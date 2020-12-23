Потрібна інвентаризація домовленостей: у Кремлі назвали умову для наступної зустрічі в "нормандському форматі"

Терміни проведення нового саміту лідерів в нормандському форматі (Росія, Франція, ФРН, Україна) можна обговорювати тільки після виконання домовленостей попередньої зустрічі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це в середу, 23 грудня, заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Перед тим як говорити про терміни, потрібно все-таки якось інвентаризувати реалізацію тих домовленостей, які [на саміті] в Парижі [в грудні 2019 року] були досягнуті. І в цьому плані ви знаєте, що похвалитися сильно нічим", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що тема ситуації на південному сході України неодноразово порушувалася в телефонних переговорах президента Росії Володимира Путіна і французького лідера Еммануеля Макрона.

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Нагадаємо, раніше глава делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що Україна виконала пропозиції, вироблені 9 грудня 2019 року в Парижі в "нормандському форматі".