14 західних докторів наук опублікували у The Lancet статтю про отруєння Навального російською отрутою з групи "Новачок"

Медичні працівники берлінської клініки "Шаріте", де після отруєння лікувався політик Олексій Навальний, опублікували в науковому журналі The Lancet статтю про отруєння 44-річного чоловіка з Росії отрутою з групи "Новачок". Ім'я чоловіка в статті не згадується; на сайті клініки "Шаріте" уточнюється, що йдеться про Навального.

Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на статтю, інформує Цензор.НЕТ.

У статті "Отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок"" лікарі "Шаріте" пишуть, що, хоча ідентифікація конкретних отруйних речовин - складне і довге завдання, на стратегію лікування ця ідентифікація не вплинула - його провели на підставі явної клінічної картини отруєння інгібіторами холінестерази. За словами лікарів, клінічна картина захворювання і простий тест дозволили поставити діагноз.

На думку авторів статті, вирішальне значення для успішного результату мали інтубація і штучна вентиляція легень, проведені в перші години після появи симптомів. Лікарі не змогли вирішити, чи мало значення, що пацієнтові дали атропін під час госпіталізації в Росії. Автори статті дійшли висновку, що гарний стан здоров'я пацієнта до отруєння, ймовірно, сприяв його одужанню.

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Олексій Навальний, коментуючи публікацію лікарів, заявив, що німецькі лікарі у своїй роботі не пишуть ні про діабет, ні про панкреатит, про які раніше казали лікарі з лікарні в Омську, де лікували опозиціонера, а також представники російського МВС.