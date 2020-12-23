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ВР (14832) Зеленський (22456) Міноборони (7025) звільнення (2626) Рахманін (137) Таран Андрій (267)

Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп "Голосу" Рахманін

Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп

На думку голови фракції "Голос", члена комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергія Рахманіна, президент має звільнити міністра оборони Андрія Тарана через провальну роботу міністерства.

Про це він заявив у коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька днів тому за підписом голови комітету, в якому є представники всіх фракцій і в якому більшість від "Слуги народу", було відправлено лист на верховного головнокомандувача, де комітет визнав роботу профільного міністра незадовільною. Це означало би, що президент мав би внести подання на звільнення його з посади. Тому що все, що можна провалити, міністр провалив", - розповів Рахманін.

За словами Рахманіна, Таран провалив абсолютно все, а президент Зеленський "не здатен оцінити, що відбувається".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з питань нацбезпеки висловив недовіру голові Міноборони Тарану і направив відповідний лист Зеленському

"Якщо ми говоримо про систему влади як про систему, то відповідальним має бути перша особа. Тобто глава виконавчої влади - прем'єр, і президент - людина, яка відповідає в цьому випадку за безпеку і оборону. Рада призначає і звільняє міністра закордонних справ, міністра оборони, але робить це за поданням президента. І президент відповідає за цю сферу. Людина провалила абсолютно все, а президент, як видно, навіть не здатен оцінити, що відбувається. У нього немає критеріїв, за якими він має оцінити діяльність міністра оборони. По-моєму, він досі не до кінця розуміє, за що ця людина має відповідати, чому він поганий міністр, а не хороший", - додав Рахманін.

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Топ коментарі
+20
Зеленский всё оценил-повесток больше не будет.
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23.12.2020 13:27
+17
Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 727
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23.12.2020 13:39
+16
Чому зразу, провалив? Може, якраз, навпаки. Виконав поставлене перед ним завдання.
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23.12.2020 13:39
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Зеленский всё оценил-повесток больше не будет.
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23.12.2020 13:27 Відповісти
чим там "оценевать", оцненевалка то не працює, від слова зовсім
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23.12.2020 13:36 Відповісти
Тарана будуть знімати, в Бутусова є всі шанси стати міністром оборони.
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23.12.2020 13:37 Відповісти
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23.12.2020 13:44 Відповісти
согласен, но сначала курс молодого бойца в обычную вч без связи с гражданским миром, если 3 месяца продержится, тогда можно и министром)))
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23.12.2020 13:46 Відповісти
Я не розумію для чого Бутусову перебувати три місяці в військовій частині і вивчати курс молодого бійця? Ви плануєте що Бутусов піде в атаку з автоматом прямо з міністерського крісла? Що за куйня?
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23.12.2020 13:48 Відповісти
я думаю, что будущему министру не помешало дать понюхать обычную солдатскую жизнь,иначе как он поймет что в армии творится. ведь юрик, судя по биографии срочную не служил
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23.12.2020 13:52 Відповісти
ну у вас шойгу шо нить нюхал,окромя дорожек и пивных бутылок
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23.12.2020 13:56 Відповісти
где у нас, вонь рейтузная, я проживаю в фрг, стране которая поняла. что кроме неё за её интересы никто не желает воевать, кто тебе поведал что кто то решил за тебя воевать)))
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23.12.2020 16:50 Відповісти
не бреши...в Германии вонь совковых рейтузов не нюхают
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23.12.2020 16:57 Відповісти
так ты приедь или лавэ нэ пливэ)))
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23.12.2020 16:59 Відповісти
ты что псина, нюх потерял? пикнишь *******)))
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23.12.2020 17:09 Відповісти
не забудь крышку унитаза за собой захлопнуть .
кстати ,ты к ним привык уже,или ностальгия по дырке в полу?
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23.12.2020 17:14 Відповісти
міністр це не психолог ЗСУ і не актор, йому не потрібно вивчати психологічний стан строковиків в ЗСУ. Міністр має виконувати військовий бюджет, а яке відношення КМБ має до виконання бюджету міноборони?
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23.12.2020 15:56 Відповісти
тогда наймите аудитора)))
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23.12.2020 16:52 Відповісти
Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 6286
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23.12.2020 13:49 Відповісти
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23.12.2020 13:52 Відповісти
Після того, як ти станеш головлікарем психіатричної лікарні.
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23.12.2020 15:48 Відповісти
Так,згоден.Слово "оценил" треба було взяти в лапки.
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23.12.2020 13:39 Відповісти
Останні дні перебування Трампа при владі засвідчують "спорідненість душ" Путіна, Трампа і... ЗЕ в питання нанесення шкоди країні, які вони, ПОКИ ЩО, очолюють!

