Кабмін дозволив переселенцям отримувати житло в користування в будь-якому населеному пункті, - Мінреінтеграції
Кабінет Міністрів України на засіданні 23 грудня 2020 ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку надання у тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що своїми змінами Кабмін спростив отримання житла. Зокрема, відтепер внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати житло в будь-якому населеному пункті, де є таке житло, а не тільки в населених пунктах, де людина перебуває впродовж року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.
Крім того, розширено перелік громадян, яким можуть вручити ордер на житло, якщо у внутрішньо переміщена особа не має можливості забрати його особисто.
Також, зміни передбачають, що органи місцевого самоврядування будуть визначати додаткові критерії, за якими надаватиметься житло.
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Не. СН и ОПЗЖ нужны голоса сепаров. Это понятно. Поэтому они так хотят провести выборы там или хотя бы побольше расселить сепаров тут.
Украине это зачем?
СН и ОПЗЖ объявят свой основной электорат колаборантами и лишат их гражданства?
Для меня, стандартом Украинской Власти, есть Нестор Иванович Махно -- Кавалер Ордена Красного Знамени СССР.
Т.е. теперь все ОРДЛО по доверенности может получить ордера на пользование жильем. Даже те кто давно умерли.
ДУРАЛЕЙ СКАЖИ МНЕ АДРЕС ХОТЬ ОДНОГО БЕСПЛАТНОГО ПУБЛИЧНОГО ДОМА????? 😅🤣😂😝☺
В перекладі з бюрократичної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%97%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 казуїстики на звичайну мову це означає... зокрема... що
якщо ВПО навіть дуже довго перебуває на обліку в "Єдиній базі ..." у м. Київ, то органи влади не зобов'язані надати цій ВПО житло у м. Київ, а можуть запропонувати житло в іншому місці, тобто, наприклад, > 100 км від м. Київ. *
( * м. Київ можна замінити на назву будь-якого іншого міста... зокрема... обласних центрів.)
Ідея про потребу допомогти ВПО дуже добра і правильна.
Але далі цієї ідеї поки ніякого її здійснення не помітно. Поки що.