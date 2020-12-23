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Кабмін дозволив переселенцям отримувати житло в користування в будь-якому населеному пункті, - Мінреінтеграції

Кабмін дозволив переселенцям отримувати житло в користування в будь-якому населеному пункті, - Мінреінтеграції

Кабінет Міністрів України на засіданні 23 грудня 2020 ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку надання у тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що своїми змінами Кабмін спростив отримання житла. Зокрема, відтепер внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати житло в будь-якому населеному пункті, де є таке житло, а не тільки в населених пунктах, де людина перебуває впродовж року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

Крім того, розширено перелік громадян, яким можуть вручити ордер на житло, якщо у внутрішньо переміщена особа не має можливості забрати його особисто.

Також, зміни передбачають, що органи місцевого самоврядування будуть визначати додаткові критерії, за якими надаватиметься житло.

Автор: 

житло (1068) Кабмін (14097) переселенці (980) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+6
Переселенців потрібно селити в деприсивних районних центрах і там створювати для них робочі місця. Переселенці не потрібні в Києві, Дніпрі та Одесі, там свого бидла достатньо.
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23.12.2020 16:07
+5
А нам в ордло тоже так можно брать жилье?
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23.12.2020 16:04
+5
Знаком был с такими переселенцами. Еще вначале войны семья переехала в Украину. Жена сняла жилье и открыла свое дело. Муж, видимо типичный домбасянин, нигде не работал, только бухал ежедневно и хаял Украину. Не раз получал в рожу от местных патриотов. Итог этой истории - жена погибла через пару лет в автокатастрофе, а этот алкаш выжил и смылся назад в свой бандустан к кормильцам. Надеюсь подох в окопе, уж очень ненавидел украинцев. Типичная история. Тоже самое наблюдаю, когда многие переселенцы отличаются от остальных украинцев - хамят, матерятся, бухнячат и считают, что им все что-то должны. Мой друг инвалид приютил одну студентку из Харцизска, пока та заканчивала юридический ВУЗ. Мало того, что эта **** ни копейки не платила за жилье, интернет, ЖКХ, но она после окончания смылась к себе на родину к своему папуле менту-предателю, но и сама там служит в оккупационной жандармерии. Кроме того она получала тут бабло, как переселенка, оформив всю родню
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23.12.2020 16:29
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А нам в ордло тоже так можно брать жилье?
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23.12.2020 16:04 Відповісти
Переселенців потрібно селити в деприсивних районних центрах і там створювати для них робочі місця. Переселенці не потрібні в Києві, Дніпрі та Одесі, там свого бидла достатньо.
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23.12.2020 16:07 Відповісти
Зацені ,я лайк поставив тобі !!))
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23.12.2020 16:16 Відповісти
Це випадково
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23.12.2020 16:39 Відповісти
Ні,реально,маєшь рацію !!))
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23.12.2020 16:54 Відповісти
ВБ таких в Австралию высылали с глаз долой.
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23.12.2020 16:19 Відповісти
Нажаль ,нема в Українському королівстві таких віддалених територій !!))
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23.12.2020 16:24 Відповісти
А зачем они вобще тут нужны?

Не. СН и ОПЗЖ нужны голоса сепаров. Это понятно. Поэтому они так хотят провести выборы там или хотя бы побольше расселить сепаров тут.

Украине это зачем?
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23.12.2020 16:34 Відповісти
Евакуація громадян України з окупованих територій потрібна для того щоб оголосити всіх хто лишився на окупованих територіях колаборантами, позбавити їх громадянства та майнових прав та виселити їх накуй в росію.
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23.12.2020 16:40 Відповісти
Ты сакм веришь в то, что пишешь?

