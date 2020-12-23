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Фонд Порошенка з волонтерами передав до лікарень 50 кисневих концентраторів

50 кисневих концентраторів найближчими днями отримають українські лікарні, які купили коштом Фонду Порошенка та волонтерських пожертв. Це чергова партія кисневого обладнання, а до кінця року очікують ще 20 концентраторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Як я і обіцяв – тільки-но завершились вибори, наша потужна команда продовжила пошук та доставку в Україну найбільш затребуваного на цей момент медичного обладнання. Це кисневі концентратори, яких критично не вистачає в українських лікарнях. Попри те, що у влади було 10 місяців для того, щоби забезпечити киснем, повітрям, правом дихати тих, хто захворів на цю страшну хворобу", – наголосив Порошенко.

П'ятий президент також подякував усім, хто долучився до благодійної діяльності Фонду та ГО "Справа громад".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про справу генерала Дроздова: Дискредитація ЗСУ вигідна соратникам Януковича, яких привів до влади Зеленський

"Дякую кожному, хто надіслав свої власні гроші для того, щоби це стало можливим. Мені як людині, яка сама перехворіла на коронавірус, нестерпно боляче чути історії про те, що важким хворим бракує кисню, і люди збиваються з ніг у пошуках кисневих концентраторів для своїх рідних, близьких, друзів", – сказав Порошенко.

За словами лідера "ЄС" кожен з концентраторів дає можливість одночасно працювати мінімум з двома пацієнтами. Одразу ж після того, як вони були розвантажені, вони поїдуть і на фронт, і на Схід, і в медичні шпиталі, і в лікарні.

Порошенко наголосив, що влада має передбачити безкоштовну вакцинацію українців проти коронавірусу.

"У бюджеті наступного року обсяг фінансів, передбачений на закупівлю вакцин – це крапля в морі від реальних потреб. Навіть станом на сьогодні влада відверто маніпулює статистикою, оскільки не вміє бути чесною із суспільством. Ми не знаємо реальної картини поширення коронавірусу в Україні. Але, на жаль, Україна посідає високі місця в антирейтингу і щодо активних хворих, і щодо смертності, і щодо темпів поширення хвороби", – констатує п'ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського за пів року впав із 39,3% до 26,5%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Фонд Порошенка з волонтерами передав до лікарень 50 кисневих концентраторів 01
Фонд Порошенка з волонтерами передав до лікарень 50 кисневих концентраторів 02
Фонд Порошенка з волонтерами передав до лікарень 50 кисневих концентраторів 03
Фонд Порошенка з волонтерами передав до лікарень 50 кисневих концентраторів 04
Фонд Порошенка з волонтерами передав до лікарень 50 кисневих концентраторів 05

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Топ коментарі
+43
Ну ты и мудак, Игорёня! Редкой души гнида.
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23.12.2020 12:43
+24
Гнида ты, Игореня, редкостная. Метку ставить негде.
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23.12.2020 13:04
+23
Игорек, закрой свое хлебало. Ты редкостная мразь. То что с головой у тебя хреново , не лишает тебя звания урода морального.
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23.12.2020 12:46
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та взагалі цей Порошенко обнаглів: то в телевізорі піарився, а тепер в інтернет вліз. Немає спасіння від нього любителям )(уйла, Зелі, бєні, шарікова і проч. сворі "патріотів " України
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23.12.2020 13:46 Відповісти
Ти ж не прийшов. От тому
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23.12.2020 13:42 Відповісти
Тебя там тоже не увидел.
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23.12.2020 13:43 Відповісти
я ж і тупих запитань не ставлю
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23.12.2020 13:47 Відповісти
Т.е. волонтеры тупые?
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23.12.2020 13:50 Відповісти
Ну ти і тупоооой. Це я про тебе, волонтери тут питань не задають
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23.12.2020 14:06 Відповісти
))))
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23.12.2020 14:14 Відповісти
ЗіЗу ЗіЗу, такий нік може придумати тільки сопливий прищавий підліток або виборець Зеленського. Іди дивися Сватів, не лізь на цензор
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23.12.2020 14:21 Відповісти
Люди, которые переходят на личности, не неся в своих комментах, хоть чуть-чуть информации по теме обсуждения, для меня более не интересны! Иди самоутверждайся на других. Хотя, думаю, тебя и там пошлют )))
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23.12.2020 14:39 Відповісти
О, ************ азабоченний. Де ти пропадав так довго?
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23.12.2020 13:48 Відповісти
Свого кота мучив. Бачите, аж кіт плаче від нього ))
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23.12.2020 13:58 Відповісти
Я весь час запитую у дупоголових - чому Гугл знає лише одну людину на Землі на прізвище Вальцман?
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23.12.2020 14:01 Відповісти
Бебать, ты притрушенный ))) поменяй методичку , ватан)
Російські ЗМІ, контрольовані спецслужбами, почали тотальну інформаційну війну проти новообраного Президента, використовуючи сконструйоване раніше глузливо-принизливе прізвисько «ВАЛЬЦМАН», що натякало на нібито-то єврейське походження українського Президента.

