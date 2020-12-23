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У Києві не проводитимуть спецперевірки ресторанів і новорічних локацій, - Держспоживслужба

У Києві не проводитимуть спецперевірки ресторанів і новорічних локацій, - Держспоживслужба

У Києві не будуть проводитися спеціальні перевірки щодо дотримання протиепідемічних заходів ресторанного бізнесу та новорічних локацій. Перевірки будуть проводитися в звичайному режимі.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

Всього в столиці працюють 10 мобільних груп. До їх складу входять представники Національної поліції, Держспоживслужби і муніципальної охорони.

"Вони будуть за скаргами споживачів приїжджати. Вони виїжджають на скарги щодня. Це щоденна робота і вона не припиняється і не гальмується. Але акцент сьогодні в зв'язку з новорічними святами дійсно на новорічні ярмаркові заходи, ТРЦ і ресторанний бізнес", - сказав Рубан.

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Він додав, що в новорічну ніч мобільні бригади виїжджати за скаргами не будуть.

"Звернення розглядатимуться в той же день протягом 24 годин. Це не Національна поліція, не загроза для життя, тому ми це будемо вирішувати в плановому порядку", - зазначив Рубан.

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Топ коментарі
+5
Оооо. Все в "велюр"и в "navy", локдаун для своих, как и ожидалось ) фопам привет...
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23.12.2020 13:07
+5
Гепа заберет с собою некоторых после этого праздника, но попозже..
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23.12.2020 13:21
+4
просто проверяющие сами там отдыхать будут!
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23.12.2020 13:09
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Оооо. Все в "велюр"и в "navy", локдаун для своих, как и ожидалось ) фопам привет...
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23.12.2020 13:07 Відповісти
просто проверяющие сами там отдыхать будут!
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23.12.2020 13:09 Відповісти
всі до Велюру Панове.... - але прошу памятати що Кава - Чай там по 500 грн, + зЄконтроль...
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23.12.2020 13:12 Відповісти
Прямо сейчас в быдлохарькове праздник - день ковида. И никто не штрафует толпу быдла...
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23.12.2020 13:14 Відповісти
Гепа заберет с собою некоторых после этого праздника, но попозже..
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23.12.2020 13:21 Відповісти
У Києві не проводитимуть спецперевірки ресторанів і новорічних локацій, - Держспоживслужба - Цензор.НЕТ 7411
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23.12.2020 13:26 Відповісти
Ждем с нетерпением. Вот только сколько эти уроды успеют заразить невиновных - в подъезде, лифте, общественном транспорте...
Аваковские мусора могли бы хлопнуть и оштрафовать скотов.
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23.12.2020 13:28 Відповісти
Так Аваков сам утверждал, что мусора нелюди..
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23.12.2020 13:31 Відповісти
Ну вот, а Степанов с "замиранием" сердца ждет последствия новогодних празднований.

Думаю, что после 8 января мы увидим последствия новогодних празднований", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3238611
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23.12.2020 13:18 Відповісти
Праальна! "Велюр" должен работать 24/7.
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23.12.2020 13:25 Відповісти
Госпотребслужбу реорганизовать, присвоить ОБХСС, туда все идет )))
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23.12.2020 13:44 Відповісти
Да, что то многовато зепилов, нужно разредить
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23.12.2020 14:05 Відповісти
А можно как-то отделить нормальных людей от дебилов шастающих по ночном клубам
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23.12.2020 15:32 Відповісти
 
 