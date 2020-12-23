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Пандемія COVID-19: уряд Чехії запроваджує комендантську годину і закриває майже всі магазини

Пандемія COVID-19: уряд Чехії запроваджує комендантську годину і закриває майже всі магазини

Уряд Чехії запроваджує комендантську годину і закриває майже всі магазини з 27 грудня через ситуацію з пандемією COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Известия, про це повідомив в середу, 23 грудня, міністр охорони здоров'я республіки Ян Блатни на пресконференції після засідання уряду.

"Продовження надзвичайного стану до 22 січня і посилення протиепідемічних заходів з 27 грудня", - випливає з повідомлення канцелярії уряду Чеської Республіки.

Влада Чехії вирішили посилити санітарно-обмежувальні заходи через ситуацію з COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія почне вакцинацію проти COVID-19 із 27 грудня

З 27 грудня буде закрито всі магазини, крім продуктових, товарів першої необхідності, служб побуту й аптек.

Жителям дозволено збиратися групами не більше двох осіб, винятком стануть члени сім'ї. Комендантська година діятиме з 21.00 до 05.00.

На початку вересня в Чехії відновився обов'язковий масковий режим в суспільних місцях.

У жовтні влада Чехії обмежила пересування громадян по республіці у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

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Топ коментарі
+4
А тут по 250 душ помирає щодня, але корпоративи і фопи важливіші
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23.12.2020 13:31
+2
Думаю, чешская полиция с нарушителями цацкаться не будет.
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23.12.2020 13:25
+2
хоч у Чехії є розумні люди, а не безпомічні байдужі невдахи
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23.12.2020 13:44
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Думаю, чешская полиция с нарушителями цацкаться не будет.
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23.12.2020 13:25 Відповісти
прямо как ОМОН с беларусами)))
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23.12.2020 13:36 Відповісти
о-о...они ее боятся.если полицейский заходит в чипок попить кофе-все забулдыги встают ,и стоят пока тот не попьет и не выйдет .дисциплинированные.
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23.12.2020 13:38 Відповісти
а у нас вчера был Квартал в переполненной Украине !
во как !!!
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23.12.2020 16:16 Відповісти
Оголошення чи об'яви?
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23.12.2020 13:34 Відповісти
А тут по 250 душ помирає щодня, але корпоративи і фопи важливіші
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23.12.2020 13:31 Відповісти
Класно в Празі... Але вчасно виїхав.
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23.12.2020 13:36 Відповісти
А Зешулеры какой им надо, такой "стаканчик" и подымают.. Когда им надо - поднимают пустой, а надо поднимают с ковидным шариком.
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23.12.2020 13:36 Відповісти
А нам по-барабану-мы идём по своим новым дорогам
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23.12.2020 13:38 Відповісти
молодцы, все правильно. но не с нашими идиотами от власти
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23.12.2020 13:40 Відповісти
Только чехи об этом не знают
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23.12.2020 13:40 Відповісти
А что происходит в Эфиопии не интересно даже главе ВОЗ, поэтому комендантский час там решено не вводить.
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23.12.2020 13:41 Відповісти
хоч у Чехії є розумні люди, а не безпомічні байдужі невдахи
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23.12.2020 13:44 Відповісти
А что ж там местный 'сейф ФОП"? Канала "НАШ" в Чехии нет, вот и не бузят.
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23.12.2020 14:18 Відповісти
а найдётся хотя бы одно из быдла, орущего "одобрямс", которое сможет проблеять - в чём смысл запрета выхода из квартиры ночью? По ночам в темноте на пустых улицах коронавирус особенно злостный?

ладно политики создают видимость деятельности.

Но быдло - само лезущее в стойло?... это просто пипец.
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23.12.2020 14:32 Відповісти
Коронопсихозные любят стойло в намордниках и свято верят, что все помрут от соплей и простуды
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23.12.2020 16:07 Відповісти
 
 