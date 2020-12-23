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Військовослужбовець ВМС ЗСУ отримав обвинувальний вирок за державну зраду, - військова контррозвідка СБУ

Військовослужбовець ВМС ЗСУ отримав обвинувальний вирок за державну зраду, - військова контррозвідка СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила агента спецслужб РФ з-поміж військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних Сил України, який був завербований ФСБ РФ під час відвідування тимчасово окупованої території АР Крим у сімейних справах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що військовослужбовець ЗСУ під час перетину пункту пропуску з ТОТ АРК був завербований представниками російських спецслужб шляхом шантажу та психологічного тиску.

Так, співробітник ворожої спецслужби відпрацював українському військовослужбовцю завдання зі збору інформації військового характеру та суспільно-політичної обстановки в південному регіоні України.

"З урахуванням того факту, що після повернення на контрольовану державою територію військовослужбовець ЗСУ добровільно повідомив про всі обставини свого вербування та відмовився від виконання завдань ворожих спецслужб, Приморський районний суд Одеси визнав його винним у готуванні до держзради у формі шпигунства і звільнив від кримінальної відповідальності за державну зраду", - зазначили в СБУ.

"Черговий раз закликаємо громадян України утриматись від відвідування ТОТ. Також нагадуємо, що згідно з ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до п’ятнадцяти років", - йдеться в повідомленні.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України, звільняється від відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або її представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.

Також читайте: СБУ розслідує постачання продукції ОГХК в окупований Крим

Автор: 

ВМС (1386) СБУ (12835) державна зрада (1687) військова контррозвідка (32)


