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Новини Коронавірус і карантин
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Підроблену вакцину проти коронавірусу у "валізі" буде важко завезти, - "слуга народу" Радуцький

Підроблену вакцину проти коронавірусу у

Глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що вакцина проти коронавірусу, яку ввозитимуть в Україну, буде офіційною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо".

За його словами, що стосується потрапляння в Україну підробленої вакцини, то такого не може бути, тому що вакцину будуть ввозити офіційно за квотою, яку має Україна, як країна, яка підписала угоду з COVAX.

"У вільному продажу вакцина з'явиться ще не сьогодні і не завтра, тому що вакцина буде закуповуватися державою, а я не думаю, що там можлива закупівля фальсифікату. Через те, що великий попит у світі на вакцину, то у "валізі" буде дуже важко завезти. Вакцина буває неякісна, яку неправильно везли, не застосовувався температурний режим. А у вільному продажу вона з'явиться не скоро", - сказав Радуцький.

Також читайте: З огляду на виробничі потужності та українські реалії, Україна може отримати вакцину Astra Zeneсa, - глава ЦГЗ Кузін

Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоров'я затвердило національний план вакцинації проти COVID-19, згідно з яким протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.

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Топ коментарі
+9
Конечно, конечно... І масками захисними ніхто не барижив на початку пандемії.
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23.12.2020 12:09
+7
Вот дебилы......Водку и сигареты тоже делают официально,но это не мешает жить контрабанде.
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23.12.2020 12:08
+3
Бодяжить будете в ОП.
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23.12.2020 12:07
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Бодяжить будете в ОП.
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23.12.2020 12:07 Відповісти
Вот дебилы......Водку и сигареты тоже делают официально,но это не мешает жить контрабанде.
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23.12.2020 12:08 Відповісти
Все верят только Крадуцкому
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23.12.2020 12:09 Відповісти
Конечно, конечно... І масками захисними ніхто не барижив на початку пандемії.
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23.12.2020 12:09 Відповісти
Та да, пам"ятаємо.
Підроблену вакцину проти коронавірусу у "валізі" буде важко завезти, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6429
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23.12.2020 12:22 Відповісти
поддельного сливочного масла не будет! красной икры тоже!...
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23.12.2020 12:11 Відповісти
мда... железная логика..и не поспоришь..
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23.12.2020 12:13 Відповісти
причинно-следственная связь санитара скорой)))
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23.12.2020 12:14 Відповісти
та чо там...французы упакуют кацапский спутник и продадут аборигенам за высший сорт...
а зелень ещ накрутит.и будет всем щястя
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23.12.2020 12:15 Відповісти
Продавцы поддельных ПЦР-тестов не дадут соврать.
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23.12.2020 12:20 Відповісти
Она может и будет официальной, и возможно даже качественной. Но зная наши реальности и требования к хранению вакцины при минус 75-90 градусов. Все время до самого процесса вакцинации пациента. То думаю что 80% вакцины придет в негодность еще до начала вакцинации, ( за исключением крупных столичных клиник и ряда областных центров) а так как за это ни кто не захочет отвечать, то будут колоть уже негодную ( хорошо хоть если не вредную) непригодную вакцину. А потом сошлются на побочные эффекты, мутацию вируса, не ту вакцину, болезни вакцинируемых и т.д.
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23.12.2020 12:21 Відповісти
"слуга народа" Радуцкий:
"поддельную вакцину от коронавируса в "чемодане" будет трудно завезти... по этому мы ее будем БОДЯЖИТЬ прямо на складах Эпицентров!!!"

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23.12.2020 12:28 Відповісти
Да нам бы хоть поддельную, НО СЕЙЧАС, а не в конце 2021 года (обещано) или в 2025-м
Может плацебо поможет? Во всяком случае люди спокойней станут...
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23.12.2020 12:30 Відповісти
Вопрос, конечно, интересный!🤔
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23.12.2020 12:36 Відповісти
Вакцины от боевого ГМО вируса ? Смеху варта, поэтому глава Pfizer и скинул свои акции сразу как они подскочили. Тем более, что модифицированный коронавирус - ковид обладает способностью схожей с ВИЧ - подавлять иммунитет и куском генома из ВИЧ касающегося его зацепов. Более того уже третья мутация вподряд - английская сейчас. усиливает эти зацепы, что опровергает теорию мутаций и теорию вероятности.
https://1796web.com/vaccines/policy/who.htm Вот тут главный французский врач эпедимиолог описывает вакцину от гепатита и последствия её применения.
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23.12.2020 13:22 Відповісти
Так-же сложно как и не медицински канабис.
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23.12.2020 12:35 Відповісти
Підроблену вакцину проти коронавірусу у "валізі" буде важко завезти, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 8452
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23.12.2020 12:36 Відповісти
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23.12.2020 16:04 Відповісти
Всё предупредил в чемоданах возить не будут - будут в саквояжах ,мешках , контейнерах и так далее
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23.12.2020 12:39 Відповісти
Так уж и нельзя? Если ВАШИ однопартийцы во власти лихо фальсифицируют уголовные дела против непричастных людей, то подделать документы на вакцину,- это вообще для вас плевое дело... ну как результаты анализа зе! перед выборами.
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23.12.2020 13:08 Відповісти
 
 