"Слуга народу" Богуцька перехворіла на COVID-19: Заразилася в маршрутці, маски не допомагають, повітря проникає в отвори
Нардеп "Слуги народу" Ліза Богуцька перехворіла на короновірус, який вона, на її думку, підхопила в маршрутці, перебуваючи в масці.
Про це вона повідомила в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Це трапилося. І ви будете сміятися, але саме тоді, коли я була в масці. Саме в той дуже рідкісний випадок. Я про нього писала. Це було в маршрутці, коли я їхала на роботу у Верховну Раду. Я тоді фотки публікувала набитої маршрутки. Так, всі були в масках. І я також", - написала Богуцька.
При цьому нардепка наголосила, що маски не допомагають і навіть шкодять.
"Маски абсолютно безпомічні, особливо в тих місцях скупчення людей, які погано провітрюються, або зовсім закупорені. Ви, попри наявність ганчірочки на своєму обличчі, вдихаєте і видихаєте повітря. Воно проникає через будь-які отвори - і ті, що в самій масці, і ті, що між маскою і вашим обличчям. Пари змішуються і утворюють хмару, якою тепер дихають усі, хто перебуває з вами в замкнутому просторі", - пояснила вона свою точку зору.
Нагадаємо, Богуцька раніше приходила в Раду у зв'язаній масці-сітці.
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После тренера личностного роста, который отрицает эпидемию, на арену вернулась Лиза Богуцкая, которая в интервью Стране, прости господи, юа, заявила, что маски не помогают от коронавируса. И это при том, что наука твердит обратное, что есть тысяча и одна статья умных ученых, которые рассказывают о том, как важны маски. Но нет, Лиза Богуцкая говорит о другом. И это депутат, с кучей подписчиков, но совершенно без ответственности. И без мозгов.
Хотя, глядя на маску Богуцкой, может и, действительно, не помогает...
Но и самой Лизе вряд ли что то поможет....
Хотя приз она может выиграть. Несмотря на сумасшедшую конкуренцию в среде депутатов и особенно депутатов ее партии
Через нос не хочет
Дыши народ только через рот
А ваш нос что у Богуцкой
Не отрос,чтоб дышать во весь рост...
барышня не конкретизировала через какие отверстия у нее проникает. Меня терзают смутные сомнения...
№1 : ротовое отверстие, ротовая полость (лат. cavum oris), пасть - в анатомии это отверстие, через которое принимают пищу и издают звуки.
№2 : носовое отверстие - орган для распознавания запахов. Часть лица или морды, участвующая в дыхании, обонянии, добыче корма и общении.
№3 : отверстие наружного слухового прохода, кроме восприятия звука, отвечает за положение тела в пространстве и способность удерживать равновесие.
№4 :то самое отверстие, которое у девственниц обычно закрыто девственной плевой.
№5 : выводное отверстие мочеиспускательного канала, соединяющее мочевой пузырь со внешней средой.
№6 : анальное отверстие...
Мнения 23-дек, 16:529 1 771 0
У депутатов новый лидер, претендующий на звание идиота (идиотки) месяца
После тренера личностного роста, который отрицает эпидемию, на арену вернулась Лиза Богуцкая, которая в интервью "Стране", прости господи, "юа" заявила, что маски не помогают от коронавируса.
И это при том, что наука твердит обратное, что есть тысяча и одна статья умных ученых, которые рассказывают о том, как важны маски.
Но нет, Лиза Богуцкая говорит о другом. И это депутат, с кучей подписчиков, но совершенно без ответственности. И без мозгов.
Хотя, глядя на маску Богуцкой, может, и действительно не помогает...
Но и самой Лизе вряд ли что-то поможет...
Хотя приз она может выиграть. Несмотря на сумасшедшую конкуренцию в среде депутатов и особенно депутатов ее партии.
Сергей ФУРСА
Маска защищает только от капель слюны, т.е. от воздушно-капельной инфекции. Именно поэтому бригада хирургов во время операции в масках.
Все зеленые, бегают с кольцами! Половина манускрипта Войнича это операции с кольцами.
Не маски не помешают....от чужих соплей. Но они вас не спасут....равно как и вакцина.
Тока не надо на меня орать, я всего лишь свободный диванэксперд, вы можете видеть мир по другому....чем в манускрипте Войнича. Собственно до этого так и делалось....впопыхах.