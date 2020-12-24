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Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі призведе до зупинки українських електростанцій, – Кучеренко

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі призведе до зупинки українських електростанцій, – Кучеренко

Імпорт електричної енергії з АЕС на території Білорусі відкриє шлях для масштабної експансії Росії на український ринок і зупинки роботи вітчизняних електростанцій.

Про це в ефірі телеканалу UA:Перший заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Я категорично проти імпорту російської електроенергії. Вони можуть і будуть демпінгувати з однією метою – для того, щоби загасити наші станції, щоби максимально створити їм проблеми і після того відчинити повномасштабний імпорт російської електроенергії", - повідомив Кучеренко.

За словами нардепа, на першому етапі в Україну меже піти електроенергії з Білоруської АЕС, яку побудувала російська корпорація "Росатом", що відкриє шлях для повномасштабних поставок з Росії.

Нагадаємо, що Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

За даними ТСК Верховної ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку. Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

В грудні 2020 року НКРЕКП зняла обмеження на імпорт, а НЕК "Укренерго" продало доступ до міждержавних електромереж для імпорт з Білорусі упродовж 2021 року.

Читайте також: НКРЕКП дозволила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі всупереч позиції Зеленського

Автор: 

Кучеренко Олексій (79) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+17
Саме так, імпорт енергіі з Беларусі це складова частина кремлівського сценарія по захопленню українського енергоринка !!)))
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23.12.2020 17:32
+15
Ти знаєшь чому коза сере горохами ,а корова блінами ??))
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23.12.2020 17:35
+12
Зебуїни, а ти про що? Ти хоч то слово розумієш, чи так, по-приколу?
Експансія - розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі. Розрізняють територіальну, економічну і політичну експансію. Прагнення держави до захоплення нових територій, колоній, ринків збуту в інших країнах.
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23.12.2020 17:28
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Все умные , стратеги . Ну почему всё через жопу ?
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23.12.2020 17:20 Відповісти
даний стратег- це ТЮлькаБіл, а ніхто окрім ВАни, не відстоює інтереси злиденних бородатих бабць та України, приймаючи бюджети "розквіту та тарифного геноцидустимулювання".
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24.12.2020 10:59 Відповісти
"Импорт электроэнергии с АЭС на территории Беларуси откроет путь для масштабной экспансии России," - Алексей Кучеренко.
Он с логикой не дружит?
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23.12.2020 17:25 Відповісти
Зебуїни, а ти про що? Ти хоч то слово розумієш, чи так, по-приколу?
Експансія - розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі. Розрізняють територіальну, економічну і політичну експансію. Прагнення держави до захоплення нових територій, колоній, ринків збуту в інших країнах.
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23.12.2020 17:28 Відповісти
Это всё-равно что сказать - "Импорт ********** из Марокко приведёт к экспансии Абхазии".
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23.12.2020 17:32 Відповісти
Ти знаєшь чому коза сере горохами ,а корова блінами ??))
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23.12.2020 17:35 Відповісти
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24.12.2020 09:26 Відповісти
А дійсно, чого? Просто цікаво
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24.12.2020 11:07 Відповісти
Корова то понятно, у нейо жидкий стул и жопа высоко от земли, падаючи какахи растекаются в форме лепешки, потом засыхают на сонце. А вот почему у козочки - горошек, это загадка
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24.12.2020 11:11 Відповісти
Так от Діма чогось не хоче нас просвЄтіть...
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24.12.2020 11:41 Відповісти
ну в гугле пишут:
"
Все потому, что организм коровы впитывает мало жидкости из травы, и на выходе получается жидкий кал, а вот коза выжимает из травы все соки, потому кал получается очень плотный и густой. Во время прохождения по кишечнику он разделяется на небольшие части и попутно обкатывается
"
)))
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24.12.2020 11:48 Відповісти
Понятно... Ну блин и тему для обсуждения наши...
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24.12.2020 11:56 Відповісти
Хлопці ,відповідь може вас образити ,а ви мої друзі ,тому я промовчу !!))
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24.12.2020 16:19 Відповісти
Спочатку розберіться у лайні, а вже потім лізьте в геополітику))) (с) Андрій Л.
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24.12.2020 17:58 Відповісти
Тупий? Ну що поробиш, зебілізм то хвороба така, з наслідками.
