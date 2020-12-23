Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові: Помер чоловік, який працює в Екваторіальній Гвінеї
У Харкові зареєстровано летальний випадок малярії у громадянина України, який працював у Республіці Екваторіальна Гвінея.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".
"19 грудня 2020 року в м. Харкові зареєстровано летальний випадок малярії у громадянина України, який працював у Республіці Екваторіальна Гвінея, під час перебування в якій малярією не хворів, проте відмічав багаторазові укуси комарами", - йдеться в повідомленні.
При проведенні епідеміологічного розслідування встановлено, що у хворого 09.12.2020 з`явились клінічні ознаки захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5 0С.
По медичну допомогу хворий звернувся лише 19.12.2020 до КНП ХОР "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф" і був госпіталізований до КНП "Міська клінічна лікарня №31" ХМР, де йому був встановлений діагноз "Малярія". Того ж дня констатована смерть хворого.
В осередку за місцем проживання хворого проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.
Зазначається, що з початку 2020 року в Харківській області зареєстровано 5-й випадок малярії. Серед захворілих - 2 студенти і 2 непрацюючих громадянина, які прибули з країн Африканського континенту та Республіки Індія.
Будь ласка, зачекайте...
смеемся, плескаем в долони, машем руками Кренесу(и так ему побокуу)
Ну и шо? Стебанов новую тему усади под себя. нету критического за Вирус = будет за то ... ну, что там вообще то? вот и это будет для дополн. ухватывания за власть
Ну и конечно для профилактики Джин с тоником. Там в составе есть хинин. Поэтому ********* его принимать. 😆😆😆
Я помнил про это, когда летал бай Тюркиш Еалайнз на о.Занзибар, где гуляет Гипопо с от таким от лимпопо...
Ни кто из наших не умер, но по возвращению в Союз каждую весну серьезно болели. Последствия были на всю жизнь.