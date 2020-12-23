Кабмін пропонує Раді вийти з Угоди СНД у галузі захисту прав споживачів

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді вийти з Угоди про основні напрямки співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) у галузі захисту прав споживачів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт закону ухвалено на засіданні уряду.

Угоду було підписано 25 січня 2000 року і ратифіковано 7 березня 2002 року.

В урядовому законопроєкті наголошується, що вихід з Угоди сприятиме захисту національних економічних інтересів, незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України.

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