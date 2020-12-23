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Новини Коронавірус і карантин
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Франція почала видавати мігрантам громадянство за допомогу в боротьбі з COVID-19

Франція почала видавати мігрантам громадянство за допомогу в боротьбі з COVID-19

Франція почала за прискореною процедурою видавати громадянство мігрантам, які задіяні в боротьбі з коронавірусом у країні. Громадянство можуть отримати медики, прибиральники та працівники магазинів.

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Міністерство внутрішніх справ запропонувало таким мігрантам подати заявку на отримання громадянства за прискореною процедурою. На сьогодні понад 700 осіб вже отримали паспорт або перебувають на завершальній стадії його оформлення. Загалом заявки подали майже 3 000 осіб.

"Медичні працівники, прибиральниці, працівники по догляду за дітьми, обслуговуючий персонал: всі вони довели свою відданість нації, і тепер настала черга республіки зробити крок назустріч їм", - йдеться в заяві офісу молодшого міністра у справах громадянства Марлен Ск’яппа.

За звичайною процедурою кандидат має прожити у Франції не менше п'яти років, мати стабільний дохід і інтегруватися у французьке суспільство. Мігрантам, які задіяні в боротьбі з COVID-19, вимогу про проживання скоротили до двох років.

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Автор: 

громадянство (1074) карантин (18172) Франція (3076) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
в нас гірше, срузький мир і през клоун
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23.12.2020 16:53
+4
Все, сбілась мечта увидеть Париж и умереть.
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23.12.2020 16:44
+3
Фразу "Увидеть Париж и умереть" придумал Илья Эренбург ... *)
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23.12.2020 16:48
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Все, сбілась мечта увидеть Париж и умереть.
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23.12.2020 16:44 Відповісти
Фразу "Увидеть Париж и умереть" придумал Илья Эренбург ... *)
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23.12.2020 16:48 Відповісти
Бедней Украины?
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23.12.2020 16:45 Відповісти
в нас гірше, срузький мир і през клоун
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23.12.2020 16:53 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3105765/alkogol_ssory_kriminal_za_god_na_mirnoyi_territorii_ukrainy_vzorvalos_40_granat_13_pogibshih_44_ranenyh
...ты уверен -- в месте своего проживания?
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23.12.2020 16:54 Відповісти
таке практично всюди де йде війна ...
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23.12.2020 17:23 Відповісти
Не скажи... -- ты немецкую криминальную статистику не знаешь...

Людей везде очень много -- большинство не вызывает интереса, у них всё скучно -- кормят СМИ единицы...*)
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23.12.2020 17:45 Відповісти
Следующим шагом начнут выдавать гражданство за эплю в попу и отказ от половой принадлежности.
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23.12.2020 17:31 Відповісти
Viva la France !
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23.12.2020 19:32 Відповісти
Походу коренные французкие санитары уже вымерли. Набирают смертников из "понаехавших"
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23.12.2020 19:50 Відповісти
МАЛО ИМ ПРОТЕСТОВ ОТ ЭМИГРАНТОВ !!!
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23.12.2020 20:04 Відповісти
 
 