятности может повторить судьбу Тимошенко и БЮТа с Батькивщиной. То есть, будут иметь свое "электоральное ядро" в 10-15%, к которым, в зависимости от политических оппонентов, будет присоединяться еще до 5% голосов. И все.
В 2010-м Тимошенко минимально проиграла Овощу. По сути, это был пик ее политической карьеры. Порошенко побывал уже президентом, и весьма вероятно, что это будет его пиком. Вспомните, как в период 2008-2015 годов украинский сегмент интернета был наводнен поклонниками Тимошенко - "Вона працюе!" Так сейчас и с Порошенко.
Проблема наших наиболее рейтинговых политиков в том, что они борются друг с другом не идеями, а ушатами ..овна. И чем ближе выборы, тем больше ушатов друг на друга льют. А на самих выборах рядом с ними оказывается чистенький дурачок, а они оба в ..овне. Ну и на род голосует не за суть, а за то что чище и приятнее пахнет.
Уверена, к следующим парламентским и президентским выборам опять "внезапно" раскрутят какой-то новый проект. Пока "старые" политические лидеры снова будут обливать друг друга помоями, за полгода-год выскочит чистенький и новый кандидат, который еще не успел испачкаться.
Вон даже Сенцов что делает? Правильно - льет помои на идеологически близкие, но не поддерживающие Порошенко силы
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23.12.2020 13:09 Відповісти
Не бачу в цьому нічого поганого . В сенсі того що - вискоче хтось чістєнький . Для цього взагалі то ,й потрібні вибори ,, щоб обирати кращих з кращих ,, чистіших і професійніших ( на жаль , це не про Україну ) .
Головне щоб вони слідували ідеології - армії-мови-віри , і - України понад усе . .
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23.12.2020 13:25 Відповісти
Э нет, про "чистенького" вы меня не совсем поняли. Чистый только в том плане, что его не успели облить помоями в СМИ. Последние выборы это хорошо показали - пока Порошенко, Тимошенко, Гриценко, Смешко, Садовой и прочие активно упражнялись в черном пиаре друг против друга, внезапно выпрыгнул чистенький (относительно них) Зеленский, заявивший о своем походе в президенты в новогоднюю ночь. И кроме как "клоун" и "петрушка Коломойского" про него за оставшиеся месяцы не смогли ничего придумать. Умные люди, конечно, умеют смотреть в суть, но большинство электората проголосовали за чистого внешне. Сейчас, понятно, он в ..рьме по уши, причем не его облили, а сам провалился, но сути это уже не играет.
Лично мое мнение, что теперь Порох хочет разыграть подобную карту с Гончаренко. Уж слишком часто он стал мелькать. Вот только если я про это догадалась, то есть и поумнее меня. Если начнут лить ушаты грязи на него во вторую половину каденции Зе - тогда это точно правда
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23.12.2020 13:37 Відповісти
Клоун и петрушка?! Вы просто не в курсе! Лично я знаю еще с 10.
На данное время можно подавать в книгу Гинеса! Более 200 только цензурных!
Ни одно тело на должности "президент" не имело такого количества титулов!
Не говоря о игре на рояле! Уникум!
Но НЕ президент.
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23.12.2020 15:58 Відповісти
Ну вот и спрашивается, куда смотрели политтехнологи и имиджмейкеры остальных кандидатов, что ничего не смогли дельного придумать, а раскрутились после выборов)
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23.12.2020 16:03 Відповісти
Это не "раскрутились",они не Павлики Морозовы!
Просто народ выражает свою любоФфф.
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23.12.2020 22:26 Відповісти
26,5% -абсолютно законченое быдло
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23.12.2020 12:55 Відповісти
Неее клинические идиоты.
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23.12.2020 21:34 Відповісти
Не вірю оцим замовним рейтингам (особливо від "Рейтингу"); бо вони вічно "плутають" порядок рейтингів політиків України. Тим більше, нещодавні вибори показали зовсім інші порядки: https://censor.net/ru/forum/3238001/reyitingi_vplivovih_poltichnih_sil_v_ukran_ta_subktivn_visnovki_z_minulih_mstsevih_viborv -
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23.12.2020 13:02 Відповісти
рейтинг Зебздуна давно в жопе
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24.12.2020 05:05 Відповісти
Мало упал. Страна с неисчислимым множеством идиотов.
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23.12.2020 13:19 Відповісти
зеленскому есть куда "расти" - "рейтинг" его предшесвенника падал в разы))))))))))))))))))
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23.12.2020 13:30 Відповісти
Если вспомнить совсем недавние рейтинги Пальчевского при выборах мера Киева, то можно смело не верить таким рейтингам.
