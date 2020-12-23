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14 західних докторів наук опублікували у The Lancet статтю про отруєння Навального російською отрутою з групи "Новачок"

14 західних докторів наук опублікували у The Lancet статтю про отруєння Навального російською отрутою з групи

Медичні працівники берлінської клініки "Шаріте", де після отруєння лікувався політик Олексій Навальний, опублікували в науковому журналі The Lancet статтю про отруєння 44-річного чоловіка з Росії отрутою з групи "Новачок". Ім'я чоловіка в статті не згадується; на сайті клініки "Шаріте" уточнюється, що йдеться про Навального.

Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на статтю, інформує Цензор.НЕТ.

У статті "Отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок"" лікарі "Шаріте" пишуть, що, хоча ідентифікація конкретних отруйних речовин - складне і довге завдання, на стратегію лікування ця ідентифікація не вплинула - його провели на підставі явної клінічної картини отруєння інгібіторами холінестерази. За словами лікарів, клінічна картина захворювання і простий тест дозволили поставити діагноз.

На думку авторів статті, вирішальне значення для успішного результату мали інтубація і штучна вентиляція легень, проведені в перші години після появи симптомів. Лікарі не змогли вирішити, чи мало значення, що пацієнтові дали атропін під час госпіталізації в Росії. Автори статті дійшли висновку, що гарний стан здоров'я пацієнта до отруєння, ймовірно, сприяв його одужанню.

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Олексій Навальний, коментуючи публікацію лікарів, заявив, що німецькі лікарі у своїй роботі не пишуть ні про діабет, ні про панкреатит, про які раніше казали лікарі з лікарні в Омську, де лікували опозиціонера, а також представники російського МВС.

Автор: 

отруєння (945) звіт (413) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+5
Лучше б про гепу написали, когда он там упал в состояние овоща и сколько времени исходя из этого кто-то рулил Храковом)))
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23.12.2020 14:23
+2
Воруют, суки, повсеместно. Разбадяженным Новичком думали травонуть...
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23.12.2020 14:27
+1
млять! кому интересен навальный...?
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23.12.2020 14:28
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Лучше б про гепу написали, когда он там упал в состояние овоща и сколько времени исходя из этого кто-то рулил Храковом)))
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23.12.2020 14:23 Відповісти

ну тогда уже Хряковым. Город Хряков..
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23.12.2020 14:41 Відповісти
Город ХарькОв у нас в Києві кажуть))) І "хорьков" звідти ну аж занадто багато - Допа, Гепа, Льоня Космос (він теж родом з Харкова), Богословська...
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23.12.2020 15:07 Відповісти
Фрікуватий Вадим Карасьов - теж звідти...
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23.12.2020 15:08 Відповісти
В точку прямо!
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23.12.2020 17:55 Відповісти
гэбня пропихивает очередного клоуна...
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23.12.2020 14:25 Відповісти
Воруют, суки, повсеместно. Разбадяженным Новичком думали травонуть...
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23.12.2020 14:27 Відповісти
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23.12.2020 14:37 Відповісти
млять! кому интересен навальный...?
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23.12.2020 14:28 Відповісти
Полезненько. Теперь все шпионы и оппозиционеры в Мордоре просто таки обязаны перейти на ЗОЖ.
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23.12.2020 14:41 Відповісти
Когда отравили Ющенка, было как то заметно что отравили. Когда отравили Литвиненко в Лондоне, тоже по внешнему виду ясно было - отравили. А Навальный после отравления как огурчик, как то все странно.
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23.12.2020 14:55 Відповісти
Ну він худіший кілограм на 10 став... Ми всі не знаємо, які зовнішні прояви отруєння цим новічком, але як для людини, яка таке пережила, він мав би бути зараз не таким активним - там пару років оклигувати треба!
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23.12.2020 15:10 Відповісти
Да уж здоровье!!! Немцову не помогло здоровье!!!!
Цирк ФСБЭШНО _НеМЕЦКИЙ!!!! Мутите вы - парни!!!!
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23.12.2020 15:26 Відповісти
Лікарі "Шаріте" написали статтю про отруєння Навального "Новачком": Гарне здоров'я пацієнта сприяло одужанню - Цензор.НЕТ 9110
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23.12.2020 15:30 Відповісти
ланцету по моему, уже вообще нечего публиковать!
То о пользе кацапской вакцины статья была, теперь о навальном.
Такой журнал был, и так скурвился.
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23.12.2020 18:39 Відповісти
хорошая правдивая статья. Навальный - следующий президент рф.
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24.12.2020 03:43 Відповісти
 
 