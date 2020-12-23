Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році

Адвокати і сім'я Геннадія Кернеса, якого сьогодні поховали в Харкові, будуть наполягати в суді на його реабілітації у справі про незаконне позбавлення волі, катування і погрози вбивством двох активістів харківського Євромайдану в січні 2014 року.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу після церемонії прощання адвокат Кернеса Олександр Гунченко, передає Цензор.НЕТ.

"У мережі поширюються чутки про нібито закриття 24 грудня у Київському райсуді Полтави слухань у справі проти Кернеса щодо подій у січні 2014 року у Харкові у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Це помилкова інформація. Родина та адвокати Кернеса заперечують проти закриття справи у зв'язку зі смертю Кернеса, бо це не є реабілітаційною підставою для висновків", - зазначив Гунченко.

За його словами, родина та сторона захисту Кернеса будуть наполягати у суді щодо його реабілітації: "Має бути повне виправдання та реабілітація, як, наприклад, у справах щодо репресованих".

Як повідомлялося, 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. Того ж дня депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану - Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів" друзів Кернеса "біля готелю "Національ". Пізніше відділ зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.

2 березня 2015 року Г.Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2,3 ст . 27 ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та про завершення досудового розслідування. Його охоронцям було пред'явлено підозру за ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала обвинувальний акт до суду.

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2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України (ВССУ) оголосив резолютивну частину постанови про перенесення розгляду справи Г.Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов ухвалив постанову, в якій розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Г.Кернеса та його охоронців В.Блинника та Є.Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальне провадження.

Це рішення оскаржили прокуратура, а також потерпілий Сергій Ряполов і його представник, адвокат Тетяна Зелькіна.