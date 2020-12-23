Недовіру Тарану не висловлювали, були лише певні зауваження, - глава комітету з нацбезпеки Завітневич

Керівник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич ("Слуга народу") спростував інформацію про висловлення комітетом недовіри міністру оборони Андрію Тарану.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Інформаційними ресурсами поширюється інформація про начебто висловлення недовіри Комітетом національної безпеки, оборони та розвідки - міністру оборони Андрію Тарану. Такі повідомлення не відповідають дійсності… Так, у нас є певні зауваження щодо діяльності міністерства, але всі вони вирішуються в робочому порядку", - зазначив Завітневич.

При цьому парламентар уточнив, що останнє засідання комітету відбулося 16 грудня, і на порядку денному "питання щодо міністра оборони не стояло і не розглядалося".

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Завітневич також зазначив, що комітет 16 грудня розглядав тільки питання щодо змін до основних показників державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки та проєкт закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

За його словами, більше засідань комітет не проводив.