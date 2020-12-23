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Кабмін пропонує Раді вийти з Угоди СНД у галузі захисту прав споживачів

Кабмін пропонує Раді вийти з Угоди СНД у галузі захисту прав споживачів

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді вийти з Угоди про основні напрямки співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) у галузі захисту прав споживачів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт закону ухвалено на засіданні уряду.

Угоду було підписано 25 січня 2000 року і ратифіковано 7 березня 2002 року.

В урядовому законопроєкті наголошується, що вихід з Угоди сприятиме захисту національних економічних інтересів, незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін денонсував три угоди з СНД у сфері атомної енергетики

Автор: 

ВР (14979) Кабмін (14097) СНД (162) права споживачів (47)


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По капли выдушивать будете те договора?выйти со всех структур, договоров того сраного снг... и забыть как страшный сон... развивать по мере необходимости только двосторонние контакты и договора.
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23.12.2020 15:16 Відповісти
Проиграв конкурентную борьбу за Европу и США компания AstraZeneca plc (Великобритания-Швеция) решила застолбить за собой российский рынок и начала клинические испытания варианта двухкомпонентного применения вакцины использовать второй компонент ее вакцины в сочетании с первым российским. Украины это касается постольку, поскольку именно эту дрянь нам попытаются скормить.

В верхах - паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова.
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23.12.2020 15:19 Відповісти
Ты даже всхрюкнуть не успеваешь😂🌷××÷÷
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23.12.2020 15:26 Відповісти
Тыц и нет свинособаки.А ну всхрюкни еще раз😂🌷××
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23.12.2020 15:41 Відповісти
Нічого собі. І це на шостому році війни.
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23.12.2020 15:19 Відповісти
Яке ще СНД, іде війна, візовий режим з паРАШЕЮ. і стіна на границі.
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23.12.2020 16:33 Відповісти
Вот это удар, глиняный колос еле удержался на четвереньках.
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23.12.2020 15:57 Відповісти
 
 