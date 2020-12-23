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Міноборони замінило "фальцет" на "фальшстарт" в пості на фейсбуці, а пізніше видалило публікацію. СКРИНШОТИ

Міноборони замінило

Міністерство оборони кілька разів редагувало пост у фейсбуці, в якому глава міністерства Андрій Таран коментував можливість своєї відставки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше Міноборони опублікувало на сторінці в Facebook пост, в якому цитувало главу міністерства Андрія Тарана.

"Міністр оборони України Андрій Таран про свою відставку:"Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки - фальцет", - говорилося в повідомленні.

Міноборони замінило фальцет на фальшстарт в пості на фейсбуці, а пізніше видалило публікацію 01

Пізніше міністерство видалило пост і опублікувало новий з поясненням слова "фальцет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Таран назвав вимогу про відставку "фальцетом" (оновлено)

"UPD" Фальцет (італ. Falsetto від falso (італ.) - помилковий) верхній головний регістр голосу, бідний обертонами, тембрально простіший за основний грудний голос виконавця. Нагадує писк. Звучить м'яко, несильно й різко, іноді має глухе звучання", - говорилося в новій публікації.

Міноборони замінило фальцет на фальшстарт в пості на фейсбуці, а пізніше видалило публікацію 02

Завдяки можливості подивитися історію виправлень вдалося побачити, що початковий пост редагувався декілька разів. Спочатку слово "фальцет" замінили на "фальшстарт". Через дві хвилини після редакції слово "фальцет" знову повернули в публікацію.

Зауважимо, що пізніше пост був видалений.

Читайте: Недовіру Тарану не висловлювали, були лише певні зауваження, - глава комітету з нацбезпеки Завітневич

Автор: 

Міноборони (7386) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+28
Минобороны заменило "фальцет" на "фальшстарт" в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию - Цензор.НЕТ 4240
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23.12.2020 16:21
+13
Проффессор,йолка,фальцет.
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23.12.2020 16:30
+10
Міноборони замінило "фальцет" на "фальшстарт" в пості на фейсбуці, а пізніше видалило публікацію - Цензор.НЕТ 1943
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23.12.2020 16:45
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Минобороны заменило "фальцет" на "фальшстарт" в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию - Цензор.НЕТ 4240
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23.12.2020 16:21 Відповісти
Инцест!
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23.12.2020 16:26 Відповісти
Проффессор,йолка,фальцет.
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23.12.2020 16:30 Відповісти
Проффесор, да ви проти цього, академік.
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23.12.2020 16:36 Відповісти
здесь вам не тут . армия.
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23.12.2020 16:31 Відповісти
это уровень!
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23.12.2020 16:31 Відповісти
Вот как бывает ,когда хочется "умное слово" ввернуть для солидности. ....
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23.12.2020 16:33 Відповісти
Перепутали прямой угол с температурой кипения, хотя я ничему уже не удивляюсь...
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23.12.2020 16:34 Відповісти
акакаяразница?
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23.12.2020 16:35 Відповісти
фальцет, фальшстарт, фуфломицин, фаршмак, фартук, фекалистан, фуфлыжный фсё-таки формат
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23.12.2020 16:42 Відповісти
Міноборони замінило "фальцет" на "фальшстарт" в пості на фейсбуці, а пізніше видалило публікацію - Цензор.НЕТ 1943
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23.12.2020 16:45 Відповісти
https://twitter.com/travel_ANDdream

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream

може він мав на увазі, що перш ніж його відправлять у відставку, повинні каструвати, щоб фальцет чіткіше виражений був і довше тримався?
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23.12.2020 18:09 Відповісти
Фальцет? Таки защимили бубенцы 🤣
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23.12.2020 16:46 Відповісти
Юра, пора работать. А то беда у ребят совсем, СММ-щика им хоть подгони для начала не из Зебилов
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23.12.2020 16:47 Відповісти
Василий Иванович поручил Петьке написать объявление о том, что во вторник состоится партийное собрание.
Петька спрашивает:
- Как пишется: фторниг или фторник?
- Посмотри в словаре.
Через час Петька приносит объявление и читает: "Днем раньше среды состоится партийное собрание".
Чапаев:
- А что, в словаре слова "фторник" нет?
- А там на "ф" только "фуфайка" и "флаг".
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23.12.2020 16:48 Відповісти
- Вода кипить при 90 градусах
- Товаріщ прапорщік! Не при 90, а при 100 градусах!
- Тьфу ти... То я з прямим кутом сплутав...
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23.12.2020 16:50 Відповісти
Зебилизм это заразно
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23.12.2020 16:58 Відповісти
заставь дураков Богу молиться - они и голову разобьют
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23.12.2020 17:00 Відповісти
"Пока - фальцет"
Он имел в виду -- "дать петуха"

( Сорваться на высокой ноте во время пения, издавая писклявые звуки)

...встретились два музыканта -- Таран и Зеля... *)
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23.12.2020 17:01 Відповісти
Міністр Таран, то це ваш фальстарт чи ви вже фінішуєте?
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23.12.2020 17:38 Відповісти
а я вірно разумію, що "фальцет" це у мужиків без того, що за гулфіком білизни ховаєтья?Шкода, якщо Таран покликав Бутусова рятувати себе з конвертом номер ТРИ в руках.
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23.12.2020 18:24 Відповісти
Прям не министр обороны какой-то,
а Фальстаф из Шекспира.
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23.12.2020 17:56 Відповісти
Прес-службе Минобороны можно посочувствовать)) Ну что, еще кто-то сомневается в том, что Таран - это тупой совковый неотесанный прапор с уровнем мышления ниже плинтуса?
И такого ушлепка поставили управлять Минобороны во время войны....
Это позор, реально зашквар на зашкваре с кадровой политикой. Ну нельзя же быть такими долбо#бами товарищи зеленые).
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23.12.2020 18:35 Відповісти
А зеленожопые другими быть и не могут: там именно "таких" и собрали.
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23.12.2020 18:59 Відповісти
ну, как говорил таварищ сталин таварищу мехлису в 1941 году: "У меня для вас Гинденбургов нет. Какие есть, таких и назначаем командующими."))
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23.12.2020 22:51 Відповісти
Это провал, и второй раз с ошибкой , "Фальстарт" правильно, фальшстарт - такого слова нету.
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23.12.2020 19:38 Відповісти
ЕМУ ЧТО БУТУСОВ УЖЕ ЯЙЦА ПРИЩЕМИЛ !?)
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23.12.2020 20:08 Відповісти
Коментарии излишни. "Йолка" зеленеет.
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23.12.2020 20:59 Відповісти
министерство трусости у нас ане обороны 7й год топтание на одном месте когда уже наступление
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23.12.2020 21:18 Відповісти
как только ты выскочишь из траншеи с криком -За мной!
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23.12.2020 23:25 Відповісти
А армия тебе зачем?
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24.12.2020 07:06 Відповісти
Тебе, мабуть, в окопі командир уже 7 рік ледве стримує від атаки... чи сина твого, чи брата, чи зятя?
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24.12.2020 08:35 Відповісти
да представьте себе тюрьмой угрожают а брата и зятя субсидии лишили
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22.01.2021 23:34 Відповісти
 
 