58% громадян за дострокові перевибори Ради, 39% - за дострокові вибори президента, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Ініціатіву відставки чинного уряду підтримують 60% опитаних.
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-20 грудня, передає Цензор.НЕТ.
"Ідею відставки Президента і призначення дострокових виборів глави держави респонденти більше не підтримують (58%), ніж підтримують (39%). З іншого боку, ідею розпуску парламенту і дострокові перевибори підтримують більше (58%), ніж не підтримують (39%). Ініціативу відставки уряду підтримують 60% опитаних, не підтримують - 35%", - говориться в результатах опитування.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16-20 грудня 2020 р.
Будь ласка, зачекайте...
ОПЗЖ, что - ОПЗЖ.
И т.д. ....
Вся интрига во втором туре
Только потом, народ не называй наридом.
Хотя, можно, в плане самокритики.
Ничего удивительного.
Другое дело - второй тур.
Там за СН будут голосовать даже те, кто не за СН.
У тебя ж не одна прямолинейная извилина, я надеюсь?
Прочти свой пост ниже.
Не везде решает он.
Он не царь.
С одной стороны, страна может и НЕ ПЕРЕЖИТЬ еще три года Зе-наркомана.
С другой стороны, зе-тыпилы должны это ведро навоза выхлебать ДО ДНА.
А с третьей стороны, самому никуда не деться и придется это ведро хлебать вместе с зе-тыпилами...
Они думают, что глобальный пи...ц в стране их не коснется.
зреет революционная ситуация..
путем роспуска ВР наш клоун еще протянет какое то время, а потом придет или Медведчук или военная хунта (если повезет)..
вот в таком мы дерьме малята, НО это после выбора мудрого нарида в 2019-ом было предопределенно..
Думай те.
Выборы будут своевременны и успешны для Украины, когда проукраинские силы объединятся и выдвинут ЕДИНОГО кандидата с минимальным антирейтингом. Но шансов мало - они продолжают грызться между собой.
Т.е. 19% не понимают, что провал Рады- результат "монобольшинства" от зебилов и, не убрав это чмо от власти, вы не получите нормальную Раду?