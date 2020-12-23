Польща має відновити в первісному вигляді меморіал на могилі УПА на Монастирі, - Дещиця

На братській могилі УПА на горі Монастир у Польщі меморіальну плиту потрібно відновити у первинному вигляді, і це буде хорошим кроком у напрямку вирішення інших питань складного історичного минулого обох країн.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно місця пам’яті на горі Монастир позиція України дуже чітка. На меморіальній плиті братської могили УПА має бути відновлено первинний напис із переліком прізвищ похованих осіб. Польська сторона розуміє, що треба віддати шану похованим там людям, як і ми вважаємо, що треба вшанувати пам'ять людей, які поки не мають своїх могил в Україні. Думаю, що можна знайти вихід, який буде прийнятним для обох сторін", - зазначив Дещиця.

За його словами, нещодавня домовленість голів Інститутів національної пам’яті України і Польщі Антона Дробовича і Ярослава Шарека про створення робочої групи, яка займатиметься вирішенням проблемних питань щодо місць пам’яті, є позитивним сигналом.

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"Це дуже позитивний сигнал, який показує, що відбувається діалог, що є бажання обох сторін вирішувати проблему. Ми повинні слухати один одного, оскільки якщо не слухати, як це, на жаль, часом бувало, то проблеми лише накопичуватимуться", - підкреслив дипломат.

На його переконання, якщо робочій групі вдасться досягнути позитивних результатів щодо вирішення питання Монастиря, то це буде "хорошим кроком у напрямку й інших питань, які маємо на порядку денному у історичній площині наших двосторонніх відносин".

Як повідомлялося, на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років із вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Надгробну плиту на могилі було встановлено в 2000 році. Вандали розбили її у 2015 році, а повністю знищили в січні цього року. Загалом упродовж 2014-2020 років на півдні Польщі було знищено та сплюндровано близько десятка українських місць пам’яті.

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