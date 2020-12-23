УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7406 відвідувачів онлайн
Новини
18 304 195

Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов

Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами

Для остаточних похорон "совка" в Україні необхідно ще багато похоронів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колишній бранець Кремля режисер Олег Сенцов, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами совка в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів", - заявив Сенцов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові розпочалася церемонія прощання з Кернесом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами совка в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов 01

Автор: 

Кернес Геннадій (506) похорон (1289) Сенцов Олег (899)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+59
Хорошо сказано
показати весь коментар
23.12.2020 14:40
+42
Какие же харьковчане придурки, та я б даже за деньги не поперся смотреть на труп человека. Кстати народу было больше чем на поминках сельдмаршала саньки захарченко. Но это ладно. Другое дело шо будет короновирусный всплеск по ярче чем после концерта поляковой)))
показати весь коментар
23.12.2020 14:41
+39
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7519
показати весь коментар
23.12.2020 15:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
В спаме выдыхай, козломордый
показати весь коментар
23.12.2020 15:15 Відповісти
вату https://censor.net/ru/user/480174 - в спам!
показати весь коментар
23.12.2020 15:46 Відповісти
Что, решил заступиться за козломордого дружка, который Украину свалкой обозвал?
показати весь коментар
23.12.2020 15:56 Відповісти
Терехова выберут скорее всего. Большинство харьковчан думает, что это лучший вариант для Харькова, но конечно ему нужно хорошо себя показать в ближайший год. Иначе выберут Добкина или Фельдмана - упаси бог.
показати весь коментар
23.12.2020 17:06 Відповісти
Дарвін іКовід зроблять своє діло після похорон. вату підчистять.
показати весь коментар
23.12.2020 15:09 Відповісти
читай комменты и считай...)
показати весь коментар
23.12.2020 15:26 Відповісти
нормальные люди и в дурку *просто глянуть* не заходят...
показати весь коментар
23.12.2020 15:29 Відповісти
кста... можешь ещё на русвесну, или что нить подобное, зайти *глянуть* для сравнения...)
показати весь коментар
23.12.2020 15:34 Відповісти
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7519
показати весь коментар
23.12.2020 15:12 Відповісти
Если бы ему такой памятник поставили, то я не против.
показати весь коментар
23.12.2020 16:23 Відповісти
Якби дописав фразу, "ще багато похорон, та й мої теж", було б взагалі геніально, а так досить банально вийшло.
показати весь коментар
23.12.2020 15:13 Відповісти
немного - это млн 10..15. А сейчас еще и молодое поколение по совку начинает бредить. Ну, а Сенцову (судя по всему - он сморозил случайно или он умная Гадя) отдельный привет.. а бы не Порошенко. Зеленой твари он не предложил свалить..
показати весь коментар
23.12.2020 15:14 Відповісти
Посмотрите каких отморозков присылал Кернес в Киев для избиения людей и уничтожения Майдана
https://www.youtube.com/watch?v=XELsEbMTIyA&t=312s https://www.youtube.com/watch?v=XELsEbMTIyA&t=312s
показати весь коментар
23.12.2020 15:15 Відповісти
Помните кадры Кернеса с Моторылой и флагами РФ? Ему было пох на последствия. Всех сочувствующих в Миротворец однозначно и усиление силового блока в Харьковской области.
показати весь коментар
23.12.2020 15:15 Відповісти
эээ... ну внесешь ты Васю Пупкина к примеру в Миротворец, дальше что?
показати весь коментар
23.12.2020 16:36 Відповісти
Все силовые структуры при задержании человека пробивают его через АРМОР и Миротворец,и уже минимум знают что за персонаж им попался.
показати весь коментар
28.12.2020 00:37 Відповісти
и что? Ну проверили, Вася там есть, что дальше?
показати весь коментар
28.12.2020 09:14 Відповісти
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4402
показати весь коментар
23.12.2020 15:15 Відповісти
Мало доказів в підтвердження цих слів.
показати весь коментар
23.12.2020 15:30 Відповісти
Подивися українські гінвноньюз 1+1, Україна, ньюсван, інтер.....
