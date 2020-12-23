Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові: Помер чоловік, який працює в Екваторіальній Гвінеї

У Харкові зареєстровано летальний випадок малярії у громадянина України, який працював у Республіці Екваторіальна Гвінея.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".

"19 грудня 2020 року в м. Харкові зареєстровано летальний випадок малярії у громадянина України, який працював у Республіці Екваторіальна Гвінея, під час перебування в якій малярією не хворів, проте відмічав багаторазові укуси комарами", - йдеться в повідомленні.

При проведенні епідеміологічного розслідування встановлено, що у хворого 09.12.2020 з`явились клінічні ознаки захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5 0С.

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По медичну допомогу хворий звернувся лише 19.12.2020 до КНП ХОР "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф" і був госпіталізований до КНП "Міська клінічна лікарня №31" ХМР, де йому був встановлений діагноз "Малярія". Того ж дня констатована смерть хворого.

В осередку за місцем проживання хворого проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

Зазначається, що з початку 2020 року в Харківській області зареєстровано 5-й випадок малярії. Серед захворілих - 2 студенти і 2 непрацюючих громадянина, які прибули з країн Африканського континенту та Республіки Індія.