Трамп виявився таким же СЛУГОЮ Путіна, як і ЗЕ...таким же паскудним і мстивим...

Посудіть самі:

-Трамп на днях помилував всіх злочинців -своїх поплічників, які були засуджені за співпрацю з путінською Ордою, брехали в ФБР та перед судом про суть цих звя'зків.,..

-Трамп помилував всіх злочинців-своїх поплічників, які були засуджені за нецільове використання коштів, за шахрайство, за відмивання коштів кримінального походження, за брехню слідчим про свою непричетність до звіту для українського уряду, за розповсюдженням наркотиків, навіть за вбивства...

-Трамп постійно звільняє від державних посад не лише опозиціонерів, але навіть і призначених ним же республіканців

- Опоненти Трампа звинувачують його в зловживанні владою, що він постійно бреше,звинувачують за його протиправні дії, за те, що веде репресії проти опонентів... (в т.ч. проти членів сімей опонентів), за бардак та "цирк", який він вчинив з дискредитації Конституції та виборчої системи...

А тепер скажіть: - а чим це відрізняється від

зловживань владою, від свавіллям Путіна і ЗЕ...?

Об'єднує їх жадоба до грошей... А для заволодіння ними - вони не гребують жодними кримінальними механізмами. Правда деякі відмінності, стосовно "дружків", у них все-таки є...

-Трапм допускає відкриття справ, розслідування злочинів, навіть засудження , своїх прибічників-злочинців, але потім їх піддає акту помилування...

-Путін допускає відкриття справ, розслідування злочинів своїх прибічників, але на стадії судів над ними, .... вони в результаті судів над ними - виявляються "чудесним чином" - не винуватими, чистими-пухнастими а то й "святими"... і їх суди відпускають...

-А токсична ЗЕлепуха не допускає навіть до стадії порушення кримінальних справ проти них, не відсторонює від посад на час розслідування, а в справах, що дійшли до суду - як і в Путіна -"оправдовують" їх кримінальні діяння ... але ЗЕ звільняє неугодних детективів, а ЗЕ-суди ізасуджують тих, хто злочини викриває. А "весняні посадки" реальних злочинців вже цілих 18 місяців не можуть "розродитися"...