[Використовувалася співзвучність з такими єврейськими прізвищами, як Вассерман, Вейсман, Вайсман, Цукерман, Гольдман, Фурман - В.Ф.]

Так, 3 червня 2014 року, напередодні інавгурації президента Порошенка, «Русское Агентство Новостей. Информационное агентство Русского Общественного Движения «Возрождение. Золотой Век» (рос. транскр.) опубліковало статтю з карикатурою «Президент Вальцман - тварь безсердечная».
https://www.ar25.org/article/hto-vygadav-feyk-pro-valcmana-abo-**********-korinnya-poroshenka.html

Какие вы убогие , рашистские шляпы))
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23.12.2020 14:23 Відповісти
Кисневі концентратори купують волонтери і Порошенко. Медсестрам лікарні швидкої допомоги у Києві, які контактували з хворими на ковід виплатили за жовтень місяць аж по 150 грн ковідних.

В той час з ковідного фонду клоуни забрали 35 млрд грн на "велике крадівництво", 100 млн забрали на створення серіалів-відосиків, 103 млн грн з ковідного фонду пустять на виплати компаніям-вкладникам збанкрутілого "Кредитпромбанку".
Але забрали 57,6 млн грн на боротьбу із коронавірусом у Архіву національної пам'яті, в якому буде зібрано 4 млн справ - документи про злочини комуністичного тоталітарного режиму за 1917-1991 документи ЧК, НКВД чи КГБ, та й інших репресивних органів Радянського Союзу: радянської міліції, прокуратури, судів, юстиції.
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23.12.2020 13:47 Відповісти
А шо там клоун передал очередной видосик
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23.12.2020 13:49 Відповісти
Порошенко тратит личные деньги на спасение людей, а зечмо тратит бюджетные деньги на охрану концертов 95квартала.

"А какая рааазниццоо!"
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23.12.2020 14:07 Відповісти
Пеця з тою пустою коробкою знову буде по всім областям мотатись )
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23.12.2020 14:26 Відповісти
Пустая коробка... Это вам новый пункт дописали ?)
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23.12.2020 14:50 Відповісти
На фото - чотири концентратори без упаковки. Значить десь мають бути 4 пусті коробки.
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23.12.2020 15:08 Відповісти
ВОт, вот это ПРЕЗИДЕНТ !
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23.12.2020 14:44 Відповісти
Тю,Бубочка купу бабла з Ковідфонда під асфальт закатав,оце піЗедент !!)))
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23.12.2020 14:54 Відповісти
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZXQdjkQfic3B1OqVuyMjulRtnhQTKzLEGRk-38yOXkzKE3VUkvJfKu0hjBoMhnrkmR_DKtSvBVH02UPQd8jhjOjSxuLpSbB3T42cdR2_L-01ZyyGuEhZ9FdWMJ85xED85M&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3134989376601274?__cft__[0]=AZXQdjkQfic3B1OqVuyMjulRtnhQTKzLEGRk-38yOXkzKE3VUkvJfKu0hjBoMhnrkmR_DKtSvBVH02UPQd8jhjOjSxuLpSbB3T42cdR2_L-01ZyyGuEhZ9FdWMJ85xED85M&__tn__=%2CO%2CP-R 12 хв ·

А я вот тоже не понимаю, почему Порошенко не уходит. Правда. Вот искренне не понимаю.

