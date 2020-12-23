"Слуга народу" Богуцька перехворіла на COVID-19: Заразилася в маршрутці, маски не допомагають, повітря проникає в отвори

Нардеп "Слуги народу" Ліза Богуцька перехворіла на короновірус, який вона, на її думку, підхопила в маршрутці, перебуваючи в масці.

Про це вона повідомила в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Це трапилося. І ви будете сміятися, але саме тоді, коли я була в масці. Саме в той дуже рідкісний випадок. Я про нього писала. Це було в маршрутці, коли я їхала на роботу у Верховну Раду. Я тоді фотки публікувала набитої маршрутки. Так, всі були в масках. І я також", - написала Богуцька.

При цьому нардепка наголосила, що маски не допомагають і навіть шкодять.

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"Маски абсолютно безпомічні, особливо в тих місцях скупчення людей, які погано провітрюються, або зовсім закупорені. Ви, попри наявність ганчірочки на своєму обличчі, вдихаєте і видихаєте повітря. Воно проникає через будь-які отвори - і ті, що в самій масці, і ті, що між маскою і вашим обличчям. Пари змішуються і утворюють хмару, якою тепер дихають усі, хто перебуває з вами в замкнутому просторі", - пояснила вона свою точку зору.

Нагадаємо, Богуцька раніше приходила в Раду у зв'язаній масці-сітці.