показати весь коментар
24.12.2020 08:20 Відповісти
Сенцов - великий и талантливый режиссёр... а хто такой кернес...?
показати весь коментар
23.12.2020 15:17 Відповісти
Це був сарказм ?
показати весь коментар
23.12.2020 15:39 Відповісти
хернес
показати весь коментар
23.12.2020 20:39 Відповісти
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7100
показати весь коментар
23.12.2020 15:18 Відповісти
Там очень много желающих продолжать его дело!!! И у продолжателей и тачки и дома точно не совковые!!! Но они там рулят!!! А почему так- потому что бабло!!! Много бабла!!!!
показати весь коментар
23.12.2020 15:21 Відповісти
Нагадує чергу у мавзолей до мумії ЧЛеніна
показати весь коментар
23.12.2020 15:23 Відповісти
Теперь в Харькове появится пирамида..
показати весь коментар
23.12.2020 15:25 Відповісти
Хоронила мафия крестного отца:
https://www.youtube.com/watch?v=4hb2xYVRsaY&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
показати весь коментар
23.12.2020 15:31 Відповісти
Меня удивлял тот факт, что когда в 80 гг в Одессе хоронили какого-то криминального авторитета, то на похоронах были все партийные деятели области и города.
показати весь коментар
23.12.2020 16:02 Відповісти
бо всі братки
показати весь коментар
23.12.2020 20:40 Відповісти
буду краток:
Дебилы !!!!
те кто в очереди к Кернесу
показати весь коментар
23.12.2020 15:41 Відповісти
+++
показати весь коментар
23.12.2020 16:08 Відповісти
помнится, такое же быдло пошло на похороны сталина...
их по гулагам и в стойле, в скотских условиях - а они "народную любовь" к убийцам - со слезами..
Да и в кндр - волосы на себе рвут и лбы разбивают, когда очередной "чем Ын" подохнет.
Что только поддтверждает факт: 73-87% людей - идиоты, чем жёстче их грабишь и нагибаешь - чем больше у них "народная любофф"
показати весь коментар
23.12.2020 15:41 Відповісти
Мелькнула мысль - на работу можно не идти, а потом и крепко помянуть можно законно.
показати весь коментар
23.12.2020 15:41 Відповісти
п.с. а еще эти идиоты самолайками подд*рачивают себе
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7322
показати весь коментар
23.12.2020 15:43 Відповісти
п.с. показательно, как вся лахтинская шобла спалилась на "никах"... а что - ума не хватило нормальные хВамилии зарегить, или у вас там отбор такой.. и "узнавание" друг дружки?
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8222
показати весь коментар
23.12.2020 15:48 Відповісти
ВОТ СМОТРИ УКРАИНА КАК ХОРОНЯТ ОДНОГО ИЗ ПРОРОССИЙКИХ ОРГАНИЗАТОРОВ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ХНР ВОРА И КОРРУПЦИОНЕРА ВОРОЧАВШЕГО МИЛЛИОНАМИ ДОЛЛАРОВ И НЕ ОГРАНИЧЕВШЕГО СЕБЯ НИ В ЧЕМ ХРЕННЕСА .
показати весь коментар
23.12.2020 15:36 Відповісти
Траурные красно-чёрные,а не желто-голубые полотна. Дежавю в реалиях Харькова и его жителей.Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7271
показати весь коментар
23.12.2020 15:39 Відповісти
Гепа и Допа - близнецы братья,
Превратившие Харьков в дремучий лес.
Вот она ХарькОвская "демократия" -
Говоря Гепа подразумевают Допа,
Говоря Допа, подразумевают КернЕс.

Гепа умер. Да здравствует Допа ?...
показати весь коментар
23.12.2020 15:40 Відповісти
Сенцову больше не наливать!
показати весь коментар
23.12.2020 15:45 Відповісти
Почему, в чем он не прав. А ты уже бухнул за верного ленинца Адольфовича?
показати весь коментар
23.12.2020 15:51 Відповісти
Вот так прощались с Патоном. С развёрнутыми флагами Украины, а не с одним,стоящим в стороне и свернутым в трубочку.
