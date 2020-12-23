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Новини Бюджет-2020
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На єдиному казначейському рахунку 60,7 млрд грн, цього достатньо для забезпечення необхідних платежів у 2020 році, - Марченко

На єдиному казначейському рахунку 60,7 млрд грн, цього достатньо для забезпечення необхідних платежів у 2020 році, - Марченко

На єдиному казначейському рахунку достатня ліквідність, щоб забезпечити необхідні платежі в 2020 році.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Є підстави вважати, що ми виконаємо витратну частину бюджету цього року. Наразі, кажу це упевнено. Це означає, що за підсумками поточного року не очікуємо боргів", - сказав глава відомства.

Коментуючи питання про імовірні затримки виплат за незахищеними статтями бюджету, Міністр наголосив, що питання ліквідності єдиного казначейського рахунку регулюється чинною нормативною базою.

"За умов, якщо ліквідності недостатньо, система себе захищає. Тому там немає місця для волюнтаризму— зупинити або пропустити якісь рішення", - підкреслив Марченко.

Читайте: Прибутки і видатки Держбюджету-2020 буде виконано в повному обсязі, - глава Мінфіну Марченко

Він наголосив, що зараз на казначейському рахунку є достатня ліквідність, аби забезпечити необхідні платежі у 2020 році.

"Станом на 22.12.2020 на ЄКР є 60,7 млрд грн. Очікуємо перевиконання доходу десь 13 млрд гривень за підсумками року", - зауважив Міністр фінансів.

Автор: 

виплати (1048) держбюджет (2394) Казначейство (229) Марченко Сергій (579)


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Топ коментарі
+4
Порошенко вам зебилоидам оставил в казне 150 млрд. долларов. где деньги зин?
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23.12.2020 16:29
+3
ГДЕ "ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ" ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА??????????????????
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23.12.2020 16:09
+3
Не считается.

И так по каждой категории социалки. Звиздеть - не мешки ворочать. А ЗЕбилам хватит и лапши в интернете.
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23.12.2020 16:11
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Влада вирулила зі складного становища навіть без траншів МВФ, молодці. Тепер потрібно скорегувати бюджет на 2021 рік, щоб він став бездефіцитним!
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23.12.2020 16:03 Відповісти
Приведіть нам рік в якому бюджет був бездефіцитним! Як приклад.
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23.12.2020 16:07 Відповісти
Не було такого року. Скільки Україна існує, завжди був дефіцит бюджету!
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23.12.2020 16:41 Відповісти
Отож.. тому з вірогідністью 99.99% наступний рік не буде виключенням.
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23.12.2020 17:24 Відповісти
Так було 30 років, але Зеленський може зламати цю ганебну традицію і почати скорочувати борги. Ми вже навипускали ОДВП на 900 млрд. грн за 30 років, пора вже починати зменшувати цей борг.
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23.12.2020 17:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/347491 у тебя с головой все в порядке? если в 20 году может зебилы и вылезли из жопы за счет печатного станка, то 21 год, я надеюсь, будет последним для зеленой плесени.
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23.12.2020 16:34 Відповісти
В тому то й річ що ніхто гроші не друкував і викрутились без додаткової емісії коштів.
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23.12.2020 16:49 Відповісти
Та порохоботка не повірить цьому. Їм веліли інше волати.
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23.12.2020 17:25 Відповісти
Просто для понимания ситуации. Объем ОВГЗ-портфеля банков Украины увеличился на 58,8% за 11 месяцев 2020 и составляет 568 млрд. гривен. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился на 35,9%. За две недели ОВГЗ выросли на 70млрд. ну и не забывать, что план доходов был занижен. Доходы снижаются, долги и расходы растут. В остальном - все прекрасно.
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23.12.2020 18:04 Відповісти
Враховуючи в яку катастрофічну ситуацію поставив Україну злочинний Конституційни Суд України, можна ставити Зеленському тверду п'ятірку за вирулювання в ручному режимі з цього економічного тупіка! А за те що Зеленський не зупинив цю катастрофу ще до рішення КСУ - можна ставити двійку за загальне управління Україною!
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26.12.2020 13:59 Відповісти
Осталось расставить приоритеты: что важнее, не попадать в яму с дерьмом или удачно из нее выбраться? Кроме того, ничего не решено. Я тебя уверяю, что продолжение следует. Потому с пятеркой ты поторопился.
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26.12.2020 14:10 Відповісти
ГДЕ "ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ" ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА??????????????????
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23.12.2020 16:09 Відповісти
Не считается.

И так по каждой категории социалки. Звиздеть - не мешки ворочать. А ЗЕбилам хватит и лапши в интернете.
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23.12.2020 16:11 Відповісти
Вон выше два восторженных дебила уже хлопают себя щеками по ушам.

Разве ЗЕленые могут соврать???!!!
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23.12.2020 16:12 Відповісти
тобі за які місяці не заплатили?
ЗІ: за грудень - мають заплатити до 16 січня.
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23.12.2020 16:55 Відповісти
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь...
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23.12.2020 17:06 Відповісти
Порошенко вам зебилоидам оставил в казне 150 млрд. долларов. где деньги зин?
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23.12.2020 16:29 Відповісти
Та ну 150 ярдов,триллион триллионов.
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23.12.2020 17:05 Відповісти
Нічого, що ВВП у 2018 році був 130,8 млрд. доларів? А Порошенко, красаучік, зібрав весь національний продукт за рік, ще доклав до нього 20 мільярдів баксів (позичив, мабуть). Ні копійки звідти не витратив, все поклав в «казну», і дбайливо передав зебілоїдам. Оце так Порошенко! Оце справжній Президент! Всяким Джонам Кеннеді і не снилося!
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23.12.2020 22:17 Відповісти
Де мої чорнобильські за вересень, жовтень і листопад?
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23.12.2020 16:50 Відповісти
Василий Шкураков. Тоже долгов не ожидает. Но смылся, от греха подальше
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23.12.2020 17:54 Відповісти
 
 