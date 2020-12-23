Підроблену вакцину проти коронавірусу у "валізі" буде важко завезти, - "слуга народу" Радуцький
Глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що вакцина проти коронавірусу, яку ввозитимуть в Україну, буде офіційною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо".
За його словами, що стосується потрапляння в Україну підробленої вакцини, то такого не може бути, тому що вакцину будуть ввозити офіційно за квотою, яку має Україна, як країна, яка підписала угоду з COVAX.
"У вільному продажу вакцина з'явиться ще не сьогодні і не завтра, тому що вакцина буде закуповуватися державою, а я не думаю, що там можлива закупівля фальсифікату. Через те, що великий попит у світі на вакцину, то у "валізі" буде дуже важко завезти. Вакцина буває неякісна, яку неправильно везли, не застосовувався температурний режим. А у вільному продажу вона з'явиться не скоро", - сказав Радуцький.
Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоров'я затвердило національний план вакцинації проти COVID-19, згідно з яким протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.
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а зелень ещ накрутит.и будет всем щястя
"поддельную вакцину от коронавируса в "чемодане" будет трудно завезти... по этому мы ее будем БОДЯЖИТЬ прямо на складах Эпицентров!!!"
Может плацебо поможет? Во всяком случае люди спокойней станут...
https://1796web.com/vaccines/policy/who.htm Вот тут главный французский врач эпедимиолог описывает вакцину от гепатита и последствия её применения.