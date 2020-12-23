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Польща має відновити в первісному вигляді меморіал на могилі УПА на Монастирі, - Дещиця

Польща має відновити в первісному вигляді меморіал на могилі УПА на Монастирі, - Дещиця

На братській могилі УПА на горі Монастир у Польщі меморіальну плиту потрібно відновити у первинному вигляді, і це буде хорошим кроком у напрямку вирішення інших питань складного історичного минулого обох країн.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"Стосовно місця пам’яті на горі Монастир позиція України дуже чітка. На меморіальній плиті братської могили УПА має бути відновлено первинний напис із переліком прізвищ похованих осіб. Польська сторона розуміє, що треба віддати шану похованим там людям, як і ми вважаємо, що треба вшанувати пам'ять людей, які поки не мають своїх могил в Україні. Думаю, що можна знайти вихід, який буде прийнятним для обох сторін", - зазначив Дещиця.

За його словами, нещодавня домовленість голів Інститутів національної пам’яті України і Польщі Антона Дробовича і Ярослава Шарека про створення робочої групи, яка займатиметься вирішенням проблемних питань щодо місць пам’яті, є позитивним сигналом.

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"Це дуже позитивний сигнал, який показує, що відбувається діалог, що є бажання обох сторін вирішувати проблему. Ми повинні слухати один одного, оскільки якщо не слухати, як це, на жаль, часом бувало, то проблеми лише накопичуватимуться", - підкреслив дипломат.

На його переконання, якщо робочій групі вдасться досягнути позитивних результатів щодо вирішення питання Монастиря, то це буде "хорошим кроком у напрямку й інших питань, які маємо на порядку денному у історичній площині наших двосторонніх відносин".

Як повідомлялося, на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, розташована могила 62 вояків УПА, два кам’яні хрести 1940-х років із вирізьбленими зображеннями тризуба, а також пам’ятник. Надгробну плиту на могилі було встановлено в 2000 році. Вандали розбили її у 2015 році, а повністю знищили в січні цього року. Загалом упродовж 2014-2020 років на півдні Польщі було знищено та сплюндровано близько десятка українських місць пам’яті.

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Автор: 

історія (1071) пам’ятник (928) пам’ять (1188) Польща (8517) УПА (138) Дещиця Андрій (109)


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осквернение могил - позорное явление, для любой цевилизованной страны.
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23.12.2020 16:25 Відповісти
"для любой ЦИВИЛИЗОВАННОЙ страны."
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23.12.2020 16:58 Відповісти
Походу, ляхи - не цивилизованная страна!
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23.12.2020 17:06 Відповісти
У Львові на Личакові є всім відомий цвинтар Польських Орлят...Я пам"ятаю цей цвинтар з давніх совітських давен,коли ще на ньому паслися кози,і була майстерня по надгробкам...Пам"ятаю,як спарка з двох танків тросами руйнувала колонаду,а основні стели танкам не піддалися,лишились стояти,на них і тепер глибокі рубці від тросів...Двох кам"яних левів,що стояли перед колонадою порозкидали десь по Львову...
В дев"яностих поляки попросили дозволу відреставрувати цвинтар,Кучма дозволив,і цвинтар відреставрували...Але лемент від наших був страшний,мовляв це українська земля,якої холєри тут поляки упорядковують могили тих,хто вбивав усусусів...Особливо репетувала Свобода з Тягнибоком,що в польському мечі-щербеці треба заштукатурити щербину (бо це символ перемоги поляків над нами) а віднайдених левів треба позабивати дошками бо то теж якийсь символ...Щербину заробили,левів позабивали,вони так і стоять...забиті в дерево...
Що я хотів тим всім сказати...Не рухайте чужі могили,не будуть рухати і ваші...
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23.12.2020 16:58 Відповісти
На минуту меня опередили.
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23.12.2020 17:02 Відповісти
Нужно им встречное предложение выдвинуть. Если хотят эксгумацию там провести, мы проведем, например, на могилах орлят во Львове эксгумацию. Поковыряемся там в костях их предков.
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23.12.2020 17:01 Відповісти
Лучший способ забыть неудобную историю - уничтожить все памятники той эпохи и написать правильную историю. В принципе, ляхи хоть и позиционируют себя как цивилизованные европейцы, но по факту это все те же дикие имперцы, что и кацапы. Для них неприемлемо признавать собственные ошибки в прошлом (оккупация чужих территорий, насильственная полонизация захваченых земель, этнические чистки, террор и тд и тп). Собственно поэтому они продолжают воевать с мертвыми украинцами, которые тогда не смирились с оккупацией и террором, чтобы навсегда уничтожить память о нескоренных.
Как по мне, то украинские власти уже давно должны были подать в международные суды на польскую полицию и польские власти за бездеятельность в поиске и поимке вандалов умышленно уничтожающих могилы и обелиски украинцам.
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23.12.2020 17:21 Відповісти
 
 