Антикорупційний суд продовжив на 2 місяці нічний домашній арешт для Микитася

В середу, 23 грудня, слідчий суддя ВАКС продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту колишньому президенту Державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Підозрюваному заборонено залишати житло в нічний час з 23:00 до 07:00. Також підозрюваний зобов'язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду на кожну вимогу; повідомляти детективу, прокурору і суду про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю (браслет).

Термін дії постанови - до 23 лютого 2021 включно.

Нагадаємо, експрезидента корпорації "Укрбуд" Микитася підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

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3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася.