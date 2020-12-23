Фонд Порошенка з волонтерами передав до лікарень 50 кисневих концентраторів

50 кисневих концентраторів найближчими днями отримають українські лікарні, які купили коштом Фонду Порошенка та волонтерських пожертв. Це чергова партія кисневого обладнання, а до кінця року очікують ще 20 концентраторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Як я і обіцяв – тільки-но завершились вибори, наша потужна команда продовжила пошук та доставку в Україну найбільш затребуваного на цей момент медичного обладнання. Це кисневі концентратори, яких критично не вистачає в українських лікарнях. Попри те, що у влади було 10 місяців для того, щоби забезпечити киснем, повітрям, правом дихати тих, хто захворів на цю страшну хворобу", – наголосив Порошенко.

П'ятий президент також подякував усім, хто долучився до благодійної діяльності Фонду та ГО "Справа громад".

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"Дякую кожному, хто надіслав свої власні гроші для того, щоби це стало можливим. Мені як людині, яка сама перехворіла на коронавірус, нестерпно боляче чути історії про те, що важким хворим бракує кисню, і люди збиваються з ніг у пошуках кисневих концентраторів для своїх рідних, близьких, друзів", – сказав Порошенко.

За словами лідера "ЄС" кожен з концентраторів дає можливість одночасно працювати мінімум з двома пацієнтами. Одразу ж після того, як вони були розвантажені, вони поїдуть і на фронт, і на Схід, і в медичні шпиталі, і в лікарні.

Порошенко наголосив, що влада має передбачити безкоштовну вакцинацію українців проти коронавірусу.

"У бюджеті наступного року обсяг фінансів, передбачений на закупівлю вакцин – це крапля в морі від реальних потреб. Навіть станом на сьогодні влада відверто маніпулює статистикою, оскільки не вміє бути чесною із суспільством. Ми не знаємо реальної картини поширення коронавірусу в Україні. Але, на жаль, Україна посідає високі місця в антирейтингу і щодо активних хворих, і щодо смертності, і щодо темпів поширення хвороби", – констатує п'ятий президент.

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