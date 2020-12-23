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Доступ до головної ялинки в Києві не обмежуватимуть, на відкритому просторі передача інфекції дуже незначна, - Рубан

Доступ до головної ялинки в Києві не обмежуватимуть, на відкритому просторі передача інфекції дуже незначна, - Рубан

Головна ялинка в Києві не буде закрита для відвідування киян і гостей столиці. Карантинні обмеження стосуватимуться лише скупчення людей у місцях для розваг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Закриття ялинки не планується, на відкритому просторі передача інфекції дуже мала. Тому сьогодні розглядається, перш за все, питання масового скупчення людей", - зазначив Рубан.

Він також відповів на питання, як буде контролюватися скупчення людей на Софійській площі з урахуванням того, що на відкритті ялинки 19 грудня було дуже багато людей.

"На ярмарках є організатори, які відповідають за дотримання певного режиму, які повинні забезпечити розмітку і контролювати певну дистанцію. Якщо це не буде дотримуватися, до цих суб'єктів господарювання застосовуватимуться заходи ... А що стосується відкритого простору, прогулянки в парку, біля ялинки в місцях, де буде святкування, ніяких припинень не буде. Тільки біля місць для розваг", - додав Рубан.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві можуть закрити новорічні зони, якщо організатори проігнорують протиепідемічні заходи.

У той же час в Києві не будуть проводити спецперевірки ресторанів і новорічних локацій.

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Топ коментарі
+3
Главное соблюдать санитарную дистанцию в 1,5 -2 метра и не оказаться " по ветру" по отношению в больному, да еще что бы все были в масках ( правильно одетых) и т.д. А так конечно " все нормально", заразиться " мало реально".
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23.12.2020 13:03
+2
Нада там отряд беркутовцов поставить, как вчера на концерте 95го, а то мало ли)))
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23.12.2020 13:01
+2
И автозаки подогнать )
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23.12.2020 13:09
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Нада там отряд беркутовцов поставить, как вчера на концерте 95го, а то мало ли)))
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23.12.2020 13:01 Відповісти
И автозаки подогнать )
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23.12.2020 13:09 Відповісти
Главное соблюдать санитарную дистанцию в 1,5 -2 метра и не оказаться " по ветру" по отношению в больному, да еще что бы все были в масках ( правильно одетых) и т.д. А так конечно " все нормально", заразиться " мало реально".
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23.12.2020 13:03 Відповісти
посмотрим чу будет в Хракове
Доступ до головної ялинки в Києві не обмежуватимуть, на відкритому просторі передача інфекції дуже незначна, - Рубан - Цензор.НЕТ 1372
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23.12.2020 13:12 Відповісти
Палата №6
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23.12.2020 13:27 Відповісти
Я вже так берігся- і маска,дистінція,постійно санітайзер,дезинфекція всього до чого торкався, рукавиці....,а один фіг,лежу з "короною", правда вже 3й день без жару. Так що не зрозуміло як ця зараза взагалі передається,бо в серпні жінка і діти хворіли, а я ні - контактували як завжди.
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23.12.2020 13:16 Відповісти
Забыли упомянуть про маскарадные костюмы ОЗК.
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23.12.2020 13:06 Відповісти
Фу.Доступ до головної ялинки в Києві не обмежуватимуть, на відкритому просторі передача інфекції дуже незначна, - Рубан - Цензор.НЕТ 7753
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23.12.2020 13:23 Відповісти
В Киеве елка лучше, на фоне Софии, памятника зодчества Киеской Руси 1017 года
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23.12.2020 15:35 Відповісти
Вірю.
Доступ до головної ялинки в Києві не обмежуватимуть, на відкритому просторі передача інфекції дуже незначна, - Рубан - Цензор.НЕТ 8488
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23.12.2020 13:48 Відповісти
Открытая территория возле елки? Так и на рынке открытая. Тем не менее рынок был закрыт 4 месяца в году. И ещё месяц в январе закроется. Почему одним можно, а другим нельзя? Даже если они платят налоги .
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23.12.2020 13:53 Відповісти
бойтесь деда мороза и снегурку, они с трипером
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23.12.2020 14:39 Відповісти
 
 