Такое впечатление, что хоронят преданного делу партии большевика товарища Кернеса, Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 6513 умершего от ран, полученных на колчаковских фронтах.
показати весь коментар
23.12.2020 15:50 Відповісти
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7096
показати весь коментар
23.12.2020 15:52 Відповісти
Щось схоже вже бачив на ТВ раша. Заблокували ментами всі під"їзні шляхи до головної вулиці, така ж колона автівок, та натовп з різних підприємств на узбіччях дороги вигнали з квіточками. То братва якогось пахана ховала.
показати весь коментар
23.12.2020 15:52 Відповісти
Ви подивіться скільки політиків приїхало на похорони і облизували цього Кернеса.Всі вони совки і рішала.
показати весь коментар
23.12.2020 15:55 Відповісти
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4323
показати весь коментар
23.12.2020 15:57 Відповісти
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 3417
показати весь коментар
23.12.2020 16:01 Відповісти
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 9668
показати весь коментар
23.12.2020 16:03 Відповісти
я от думаю, яка б у мене була мотивація прийти і побачити дохлого кернеса. Як варіант власними очима переконатися що цей упир іздох. Але потрачений час цього не вартий. Тому скажу на полях цензор.нет - гори падло в пеклі, і нехай тобі чорти в горлянку свинцю заливають вічно.
показати весь коментар
23.12.2020 16:05 Відповісти
Та там більше бюджетників нагнали для кількості. Кому він крім родичів потрібен.
показати весь коментар
23.12.2020 16:16 Відповісти
100% так и есть...
показати весь коментар
23.12.2020 21:16 Відповісти
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 1619
показати весь коментар
23.12.2020 16:09 Відповісти
А что сенцовым уже мало "ухода Пороха из политики"? Что еще нужно? Огласите весь список.
показати весь коментар
23.12.2020 16:14 Відповісти
Ще потрібно, щоб закопали в ногах керноса
показати весь коментар
23.12.2020 17:23 Відповісти
Северная корея хоть за своим презом сопли лила, а харьковчане за региональным решалой....
показати весь коментар
23.12.2020 16:14 Відповісти
Кернес в очередной раз доказал, что лучше всего управлять малороссами могут личности с криминальным прошлым.
показати весь коментар
23.12.2020 16:16 Відповісти
У Кернеса действительно было свое видение города.
Он его в гробу видел ...
А как вы здание мерии пилить будете ?
показати весь коментар
23.12.2020 16:23 Відповісти
Харьковом ? У Моторолы тоже бы получилось.
показати весь коментар
23.12.2020 16:24 Відповісти
Мракобесие какое то.
показати весь коментар
23.12.2020 16:24 Відповісти
Спасибо Вам, Олег Сенцов! Как всегда четко, прямо и правильно. Не в бровь, а в глаз!
показати весь коментар
23.12.2020 16:26 Відповісти
Полностью поддерживаю Сенцова.
показати весь коментар
23.12.2020 16:41 Відповісти
сенцов как всегда , жодной конкретики , он не может быть не лидером , и авторитетом ( не уголовным )
показати весь коментар
23.12.2020 16:52 Відповісти
Кто такой Сенцов? Никто и звать никак, какой то дешевый не состоявшийся режесеришка !!! И это недоразумение открывает свой рот о человеке который для своего города сделал очень много, которого любят и ценят горожане Харькова??? сЕнцов едь в крым и там мурчи...
показати весь коментар
23.12.2020 16:57 Відповісти
вам на фейсбук надо, там бабы голосят за ним
показати весь коментар
24.12.2020 11:55 Відповісти
с тебя идиота и начали б
показати весь коментар
23.12.2020 16:59 Відповісти
На кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы - здесь. Мы здесь, а ты - туда". За кулисами крики, плач, кого-то понесли...

Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир - дирижер. Звонок. Выходит жилец.
Бригадир (вежливо приподнимает шляпу): Ай-я-яй, мне уже говорили. Такое горе!
Жилец: Какое горе?
Бригадир: У вас похороны?
