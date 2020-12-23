Снігопад в Україні: станом на 13:00 патрульна поліція зафіксувала 587 ДТП, в яких загинули 8 людей

Станом на 13:00 23 грудня в результаті ускладнення погодних умов в Україні сталося 587 ДТП, в результаті яких 8 людей загинули і 35 були травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Telegram.

Так, за даними патрульної поліції, сьогодні на лінію "102" надійшло повідомлення про ДТП:

- на території України - загалом 587, з яких 38 повідомлень про ДТП із загиблими та / або травмованими, внаслідок чого 8 людей загинули і 35 травмовані;

- на території Києва - загалом 161, з яких 2 повідомлення про ДТП із загиблими та / або травмованими, внаслідок чого 2 людини травмовано.

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"Будьте уважні та обережні. Якщо ви вже опинилися у скрутній ситуації - телефонуйте на 102", - сказано в повідомленні.





