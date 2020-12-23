Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп "Голосу" Рахманін
На думку голови фракції "Голос", члена комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергія Рахманіна, президент має звільнити міністра оборони Андрія Тарана через провальну роботу міністерства.
Про це він заявив у коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ.
"Кілька днів тому за підписом голови комітету, в якому є представники всіх фракцій і в якому більшість від "Слуги народу", було відправлено лист на верховного головнокомандувача, де комітет визнав роботу профільного міністра незадовільною. Це означало би, що президент мав би внести подання на звільнення його з посади. Тому що все, що можна провалити, міністр провалив", - розповів Рахманін.
За словами Рахманіна, Таран провалив абсолютно все, а президент Зеленський "не здатен оцінити, що відбувається".
"Якщо ми говоримо про систему влади як про систему, то відповідальним має бути перша особа. Тобто глава виконавчої влади - прем'єр, і президент - людина, яка відповідає в цьому випадку за безпеку і оборону. Рада призначає і звільняє міністра закордонних справ, міністра оборони, але робить це за поданням президента. І президент відповідає за цю сферу. Людина провалила абсолютно все, а президент, як видно, навіть не здатен оцінити, що відбувається. У нього немає критеріїв, за якими він має оцінити діяльність міністра оборони. По-моєму, він досі не до кінця розуміє, за що ця людина має відповідати, чому він поганий міністр, а не хороший", - додав Рахманін.
Будь ласка, зачекайте...
кстати ,ты к ним привык уже,или ностальгия по дырке в полу?
Трамп виявився таким же СЛУГОЮ Путіна, як і ЗЕ...таким же паскудним і мстивим...
Посудіть самі:
-Трамп на днях помилував всіх злочинців -своїх поплічників, які були засуджені за співпрацю з путінською Ордою, брехали в ФБР та перед судом про суть цих звя'зків.,..
-Трамп помилував всіх злочинців-своїх поплічників, які були засуджені за нецільове використання коштів, за шахрайство, за відмивання коштів кримінального походження, за брехню слідчим про свою непричетність до звіту для українського уряду, за розповсюдженням наркотиків, навіть за вбивства...
-Трамп постійно звільняє від державних посад не лише опозиціонерів, але навіть і призначених ним же республіканців
- Опоненти Трампа звинувачують його в зловживанні владою, що він постійно бреше,звинувачують за його протиправні дії, за те, що веде репресії проти опонентів... (в т.ч. проти членів сімей опонентів), за бардак та "цирк", який він вчинив з дискредитації Конституції та виборчої системи...
А тепер скажіть: - а чим це відрізняється від
зловживань владою, від свавіллям Путіна і ЗЕ...?
Об'єднує їх жадоба до грошей... А для заволодіння ними - вони не гребують жодними кримінальними механізмами. Правда деякі відмінності, стосовно "дружків", у них все-таки є...
-Трапм допускає відкриття справ, розслідування злочинів, навіть засудження , своїх прибічників-злочинців, але потім їх піддає акту помилування...
-Путін допускає відкриття справ, розслідування злочинів своїх прибічників, але на стадії судів над ними, .... вони в результаті судів над ними - виявляються "чудесним чином" - не винуватими, чистими-пухнастими а то й "святими"... і їх суди відпускають...
-А токсична ЗЕлепуха не допускає навіть до стадії порушення кримінальних справ проти них, не відсторонює від посад на час розслідування, а в справах, що дійшли до суду - як і в Путіна -"оправдовують" їх кримінальні діяння ... але ЗЕ звільняє неугодних детективів, а ЗЕ-суди ізасуджують тих, хто злочини викриває. А "весняні посадки" реальних злочинців вже цілих 18 місяців не можуть "розродитися"...
Ще кілька особливостей ЗЕ, які відрізняють його від двох вищезгаданих... Сволота ЗЕ засуджує під любими приводами ні в чому не повинних патріотів, а особливо - тих, хто захищає активно Україну як на фронті, так і в тилу. А також тих, хто працює (а не руйнує) економіку України. І ні в США , ні в Орді не намагаються скоротити робочі місця, а працівників змусити до еміграції. ... Їдкий та сволочний цей антиукраїнський гадьониш ЗЕ, хоча ще пацан... І на відміну від перших згаданих президентів -в управлінні державою - професійно тупий, як тундра.. Таке навчання та виховання, таке середовище в якому він "крутився" та "крутиться"!!!
Идиот - однозначно.
Ну и не хрюкай.
А чего тогда хрюкаешь?
И ты тоже.
Понимать начало?
А чего ж продолжаешь хрюкать.
Ты уже на нём, "шта"товец.
А соска ты.
И поэтому - "Ідіть у сраку" как сказал величайший лидер современности
Не пониммаю яа эттих зимнихх рыбаллок.
а это уже свидетельство наличия зачатков тактического мышления
баран провалив . ?? Провал стався "по всіх фронтах" ,,в усіх сферах . І найгірше що він все збільшується .. .
Будьте справедливы к ЗЕ.
ЗЕ тоже провалил все, что мог. Как же ему оценить абсолютно такую же деятельность Тарана?
А страной рулит профан, некомпетентный чел Зе и вся его профнепригодная команда.