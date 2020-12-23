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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль: Україна має достатньо ресурсів для закупівлі вакцини, до Держбюджету вже закладено 3 млрд грн

Шмигаль: Україна має достатньо ресурсів для закупівлі вакцини, до Держбюджету вже закладено 3 млрд грн

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має достатньо ресурсів для закупівлі вакцини проти коронавірусу для населення.

Про це Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Окрім вже закладених 8 млн вакцин, які ми отримаємо в межах глобальної ініціативи COVAX, Уряд та Офіс Президента активно працює, щоб у 2021 році ми мали гарантовано значно більшу кількість вакцин. Спільно зі Світовим банком та ЄІБ опрацьовується можливість закупівлі вакцин проти COVID-19. Відповідна робота також ведеться на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини", - сказав Шмигаль.

Крім того, тривають активні переговори з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин від ЄС.

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"Ми матимемо достатньо ресурсу для закупівлю вакцин: майже 3 млрд грн вже закладено у Держбюджеті. Додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям", - додав прем'єр.

Автор: 

вакцина (4419) Кабмін (14097) карантин (18172) Шмигаль Денис (4589) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Та ладно, давайте лучше еще больше дорог построим!!!!
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23.12.2020 14:21
+3
не надо намекать !!! сейчас все раздерибанят на белые "дороги" .
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23.12.2020 14:26
+3
Почекаемо безкоштовної вакцини, а за 3 ярда можна діснейленд збудувати
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23.12.2020 14:35
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Та ладно, давайте лучше еще больше дорог построим!!!!
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23.12.2020 14:21 Відповісти
не надо намекать !!! сейчас все раздерибанят на белые "дороги" .
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23.12.2020 14:26 Відповісти
- Да поймите же наконец, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врёт.(с)
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23.12.2020 15:37 Відповісти
Ну сша и Германия понятно.. а вот о какой вакцине договариваются с Великобританией? Озвучьте пожалуйста?
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23.12.2020 14:35 Відповісти
;Спутнік-5;;.
Шмигаль: Україна має достатньо ресурсів для закупівлі вакцини, до Держбюджету вже закладено 3 млрд грн - Цензор.НЕТ 7724
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23.12.2020 15:06 Відповісти
Почекаемо безкоштовної вакцини, а за 3 ярда можна діснейленд збудувати
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23.12.2020 14:35 Відповісти
Будет как с масками из Китая.
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23.12.2020 14:58 Відповісти
3 лярда гривен - это, грубо, на 5 миллионов доз...* заложено*... ещё 8 миллионов доз в необозримом будущем от ковакс... делим на 2 - получаем 6.5 миллионов привитых ( пока что виртуально) Остальным 30 миллионам украинцев прививка, я так понимаю, не светит от слова *вообще* ?...
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23.12.2020 15:03 Відповісти
Толку от этих лярдов выделенных гривен, тут твёрдая валюта нужна, не уверен что минфин такой эквивалент гривнав выделит
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23.12.2020 15:07 Відповісти
их не выделили... их *заложили*.. такой нюанс...)
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23.12.2020 15:10 Відповісти
Це 5-6 млн доз, тобто на 3 млн українців... Десята частина того, що потрібно...
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23.12.2020 15:21 Відповісти
Тююю ,а казали безкоштовна ....а тут 3 000 000 000 гривень.....
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23.12.2020 16:36 Відповісти
 
 