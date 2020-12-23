Військовослужбовець ВМС ЗСУ отримав обвинувальний вирок за державну зраду, - військова контррозвідка СБУ
Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила агента спецслужб РФ з-поміж військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних Сил України, який був завербований ФСБ РФ під час відвідування тимчасово окупованої території АР Крим у сімейних справах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники встановили, що військовослужбовець ЗСУ під час перетину пункту пропуску з ТОТ АРК був завербований представниками російських спецслужб шляхом шантажу та психологічного тиску.
Так, співробітник ворожої спецслужби відпрацював українському військовослужбовцю завдання зі збору інформації військового характеру та суспільно-політичної обстановки в південному регіоні України.
"З урахуванням того факту, що після повернення на контрольовану державою територію військовослужбовець ЗСУ добровільно повідомив про всі обставини свого вербування та відмовився від виконання завдань ворожих спецслужб, Приморський районний суд Одеси визнав його винним у готуванні до держзради у формі шпигунства і звільнив від кримінальної відповідальності за державну зраду", - зазначили в СБУ.
"Черговий раз закликаємо громадян України утриматись від відвідування ТОТ. Також нагадуємо, що згідно з ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до п’ятнадцяти років", - йдеться в повідомленні.
Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України, звільняється від відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або її представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.
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Пора с призЕдентом разбираться, кто он клоун или агент сказочного ...?
Юристы Цензора, ау! Разъясните, будет ли теперь на этом солдате "висеть" судимость или нет? Потому что я тогда не вижу смысла что-то докладывать СБУ про попытки вербовки, если тебя один хрен признают виновным
Если военнослужащий явился и доложил о вербовке, нужно было это использовать для передачи дезы.
Теперь военнослужащим в подобных случаях остаётся застрелиться.
То есть, приехал солдат, сказал САМ что его попытались завербовать и поставили определенные задачи. Пограничники, как я понимаю, передали его СБУ, где его допросили уже более конкретно и обстоятельно.
До этого момента - все в порядке.
Но потом, получается, СБУ заводит на солдата дело и передает его военному прокурору. А тот дело раскручивает дальше, доводит его до суда, а суд выдает абсолютно идиотское решение - солдат ВИНОВЕН в подготовке измены родины путем шпионажа, но освобождается от ответственности потому что сам все рассказал. БРЕД и МАРАЗМ!
Спрашивается, а чтобы было, если бы солдат просто промолчал про попытку вербовки? Не стал бы выполнять задания кацапов и ездить в Крым после этого? Мой прогноз - да ничего бы и не было. Кацапская разведка вряд ли дала ему какое ответственное задание, так, пустышку, проверить - будет ли он сотрудничать или нет. И за невыполнение ничего бы ему не сделала. И наши бы, соответственно, ничего бы ему не сделали, ибо бы не знали про попытку вербовки.
Тут и часть 1 ст.111 - потому как все-таки виновен. И часть 2, так как сам рассказал.
Вот тут и стоит призадуматься, кто на кого работает? А "суды" у нас, знаменитые...
Про геніальну операцію по "Вагнерівцям", яка була провалена через ЗЕленого ублюдка, дізнається увесь світ.
Bellingcat знімає фільм про спецоперацію, яку Зеленський заперечує.
Про це в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман розповів болгарський журналіст, медіаменеджер, головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
"Зараз ми працюємо над одним документальним фільмом, а не тільки [текстовим] розслідуванням, щодо дуже-дуже цікавої історії, яку зробила українська військова розвідка, - розповів Грозєв.
У цьому фільмі, за його словами, буде задіяно реальних учасників спецоперації.
"Я впевнений, що після цього буде ще щонайменше один художній фільм. Але це за рік буде", - сказав журналіст.
За словами Грозєва, Bellingcat планує висунути обидва фільми на здобуття премій у сфері кінематографії.
"Перший фільм точно подамо на документалістику "Оскара", - повідомив журналіст.
СКІЛЬКИ МОТУЗОЧЦІ НЕ ВИТИСЯ...
1. Печерський суд Києва задовольнив скаргу батька загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля, - Сергія Журавля, - й зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити провадження щодо верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського. Батько військового звинувачує Володимира Зеленського в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина.
2. Журналісти групи Bellingcat розпочали розслідування і знімають документальний фільм про операцію українських спецслужб із вивезення найманців ПВК Вагнера з Росії. Матеріалу у них - з головою.
Фільм повинен стати початковою фазою звинувачень особисто Зеленського у державній зраді - стаття 111 Карного Кодексу України.
Ці події не пов`язані між собою, але вони дуже злякали гідранта і його оточення.
Саме тому, АПУ вдалась до перевіреної тактики - нападок на Порошенка. Це у них в крові: щось йде не так - перемикай увагу плебса на П`ятого президента.
Дурна тактика, бо їх крикам "Вовки!" - вже ніхто не вірить.
А т(п)енисіст відповість за все - і перед батьком Журавля, і перед всіма нами.
Кажу як юрист - це все вже не просто серйозно, це вже, як мінімум, від 8 до 12 років позбавлення волі.
Попереду - нові позови, і найближчий з них - вже у другій декаді січня. Але про це - трохи пізніше.
* * *
Helgi Sharp
Ну а эти обиделись и сказал - ах ты ж *******, не будешь значит? ну так мы тебя засудим за измену!
чи у кріхітки Зе є голубой ветролЬот і вона встигне "отъехать в Парыж"..?