Кабмін дозволив переселенцям отримувати житло в користування в будь-якому населеному пункті, - Мінреінтеграції

Кабінет Міністрів України на засіданні 23 грудня 2020 ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку надання у тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що своїми змінами Кабмін спростив отримання житла. Зокрема, відтепер внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати житло в будь-якому населеному пункті, де є таке житло, а не тільки в населених пунктах, де людина перебуває впродовж року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

Крім того, розширено перелік громадян, яким можуть вручити ордер на житло, якщо у внутрішньо переміщена особа не має можливості забрати його особисто.

Також, зміни передбачають, що органи місцевого самоврядування будуть визначати додаткові критерії, за якими надаватиметься житло.