Снігопад в Україні: станом на 13:00 патрульна поліція зафіксувала 587 ДТП, в яких загинули 8 людей
Станом на 13:00 23 грудня в результаті ускладнення погодних умов в Україні сталося 587 ДТП, в результаті яких 8 людей загинули і 35 були травмовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Telegram.
Так, за даними патрульної поліції, сьогодні на лінію "102" надійшло повідомлення про ДТП:
- на території України - загалом 587, з яких 38 повідомлень про ДТП із загиблими та / або травмованими, внаслідок чого 8 людей загинули і 35 травмовані;
- на території Києва - загалом 161, з яких 2 повідомлення про ДТП із загиблими та / або травмованими, внаслідок чого 2 людини травмовано.
"Будьте уважні та обережні. Якщо ви вже опинилися у скрутній ситуації - телефонуйте на 102", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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