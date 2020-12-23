Уряд отримав понад 300 тис. заявок на карантинні 8 тис. грн, звертатися можна до 31 грудня, - Шмигаль
Уряд отримав понад 300 тис. заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам у розмірі 8 тис. гривень. Подання заявок продовжено до 31 грудня.
Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Закликаю українців - підприємців та звичайних працівників - активно реєструватися, щоб всі змогли отримати такі виплати. Ми продовжили термін подання заявок до 31 грудня. Загалом уже подано понад 300 тис. заявок", - повідомив Шмигаль.
За його словами, виплати мють початися вже сьогодні.
"За вчора Пенсійним фондом України здійснено 2,2 млрд грн виплат для 280 тис. осіб", - сказав прем'єр.
"Також ми розширюємо соціальні гарантії для одержувачів житлових субсидій, щоб ті, хто отримує допомогу з часткового безробіття могли безперешкодно отримувати і ці виплати, і субсидію. Фактично, проєкт стосується майже 400 тис. осіб, які отримують допомогу з часткового безробіття, серед яких - майже 180 тис. фізичних осіб-підприємців", - додав він.
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Другой организацией детских праздников занимается.
Не сахар конечно, но в кои веки хоть шото с государства получить. Ещё бы ндс возвращали, всем, как в Европе....