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Передбачити, чи буде COVID-19 у хворого у важкій формі чи ні, можна за загальним аналізом крові, - нідерландські вчені

Передбачити, чи буде COVID-19 у хворого у важкій формі чи ні, можна за загальним аналізом крові, - нідерландські вчені

Передбачити з високою мірою точності, чи буде COVID-19 у хворого мати складний перебіг чи ні, можна за загальним аналізом крові (ЗАК).

Про це в журналі eLife пише міжнародна група дослідників з центром у нідерландському Університеті Неймегена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автори поставили собі за мету з'ясувати, чи можна передбачити за ЗАК, захворіє госпіталізований серйозно і чи знадобиться йому лікування в реанімації, - адже COVID-19 супроводжується специфічними змінами в кров'яних тільцях, які можна побачити до погіршення стану пацієнта.

Були вивчені дані 982 дорослих пацієнтів в 11 лікарнях по всій Європі.

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Запропонований метод дозволяє визначити, чи активовані імунні клітини в крові. Виявилося, що саме ці активовані клітини більше присутні в пацієнтів з COVID-19 з майбутнім важким перебігом, зокрема на ранній стадії.

Розроблений ученими алгоритм дав 93-відсоткову надійність у шестиденний прогностичний період. "Це полегшить медикам оцінку очікуваної клінічної картини", - вважають вони, додаючи, що ЗАК зазвичай повністю автоматизований, доступний і дешевий.

Автори закликали зацікавлених зв'язатися з ними для уточнення методики, якщо до викладеного в журналі матеріалу залишилися питання.

Зазначимо, ЗАК - лікарський аналіз, що дозволяє оцінити вміст гемоглобіну, кількість лейкоцитів, тромбоцитів, еритроцитів (швидкість їхнього осідання та інші параметри), колірний показник, гематокрит та інші показники крові. Для проведення аналізу найчастіше використовують автоматичні аналізатори.

Автор: 

карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Начнем с того, что у нас вообще врачами не принято назначать анализ крови при заболевании! Обычно, сходу ставится диагноз ОРЗ и назначают противовирусное, антибиотик и противогрибковое, так чтобы не утруждать себя с выяснением точного диагноза!
Анализ крови назначат только если вы упорно не хотите выздоравливать после первой попытки вас вылечить методом "научного тыка"
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23.12.2020 14:49
+5
"Разработанный учеными алгоритм дал 93-процентную надежность в шестидневный прогностический период. "Это облегчит медикам оценку ожидаемой клинической картины", - считают они, добавляя, что ОАК обычно полностью автоматизирован, доступен и дешев."

Нам эти прогнозы до фени! У нас , шо так, шо эдак...
-если ты без бабла и не депутат , то всё однокуйственно . Все равно сдохнешь что в больничке, что дома)Источник:https://censor.net/ru/n3238655
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23.12.2020 14:27
+5
Все геніальне просте, але не все просте геніальне.
У нас зразу зроблять з мухи слона і ціна на аналіз крові зросте на 300-500%
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23.12.2020 15:03
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+12Передбачити, чи буде COVID-19 у хворого у важкій формі чи ні, можна за загальним аналізом крові, - нідерландські вчені - Цензор.НЕТ 2246 https://censor.net/ru/user/85872
Начнем с того, что у нас вообще врачами не принято назначать анализ крови при заболевании! ____ у нас какая медицина, такие и врачи. какие врачи, такая и медицина! в моей жизни еще ни один раз врач без напоминания и оглашения своих хронических заболеваний не поинтересовался можно ли мне назначать те или иные лекарства, а один раз даже "вспыхнул" :... - " ну чем то лечить надо!?" а у лекарства противопоказания были не совместимы с моей хронической болячкой, в конце даже было указано - " в некоторых случаях возможен летальный исход"! вот это лекарство... и как врач может качественно лечить (не будем касаться качества образования) если на одного пациента дано 15 минут?...
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27.02.2021 15:59 Відповісти
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