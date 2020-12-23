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Нічна гонитва в Києві: водій-утікач вистрілив собі в голову, щоб не здаватися патрульним

Нічна гонитва в Києві: водій-утікач вистрілив собі в голову, щоб не здаватися патрульним

Водій Hyundai, якого після переслідування патрульними госпіталізували цієї ночі з пораненням голови, намагався застрелитися, коли зрозумів, що йому не вдасться втекти від правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

У ніч на 23 грудня, 26-річний водій автомобілю "Hyundai" проігнорував вимогу патрульного про зупинку та прискоривши рух став тікати. Гонитва за автомобілем "Hyundai" тривала допоки один із екіпажів не заблокував втікачу рух. Також з метою зупинки автомобіля патрульні застосували табельну зброю.

"Зрозумівши, що діватися нікуди, водій-утікач здійснив спробу самогубства, вистріливши собі в голову із наявного у нього травматичного пістолета. Водія госпіталізували та прооперували, його стан оцінюється як важкий", - йдеться в повідомленні.

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Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків).

Правовою кваліфікацією дій патрульних займатиметься Територіальне управління ДБР у м. Києві та Київській області.

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Топ коментарі
+28
Вотето я понимаю - честь офицера!!!
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23.12.2020 13:31
+13
Слабак!
Ночная погоня в Киеве: убегавший водитель выстрелил себе в голову, чтобы не сдаваться патрульным - Цензор.НЕТ 1266
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23.12.2020 13:36
+13
Угу. Из резинострела? Конечно-конено.
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23.12.2020 13:40
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Пуля прошла навилет не задев мозга)
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23.12.2020 14:54 Відповісти
...Потому что, его там и не было...
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17.03.2021 17:00 Відповісти
Ночная погоня в Киеве: убегавший водитель выстрелил себе в голову, чтобы не сдаваться патрульным - классно придумали это лучше чем упал с высоты своего роста и разбился насмерть.
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23.12.2020 15:19 Відповісти
А что удивительного?!
Может он в своей жизни столько дров наломал, что действительно проще не сдаваться?
Установят личность, проведут обыски в машине, дома, у родственников и может почитаем более точную инфу о нем...
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23.12.2020 15:47 Відповісти
Редкий дятел - мало того что устроил погоню со стрельбой, так еще и застрелиться не смог.
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23.12.2020 15:31 Відповісти
Не здаться бандеровцам и покончить жизнь самоубийством.😆
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23.12.2020 15:50 Відповісти
Подають вже факт, а що було до цьогоза годину? Чому інкрімінується стаття за супротив, а не за не виконання вимог поліції? І далі, як що поліція використовувала зброю за адміністративне правопорушення то у країні діється щось жахливе.
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23.12.2020 17:18 Відповісти
Вы только это сейчас заметили? А Олейник застрелил пассажира стоявшего на месте ТС за какое правонарушение? Не за административное? А большая часть населения одобрила его поступок....
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23.12.2020 17:31 Відповісти
разведчики не сдаются ))
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23.12.2020 17:29 Відповісти
штірлітц, нє ? до речі, "перші" кам'яні козацькі хрести в Запоріжжі знайшли на садибі поміщика штігліца в XIX ст.
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23.12.2020 18:07 Відповісти
НАДО БЫЛО ДОБИТЬ РАНЕННОГО ЧТОБЫ НЕ МУЧАЛСЯ !)
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23.12.2020 20:28 Відповісти
Водитель Hyundai, которого после преследования патрульными госпитализировали этой ночью с ранением головы, пытался застрелиться, когда понял, что ему не удастся уйти от правоохранителей

То що було раніше? Спочатку «после преследования госпитализировали», а потім, «когда понял, что не уйти», спробував застрелитися з рогатки? А патрульні, щоб йому допомогти, «применили табельное оружие». Мабуть, отак і було.
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24.12.2020 15:23 Відповісти
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