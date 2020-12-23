Доступ до головної ялинки в Києві не обмежуватимуть, на відкритому просторі передача інфекції дуже незначна, - Рубан
Головна ялинка в Києві не буде закрита для відвідування киян і гостей столиці. Карантинні обмеження стосуватимуться лише скупчення людей у місцях для розваг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
"Закриття ялинки не планується, на відкритому просторі передача інфекції дуже мала. Тому сьогодні розглядається, перш за все, питання масового скупчення людей", - зазначив Рубан.
Він також відповів на питання, як буде контролюватися скупчення людей на Софійській площі з урахуванням того, що на відкритті ялинки 19 грудня було дуже багато людей.
"На ярмарках є організатори, які відповідають за дотримання певного режиму, які повинні забезпечити розмітку і контролювати певну дистанцію. Якщо це не буде дотримуватися, до цих суб'єктів господарювання застосовуватимуться заходи ... А що стосується відкритого простору, прогулянки в парку, біля ялинки в місцях, де буде святкування, ніяких припинень не буде. Тільки біля місць для розваг", - додав Рубан.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві можуть закрити новорічні зони, якщо організатори проігнорують протиепідемічні заходи.
У той же час в Києві не будуть проводити спецперевірки ресторанів і новорічних локацій.
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