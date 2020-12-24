Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі призведе до зупинки українських електростанцій, – Кучеренко
Імпорт електричної енергії з АЕС на території Білорусі відкриє шлях для масштабної експансії Росії на український ринок і зупинки роботи вітчизняних електростанцій.
Про це в ефірі телеканалу UA:Перший заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.
"Я категорично проти імпорту російської електроенергії. Вони можуть і будуть демпінгувати з однією метою – для того, щоби загасити наші станції, щоби максимально створити їм проблеми і після того відчинити повномасштабний імпорт російської електроенергії", - повідомив Кучеренко.
За словами нардепа, на першому етапі в Україну меже піти електроенергії з Білоруської АЕС, яку побудувала російська корпорація "Росатом", що відкриє шлях для повномасштабних поставок з Росії.
Нагадаємо, що Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.
За даними ТСК Верховної ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку. Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.
В грудні 2020 року НКРЕКП зняла обмеження на імпорт, а НЕК "Укренерго" продало доступ до міждержавних електромереж для імпорт з Білорусі упродовж 2021 року.
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геноцидустимулювання".
Он с логикой не дружит?
Експансія - розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі. Розрізняють територіальну, економічну і політичну експансію. Прагнення держави до захоплення нових територій, колоній, ринків збуту в інших країнах.
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Все потому, что организм коровы впитывает мало жидкости из травы, и на выходе получается жидкий кал, а вот коза выжимает из травы все соки, потому кал получается очень плотный и густой. Во время прохождения по кишечнику он разделяется на небольшие части и попутно обкатывается
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)))
Експансія Росії - розширення сфер впливу Росії. Росія здійснює експансію, Україна в даному випадку об`єкт експансії Росією, тобто, територія на яку вона поширює свій вплив.
Дійшло, тупоголове, чи з логікою ні, ні?
Так зрозуміліше?
Твой вариант - советский союз отказывается от покупки дешевой энергии у германии, вместо производства оружия платит в 5-10 раз дороже определенному еврее-татарину, который в свою очередь, передает часть денег той же германии в обмен на уголь, а остальные деньги переводит в банки нейтральных стран и покупает там роскошные замки. При этом не забывает проплачивать "экспертам" и ботоферме, которые везде визжат как патриотично платить в 10 раз дороже родному олигарху который фактически развалил страну за 25 лет своей деятельности. Так понятнее?
Правильно - не должно. Вот поэтому и ЗЕ это тоже не волнует.
Репутационные потери Украины, как демократического государства сто раз перекроют сиюминутную прибыль.
але головне, що роблять націоналісти?
Витрачені кошти на придбання ядерного палива і недозагрузка наших електростанцій
тупарі, стільки хуцпи
згуртовуйте людей, підіймайте свій рейтинг - тупарі туплять
Це кремлівський план, втілюваний ВАЗеленським і Ко, по поверненню України в мордорську говень.