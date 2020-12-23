Передбачити, чи буде COVID-19 у хворого у важкій формі чи ні, можна за загальним аналізом крові, - нідерландські вчені

Передбачити з високою мірою точності, чи буде COVID-19 у хворого мати складний перебіг чи ні, можна за загальним аналізом крові (ЗАК).

Про це в журналі eLife пише міжнародна група дослідників з центром у нідерландському Університеті Неймегена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автори поставили собі за мету з'ясувати, чи можна передбачити за ЗАК, захворіє госпіталізований серйозно і чи знадобиться йому лікування в реанімації, - адже COVID-19 супроводжується специфічними змінами в кров'яних тільцях, які можна побачити до погіршення стану пацієнта.

Були вивчені дані 982 дорослих пацієнтів в 11 лікарнях по всій Європі.

Також читайте: Україна матиме вибір, де і яку вакцину купувати, - "слуга народу" Радуцький

Запропонований метод дозволяє визначити, чи активовані імунні клітини в крові. Виявилося, що саме ці активовані клітини більше присутні в пацієнтів з COVID-19 з майбутнім важким перебігом, зокрема на ранній стадії.

Розроблений ученими алгоритм дав 93-відсоткову надійність у шестиденний прогностичний період. "Це полегшить медикам оцінку очікуваної клінічної картини", - вважають вони, додаючи, що ЗАК зазвичай повністю автоматизований, доступний і дешевий.

Автори закликали зацікавлених зв'язатися з ними для уточнення методики, якщо до викладеного в журналі матеріалу залишилися питання.

Зазначимо, ЗАК - лікарський аналіз, що дозволяє оцінити вміст гемоглобіну, кількість лейкоцитів, тромбоцитів, еритроцитів (швидкість їхнього осідання та інші параметри), колірний показник, гематокрит та інші показники крові. Для проведення аналізу найчастіше використовують автоматичні аналізатори.