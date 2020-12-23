Фонд Порошенка з волонтерами передав до лікарень 50 кисневих концентраторів
50 кисневих концентраторів найближчими днями отримають українські лікарні, які купили коштом Фонду Порошенка та волонтерських пожертв. Це чергова партія кисневого обладнання, а до кінця року очікують ще 20 концентраторів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
"Як я і обіцяв – тільки-но завершились вибори, наша потужна команда продовжила пошук та доставку в Україну найбільш затребуваного на цей момент медичного обладнання. Це кисневі концентратори, яких критично не вистачає в українських лікарнях. Попри те, що у влади було 10 місяців для того, щоби забезпечити киснем, повітрям, правом дихати тих, хто захворів на цю страшну хворобу", – наголосив Порошенко.
П'ятий президент також подякував усім, хто долучився до благодійної діяльності Фонду та ГО "Справа громад".
"Дякую кожному, хто надіслав свої власні гроші для того, щоби це стало можливим. Мені як людині, яка сама перехворіла на коронавірус, нестерпно боляче чути історії про те, що важким хворим бракує кисню, і люди збиваються з ніг у пошуках кисневих концентраторів для своїх рідних, близьких, друзів", – сказав Порошенко.
За словами лідера "ЄС" кожен з концентраторів дає можливість одночасно працювати мінімум з двома пацієнтами. Одразу ж після того, як вони були розвантажені, вони поїдуть і на фронт, і на Схід, і в медичні шпиталі, і в лікарні.
Порошенко наголосив, що влада має передбачити безкоштовну вакцинацію українців проти коронавірусу.
"У бюджеті наступного року обсяг фінансів, передбачений на закупівлю вакцин – це крапля в морі від реальних потреб. Навіть станом на сьогодні влада відверто маніпулює статистикою, оскільки не вміє бути чесною із суспільством. Ми не знаємо реальної картини поширення коронавірусу в Україні. Але, на жаль, Україна посідає високі місця в антирейтингу і щодо активних хворих, і щодо смертності, і щодо темпів поширення хвороби", – констатує п'ятий президент.
Будь ласка, зачекайте...
Російські ЗМІ, контрольовані спецслужбами, почали тотальну інформаційну війну проти новообраного Президента, використовуючи сконструйоване раніше глузливо-принизливе прізвисько «ВАЛЬЦМАН», що натякало на нібито-то єврейське походження українського Президента.
[Використовувалася співзвучність з такими єврейськими прізвищами, як Вассерман, Вейсман, Вайсман, Цукерман, Гольдман, Фурман - В.Ф.]
Так, 3 червня 2014 року, напередодні інавгурації президента Порошенка, «Русское Агентство Новостей. Информационное агентство Русского Общественного Движения «Возрождение. Золотой Век» (рос. транскр.) опубліковало статтю з карикатурою «Президент Вальцман - тварь безсердечная».
https://www.ar25.org/article/hto-vygadav-feyk-pro-valcmana-abo-**********-korinnya-poroshenka.html
Какие вы убогие , рашистские шляпы))
В той час з ковідного фонду клоуни забрали 35 млрд грн на "велике крадівництво", 100 млн забрали на створення серіалів-відосиків, 103 млн грн з ковідного фонду пустять на виплати компаніям-вкладникам збанкрутілого "Кредитпромбанку".
Але забрали 57,6 млн грн на боротьбу із коронавірусом у Архіву національної пам'яті, в якому буде зібрано 4 млн справ - документи про злочини комуністичного тоталітарного режиму за 1917-1991 документи ЧК, НКВД чи КГБ, та й інших репресивних органів Радянського Союзу: радянської міліції, прокуратури, судів, юстиції.
"А какая рааазниццоо!"
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3134989376601274?__cft__[0]=AZXQdjkQfic3B1OqVuyMjulRtnhQTKzLEGRk-38yOXkzKE3VUkvJfKu0hjBoMhnrkmR_DKtSvBVH02UPQd8jhjOjSxuLpSbB3T42cdR2_L-01ZyyGuEhZ9FdWMJ85xED85M&__tn__=%2CO%2CP-R 12 хв ·
А я вот тоже не понимаю, почему Порошенко не уходит. Правда. Вот искренне не понимаю.
Я бы на его месте посмотрел бы на это все - как тебя за пять лет работы на разрыв кишки поливают просто фантастическими тоннами дерьма, как предают те, кому помогал, как плюют в спину те, кого спасал, как тебя ненавидят, как выбирают хреногравца, писая кипятком от радости, как СМИ делают из тебя просто какую-то нечеловеческую мразоту, как выкупают билеты на концерты всяких артуров пирожковых из оркостана, как километровые очереди выстраиваются в мавзолей к Гепе, как с тремя четвертями граждан надо бороться за то, чтобы построить им же их же страну...
Посмотрел бы на это все, потом посмотрел бы в другую сторону - а там Мальдивы, белый пляж, пальмы, солнце, домик, комнаты в котором называются "Миллиардер", "Ты уже вошёл в историю", "Счастье", "Покой", "Отдых" - плюнул бы, пробормотал под нос что-то неразборчивое, по сведениям канала "1+1" отдаленно напоминающее "Да ********** оно мне всё это надо" - и ушёл бы из политики к херам собачьим, чтобы за тридевять земель не слышать и не видеть.
Но то я.
А барыга в день обороны "Квартала 95" от ФОПов опять вон какие-то кислородные конденсаторы по больницам развозит.
Ну, чисто полоумный. Что с него взять.
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Їм треба прямо: «Вальцьман вкрав у тебе гроші, от чому тобі не вистачає на другу пляшку !»
А ще згадався викривач, що співробітничав з НАБУ, Шевченко, який на запитання Бутусова, чи не відчував той докорів сумління, щодо тих, ним викритих, які ж жертвували на армію/оборону України.
Ось що Шевченко відповів тоді Бутусову, (не дослівно): Він пожертвував 2 мільйони, а вкрав 10. Так що ні, не жалію.