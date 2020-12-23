Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов

Для остаточних похорон "совка" в Україні необхідно ще багато похоронів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колишній бранець Кремля режисер Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами совка в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів", - заявив Сенцов.

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