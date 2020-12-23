П'ять ТЕЦ, три обленерго та Одеський припортовий завод: Шмигаль назвав підприємства для приватизації в 2021 році

Кабінет Міністрів планує в 2021 році отримати від приватизації 12 млрд гривень. На продаж виставлять кілька підприємств.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 23 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це п’ять теплоектроцентралей, три облнерго, завод "Більшовик", Одеський припортовий завод, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Президент-Готель", - сказав він.

Як зазначив Шмигаль, "приватизація - це серйозний удар по корупції та інтересах тих ділків, які звикли заробляти на державних підприємствах. У 2021 році ми хочемо, аби процес приватизації пришвидшився".

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За його словами, "посли країн G7 так само підтримують уряд на шляху прозорої та вигідної для держави приватизації".

Зазначимо, в кінці березня приватизація великих підприємств в Україні була зупинена до стабілізації на фінансових ринках.