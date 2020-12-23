Міноборони замінило "фальцет" на "фальшстарт" в пості на фейсбуці, а пізніше видалило публікацію. СКРИНШОТИ

Міністерство оборони кілька разів редагувало пост у фейсбуці, в якому глава міністерства Андрій Таран коментував можливість своєї відставки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше Міноборони опублікувало на сторінці в Facebook пост, в якому цитувало главу міністерства Андрія Тарана.

"Міністр оборони України Андрій Таран про свою відставку:"Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки - фальцет", - говорилося в повідомленні.

Пізніше міністерство видалило пост і опублікувало новий з поясненням слова "фальцет".

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"UPD" Фальцет (італ. Falsetto від falso (італ.) - помилковий) верхній головний регістр голосу, бідний обертонами, тембрально простіший за основний грудний голос виконавця. Нагадує писк. Звучить м'яко, несильно й різко, іноді має глухе звучання", - говорилося в новій публікації.

Завдяки можливості подивитися історію виправлень вдалося побачити, що початковий пост редагувався декілька разів. Спочатку слово "фальцет" замінили на "фальшстарт". Через дві хвилини після редакції слово "фальцет" знову повернули в публікацію.

Зауважимо, що пізніше пост був видалений.

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