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Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові: Помер чоловік, який працює в Екваторіальній Гвінеї

Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові: Помер чоловік, який працює в Екваторіальній Гвінеї

У Харкові зареєстровано летальний випадок малярії у громадянина України, який працював у Республіці Екваторіальна Гвінея.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".

"19 грудня 2020 року в м. Харкові зареєстровано летальний випадок малярії у громадянина України, який працював у Республіці Екваторіальна Гвінея, під час перебування в якій малярією не хворів, проте відмічав багаторазові укуси комарами", - йдеться в повідомленні.

При проведенні епідеміологічного розслідування встановлено, що у хворого 09.12.2020 з`явились клінічні ознаки захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5 0С.

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По медичну допомогу хворий звернувся лише 19.12.2020 до КНП ХОР "Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф" і був госпіталізований до КНП "Міська клінічна лікарня №31" ХМР, де йому був встановлений діагноз "Малярія". Того ж дня констатована смерть хворого.

В осередку за місцем проживання хворого проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

Зазначається, що з початку 2020 року в Харківській області зареєстровано 5-й випадок малярії. Серед захворілих - 2 студенти і 2 непрацюючих громадянина, які прибули з країн Африканського континенту та Республіки Індія.

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Топ коментарі
+4
Как же он теперь попрощается с Кернесом? прямо западло какое-то получается...
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23.12.2020 12:46
+3
дивно, що працюючи в таких країнах люди не роблять щеплення.
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23.12.2020 12:51
+2
Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові: Помер чоловік, який працює в Екваторіальній Гвінеї - Цензор.НЕТ 4866
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23.12.2020 13:24
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Как же он теперь попрощается с Кернесом? прямо западло какое-то получается...
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23.12.2020 12:46 Відповісти
В очаге по месту жительства больного, специалистами лабораторного центра проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий. Источник: https://censor.net/ru/n3238629

смеемся, плескаем в долони, машем руками Кренесу(и так ему побокуу)

Ну и шо? Стебанов новую тему усади под себя. нету критического за Вирус = будет за то ... ну, что там вообще то? вот и это будет для дополн. ухватывания за власть
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23.12.2020 12:49 Відповісти
дивно, що працюючи в таких країнах люди не роблять щеплення.
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23.12.2020 12:51 Відповісти
На малярию не существует прививок !
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23.12.2020 13:00 Відповісти
Да, так и есть. В Африке от малярии одна прививка- закупоренные окна, конденционер и сетка-накомарник над постелью. Так три года с семьёй жили.
Ну и конечно для профилактики Джин с тоником. Там в составе есть хинин. Поэтому ********* его принимать. 😆😆😆
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23.12.2020 13:19 Відповісти
Малярия страшна если ее запустить ,не выявить и не лечить , опять же наша медицина на "высоте" Да и сам погибший был в стране где есть малярка и не сдал на неё тест- сам виноват, спасение утопающих дело рук самих утопающих ,выпил бы вовремя одну таблетку и был бы жив, здоров !
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23.12.2020 12:59 Відповісти
Тока на называй "хинин", бо харькивяне побегут покупать стрихнин...
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23.12.2020 13:10 Відповісти
Да пусть покупают.Мож они,как избиратели Гепы,хотят помочь ему переправиться через реку Стикс.Всё таки инвалид-колясочник.
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23.12.2020 13:35 Відповісти
А что могла сделать наша медицина, если он обратился к медицине только перед смертью?
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23.12.2020 13:15 Відповісти
Все правильно. Более того за пару недель до прибытия в страну где есть угроза малярии , начинается профилактика ( кажется мефлокуин ) одна таблетка в неделю, все время пребывания и три недели после того как покинул эту страну. Знакомый матрос подцепил эту гадость в Африке, болел уже дома в Мариуполе. Жив здоров. Таблетки эти правда печенку "садят", но тут каждый решает сам, рисковать или нет.
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23.12.2020 15:17 Відповісти
Потому что, прости господи, еще в прошлом веке дамбаские ученые призывали не ходить в Африку гулять, ибо Африка ужасна, Африка опасна...
Я помнил про это, когда летал бай Тюркиш Еалайнз на о.Занзибар, где гуляет Гипопо с от таким от лимпопо...
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23.12.2020 13:08 Відповісти
Валите уже все до кучи. Коновал Степанов всех "вылечит".
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23.12.2020 13:10 Відповісти
Служил в своё время в Анголе и хорошо знаю какая это заразна. Меня Бог миловал, а ребята те кто болели, говорили что так было плохо что жить не хотелось. Очень сидльно помогали кубинцы, у них и диагностика и лечение было на высоте. Наши военврачи даже обижались, что мы сразу обращались к кубашам.

Ни кто из наших не умер, но по возвращению в Союз каждую весну серьезно болели. Последствия были на всю жизнь.
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23.12.2020 13:14 Відповісти
Это из понятия " Кому суждено быть повешенным, тот не утонет". ( умер в Харькове от африканской малярии)
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23.12.2020 13:24 Відповісти
Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові: Помер чоловік, який працює в Екваторіальній Гвінеї - Цензор.НЕТ 4866
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23.12.2020 13:24 Відповісти
так он с собой комаров привез?? пандемия
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23.12.2020 13:51 Відповісти
А если из него теща кровь пила?
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23.12.2020 13:58 Відповісти
Едешь домой, возьми лекарства... При малярии умерают не столько от болезни, сколько от легкомыслия. При своевременном лечении можно за неделю полностью избавится от болезни (за исключением остаточных последсвий).
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23.12.2020 13:58 Відповісти
 
 