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Топ коментарі
+6
Незрозуміло в чому провина військовослужбовця. Він чесно повідомив про всі обставини вербовки своєму командиру і відмовився від роботи на ворожі спецслужби, то як можна визнавати людну винною в підготовці державної зради? Потрібно подавати апеляцію, суд прийняв неправосудне рішення.
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23.12.2020 15:54
+6
Не получилось бы -- Ермак предупредил бы своих кураторов.
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23.12.2020 15:59
+5
Тю... А некоторые сотрудники т.н. ОП срывают проводимую СБУ операцию -- и им совсем ничего, даже повестки в суд, б...ь!
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23.12.2020 15:49
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Надо было передавать ложную информацию.
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23.12.2020 15:46 Відповісти
Незрозуміло в чому провина військовослужбовця. Він чесно повідомив про всі обставини вербовки своєму командиру і відмовився від роботи на ворожі спецслужби, то як можна визнавати людну винною в підготовці державної зради? Потрібно подавати апеляцію, суд прийняв неправосудне рішення.
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23.12.2020 15:54 Відповісти
Там в последнем абзаце говорится, что вообще суда не должно быть. В принципе да, он может и компенсацию отсудить .
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23.12.2020 15:58 Відповісти
таки дела считаются по дошедшим до суда \ в ином случае их можно открывать пачками каждую неделю и ставить себе плюсики \ вот сбушники и тянут в суд для отчётности - сколько шпиёнов выловили. премий хочется . совок не истребимый просто
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23.12.2020 16:20 Відповісти
Не получилось бы -- Ермак предупредил бы своих кураторов.
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23.12.2020 15:59 Відповісти
А порохобарига за підрив 6 складів з ************ , коли отримає пожиттєве з конфіскацією.
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23.12.2020 16:27 Відповісти
коли рак на горі засвистить.
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23.12.2020 16:31 Відповісти
Тю... А некоторые сотрудники т.н. ОП срывают проводимую СБУ операцию -- и им совсем ничего, даже повестки в суд, б...ь!
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23.12.2020 15:49 Відповісти
Патамушто зЕлёные, а там фсе патриоты, имеющие права на ашилки!
Пора с призЕдентом разбираться, кто он клоун или агент сказочного ...?
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23.12.2020 16:10 Відповісти
Так обвинили или оправдали, чо за шизофрения?
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23.12.2020 15:50 Відповісти
Бред какой-то - признали виновным за подготовку к шпионажу, но освободили от уголовной ответственности.
Юристы Цензора, ау! Разъясните, будет ли теперь на этом солдате "висеть" судимость или нет? Потому что я тогда не вижу смысла что-то докладывать СБУ про попытки вербовки, если тебя один хрен признают виновным
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23.12.2020 15:54 Відповісти
Очень грамотный вопрос.
Если военнослужащий явился и доложил о вербовке, нужно было это использовать для передачи дезы.
Теперь военнослужащим в подобных случаях остаётся застрелиться.
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23.12.2020 16:03 Відповісти
Ну деза, не деза - это уже другой вопрос. Тут дело не в действиях разведки, а в действиях системы в целом.
То есть, приехал солдат, сказал САМ что его попытались завербовать и поставили определенные задачи. Пограничники, как я понимаю, передали его СБУ, где его допросили уже более конкретно и обстоятельно.
До этого момента - все в порядке.
Но потом, получается, СБУ заводит на солдата дело и передает его военному прокурору. А тот дело раскручивает дальше, доводит его до суда, а суд выдает абсолютно идиотское решение - солдат ВИНОВЕН в подготовке измены родины путем шпионажа, но освобождается от ответственности потому что сам все рассказал. БРЕД и МАРАЗМ!
Спрашивается, а чтобы было, если бы солдат просто промолчал про попытку вербовки? Не стал бы выполнять задания кацапов и ездить в Крым после этого? Мой прогноз - да ничего бы и не было. Кацапская разведка вряд ли дала ему какое ответственное задание, так, пустышку, проверить - будет ли он сотрудничать или нет. И за невыполнение ничего бы ему не сделала. И наши бы, соответственно, ничего бы ему не сделали, ибо бы не знали про попытку вербовки.
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23.12.2020 16:12 Відповісти
Такова наша зелёная реальность. Увы...
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23.12.2020 16:33 Відповісти
Это не зелёная реальность, это совковая реальность и палочная система - "догнать и перегнать, выполнить и перевыполнить, пятилетку за три дня!".
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23.12.2020 18:26 Відповісти
Да. Ибо г-н зеленский -- чистейший совок.
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24.12.2020 09:41 Відповісти
якби він сам не здався, то підписаий ним папірець із згодою на шпигунство ФСБ "в назіданіє" передало би СБУ і він отримав би реальний термін
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23.12.2020 17:23 Відповісти
А если бы он подписал такую же бумажку для СБУ, то не было бы прокурора, суда и этой статьи.
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23.12.2020 18:28 Відповісти
Не оправдал, но освободил.
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23.12.2020 16:05 Відповісти
Такое решение суда было бы объяснимо, если бы солдат пришел бы в СБУ и сказал - так и так, ребятки, меня завербовали, мать у меня в Крыму жила, через нее давили психологически, давали задачи, я их выполнение оттягивал как мог, общие фразы про "недовольство в Херсонской области зреет" максимум передавал. Сейчас мать вывез сюда, вот пришел сдаваться сам.
Тут и часть 1 ст.111 - потому как все-таки виновен. И часть 2, так как сам рассказал.
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23.12.2020 16:17 Відповісти
"Военнослужащий ВМС ВСУ получил обвинительный приговор за государственную измену,"!!!
Вот тут и стоит призадуматься, кто на кого работает? А "суды" у нас, знаменитые...
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23.12.2020 16:41 Відповісти
трианон
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23.12.2020 15:51 Відповісти
А як із Журавлем????
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23.12.2020 15:54 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3390004.html https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3390004.html ЗЕлений ублюдок таки стане знаменитим на увесь світ... ГАНЕБНО знаменитим. Здійсниться мрія дебіла

