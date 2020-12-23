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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Богуцька перехворіла на COVID-19: Заразилася в маршрутці, маски не допомагають, повітря проникає в отвори

Нардеп "Слуги народу" Ліза Богуцька перехворіла на короновірус, який вона, на її думку, підхопила в маршрутці, перебуваючи в масці.

Про це вона повідомила в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Це трапилося. І ви будете сміятися, але саме тоді, коли я була в масці. Саме в той дуже рідкісний випадок. Я про нього писала. Це було в маршрутці, коли я їхала на роботу у Верховну Раду. Я тоді фотки публікувала набитої маршрутки. Так, всі були в масках. І я також", - написала Богуцька.

При цьому нардепка наголосила, що маски не допомагають і навіть шкодять.

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"Маски абсолютно безпомічні, особливо в тих місцях скупчення людей, які погано провітрюються, або зовсім закупорені. Ви, попри наявність ганчірочки на своєму обличчі, вдихаєте і видихаєте повітря. Воно проникає через будь-які отвори - і ті, що в самій масці, і ті, що між маскою і вашим обличчям. Пари змішуються і утворюють хмару, якою тепер дихають усі, хто перебуває з вами в замкнутому просторі", - пояснила вона свою точку зору.

Нагадаємо, Богуцька раніше приходила в Раду у зв'язаній масці-сітці.

Слуга народу Богуцька перехворіла на COVID-19: Заразилася в маршрутці, маски не допомагають, повітря проникає в отвори 01

Автор: 

карантин (18172) Богуцька Ліза (66) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+64
Пакет полиэтиленовый на голову одень дура...воздух точно не пройдет..
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23.12.2020 17:11
+43
Депутат! В маршрутке!!! На работу в вр на маршрутке!!!😂😂😂 Самая веселая шутка про депутата за сегодня
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23.12.2020 17:14
+36
Ну в такій масці, як в неї, отвори такі, що туди не те, що вірус, а хрущ залетить))))
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23.12.2020 17:14
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Мало того що в набитій маршрутці мало не раком стояла, ще й всю дорогу гроші передавала )))
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23.12.2020 17:55 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/u-deputatov-novyy-lider-na-zvanie-idiot-idiotka-mesyaca---sergey-fursa/108149 "У депутатов новый лидер на звание идиот (идиотка) месяца" - Сергей Фурса

После тренера личностного роста, который отрицает эпидемию, на арену вернулась Лиза Богуцкая, которая в интервью Стране, прости господи, юа, заявила, что маски не помогают от коронавируса. И это при том, что наука твердит обратное, что есть тысяча и одна статья умных ученых, которые рассказывают о том, как важны маски. Но нет, Лиза Богуцкая говорит о другом. И это депутат, с кучей подписчиков, но совершенно без ответственности. И без мозгов.

Хотя, глядя на маску Богуцкой, может и, действительно, не помогает...