Ще кілька особливостей ЗЕ, які відрізняють його від двох вищезгаданих... Сволота ЗЕ засуджує під любими приводами ні в чому не повинних патріотів, а особливо - тих, хто захищає активно Україну як на фронті, так і в тилу. А також тих, хто працює (а не руйнує) економіку України. І ні в США , ні в Орді не намагаються скоротити робочі місця, а працівників змусити до еміграції. ... Їдкий та сволочний цей антиукраїнський гадьониш ЗЕ, хоча ще пацан... І на відміну від перших згаданих президентів -в управлінні державою - професійно тупий, як тундра.. Таке навчання та виховання, таке середовище в якому він "крутився" та "крутиться"!!!
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23.12.2020 13:47 Відповісти
це була на 100% очікувана ситуація. Оцінять інші, рашці на вигоду.
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23.12.2020 13:27 Відповісти
Нахрена мені твій словник? Зафлудив всі гілки.
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23.12.2020 13:45 Відповісти
Меняю на резиновый член, тебе пригодится 😁
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23.12.2020 13:50 Відповісти
Рахман это суперсверхчерезчурэксперд? И не кажется ли этому, что ему Зеленский ничего не должен?
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23.12.2020 13:28 Відповісти
Ти ідіот чи просто кацап?
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23.12.2020 13:39 Відповісти
Та то суфлер из 95 квартала...
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23.12.2020 13:43 Відповісти
ШТА!?
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23.12.2020 13:44 Відповісти
Ну, и кто после этого "шта" кацап, штатовец?
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23.12.2020 13:46 Відповісти
Пшел нах
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23.12.2020 13:48 Відповісти
Дебілко хахляцький.
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23.12.2020 13:49 Відповісти
Самокритикуешь ся?
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23.12.2020 13:50 Відповісти
Ти один із тих ідійотів, що голосував за Зєлєнскага, чи просто кацап?
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23.12.2020 13:53 Відповісти
Я ж тебя не спрашиваю - идиот ли ты?
Идиот - однозначно.
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23.12.2020 13:55 Відповісти
Я не розумію твого свинячого рохкання, кацап-пиши українською!
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23.12.2020 13:56 Відповісти
Не понимаешь?
Ну и не хрюкай.
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23.12.2020 13:57 Відповісти
Рюзьгє курва іди геть! Водкі нєт, кацап!
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23.12.2020 13:58 Відповісти
Само всё выжрало, чмо "шта"тное?
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23.12.2020 13:59 Відповісти
Рюзьгє свиня продовжує рохкати по свинячому! Пиши людською мовою, кацапська наволоч!
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23.12.2020 14:01 Відповісти
Не понимаешь?
А чего тогда хрюкаешь?
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23.12.2020 14:02 Відповісти
ШТА!? Свиня, пиши українською!
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23.12.2020 14:03 Відповісти
"шта"тное чмо, хватит хрюкать.
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23.12.2020 14:05 Відповісти
Видиш, курва, як вас кацапню легко викривати! Путін *****!
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23.12.2020 13:59 Відповісти
путин *****!
И ты тоже.
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23.12.2020 14:01 Відповісти
Так ти за Зєлєнскага галасавал? Єврєй ілі таксист?
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23.12.2020 14:02 Відповісти
Что?
Понимать начало?
А чего ж продолжаешь хрюкать.
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23.12.2020 14:04 Відповісти
Хрюкаєш ти, хахляцький урод. Вчи мову, таксист.
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23.12.2020 14:23 Відповісти
Не могу.
Ты уже на нём, "шта"товец.
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23.12.2020 13:50 Відповісти
Приши загальнозрозумілою, забіл-нічєго нє панятна!
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23.12.2020 13:52 Відповісти
При шо?
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23.12.2020 13:53 Відповісти
Рюзьгє курва, сиру хочеш?
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23.12.2020 13:54 Відповісти
Жри сам, тупорылое чмо.
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23.12.2020 13:56 Відповісти
Бу-га-га)))- кацапська свиня разбушевался! Чий Крим, курва?
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23.12.2020 13:57 Відповісти
Понимать начало после сыра?
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23.12.2020 14:00 Відповісти
Чий Крим, чеченська ти соска?
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23.12.2020 14:01 Відповісти
Крым украинский.
А соска ты.
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23.12.2020 14:03 Відповісти
Ти, курва тупорила на дорогу дивись, а то клієнтів загубиш. Мову вчи, хахол!
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23.12.2020 14:22 Відповісти
Він зебіл.
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23.12.2020 13:45 Відповісти
Харчук Подсосный???
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24.12.2020 16:35 Відповісти
Так Зеленский же и вещал, что он НИКОМУ ничего не должен.
И поэтому - "Ідіть у сраку" как сказал величайший лидер современности
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23.12.2020 13:57 Відповісти
На зиммней рыбаллке?
Не пониммаю яа эттих зимнихх рыбаллок.
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23.12.2020 13:29 Відповісти
Не бери дурного в голову, горячий финский парень..
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23.12.2020 13:47 Відповісти
Что вообще четырежды кавалер ордена Уклониста может понимать в военных делах?
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23.12.2020 13:29 Відповісти
он отлично понимает, как прятаться от повесток,

