Уряд отримав понад 300 тис. заявок на карантинні 8 тис. грн, звертатися можна до 31 грудня, - Шмигаль

Уряд отримав понад 300 тис. заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам у розмірі 8 тис. гривень. Подання заявок продовжено до 31 грудня.

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаю українців - підприємців та звичайних працівників - активно реєструватися, щоб всі змогли отримати такі виплати. Ми продовжили термін подання заявок до 31 грудня. Загалом уже подано понад 300 тис. заявок", - повідомив Шмигаль.

За його словами, виплати мють початися вже сьогодні.

"За вчора Пенсійним фондом України здійснено 2,2 млрд грн виплат для 280 тис. осіб", - сказав прем'єр.

"Також ми розширюємо соціальні гарантії для одержувачів житлових субсидій, щоб ті, хто отримує допомогу з часткового безробіття могли безперешкодно отримувати і ці виплати, і субсидію. Фактично, проєкт стосується майже 400 тис. осіб, які отримують допомогу з часткового безробіття, серед яких - майже 180 тис. фізичних осіб-підприємців", - додав він.

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