И что интересно - все вертится около рейтинга Пороха, а не вокруг никому не интересного рейтинга ваЗЕлина.
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23.12.2020 13:42 Відповісти
А чого ж рейтинг ого-го-го - 26,5 , не рахуючи головки!
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23.12.2020 14:28 Відповісти
Читаю комменты, столько народа за Порошенка....а не доверие только растет...как же так?
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23.12.2020 14:38 Відповісти
Делаешь себе 20 аккаунтов и фсё.
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23.12.2020 15:05 Відповісти
Омерзительный рецепт
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23.12.2020 15:10 Відповісти
Рецепт обычной ботофермы.
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23.12.2020 15:15 Відповісти
Верю.Верю опыту вашей ботофермы.
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23.12.2020 16:55 Відповісти
Толик, посмотри кинцо. https://www.youtube.com/watch?v=vwZZ1ahYYRo Может поумнеешь.
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23.12.2020 17:30 Відповісти
Тепер все змінюється. Буде все простіше. Не потрібна вся ця гра з ботами... Українські депутати схвалили законопроект про стеження за жителями країни, причому платити за оновлення обладнання, необхідного для запису дзвінків і вихідних інтернет-даних, будуть провайдери. У свою чергу, вони піднімуть плату за інтернет-послуги, тому користувачі повинні бути готові до підвищення тарифів. Якщо в минулому спецслужбам потрібна була постанова суду для організації стеження, причому вони використовували своє обладнання, яке по закінченню розслідування віддалялося з мережі провадейра, то тепер подібна техніка буде встановлена в мережах на постійній основі. А самі співробітники служби безпеки можуть почати стежити за людиною просто за підозрою в скоєнні ним будь-якого злочину, який можна кваліфікувати, як загрозливий цілісності держави. Думаю зебіли від такої новини mucha nie siada, як кажуть наші польські друзі. https://gsminfo.com.ua/31749-************-dovedetsya-rozshhedrytysya-internet-podorozhchaye-v-kilka-raziv.html
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24.12.2020 00:17 Відповісти
А не удивляет,что за бубочку тут два с половиной имбицила,а его рейтинг держится? А как дышали полтора года назад,как дышали... Или интересует только рейтинг Порошенко?
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23.12.2020 15:09 Відповісти
не доверие у таких малограмотньіх и растет) или ты из Ольгина?
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23.12.2020 15:58 Відповісти
Вот теперь мы знаем сколько самых упоротых дебилов в нашей стране.
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23.12.2020 14:42 Відповісти
Ну як де?! Тут! 50% з тих 73% звинувачують порохботів та Порошенко у зашкварах пісюніста.
Други 50% за нього НЕ голосували! Забули мабуть. Еще такі як ФОП,який на прямому ефірі порадив Пороху не "тягти булаву на себе,а допомогти главЗебілу вирішити проблему фопів!".
Такий різний ЛОХторат в "зелених",які на заході - "блакитні".
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23.12.2020 15:01 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26056528.html Розумієте, Владімір, противники не такі страшні, як колишні прихильники

Рейтинг Зеленського за пів року впав із 39,3% до 26,5%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 772

Динаміка розвитку подій приблизно така:
1. Ви обіцяєте, що після вашої перемоги будуть Б̶л̶е̶к̶д̶ж̶е̶к̶ ̶і̶ ̶ш̶л̶ю̶х̶и̶ ̶зарплати, пенсії, кінець епохи бідності.
2. Ховрахи голосують і готують мішки для грошей.
3. Проходить рік. Грошей нема.
4. Ховрахи дивляться на пусті мішки і почнають щось підозрювати.
5. Ховрахи ідуть до вас сказати, що щось пішло не так.
6. Ви зустрічаєте їх спецназом.
-- Зараз ми тут. --
7. Ховрахи звіріють.
8. Вам п..зда
https://www.facebook.com/100000678634331/posts/3943717938994122/ Сергей Марченко
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23.12.2020 15:32 Відповісти
Зелені ховрахи нікуди не підуть, поки їм не наобіцяють сім мішків гречаної вовни
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23.12.2020 16:50 Відповісти
Зелені розвали все і навіть ці соціальні групи і офіси. Я ні капульки не вірю в ці цифри, бо це лажа, яка не відповідає дійсності.
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23.12.2020 15:34 Відповісти
Результату немає, значить рейтинг - 26.5 з мінусом, а це імпічмент.
