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ДАБІ буде повністю ліквідована на початку 2021 року, - міністр розвитку громад і територій Чернишов

ДАБІ буде повністю ліквідована на початку 2021 року, - міністр розвитку громад і територій Чернишов

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов на онлайн-засіданні уряду в середу представив оновлену концепцію проєкту реформи містобудування, яка передбачає ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) на початку наступного року.

За його словами, підготовлений проєкт постанови, що передбачає створення нового органу - Державної інспекції архітектури і містобудування. Мінрегіон також представить для громадського обговорення проєкт постанови в частині регулювання ліцензування в сфері будівництва, контролю і нагляду, дозвільної документації, прийняття в експлуатацію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Постановою, яка пройде громадське обговорення, ДАБІ буде повністю позбавлена ​​реєстраційно-дозвільних (повноважень. - Ред.), що означає повну ліквідацію ДАБІ на початку наступного року", - підкреслив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

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Крім того, Кабінет міністрів 16 грудня затвердив відновлення дії постанови №553 від 23 травня 2011 року, що передбачає повернення функцій контролю за об'єктами класу наслідків СС1 і СС2 органам місцевого самоврядування в 101 населеному пункті на час перехідного періоду, до прийняття відповідного закону.

"Всі учасники обговорень прийшли до висновку, що реформа повинна тривати виключно в чинному законодавчому полі, і до прийняття нового законопроєкту, який буде розроблений спільно з усіма зацікавленими сторонами, потрібно все-таки позбутися тих двох або трьох структур, існуючих сьогодні, і врегулювати питання, як це прописано в чинному законодавстві", - прокоментувала нову концепцію в ході онлайн-засідання народний депутат Олена Шуляк.

Автор: 

ліквідація (3945) Міністерство розвитку громад і територій (147) Олексій Чернишов (275) ДАБІ (183)


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Топ коментарі
+3
Гениальное решение! Если поменять название, то коррупция исчезнет. Однозначно на Нобелевскую премию!
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23.12.2020 16:35
+2
Всі ці держконторки,інспекці ,це розплідники корупціі !!)))
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23.12.2020 16:14
+2
Ну переползут упыри из одного лежбища в другое. Реформа в чём? Функции ведь остались
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23.12.2020 16:14
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Всі ці держконторки,інспекці ,це розплідники корупціі !!)))
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23.12.2020 16:14 Відповісти
Ну переползут упыри из одного лежбища в другое. Реформа в чём? Функции ведь остались
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23.12.2020 16:14 Відповісти
Реформа в сумме взяток!
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23.12.2020 16:19 Відповісти
Насколько я знаю, там всё чётко по тарифам), ни какой самодеятельности
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23.12.2020 16:25 Відповісти
Меняется лежбище- меняются и тарифы.
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23.12.2020 16:28 Відповісти
Реформа ГАСИ, теперь будеч ЧАСИ! И в новые структуры частные, уже нужные "Специалисты"подбираются. А задержка за стоимостью УСЛУГИ, не как не договорятся, одни говорят столько, а другие, а может не сразу столько, а постепенно подымать.
Поверьте, что все реформы - только чтобы ещё больше украсть!
Запомните, нельзя реформами- победить коррупцию, её можно победить-значительно, только персональной ответственостью и штрафами в 20раз большими , от нанесённого ущерба действиями. А если это действие закомуфлировано под коллективное решение, то штраф накладывать на всех учавствовавших в принятии решения! И пооткрывать конторы умеющие щитать приченённый ущерб! Не можешь возместить, отработай на зоне, великого строительства, дорог!
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24.12.2020 02:36 Відповісти
Це природнє явище-міграція гельмінтів з одного кубла в інше !!)))
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23.12.2020 16:19 Відповісти
Да-да. Ликвидируют. Уже в который раз.
А пока что 15 у.е. за кв.метр надо занести.
Этим ублюдкам в голову не приходит расследовать всю предыдущую работу "ликвидируемой ГАСИ"？ Для справки: каждая свечка в Киеве обходится примерно в один млн долларов （и выше）. Платят, разумеется, владельцы квартир （инвесторы）. Заносят застройщики （не забывая и себя）.
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23.12.2020 16:16 Відповісти
Это в который раз уже? В пятый?
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23.12.2020 16:33 Відповісти
Гениальное решение! Если поменять название, то коррупция исчезнет. Однозначно на Нобелевскую премию!
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23.12.2020 16:35 Відповісти
 
 