Пандемія COVID-19: уряд Чехії запроваджує комендантську годину і закриває майже всі магазини

Уряд Чехії запроваджує комендантську годину і закриває майже всі магазини з 27 грудня через ситуацію з пандемією COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Известия, про це повідомив в середу, 23 грудня, міністр охорони здоров'я республіки Ян Блатни на пресконференції після засідання уряду.

"Продовження надзвичайного стану до 22 січня і посилення протиепідемічних заходів з 27 грудня", - випливає з повідомлення канцелярії уряду Чеської Республіки.

Влада Чехії вирішили посилити санітарно-обмежувальні заходи через ситуацію з COVID-19.

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З 27 грудня буде закрито всі магазини, крім продуктових, товарів першої необхідності, служб побуту й аптек.

Жителям дозволено збиратися групами не більше двох осіб, винятком стануть члени сім'ї. Комендантська година діятиме з 21.00 до 05.00.

На початку вересня в Чехії відновився обов'язковий масковий режим в суспільних місцях.

У жовтні влада Чехії обмежила пересування громадян по республіці у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.