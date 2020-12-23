Франція почала видавати мігрантам громадянство за допомогу в боротьбі з COVID-19

Франція почала за прискореною процедурою видавати громадянство мігрантам, які задіяні в боротьбі з коронавірусом у країні. Громадянство можуть отримати медики, прибиральники та працівники магазинів.

Про це пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Міністерство внутрішніх справ запропонувало таким мігрантам подати заявку на отримання громадянства за прискореною процедурою. На сьогодні понад 700 осіб вже отримали паспорт або перебувають на завершальній стадії його оформлення. Загалом заявки подали майже 3 000 осіб.

"Медичні працівники, прибиральниці, працівники по догляду за дітьми, обслуговуючий персонал: всі вони довели свою відданість нації, і тепер настала черга республіки зробити крок назустріч їм", - йдеться в заяві офісу молодшого міністра у справах громадянства Марлен Ск’яппа.

За звичайною процедурою кандидат має прожити у Франції не менше п'яти років, мати стабільний дохід і інтегруватися у французьке суспільство. Мігрантам, які задіяні в боротьбі з COVID-19, вимогу про проживання скоротили до двох років.

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