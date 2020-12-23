На єдиному казначейському рахунку 60,7 млрд грн, цього достатньо для забезпечення необхідних платежів у 2020 році, - Марченко

На єдиному казначейському рахунку достатня ліквідність, щоб забезпечити необхідні платежі в 2020 році.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Є підстави вважати, що ми виконаємо витратну частину бюджету цього року. Наразі, кажу це упевнено. Це означає, що за підсумками поточного року не очікуємо боргів", - сказав глава відомства.

Коментуючи питання про імовірні затримки виплат за незахищеними статтями бюджету, Міністр наголосив, що питання ліквідності єдиного казначейського рахунку регулюється чинною нормативною базою.

"За умов, якщо ліквідності недостатньо, система себе захищає. Тому там немає місця для волюнтаризму— зупинити або пропустити якісь рішення", - підкреслив Марченко.

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Він наголосив, що зараз на казначейському рахунку є достатня ліквідність, аби забезпечити необхідні платежі у 2020 році.

"Станом на 22.12.2020 на ЄКР є 60,7 млрд грн. Очікуємо перевиконання доходу десь 13 млрд гривень за підсумками року", - зауважив Міністр фінансів.