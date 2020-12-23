Шмигаль: Україна має достатньо ресурсів для закупівлі вакцини, до Держбюджету вже закладено 3 млрд грн

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має достатньо ресурсів для закупівлі вакцини проти коронавірусу для населення.

Про це Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Окрім вже закладених 8 млн вакцин, які ми отримаємо в межах глобальної ініціативи COVAX, Уряд та Офіс Президента активно працює, щоб у 2021 році ми мали гарантовано значно більшу кількість вакцин. Спільно зі Світовим банком та ЄІБ опрацьовується можливість закупівлі вакцин проти COVID-19. Відповідна робота також ведеться на рівні керівництва США, Великої Британії, Німеччини", - сказав Шмигаль.

Крім того, тривають активні переговори з Польщею, яка може стати країною-посередником в отриманні вакцин від ЄС.

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"Ми матимемо достатньо ресурсу для закупівлю вакцин: майже 3 млрд грн вже закладено у Держбюджеті. Додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям", - додав прем'єр.