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23.12.2020 16:47 Відповісти
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 39,3% до 26,5%
-- как раз, шоб на роялях побренчать...

(для тех, хто понимает об эррекции) *)
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23.12.2020 15:46 Відповісти
После выборов кого ипут заказные т.н. "опросы" ?!
Ведь эти выборы с полной очевидностью доказали заказной характер таких вот "опросов" !
У кого есть бабосы на 2-3 канала , у того они находятся и на заказуху ...

А приходят выборы и оне показывают совсем другие цифры и совсем другие тенденции !
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23.12.2020 15:58 Відповісти
Если бы реально у Порошенко был бы второй рейтинг по стране , то никогда бы ЕС не была бы 5-й по результатам местных выборов .
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23.12.2020 16:06 Відповісти
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html ЕС заняла шестое место по Украине , а не пятое!
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23.12.2020 18:13 Відповісти
Самовисуванців я не рахував
Цеж не партія якась там ...
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29.12.2020 19:47 Відповісти
по этой логике, ЗЕ на первом месте, поэтому рейтинг "Слуг" должен быть на высоте а не в ...опе. Так?
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23.12.2020 20:08 Відповісти
В Опе рейтинг у ОПЫ , а так реально первый по стране . Тут ведь вопрос не в конкретных цифрах , а в показателях падения рейтинга всего за полтора года правления . Тут реальная опа ... Другой вопрос ведь в том , что и у остальных такая же , а может даже большая опа ...
И у Пэти -- особенно !
Бо уходит от Фофы избиратели и "юхофасток" бежит (но тока частично) в свои родные пинаты - к рыгам . Но мало , очень мало . А правобережная "зелень" - к кому угодно но токо не к Пете . Больше к Юле , но опять же мало .
Самый большой "успех" у Бэниного Майбаха ... Но опять же - мало ...
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29.12.2020 19:55 Відповісти
Повільно вимивається гівно, яке наклав у голови телевізор...
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23.12.2020 16:47 Відповісти
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 39,3% до 26,5%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4612
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23.12.2020 17:22 Відповісти
все логічно, все закономірно! і ще через 2-3 роки буде стабільно 1-3% і вже ніколи, і нікуди не відросте!
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23.12.2020 17:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wiuBRCGkqrY&feature=emb_logo Предновогодние победы Зеленского без зрад и бед
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23.12.2020 17:43 Відповісти
Подивився. "Владимир Зеленский продолжает вселять неувядающий оптимизм в сердца украинцев, рапортуя о новых победах...". Але про найважливіші "перемоги" все ж таки в іншому відео https://www.youtube.com/watch?v=xr8NL3pp13U&list=LL&index=2 СРОЧНО! BELLINGCAT ПОСЛЕ НАВАЛЬНОГО ВЗЯЛИСЬ ЗА РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО и ЕРМАКА!
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24.12.2020 00:29 Відповісти
Ты, конечно, дурак, но причем здесь ЮВТ? ЕЕ партии уже 20 лет в отличие от многих свежевысранных, или перекрасившихся партийных регионалов!
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23.12.2020 18:42 Відповісти
Вот видишь, ты типичное быдло (при этом это не оскорбление, а простая констатация факта) из секты пресвятой жули. При этом быдло не волнуют все ее зашквары в виде активного участия в ОПГ лазаренко, развала помаранчевой коалиции в 2005-м году на пару с шоколадкой, что привело к очень быстрому реваншу рыгов, подписания жулей кабальных газовых контрактов в обмен на закрытие против нее уголовного дела на кацапстане, создание широкой коалиции с рыгами (которое не состоялось не по ее вине), откровенное предательство жули во время аннексии Крыма (мы все (кроме жулиной секты естественно) помним о ее высерах на заседании РНБО по этому поводу), ну и полное игнорирование жулей темы кацапской агрессии и войны во время последних президентских выборов. Про такие "мелочи" как ее декларации по которым она просто нищенка и живет на подаяния друзей и знакомых, при этом ходит в нарядах по несколько тысяч долларов каждый на фоне всех остальных зашкварах жули капительман можно и не обращать внимания. Ну и то, что жулькина "партия" так это рассадник гуана всех мастей это для сектантов тоже не важно - например лозинский, которому жуля требовала дать звание героя, за то что устроил сафари на человека, которого потом и убил, или королевская, фельдман, пашинский, гадя сявченко и т.д.
