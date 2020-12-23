ДАБІ буде повністю ліквідована на початку 2021 року, - міністр розвитку громад і територій Чернишов

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов на онлайн-засіданні уряду в середу представив оновлену концепцію проєкту реформи містобудування, яка передбачає ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) на початку наступного року.

За його словами, підготовлений проєкт постанови, що передбачає створення нового органу - Державної інспекції архітектури і містобудування. Мінрегіон також представить для громадського обговорення проєкт постанови в частині регулювання ліцензування в сфері будівництва, контролю і нагляду, дозвільної документації, прийняття в експлуатацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Постановою, яка пройде громадське обговорення, ДАБІ буде повністю позбавлена ​​реєстраційно-дозвільних (повноважень. - Ред.), що означає повну ліквідацію ДАБІ на початку наступного року", - підкреслив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

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Крім того, Кабінет міністрів 16 грудня затвердив відновлення дії постанови №553 від 23 травня 2011 року, що передбачає повернення функцій контролю за об'єктами класу наслідків СС1 і СС2 органам місцевого самоврядування в 101 населеному пункті на час перехідного періоду, до прийняття відповідного закону.

"Всі учасники обговорень прийшли до висновку, що реформа повинна тривати виключно в чинному законодавчому полі, і до прийняття нового законопроєкту, який буде розроблений спільно з усіма зацікавленими сторонами, потрібно все-таки позбутися тих двох або трьох структур, існуючих сьогодні, і врегулювати питання, як це прописано в чинному законодавстві", - прокоментувала нову концепцію в ході онлайн-засідання народний депутат Олена Шуляк.