Но и самой Лизе вряд ли что то поможет....
Хотя приз она может выиграть. Несмотря на сумасшедшую конкуренцию в среде депутатов и особенно депутатов ее партии
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23.12.2020 17:58 Відповісти
Вы хоть представляете размеры вируса и размеры пор в ваших намордниках.-Это всë равно что воробью влететь в футбольные ворота.Маска только снижает потоки воздуха и приблизительно распределяет по всей поверхности.
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23.12.2020 18:01 Відповісти
"Слуга народу" Богуцька перехворіла на COVID-19: Заразилася в маршрутці, маски не допомагають, повітря проникає в отвори - Цензор.НЕТ 523
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23.12.2020 18:03 Відповісти
Кислород проникает в рот...
Через нос не хочет
Дыши народ только через рот
А ваш нос что у Богуцкой
Не отрос,чтоб дышать во весь рост...
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23.12.2020 18:05 Відповісти
"Слуга народу" Богуцька перехворіла на COVID-19: Заразилася в маршрутці, маски не допомагають, повітря проникає в отвори - Цензор.НЕТ 2397
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23.12.2020 18:08 Відповісти
Це класичне фото для демонстрації студентам на лекції з клінічної психіатрії.
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24.12.2020 08:46 Відповісти
бобриха походу заразилась в лісі коли дамбу будувала. Траву ж ще не легалізували. Значить втіхаря покурює, а може з найвеличнішим нюхає.
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23.12.2020 18:13 Відповісти
Ты, насекомое пучеглазое, маска НЕ ГАРАНТИРУЕТ, а СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ заражения, за счёт того что часть капель с вирусом на ней оседает!
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23.12.2020 18:14 Відповісти
Медична грамотність населення засмучує. Інколи здається, що більшість - просто розумово відсталі.
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23.12.2020 18:45 Відповісти
Кстати в Мире существует 106 способов дыхания...,самый оптимальный из них знаете какой и у кого именно...у дельфина или таракана?
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23.12.2020 18:22 Відповісти
"Это было в маршрутке.." И Лиза 100% даёт,что было именно так. Стояла и замеряла вирусы в собственную глотку. А номер маршрутки забыла упомянуть...Долбаные полоумные😆
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23.12.2020 18:25 Відповісти
"маски бессмысленны, воздух проникает в отверстия"
барышня не конкретизировала через какие отверстия у нее проникает. Меня терзают смутные сомнения...
№1 : ротовое отверстие, ротовая полость (лат. cavum oris), пасть - в анатомии это отверстие, через которое принимают пищу и издают звуки.
№2 : носовое отверстие - орган для распознавания запахов. Часть лица или морды, участвующая в дыхании, обонянии, добыче корма и общении.
№3 : отверстие наружного слухового прохода, кроме восприятия звука, отвечает за положение тела в пространстве и способность удерживать равновесие.
№4 :то самое отверстие, которое у девственниц обычно закрыто девственной плевой.
№5 : выводное отверстие мочеиспускательного канала, соединяющее мочевой пузырь со внешней средой.
№6 : анальное отверстие...
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23.12.2020 18:26 Відповісти
Боже, какая она конченая...
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23.12.2020 18:31 Відповісти
В ихней партии все такие.
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23.12.2020 18:43 Відповісти
У списки партії слуга урода набирали лише тих, в кого IQ < 50?
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23.12.2020 18:40 Відповісти
ну да шоб под стать Ссанічу ж біли
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24.12.2020 02:48 Відповісти
Богуцкая ... в маршрутке ... довго думала ?
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23.12.2020 18:41 Відповісти
Може у неї є власний маршрут з маршрутками?
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23.12.2020 18:46 Відповісти
Передайте этой ТП, чтобы одевала трусы. Тогда ей в "отвестия" не будет попадать всякая всячина.
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23.12.2020 18:42 Відповісти
В борьбе за звание "Идиот месяца" среди нардепов наметился новый фаворит
Мнения 23-дек, 16:529 1 771 0

У депутатов новый лидер, претендующий на звание идиота (идиотки) месяца

После тренера личностного роста, который отрицает эпидемию, на арену вернулась Лиза Богуцкая, которая в интервью "Стране", прости господи, "юа" заявила, что маски не помогают от коронавируса.

И это при том, что наука твердит обратное, что есть тысяча и одна статья умных ученых, которые рассказывают о том, как важны маски.

Но нет, Лиза Богуцкая говорит о другом. И это депутат, с кучей подписчиков, но совершенно без ответственности. И без мозгов.

Хотя, глядя на маску Богуцкой, может, и действительно не помогает...

Но и самой Лизе вряд ли что-то поможет...

Хотя приз она может выиграть. Несмотря на сумасшедшую конкуренцию в среде депутатов и особенно депутатов ее партии.