а это уже свидетельство наличия зачатков тактического мышления
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23.12.2020 13:55 Відповісти
Чтоо таккойе голлос?
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23.12.2020 13:30 Відповісти
Зебилы понавыбирали идиотов, себе подобных...
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23.12.2020 13:30 Відповісти
Свята правда.
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23.12.2020 13:38 Відповісти
не способен оценить положение во всех государственых сферах
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23.12.2020 13:35 Відповісти
Зеленському нема коли займатись армією - він то жере, то гундосить у відосики, то грає в теніс, то селфиться з Мендель в різних положеннях і локаціях. Корочє - дуже зайнята людина.
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23.12.2020 13:38 Відповісти
Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 727
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23.12.2020 13:39 Відповісти
Чому зразу, провалив? Може, якраз, навпаки. Виконав поставлене перед ним завдання.
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23.12.2020 13:39 Відповісти
От цікаві люди є... ббла.бла.бла.бла..бла... Скажіть пане Рохманін а чого всі повинні Вас слухати...ви що щось краще зробили? ..ви зробили Тільки блаблаблабла..ч може ми вас лухать повинні що ви голова комітету? Ой та ну на Х..чи йне зіркапарламенського Х...улутюба. Давай те вже якось по людськи ви спершу докази і інформацію а ми народ обміркуєм ..А пи..діть ідіть на телебачення.
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23.12.2020 13:40 Відповісти
Перечитати статтю не в спроможні, ідійоте? -Рахманінов озвучує висновки цілої комісії.
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23.12.2020 13:42 Відповісти
Дебіле, а статтю прочитати не осилив?
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23.12.2020 13:51 Відповісти
чучело, у тебя обмирковка на пол шестого
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23.12.2020 13:58 Відповісти
Пррррр...нечиста сила.. Читаю "комитет признал работу профильного министра неудовлетворительной Источник: https://censor.net/ru/n3238642" Все.... Питання : По яким критеріям? Які помилки, недоліки, порушення і т.д. ???? Може досить просто пи..діть... Треба свої слова підтверджувать фактами.... Що я сказав паганого? Що ви почали ))))) показувати свою голу низьку душонку ))))) Дебіле...Чучело... Ідіоте..))))) Бовдури-говномути вам справедливість так далека як Край Всесвіту від Землі
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23.12.2020 14:10 Відповісти
Хіба тільки Тбаран провалив . ?? Провал стався "по всіх фронтах" ,,в усіх сферах . І найгірше що він все збільшується .. .
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23.12.2020 13:40 Відповісти
Есть, есть достижение: Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о распространении в Украине Вифлеемского огня мира.
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23.12.2020 13:42 Відповісти
Відразу згадався такий собі Саламатін.
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23.12.2020 13:42 Відповісти
Летимо в прірву кожен день пробиваючи дно і падаючи далі, так буде доки зебіл не піде.
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23.12.2020 13:43 Відповісти
А він мчить на 73% баранів швидше вітру і нічого знати не хоче.
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23.12.2020 13:50 Відповісти
ну что делать? Зеленский туп, как валенок(или кирзак, на выбор). Он не в состоянии оценить, где он. А тут Таран и все остальное...
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23.12.2020 13:55 Відповісти
ТО нехай обидва чимчикують у відставку. Набридли...
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23.12.2020 14:09 Відповісти
И только Рахманин весь в белом.
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23.12.2020 14:15 Відповісти
Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 8156
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23.12.2020 14:35 Відповісти
Ще не можна розстібати ширінку, це фальцет)))
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23.12.2020 14:53 Відповісти
У зебильониша елки начались, не трогайте торчка.
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23.12.2020 14:59 Відповісти
Давайте будем внимательными. Все сообщение полностью - про президента. Про министра - одним штрихом и очень огульно, без аргументов. Вывод: излишне эмоциональная заява. И потому, как по мне, какая-то сомнительная.
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23.12.2020 15:40 Відповісти
В Европе министр обороны -гражданский.А какой партии Бутусов.? Неужели СН?.В СН он поддержки не найдёт.Если Зе его не поддержит.
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23.12.2020 15:47 Відповісти
Министр обороны Таран провалил все, что мог, а Зеленский даже не в состоянии оценить, что происходит

Будьте справедливы к ЗЕ.
ЗЕ тоже провалил все, что мог. Как же ему оценить абсолютно такую же деятельность Тарана?
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23.12.2020 15:57 Відповісти
Таран не просто все провалил, а старался разрушить то, что бы сделано или начато до него (ракетная программа), что в условиях войны больше походит на диверсионные действия, т.е на злонамеренное причинение ущерба обороноспособности нашей страны в пользу внешнего врага. Тех, кто покрывает его, можно обвинить в пособничестве диверсионным действиям.
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23.12.2020 16:20 Відповісти
Так это-ж выходит,что всю провластную "зелень" надо обвинить в покрывательстве мо и в пособничестве диверсионным действиям..? Зебилы сего не перенесут.
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23.12.2020 16:51 Відповісти
Рахманин прав! Так и есть. МО провалило все что могло. Это САБОТАЖ!
А страной рулит профан, некомпетентный чел Зе и вся его профнепригодная команда.
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23.12.2020 20:10 Відповісти
З какой только помойки они достали єтого черта??
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23.12.2020 20:24 Відповісти
 
 