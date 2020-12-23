Військовослужбовець ВМС ЗСУ отримав обвинувальний вирок за державну зраду, - військова контррозвідка СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила агента спецслужб РФ з-поміж військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних Сил України, який був завербований ФСБ РФ під час відвідування тимчасово окупованої території АР Крим у сімейних справах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що військовослужбовець ЗСУ під час перетину пункту пропуску з ТОТ АРК був завербований представниками російських спецслужб шляхом шантажу та психологічного тиску.

Так, співробітник ворожої спецслужби відпрацював українському військовослужбовцю завдання зі збору інформації військового характеру та суспільно-політичної обстановки в південному регіоні України.

"З урахуванням того факту, що після повернення на контрольовану державою територію військовослужбовець ЗСУ добровільно повідомив про всі обставини свого вербування та відмовився від виконання завдань ворожих спецслужб, Приморський районний суд Одеси визнав його винним у готуванні до держзради у формі шпигунства і звільнив від кримінальної відповідальності за державну зраду", - зазначили в СБУ.

"Черговий раз закликаємо громадян України утриматись від відвідування ТОТ. Також нагадуємо, що згідно з ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до п’ятнадцяти років", - йдеться в повідомленні.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України, звільняється від відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або її представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.

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