Сергей ФУРСА
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23.12.2020 18:45 Відповісти
Щоб робиити такі заяви треба ознайомитись з історією виникнення масок, костюмів, рукавичок та інших захисних засобів, так от коли стали лікарі все це використовувати у лікарнях зменшилась у рази кількість хворих з ускладненнями.
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23.12.2020 18:59 Відповісти
Наконец то до них начали доходить прописные истины.
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23.12.2020 19:02 Відповісти
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23.12.2020 19:07 Відповісти
"Слуга народу" Богуцька перехворіла на COVID-19: Заразилася в маршрутці, маски не допомагають, повітря проникає в отвори - Цензор.НЕТ 2835
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23.12.2020 19:09 Відповісти
Если на ней была такая маска, как на фото - неудивительно. Да и не ездила она ни в какой маршрутке, тем более набитой
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23.12.2020 19:11 Відповісти
А скільки розумних і корисних людей не перехворіли і померли...
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23.12.2020 19:11 Відповісти
Типично тупая из 95 балагана, ее надо посадить, как провокаторшу, и обязать ее признаться, что была поддатая и не контролировала себя, короче наплела с бодуна, иначе ее надо салить.
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23.12.2020 19:25 Відповісти
"Я ехала в маршрутке" да да вы не ослышались "я ехала в маршрутке" не верите?Я же ВАМ фотку скинула, что "я ехала в маршрутке"
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23.12.2020 19:26 Відповісти
Уважаемая Лиза!
Маска защищает только от капель слюны, т.е. от воздушно-капельной инфекции. Именно поэтому бригада хирургов во время операции в масках.
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23.12.2020 19:27 Відповісти
Зачем лезть в набитую маршрутку.... Не только ее касается конечно.
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23.12.2020 19:31 Відповісти
Може її давно ніхто не мацав )
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23.12.2020 19:33 Відповісти
ВОТ ЖЕ ЛОБОДЫРНАЯ!! ПРЕЗЕРВАТИВ ТОЖЕ НЕ ДАЕТ 100% ОТ БЕРЕМЕННОСТИ И СПИДА!
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23.12.2020 19:43 Відповісти
Таки в відра захист кращий ніж у "авоськи".
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23.12.2020 19:44 Відповісти
ДУРА! Ты не знаешь (и никогда не узнаешь) где, когда и от кого заразилась (и маска вообще не аргумент)!
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23.12.2020 19:47 Відповісти
Кхе, кхе...не в отверстия! Не в отверстия. Механизм передачи вируса адресный, для передачи используется все тот же принцип, который сделал дырку в МКС.
Все зеленые, бегают с кольцами! Половина манускрипта Войнича это операции с кольцами.
Не маски не помешают....от чужих соплей. Но они вас не спасут....равно как и вакцина.
Тока не надо на меня орать, я всего лишь свободный диванэксперд, вы можете видеть мир по другому....чем в манускрипте Войнича. Собственно до этого так и делалось....впопыхах.
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23.12.2020 19:56 Відповісти
ЗВІДКИ ВПЕВНЕННІСТЬ ЩО В МАРШРУТЦІ ДУРНЯ
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23.12.2020 20:32 Відповісти
Бо жінки завжди знають, від кого вагітні. )))
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23.12.2020 20:49 Відповісти
Це та депутатка зі Слуг, що на авто вбила людину і відмазалась.
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23.12.2020 20:50 Відповісти
Так теє ще забавки = що ще через дірявий кондом прилетить...
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23.12.2020 22:16 Відповісти
В маршрутке отверстия лучше не выставлять.
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23.12.2020 22:19 Відповісти
не подставлять.
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23.12.2020 23:36 Відповісти
Ничего удивительного. Такая маска как на её фото рассчитана на пропуск в глотку предметов зна-ачительно более толстых чем вирус.
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23.12.2020 22:24 Відповісти
Лизанька, отверстия, когда выходишь из дому, закрывать надо, для этого давным-давно трусы изобрели.
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23.12.2020 23:35 Відповісти
Тупа істота навіть не знає, що вона ніколи не дізнається, де саме підчепила цю заразу два тижні тому, але обов'язково треба ще раз нагадати всім анковідникам та антимасочникам, що маски носити не треба.
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23.12.2020 23:44 Відповісти
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