Я бы на его месте посмотрел бы на это все - как тебя за пять лет работы на разрыв кишки поливают просто фантастическими тоннами дерьма, как предают те, кому помогал, как плюют в спину те, кого спасал, как тебя ненавидят, как выбирают хреногравца, писая кипятком от радости, как СМИ делают из тебя просто какую-то нечеловеческую мразоту, как выкупают билеты на концерты всяких артуров пирожковых из оркостана, как километровые очереди выстраиваются в мавзолей к Гепе, как с тремя четвертями граждан надо бороться за то, чтобы построить им же их же страну...
Посмотрел бы на это все, потом посмотрел бы в другую сторону - а там Мальдивы, белый пляж, пальмы, солнце, домик, комнаты в котором называются "Миллиардер", "Ты уже вошёл в историю", "Счастье", "Покой", "Отдых" - плюнул бы, пробормотал под нос что-то неразборчивое, по сведениям канала "1+1" отдаленно напоминающее "Да ********** оно мне всё это надо" - и ушёл бы из политики к херам собачьим, чтобы за тридевять земель не слышать и не видеть.
Но то я.
А барыга в день обороны "Квартала 95" от ФОПов опять вон какие-то кислородные конденсаторы по больницам развозит.
Ну, чисто полоумный. Что с него взять.

48 коментарів
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23.12.2020 15:17 Відповісти
Хорошая подъе.ка зелени...
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23.12.2020 16:00 Відповісти
Та вони це не зрозуміють.
Їм треба прямо: «Вальцьман вкрав у тебе гроші, от чому тобі не вистачає на другу пляшку !»
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23.12.2020 16:57 Відповісти
А Врва передал в больницы привет с помощью видосика!
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23.12.2020 15:29 Відповісти
лена зеленская рассказывает об открытках на новый год, а Марина Порошенко выбивает деньги для больных ковидом. чувстуете разницу 73% зебилы?
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23.12.2020 16:55 Відповісти
достроил последнюю будку рошен и начал проценты раздавать- сама щедрость
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23.12.2020 19:55 Відповісти
Дякую, пане Президент!!
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23.12.2020 21:32 Відповісти
Прочитал все коменты,жуть берёт,когда-то один ,,любитель,,народа таскал бревно на субботнике,показывая свою тесную связь с этим народом,теперь другой из той же своры пиариться подрабатывая грузчиком в надежде вернуть утраченное кресло.Вспомнил как когда-то один атовец не пожал этому лжепатриоту руку и как это ,,ГЕТЬман,,среагировал-то и есть его истинная сущность т.н. Момент Истины,затем опять хамелеон меняет окрас по ситуации.А приглашение на иннагурацию Байдена закономерно,т,к.сын того тут чудил в Украине во времена ПЕти.И ещё-все почитатели Пепы также с восторгом приняли Байдена,но в Америке разумные говорят-The Only Thing Worse Then COVID-19 Would BIDEN-20/хуже чем КОВИД-10 будет БАЙДЕН-20/
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23.12.2020 21:33 Відповісти
Колишній стрічкоріз на кожному кілограмі укладеного в якусь дорогу асфальту, та кожної цеглини у мур будь якої школи чи дітсадка мабудь забув, що це йому не допомогло знов скочити на президентське сідало - знов себе рекламує, незрозуміло правда до чого, бо вище стільця депутата ВР йому вже не світить ніколи.

А ще згадався викривач, що співробітничав з НАБУ, Шевченко, який на запитання Бутусова, чи не відчував той докорів сумління, щодо тих, ним викритих, які ж жертвували на армію/оборону України.

Ось що Шевченко відповів тоді Бутусову, (не дослівно): Він пожертвував 2 мільйони, а вкрав 10. Так що ні, не жалію.
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23.12.2020 23:24 Відповісти
В Одессе есть замечательная женщина Катя Ножевнмкова. Так вот благотворительный фонд "Корпорация Монстров",который она возглавляет, (не имея тех возможностей что имеет Педро )приобрёл 500(ПЯТЬСОТ) кислородных концентраторов!!! И не кричат об этом на весь Мир. ПЕС и Педро засуньте свой поганый язык в задницу.
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31.12.2020 11:45 Відповісти
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