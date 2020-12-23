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П'ять ТЕЦ, три обленерго та Одеський припортовий завод: Шмигаль назвав підприємства для приватизації в 2021 році

П'ять ТЕЦ, три обленерго та Одеський припортовий завод: Шмигаль назвав підприємства для приватизації в 2021 році

Кабінет Міністрів планує в 2021 році отримати від приватизації 12 млрд гривень. На продаж виставлять кілька підприємств.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду 23 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це п’ять теплоектроцентралей, три облнерго, завод "Більшовик", Одеський припортовий завод, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Президент-Готель", - сказав він.

Як зазначив Шмигаль, "приватизація - це серйозний удар по корупції та інтересах тих ділків, які звикли заробляти на державних підприємствах. У 2021 році ми хочемо, аби процес приватизації пришвидшився".

Також читайте: Великій приватизації цього року завадила пандемія: в наступному - плануємо залучити 12 млрд грн, - Шмигаль

За його словами, "посли країн G7 так само підтримують уряд на шляху прозорої та вигідної для держави приватизації".

Зазначимо, в кінці березня приватизація великих підприємств в Україні була зупинена до стабілізації на фінансових ринках.

Автор: 

держбюджет (2394) Кабмін (14097) приватизація (1675) Шмигаль Денис (4589)


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Топ коментарі
+8
А вот и победители торгов!
П'ять ТЕЦ, три обленерго та Одеський припортовий завод: Шмигаль назвав підприємства для приватизації в 2021 році - Цензор.НЕТ 2710
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23.12.2020 15:56
+5
О, есть ещё рыжему что скупать
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23.12.2020 15:55
+2
ВСЁ НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ !!! А С ВАС ЖИВЬЕМ ШКУРЫ СДИРАТЬ БУДЕМ !!!
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23.12.2020 20:11
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О, есть ещё рыжему что скупать
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23.12.2020 15:55 Відповісти
Нарешті Одеський припортовий завод поріжуть на метал і ця хімічна бомба, яка приваблювала терористів та диверсантів ворога перестане існувати!
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23.12.2020 16:54 Відповісти
А вот и победители торгов!
П'ять ТЕЦ, три обленерго та Одеський припортовий завод: Шмигаль назвав підприємства для приватизації в 2021 році - Цензор.НЕТ 2710
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23.12.2020 15:56 Відповісти
Быстро же ты фотки меняешь.
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23.12.2020 16:01 Відповісти
я уже знаю "победителя" всех этих "конкурсов")))))))))))))))
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23.12.2020 16:08 Відповісти
Когда-нибудь наследие совка закончится. Ресурсы тоже небезконечны.
Что тогда?
А наступит это скорее чем многие думают.
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23.12.2020 16:17 Відповісти
Так в школе про нефть говорили. Обманули...
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23.12.2020 16:21 Відповісти
Нет. Не обманули. Просто были предприняты меры для снижения потребления (от чего упали цены).
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23.12.2020 16:25 Відповісти
Так же будет с гос.имуществом Украины. Новые владельцы станут меньше доить, рациональнее эксплуатировать. Всё будет хорошо!
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23.12.2020 16:46 Відповісти
Сказки в соседнем разделе. Эти "новые владельцы" - все те же, кто уже доит наследие совка.
Пример. Запорожсталь и её очистные сооружения.
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23.12.2020 16:48 Відповісти
ОК. Берём Запорожье. Кроме Запорожстали есть прекрасный пример пивзавода Славутич. Процветает и налогов платит больше, чем Запорожсталь. Не всё так плохо!
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23.12.2020 17:03 Відповісти
Берем.
Пивзавод №1? Пиво Сич?
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23.12.2020 17:23 Відповісти
И кстати. Славик уже принадлежит Карслберг Групп и уже давно.
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23.12.2020 17:24 Відповісти
Верных трухановцев будут пристраивать на пост-советские предприятия.
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23.12.2020 16:28 Відповісти
ТЭЦ пытались продать про нескольку раз. Никто не хочет покупать. Большой износ, большие долги, а граждане тупо не платят за отопление. Из этого роя не выйдет.....
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23.12.2020 16:36 Відповісти
ВСЁ НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ !!! А С ВАС ЖИВЬЕМ ШКУРЫ СДИРАТЬ БУДЕМ !!!
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23.12.2020 20:11 Відповісти
 
 