Так что в этом то и проблема страны, что для такого быдла как ты не важно, как сильно обгадился их кумир (у порохососов аналогичная ситуация, а про вату можно и не говорить. там вообще мрак), вы все равно тупо блеете и голосуете за подонков которые грабят и уничтожают Украину и украинцев.
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27.12.2020 01:52 Відповісти
Идиот! Не переутомился лгать! Ты своей дурной балдой уже дыру в полу пробил, а все продолжаешь скакать и смешно дрыгать ножонками в воздухе! Лучше стань на ноги и называй белое белым, а черное черным. И поменьше изрыгай из себя смеси мочи с жидким гамном и желчью, а то захлебнешься раньше , или позже. Наверное завидно стало, что ЮВТ с юристом стали богаче на 13 млн. американских долларов, выиграв в американском же суде дело о защите своей чести и справедливости.
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27.12.2020 06:52 Відповісти
Ну в том, что быдло будет и дальше наяривать на свою бохиню я не сомневался ни сколько, и не важно что все что я написал про жулю капительман ПРАВДА, которая широко известна и не является какой-то тайной. Вот именно из-за такого быдла как ты, мы и живем в нищей и деградирующей стране.
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27.12.2020 14:13 Відповісти
Никто не хочет ни на кого наяривать. Только вот других реальных кандидатов нет,а Украина второй срок Зеленского -точно не переживет. Пережить-бы первый. При Порошенко хоть какие-то реформы были и бил мизерный но рост экономики последние 3 года. Про Зеленского я такого сказать не могу. Нет в стране реальных кандидатов в Президенты
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23.12.2020 19:40 Відповісти
Реальні були є і будуть. Але проблема в тім, що вони не потрібні більшості. Вона їх нездатна побачити. На перших виборах більшість обрала Кравчука, а не Чорновола... На останніх, замість Порошенка, при всіх його недоліках, цілком реального, зовсім нереального українофоба Зеленського.
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24.12.2020 00:35 Відповісти
В том то и проблема, что нам постоянно впаривают "меньше зло" (шоколадку впарил олигарх фирташ через свои телеканалы и СМИ, о чем есть свидетельские показания педальки клычко в австрийском суде и по сути своей порохососы такое же быдло как и зебилы), при этом забывая указать что это все равно ЗЛО. Шоколадка замазан коррупцией и предательством по самую макушку, и если на смену ему пришел еще худший клоун, то это никак не отменят преступлений шоколадки. И если мы не разорвем этот замкнутый круг, то мы гарантированно потеряем страну и нацию.
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27.12.2020 02:00 Відповісти
А чего Кернес не участвовал в голосовании?
Судя по Харькову, у него неплохие шансы победить в этом рейтинге.
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23.12.2020 18:12 Відповісти
Что то я сильно сомневаюсь в этих цифрах.
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23.12.2020 18:15 Відповісти
И пофиг, что нас все меньше, а в карманах дыра все больше. Зато теоретически мы все можем.

Можем все, только почему-то 73% из нас голые, босые и тупые.
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23.12.2020 22:00 Відповісти
Вот если-бы количество глупых украинцев так-же сокращалось как рейтинг Зеленского. Я лично не понимаю почему у него 26,5 а не 0.5 % поддержки
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23.12.2020 19:36 Відповісти
razumkov себя продвигает скотиняка
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23.12.2020 19:59 Відповісти
Под Новый Год Рейтинг обнуляиться ! )))
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23.12.2020 20:27 Відповісти
Я за парламентську республіку.
Президенту повноваження весільного генерала.
Жорстке розмежування політики і бізнесу.
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23.12.2020 20:29 Відповісти
А еще кацапы сами свалят и 500 лярдов баксов репараций отдадут . Ну и прочие сказки по мелочи.
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23.12.2020 21:37 Відповісти
даешь Елену Зеркаль в президенты Украины! Либо Кривоноса... а Всех остальных на помойку.
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23.12.2020 20:41 Відповісти
Та не тільки Олена Зеркаль і Сергій Кривонос. Майдан, війна показали, що в Україні достойних десятки тисяч. Але схиблений світогляд охлобільшості їх в кращому разі не помічає.
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24.12.2020 00:44 Відповісти
Думаю что в Украине дебилов намного больше чем 26,5 процентов. Иначе бы квартал95 продолжал бы членом музыку играть а не в теннис рубится в администрации президента.
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23.12.2020 22:32 Відповісти
Зе вдвое превосходит Пе (который чемпион антирейтинга). и какао-тролли Пе только вредят.
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24.12.2020 02:22 Відповісти
сектанты они такие))
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24.12.2020 11:46 Відповісти
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