Жилец: Похороны?
Бригадир: Ришельевская шесть, квартира семь?
Жилец: Да.
Бригадир: Ну?
Жилец: Что?
Бригадир: Будем хоронить?
Жилец: Кого?
Бригадир: Что значит "кого"? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну, не валяй дурака, выноси.
Жилец: Кого?
Бригадир: У меня люди. Оркестр. Пятнадцать человек живых людей. Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас же. Маня, прошу.
Толстая Маня, в носках и мужских ботинках, ударила в тарелки и посмотрела на часы.
Жилец: Минуточку, кто вас сюда прислал?
Бригадир: Откуда я знаю? Может быть, и ты. Что, я всех должен помнить?
Из коллектива вылетает разъяренный Тромбон.
Тромбон: Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду вдребезги пополам. Я инвалид, вы же знаете.
Бригадир: Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание.
Жилец: Я себе представляю.
Бригадир: Секундочку. Вы услышите наше звучание - вы снимете с себя последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное.
Жилец: Я прекрасно представляю.
Бригадир: Встаньте там и слушайте сюда. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы.
Бригадир (прошелся кавалерийским шагом): Константин, застегнитесь, спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Вы все время пишете что-то новое. Если вы ее не выведете, я вас отстраню от работы. Федор Григорьевич, вы хоть и студент консерватории, возможно, вы даже культурнее нас - вы знаете ноты, но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава Богу, есть работа - уличное движение растет. Мы только в июле проводили пятнадцать человек.
Теперь вы, Маня. Что вы там варите на обед, меня не интересует, но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи или мы распрощаемся. Прошу печальный сигнал.
(Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш).
Жилец (аплодирует): Большое спасибо, достаточно. Но все это напрасно. Наверное, кто-то пошутил.
Бригадир: Может быть, но нас это не касается. Я пятнадцать человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтоб он был здоров. Так вы хотите, чтоб я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся все вместе.
Из группы музыкантов вылетает разъяренный Тромбон.
Тромбон: Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое, гори оно огнем!
Бригадир: Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете?
Жилец: Почем стоит похоронить?
Бригадир: С почестями?
Жилец: Да.
Бригадир: Не торопясь?
Жилец: Да.
Бригадир: По пятерке на лицо.
Жилец: А без покойника?
Бригадир: По трешке, хотя это унизительно.
Жилец: Хорошо, договорились. Играйте, только пойте:
в память Сигизмунд Лазаревича и сестру его из Кишинева.
(Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь:
"Безвременно, безвременно... На кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы - здесь. Мы здесь, а ты - туда". За кулисами крики, плач, кого-то понесли).
Бригадир (повеселел): Вот вам и покойничек! Жилец. Нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения.
показати весь коментар
23.12.2020 17:11 Відповісти
Подох один жидокацап, на його місце прийде десяток, там уже в черзі стоять!
А харківські смерди будуть за них галасавать!
показати весь коментар
23.12.2020 17:15 Відповісти
Розумні речі останнім часом Сєнцов говороить.
показати весь коментар
23.12.2020 17:17 Відповісти
Ох и мерзкая личность была. Просто фу!!!
показати весь коментар
23.12.2020 18:05 Відповісти
Его оплот хорошо в Киеве помнят. Не жалко
показати весь коментар
23.12.2020 18:06 Відповісти
Був пару раз у Харкові , прямо з вокзалу враження що попав в кацапську провінцію , не знаю як зараз але тоді так смерділо там расеей ... Не бачив я там Украіни ніколи . А з похороном цього щура в мене аналогія така - В тебе вор вкрав всі гроші , ювелірку , а через деякй час помер , ти йдеш до нього на похорон і ридаєш рвеш на собі волосся . Вони іпануті ??
показати весь коментар
23.12.2020 18:07 Відповісти
народ зомбирован(
показати весь коментар
24.12.2020 11:59 Відповісти
То єсть ви піддакуєте московитами і сепаратистам, що Харків це Росія?