Про геніальну операцію по "Вагнерівцям", яка була провалена через ЗЕленого ублюдка, дізнається увесь світ.
Bellingcat знімає фільм про спецоперацію, яку Зеленський заперечує.
Про це в інтерв'ю головній редакторці видання "ГОРДОН" Олесі Бацман розповів болгарський журналіст, медіаменеджер, головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
"Зараз ми працюємо над одним документальним фільмом, а не тільки [текстовим] розслідуванням, щодо дуже-дуже цікавої історії, яку зробила українська військова розвідка, - розповів Грозєв.
У цьому фільмі, за його словами, буде задіяно реальних учасників спецоперації.Військовослужбовець ВМС ЗСУ отримав обвинувальний вирок за державну зраду, - військова контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6510
"Я впевнений, що після цього буде ще щонайменше один художній фільм. Але це за рік буде", - сказав журналіст.
За словами Грозєва, Bellingcat планує висунути обидва фільми на здобуття премій у сфері кінематографії.
"Перший фільм точно подамо на документалістику "Оскара", - повідомив журналіст.

СКІЛЬКИ МОТУЗОЧЦІ НЕ ВИТИСЯ...
1. Печерський суд Києва задовольнив скаргу батька загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля, - Сергія Журавля, - й зобов'язав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити провадження щодо верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського. Батько військового звинувачує Володимира Зеленського в бездіяльності, яка призвела до загибелі його сина.

2. Журналісти групи Bellingcat розпочали розслідування і знімають документальний фільм про операцію українських спецслужб із вивезення найманців ПВК Вагнера з Росії. Матеріалу у них - з головою.
Фільм повинен стати початковою фазою звинувачень особисто Зеленського у державній зраді - стаття 111 Карного Кодексу України.

Ці події не пов`язані між собою, але вони дуже злякали гідранта і його оточення.
Саме тому, АПУ вдалась до перевіреної тактики - нападок на Порошенка. Це у них в крові: щось йде не так - перемикай увагу плебса на П`ятого президента.
Дурна тактика, бо їх крикам "Вовки!" - вже ніхто не вірить.
А т(п)енисіст відповість за все - і перед батьком Журавля, і перед всіма нами.
Кажу як юрист - це все вже не просто серйозно, це вже, як мінімум, від 8 до 12 років позбавлення волі.
Попереду - нові позови, і найближчий з них - вже у другій декаді січня. Але про це - трохи пізніше.
* * *
Helgi Sharp
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23.12.2020 15:57 Відповісти
Добре, що яник та його шобла не "изменяли родине"....
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23.12.2020 16:02 Відповісти
Идиоты, нет слов. Дезу надо было гнать, а его не светить в суде!
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23.12.2020 16:04 Відповісти
Це вже було в 1933, посадили за колосок.
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23.12.2020 16:28 Відповісти
Чтобы гнать дезу, морячок должен был согласиться на перевербовку. А он наверное сказал - да идите вы все в йух, не буду работать ни них, ни на вас, у меня другие жизненные планы.
Ну а эти обиделись и сказал - ах ты ж *******, не будешь значит? ну так мы тебя засудим за измену!
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23.12.2020 18:42 Відповісти
Врут, наверное, люди, когда говорят, что в Бакланы Баканова и в с судейские дебилов не берут. С вышеупомянутым мореманом-шпыгуном чего-то такого намудровали, шо в итоге явный когнитивный диссонанс приключился: "получил обвинительный приговор" и "освободил от уголовной ответственности".
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23.12.2020 16:04 Відповісти
А что: "освободил от уголовной ответственности". ни где не нашёл, только номер статьи в Уголовном кодексе, не более...
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23.12.2020 16:47 Відповісти
..отже, якщо Альфонс де"Йермак та його Констанция Зе своєї вже багатократної зради досі не визнають, то існує шанс, що Приморський районний суд Одеси їх таки посадить?..
чи у кріхітки Зе є голубой ветролЬот і вона встигне "отъехать в Парыж"..?
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23.12.2020 16:55 Відповісти
 
 