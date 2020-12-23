Міноборони замінило "фальцет" на "фальшстарт" в пості на фейсбуці, а пізніше видалило публікацію. СКРИНШОТИ
Міністерство оборони кілька разів редагувало пост у фейсбуці, в якому глава міністерства Андрій Таран коментував можливість своєї відставки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше Міноборони опублікувало на сторінці в Facebook пост, в якому цитувало главу міністерства Андрія Тарана.
"Міністр оборони України Андрій Таран про свою відставку:"Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки - фальцет", - говорилося в повідомленні.
Пізніше міністерство видалило пост і опублікувало новий з поясненням слова "фальцет".
"UPD" Фальцет (італ. Falsetto від falso (італ.) - помилковий) верхній головний регістр голосу, бідний обертонами, тембрально простіший за основний грудний голос виконавця. Нагадує писк. Звучить м'яко, несильно й різко, іноді має глухе звучання", - говорилося в новій публікації.
Завдяки можливості подивитися історію виправлень вдалося побачити, що початковий пост редагувався декілька разів. Спочатку слово "фальцет" замінили на "фальшстарт". Через дві хвилини після редакції слово "фальцет" знову повернули в публікацію.
Зауважимо, що пізніше пост був видалений.
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може він мав на увазі, що перш ніж його відправлять у відставку, повинні каструвати, щоб фальцет чіткіше виражений був і довше тримався?
Петька спрашивает:
- Как пишется: фторниг или фторник?
- Посмотри в словаре.
Через час Петька приносит объявление и читает: "Днем раньше среды состоится партийное собрание".
Чапаев:
- А что, в словаре слова "фторник" нет?
- А там на "ф" только "фуфайка" и "флаг".
- Товаріщ прапорщік! Не при 90, а при 100 градусах!
- Тьфу ти... То я з прямим кутом сплутав...
Он имел в виду -- "дать петуха"
( Сорваться на высокой ноте во время пения, издавая писклявые звуки)
...встретились два музыканта -- Таран и Зеля... *)
а Фальстаф из Шекспира.
И такого ушлепка поставили управлять Минобороны во время войны....
Это позор, реально зашквар на зашкваре с кадровой политикой. Ну нельзя же быть такими долбо#бами товарищи зеленые).