СН и ОПЗЖ объявят свой основной электорат колаборантами и лишат их гражданства?
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23.12.2020 16:44 Відповісти
Це може зробити наступна влада, але для цього потрібно провести евакуацію місцевого населення яке вважає себе громадянами України.
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23.12.2020 16:51 Відповісти
А честность эллекрическим током проверять или ногти вырывать при допросах?
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23.12.2020 16:58 Відповісти
В нашому місті повно квартир тих ,хто пішов воювати проти України..але вони стоять зачинені...Кого вони чекають..? Повернення власників?
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23.12.2020 17:08 Відповісти
Поребрики уже прибрали к рукам.
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23.12.2020 17:48 Відповісти
Мне жалко этих людей -- шо винных, шо невинных -- пахали всю жизнь, думали, шо Украина, или Россия их примет и пожалеет -- и лоханулись.Жалко, это не значит, что никто не виноват. -- Украинская Власть в первую очередь -- без очереди!
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23.12.2020 16:16 Відповісти
Владу обирают люди ,тобто лохторат ,а потім "має те що має" !!)))
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23.12.2020 16:17 Відповісти
Эт точно -- с 1917 по 1991 все были за Украину! -- надо ещё 130 лет безвластья... -- и "будет людям Счастье -- Счастье на века."
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23.12.2020 16:38 Відповісти
А хто підтримал більшовиків в 1917 р. ,хіба не люди??)))
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23.12.2020 16:57 Відповісти
Люди.... які захотіли халяви...Все і одразу
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23.12.2020 17:09 Відповісти
еффект повторився із Зе
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23.12.2020 21:29 Відповісти
Не украинские люди... -- но то неважно.
Для меня, стандартом Украинской Власти, есть Нестор Иванович Махно -- Кавалер Ордена Красного Знамени СССР.
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23.12.2020 17:12 Відповісти
Вот пусть Кабмин в свои квартиры их и забирает.
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23.12.2020 16:18 Відповісти
Молодцы, быстро растелились. Не прошло и десяти лет после начала войны.
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23.12.2020 16:19 Відповісти
Еліта нації!
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23.12.2020 16:19 Відповісти
Годувальники!!))
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23.12.2020 16:22 Відповісти
Зацените глубину ситуации - "перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у внутренне перемещенного лица нет возможности забрать его лично."
Т.е. теперь все ОРДЛО по доверенности может получить ордера на пользование жильем. Даже те кто давно умерли.
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23.12.2020 16:26 Відповісти
маразм совковий - роздача житла.
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23.12.2020 21:31 Відповісти
Знаком был с такими переселенцами. Еще вначале войны семья переехала в Украину. Жена сняла жилье и открыла свое дело. Муж, видимо типичный домбасянин, нигде не работал, только бухал ежедневно и хаял Украину. Не раз получал в рожу от местных патриотов. Итог этой истории - жена погибла через пару лет в автокатастрофе, а этот алкаш выжил и смылся назад в свой бандустан к кормильцам. Надеюсь подох в окопе, уж очень ненавидел украинцев. Типичная история. Тоже самое наблюдаю, когда многие переселенцы отличаются от остальных украинцев - хамят, матерятся, бухнячат и считают, что им все что-то должны. Мой друг инвалид приютил одну студентку из Харцизска, пока та заканчивала юридический ВУЗ. Мало того, что эта **** ни копейки не платила за жилье, интернет, ЖКХ, но она после окончания смылась к себе на родину к своему папуле менту-предателю, но и сама там служит в оккупационной жандармерии. Кроме того она получала тут бабло, как переселенка, оформив всю родню
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23.12.2020 16:29 Відповісти
ТО ЕСТЬ ТО, ЧТО ОНА СВОЕЙ ,,ЗВЕЗДОЙ" ПЛАТИЛА ИНВАЛИДУ ТЫ СЧИТАЕШЬ ЭТО БЕСПЛАТНО???? 😅🤣😂😝🤩
ДУРАЛЕЙ СКАЖИ МНЕ АДРЕС ХОТЬ ОДНОГО БЕСПЛАТНОГО ПУБЛИЧНОГО ДОМА????? 😅🤣😂😝☺
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24.12.2020 03:46 Відповісти
Нагадує повзучу окупацію.
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23.12.2020 16:32 Відповісти
Гельмінтоз !!))
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23.12.2020 17:01 Відповісти
А що їм ще видавали і безкоштовне житло?
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23.12.2020 16:49 Відповісти
Я знаю много переселенцев...но ни знаю ни одного который бы получил квартиру...
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23.12.2020 16:58 Відповісти
Ну зрозуміло куди вони поїдуть Київ,Одеса ,Харків,Дніпро,замість того що б будувати житло і нові робочі місця для переселенців хай в рай центрах ну чому зразу в столиці чи великих містах ,цей уряд ні нащо не здатний окрім як розпродавати держ. майно.
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23.12.2020 17:02 Відповісти
ОТ ЦiКАВО ЗАПИТАТИ У ТИХ ХТО ГАНЬБИТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦiВ-АЛЁ, А ЗА ЩО УКРАiНЦi ПЛАТЯТЬ НАЛОГИ ТА iНШi ПОБОРИ?????? ХiБА ЗА ТЕ, ЩОБ ДЕРЖАВА АНi ЗА ЩО НЕ ВiДПОВiДАЛА??????😅🤣😂😝😛
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24.12.2020 03:52 Відповісти
>>> " ... Зокрема, відтепер внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати житло в будь-якому населеному пункті, де є таке житло, а не тільки в населених пунктах, де людина перебуває впродовж року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО. "

В перекладі з бюрократичної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%97%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 казуїстики на звичайну мову це означає... зокрема... що
якщо ВПО навіть дуже довго перебуває на обліку в "Єдиній базі ..." у м. Київ, то органи влади не зобов'язані надати цій ВПО житло у м. Київ, а можуть запропонувати житло в іншому місці, тобто, наприклад, > 100 км від м. Київ. *
( * м. Київ можна замінити на назву будь-якого іншого міста... зокрема... обласних центрів.)

Ідея про потребу допомогти ВПО дуже добра і правильна.
Але далі цієї ідеї поки ніякого її здійснення не помітно. Поки що.
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24.12.2020 05:37 Відповісти
 
 