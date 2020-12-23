Кабмін пропонує Раді вийти з Угоди СНД у галузі захисту прав споживачів
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді вийти з Угоди про основні напрямки співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) у галузі захисту прав споживачів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт закону ухвалено на засіданні уряду.
Угоду було підписано 25 січня 2000 року і ратифіковано 7 березня 2002 року.
В урядовому законопроєкті наголошується, що вихід з Угоди сприятиме захисту національних економічних інтересів, незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В верхах - паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова.