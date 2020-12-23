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Новини Коронавірус і карантин
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Уряд отримав понад 300 тис. заявок на карантинні 8 тис. грн, звертатися можна до 31 грудня, - Шмигаль

Уряд отримав понад 300 тис. заявок на карантинні 8 тис. грн, звертатися можна до 31 грудня, - Шмигаль

Уряд отримав понад 300 тис. заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам у розмірі 8 тис. гривень. Подання заявок продовжено до 31 грудня.

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаю українців - підприємців та звичайних працівників - активно реєструватися, щоб всі змогли отримати такі виплати. Ми продовжили термін подання заявок до 31 грудня. Загалом уже подано понад 300 тис. заявок", - повідомив Шмигаль.

За його словами, виплати мють початися вже сьогодні.

"За вчора Пенсійним фондом України здійснено 2,2 млрд грн виплат для 280 тис. осіб", - сказав прем'єр.

"Також ми розширюємо соціальні гарантії для одержувачів житлових субсидій, щоб ті, хто отримує допомогу з часткового безробіття могли безперешкодно отримувати і ці виплати, і субсидію. Фактично, проєкт стосується майже 400 тис. осіб, які отримують допомогу з часткового безробіття, серед яких - майже 180 тис. фізичних осіб-підприємців", - додав він.

Також читайте: ФОПам і найманим працівникам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень, - Пенсійний фонд

Автор: 

виплати (1046) Кабмін (14097) карантин (18172) Шмигаль Денис (4589) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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И не в чем себе не отказывайте и не вздумайте теперь бунтовать против концертов 95го квартала если получили мат помощь от величайшего зенапарта
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23.12.2020 15:05 Відповісти
Так вроде сейчас концерты разрешены.
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23.12.2020 15:13 Відповісти
-- Деньги вперед, -- заявил монтер, -- утром деньги -- вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром -- стулья.(с)
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23.12.2020 15:29 Відповісти
8к... І оця біганина з документами та витрачений час варті цього?
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23.12.2020 15:08 Відповісти
А что? Уже кто то получил? Не верю.
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23.12.2020 15:10 Відповісти
Ну у меня два знакомых получили, оба сегодня. У одного кофейня 3х3 метра, кстати с кассовым терминалом.... о Боги)))
Другой организацией детских праздников занимается.
Не сахар конечно, но в кои веки хоть шото с государства получить. Ещё бы ндс возвращали, всем, как в Европе....
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23.12.2020 15:22 Відповісти
8к грн. В течении всей неработоспособности бизнеса, фопу придется эти 8к, потратить на закрытие единственного налога. Чет не пойму как некоторым фопам это поможет.
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23.12.2020 15:27 Відповісти
Ну поможет, хотя бы тем что, когда нет работы/выручки ЕСВ всё равно плати. Плюс аренда, у кого она есть.
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23.12.2020 15:33 Відповісти
Есть, подтверждаю, наемный работник.
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23.12.2020 15:50 Відповісти
А ті 8% бастуючих дякул, яким "дуже хочеться походити з прапорами по проспектах, викрикуючи "Геть". Чому? Бо працювати не вміють. Нічого, навіть собачої будки в житті не збудували і закликають до дестабілізації в державі, теж подали заявку на компенсацію?
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23.12.2020 15:15 Відповісти
Це знову зрада?
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23.12.2020 15:20 Відповісти
А ПОСЛЕ ЧТО КАРАНТИН ЗАКОНЧИТСЯ !!!??? ДИКТАТОРСКИЕ ВЫ ТВАРИ !!!
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23.12.2020 20:17 Відповісти
 
 