показати весь коментар
24.12.2020 15:51 Відповісти
Територіально Харків це звичайно Україна, була є і буде, але територія Харкова не існує сама по собі як шматок землі, її заселяють люди. А люди там вибирають собі прокацапскіх і ватяних лідерів. Ви подивіться - на останніх місцевих виборах там на перших місцях перемогли впевнено Блок Кернеса і ОТЗЖ. Висновки робіть самі
показати весь коментар
24.12.2020 16:54 Відповісти
*ОПЗЖ *
показати весь коментар
24.12.2020 17:01 Відповісти
А чи знаєте, що Харківщина в 1991 році впевнено проголосувала за незалежність (86%). А чому вони голосують за ОПЗЖ це окреме питання.
показати весь коментар
27.12.2020 01:16 Відповісти
Це тому що в ті роки ще не було при владі у Козлостанi гебіста карлика і відповідно кремлядських програм зомбування руским миром мешканцiв України (особливо Південь та Схід) разом з постійними атаками кацапських ботоферм
показати весь коментар
27.12.2020 06:34 Відповісти
Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным.
Хилэр Беллок, "На смерть политика", 1925.
показати весь коментар
23.12.2020 19:18 Відповісти
ПОСТАВЬТЕ ЭТИХ ТВАРЕЙ ПЕРЕДО МНОЙ И ДАЙТЕ ПУЛЕМЕТ !!! Я ВОЗЬМУ ЭТОТ ГРЕХ НА СЕБЯ ЗА ВСЕХ !!!
показати весь коментар
23.12.2020 20:20 Відповісти
Респект Олегу Сенцову!
показати весь коментар
23.12.2020 20:21 Відповісти
Соромно бачити таке, нелюдина срала на всіх харків"ян і що я бачу - "раболепие",або "пресмыкательство" фууууууууууу, гидота
показати весь коментар
23.12.2020 20:53 Відповісти
Вже уявляю як палають ватні сраки!
показати весь коментар
23.12.2020 20:55 Відповісти
Еще мягко сказал, культурно! Но сказано по делу.
Правильно говорить "рабы пришли к своему хозяину" туда адекватный человек не пойдет.
показати весь коментар
23.12.2020 21:14 Відповісти
И в первую очередь нужно похоронить Добкина - певца и вдохновителя русской весны в Харькове. Как он с колорадскими лентами на груди провозглашал ХНР!
показати весь коментар
23.12.2020 22:00 Відповісти
Я добкина не перевариваю. Но я не слышал, чтобы он провозглашал хнр.
показати весь коментар
24.12.2020 02:11 Відповісти
при чем тут "совок". при УССР гепа сидел в дурке и тюряге, только новые времена дали ему путёвку в жизнь.
показати весь коментар
24.12.2020 03:46 Відповісти
если бы ты, чмырдяй,от которого даже жена отвернулась, сделал бы для своего города хотя бы сотую долю того , что сделал для Харькова Кернес, ты мог бы что-то говорить. А так это блеяние товарисча, на похоронах которого хлопнут по 150 и станцуют хоровод, Кернеса можно не любить, он не баба. Но не учитывать его заслуги перед Харьковом нельзя! Говорят - воровал миллионами, была возможность, но тогда почему не посадили? Пиши тогда про всех начальников милиции, полиции и прокуроров, при которых Кернес был мэром, но там страшно? Пинают мертвого только презренные люди! Я учился в Харькове в 90-х и помню это черно-серое городище с обваленными зданиями и мусорками в центре города, кучей киосков и рядами лотков в перемешку с рыбовозами посреди проспекта Ленина. И вижу Харьков сейчас - Киев отдыхает! Насчет воровства - один киношный персонаж сказал другому - не надо отчитываться за деньги, ты сделай как нужно и что нужно, тогда и оправдываться не придется. И Кернес сделал! А что сделал ты? И еще - смотря на нынешний Харьков и слыша как Кернес воровал миллионами, кто-то может себе представить, сколько воруют мэры городов, где, как и раньше, гадюшники?
показати весь коментар
24.12.2020 14:43 Відповісти
Страна похорон? Это цель существования Украины?
показати весь коментар
25.12.2020 02:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 