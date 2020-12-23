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Новини Гепа - "смотрящий" Харкова
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Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році

Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році

Адвокати і сім'я Геннадія Кернеса, якого сьогодні поховали в Харкові, будуть наполягати в суді на його реабілітації у справі про незаконне позбавлення волі, катування і погрози вбивством двох активістів харківського Євромайдану в січні 2014 року.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу після церемонії прощання адвокат Кернеса Олександр Гунченко, передає Цензор.НЕТ.

"У мережі поширюються чутки про нібито закриття 24 грудня у Київському райсуді Полтави слухань у справі проти Кернеса щодо подій у січні 2014 року у Харкові у зв'язку зі смертю обвинуваченого. Це помилкова інформація. Родина та адвокати Кернеса заперечують проти закриття справи у зв'язку зі смертю Кернеса, бо це не є реабілітаційною підставою для висновків", - зазначив Гунченко.

За його словами, родина та сторона захисту Кернеса будуть наполягати у суді щодо його реабілітації: "Має бути повне виправдання та реабілітація, як, наприклад, у справах щодо репресованих".

Як повідомлялося, 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. Того ж дня депутат Харківської облради Іван Варченко (ВО "Батьківщина") заявив про викрадення двох активістів Євромайдану - Олександра Кутяніна та Сергія Ряполова "після того, як вони знімали номери автомобілів" друзів Кернеса "біля готелю "Національ". Пізніше відділ зі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.

2 березня 2015 року Г.Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2,3 ст . 27 ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України та про завершення досудового розслідування. Його охоронцям було пред'явлено підозру за ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала обвинувальний акт до суду.

Також читайте: Суд зняв арешт із 49 га, вкрадених Кернесом у Харкова в 2014 році. ДОКУМЕНТ

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України (ВССУ) оголосив резолютивну частину постанови про перенесення розгляду справи Г.Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.

10 серпня 2018 року суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов ухвалив постанову, в якій розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Г.Кернеса та його охоронців В.Блинника та Є.Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальне провадження.

Це рішення оскаржили прокуратура, а також потерпілий Сергій Ряполов і його представник, адвокат Тетяна Зелькіна.

Автор: 

адвокат (935) Кернес Геннадій (506) Харків (5613)


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Топ коментарі
+35
Та **** там доказывать, был он бандитом!!
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23.12.2020 17:06
+21
Это что терь прийдется эксгумировать труп кернеса, шоб он смог дать показания?
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23.12.2020 17:05
+21
Реабілітуйте і пам`ятник поставити не збудьте.

Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 693
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23.12.2020 17:31
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Это что терь прийдется эксгумировать труп кернеса, шоб он смог дать показания?
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23.12.2020 17:05 Відповісти
Кернес має бути засуджений разом з іншими членами банди і все їх майно має бути конфісковане.
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23.12.2020 17:26 Відповісти
Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 3595
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23.12.2020 18:03 Відповісти
"Реабілітацію" провести на вивізному засіданні на цвинтарі поряд Гепи у свіжовиритих ям....
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23.12.2020 19:23 Відповісти
Тю, можна ж простіше- спіритичний сеанс.
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23.12.2020 17:58 Відповісти
семья будет викладивать фоточки кернеса из Ада
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23.12.2020 18:07 Відповісти
Мавзолей збудують.
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23.12.2020 18:08 Відповісти
ага,і заодно підтвердити наявність ангельських крильцят. ну хоч маленьких...
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23.12.2020 21:45 Відповісти
адвокат дьявола прямо
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23.12.2020 17:06 Відповісти
Та **** там доказывать, был он бандитом!!
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23.12.2020 17:06 Відповісти
ага - від гоїв
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23.12.2020 17:18 Відповісти
А как же сепарскую урку обелить и увековечить.Эту кернесуку в навозе зарыть и ему сочуствующих заодно.
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23.12.2020 17:10 Відповісти
Завтра они потребуют построить на Холодной Горе храм МП им.,,святого Кернеса,,
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23.12.2020 17:11 Відповісти
Создать секту- свидетелей Кенеса. Правда текучка большая будет, свидетели долго не живут.
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23.12.2020 17:22 Відповісти
Пшли нах, мрази!
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23.12.2020 17:13 Відповісти
Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 7857
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23.12.2020 17:20 Відповісти
На утро с кладбища им цветы натаскают.
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23.12.2020 17:23 Відповісти
Неужто в юстиции тарифы снизились
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23.12.2020 17:21 Відповісти
https://begemot.media/news/vo-vremya-pohoron-kernesa-neizvestnye-zapustili-salyut/ Во время похорон Кернеса неизвестные запустили салют , харьковчане радостно глянули вверх, какая то искорка пронзила их.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1341469602871792&set=p.1341469602871792&type=3&av=100010262946037&eav=AfZ7JYvDEZhicC6oB2xU3OMyL-zmgZSqI-CUQMWMSk7KGLNR8SdFNgz0dvGK4X3WOiU&__cft__[0]=AZUcR8d8ZJGSpY5xo7LCccHGv0M9mmvXMS2S8ZTRuwczxHgTCEPh6XeW-9fUpjkCmScFM6OCShW1s75A8Lgz1KdsvLDKkAKfJzp5y0Xdv7_hPuSDNLnff26wM6nFAHHk4OTtTt0CqB-CtwS5lXLNz-Ny&__tn__=R]-R Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 9661
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23.12.2020 17:21 Відповісти
дайош!!!
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23.12.2020 22:05 Відповісти
Шо та недоработали адвокаты. Даю подсказочку: Когда Кернес поддерживал "Беркут" он имел в виду редкий исчезающий вид птиц. А когда бандитствовал в 90-х, так то он был "агент под прикрытием" доблестных украинских спецслужб.
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23.12.2020 17:23 Відповісти
Только за фотки и видосики Гепы и Дупы с колорадскими лентами на центральной площади Харькова их обоих надо закопать.
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23.12.2020 17:24 Відповісти
Це питання буде вирішено через півроку, після прийняття спадщини.
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23.12.2020 17:24 Відповісти
Уже.
В Харькове группа лиц через реестр присвоила имущество умершего предпринимателя, - полиция Источник: https://censor.net/ru/n3238726
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23.12.2020 17:43 Відповісти
Гепа ушел в "козлорузкей мир" на концерт Кобздона.
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23.12.2020 17:28 Відповісти
Петя не дожал , а зеля ... он пианист .
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23.12.2020 17:30 Відповісти
Реабілітуйте і пам`ятник поставити не збудьте.

Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 693
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23.12.2020 17:31 Відповісти
Проект то, что надо. Красивее только Пржевальскому, там ещё и верблюды есть.
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23.12.2020 18:04 Відповісти
https://twitter.com/Price_Cap_UA

https://twitter.com/Price_Cap_UA Капітан Прайс @Price_Cap_UA

https://twitter.com/Price_Cap_UA https://twitter.com/Price_Cap_UA



Я розумію прощання людей в робочий день з мером, який був для них найкращим.
Ладно, тільки не називайте іменем аеропорт. Прощайтесь.
А от чого пам'ятник Тарасу Шевченку робить такі радіальні хвилі відлякування з чергою до труни??

Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 8680
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23.12.2020 19:25 Відповісти
карантин, дистанция у руськоязычных
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23.12.2020 22:07 Відповісти
Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 3767
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23.12.2020 23:21 Відповісти
Пізно вже його земним судом судити,надіюсь Петро з Павлом все вирішать належним чином.
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23.12.2020 17:32 Відповісти
Там ще, 2 дебіла є! Та Петро з Павлом, ні чого не вирішить, воно - ортодоксальний єврей! Чому сім'я промовчала, в церкві відспівували? Може у нього ще склеп сімейний в Ізраїлі є, як у ЕйдельштейнІв (жиqіноський - по кацапськи)?
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24.12.2020 00:53 Відповісти
Началось в колхозе утро. Так ему и звезду героя еще дадут, и к лику святых причислят.
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23.12.2020 17:39 Відповісти
Да че таи, сразу дать героя Украины! Позвоните Зе, подскажите.
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23.12.2020 17:44 Відповісти
а семья - это кто? там очень много ртов оказалось... и сдается им не до реабилитации будет - активы делить будут...
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23.12.2020 17:56 Відповісти
Надо назвать новый пароход в честь Кернеса. Можно назвать "Допа и Гепа". Ничего что Допа ещё не умер, но звучит оптимистично. Но не хуже чем "Чук и Гек" А. Гайдара. Автор тоже людей похищал, детей в том числе.
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23.12.2020 18:02 Відповісти
Канонізують?)
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23.12.2020 18:03 Відповісти
В аду черти его реабилитируют.
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23.12.2020 18:24 Відповісти
Черти в пекле задолбались уже его "безгрешного реабилитировать".. А всего то неделя прошла.
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23.12.2020 18:25 Відповісти
Оправдать заочно? А осудить заочно с конфискацией?
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23.12.2020 18:26 Відповісти
Сволочи
Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 3603
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23.12.2020 19:06 Відповісти
И ведь реабилитируют. Венедиктова поможет.
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23.12.2020 19:38 Відповісти
Зебили признают Майдан переворотом, гепа станет героем.
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23.12.2020 20:05 Відповісти
да, смотря с какой точки смотреть
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23.12.2020 22:08 Відповісти
Шушара гепенская, пусть настаивает, имеют право! Но кроме гепы, там ещё 2 бугая, в обвинении!
Но вопрос о другом: Может ли православная (может в кавычки взять?) церковь, отпевать ортодоксального еврея, который всю жизнь ходил в синагогу, не грех ли? Кстати, про допу и *****, не забудьте! Хотя на маацве, всё возможно, гуйндя однако!
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23.12.2020 23:35 Відповісти
 
 