Експансія Росії - розширення сфер впливу Росії. Росія здійснює експансію, Україна в даному випадку об`єкт експансії Росією, тобто, територія на яку вона поширює свій вплив.
Дійшло, тупоголове, чи з логікою ні, ні?
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23.12.2020 17:38 Відповісти
ти головне в школу не спізнися
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24.12.2020 09:35 Відповісти
згинь дурнику, на даному форумі- тупих Шевченків не буває.
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24.12.2020 11:02 Відповісти
Саме так, імпорт енергіі з Беларусі це складова частина кремлівського сценарія по захопленню українського енергоринка !!)))
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23.12.2020 17:32 Відповісти
зебанатобоссанный....
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24.12.2020 09:12 Відповісти
Була б в Україні весь час влада "без логіки", як в Кучеренка, ми були б мінімум на рівні Польщі.
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24.12.2020 10:35 Відповісти
... остановке ЧЬИХ электростанций? Государственных АЭС или Ахметовских? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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23.12.2020 17:27 Відповісти
Саме АЕС і пригальмовуют !!))
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23.12.2020 17:33 Відповісти
А народу на вуха вішают локшину про вітряки та сояшники !!
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23.12.2020 17:36 Відповісти
Энергия дешевая и качественная. Все приборы домашние работают четко.
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23.12.2020 17:29 Відповісти
Без домішок? Фільтри не забиваються?))
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24.12.2020 09:05 Відповісти
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24.12.2020 09:47 Відповісти
Синусоида отличная.
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24.12.2020 09:55 Відповісти
А осцилограф сертифікований? Дай поміряти)))
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24.12.2020 10:14 Відповісти
От і користуйся на здоров"я а ми якось власною обійдемось.
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24.12.2020 09:47 Відповісти
Простой обыватель устанавливая у себя на крыше солнечные панели пользуется бесплатной электроэнергией, а излишки продает государству. Почему ахметка не использует энергию своих СЭС на металургию (совершенно бесплатно), а уж потом продает остатки электроэнергии. Дык, оно быдло покупает энергию АЭС по 1 копейке, а свою СЭС продает по 4,69 грн.
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23.12.2020 17:29 Відповісти
Да потому что какие-то кретины на одно и то-же электричество установили разные цены. Стоимость 1 квт - XX коп. Точка. Хоть ты его из речки получил, хоть из атома, хоть методом сжигания бриллиантов.
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24.12.2020 09:27 Відповісти
Электричество не храниться, поэтому его цена зависит от нагрузки в сети, из за зелёной энергетики дисбаланс в вечерние часы очень большой и в это время за электричество, покрывающее возросшую нагрузку, платят в десятки раз больше, в данном случае ахметовским тэс. Лёгкий альтернативный путь - покупать в часы пик дешёвую энергию из россии белорусси, но ахметовские шавки поднимают вой.
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24.12.2020 09:41 Відповісти
не свистіть, дешёвую энергию из кацапії белорусси... такої не буває, оскільки за нею йдуть танки та зомбі, доведено історією.
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24.12.2020 10:46 Відповісти
В часы пик электроэнергия не бывает дешевой, и из Беларуси тоже. Вполне может быть, что она будет даже дороже украинской.
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24.12.2020 11:02 Відповісти
Именно так, Маск например использует собственную солнечную энергию для своей фабрики, а не пытается её втулить бюджету в 10 раз дороже рыночной цены.
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24.12.2020 09:28 Відповісти
Чому Херус енд Кодосі не на нарах??? Саме імпорт електроенергіі спровокував енергокризу в Україні, призупинення АЕС!! Це кремлівський сценарій,звинуватити в кризі вітряки та сояшники !! Вистава за кремлівським сценарієм триває !!))
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23.12.2020 17:30 Відповісти
Это бред, импорт компенсировал дисбаланс в часы пик, вместо ахметовских тепловых станций, которые продавали её по такому поводу по самым большим в мире ценам.
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24.12.2020 09:32 Відповісти
САветскій сАюз в 1942 році купує електроенергію у гітлера, щоб компенсувати дисбаланс.
Так зрозуміліше?
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24.12.2020 10:51 Відповісти
Советскому союзу не хватает мощностей для производства военной техники, он покупает ее у германии по дешевке и производит больше оружия для скорейшей победы над врагом.
Твой вариант - советский союз отказывается от покупки дешевой энергии у германии, вместо производства оружия платит в 5-10 раз дороже определенному еврее-татарину, который в свою очередь, передает часть денег той же германии в обмен на уголь, а остальные деньги переводит в банки нейтральных стран и покупает там роскошные замки. При этом не забывает проплачивать "экспертам" и ботоферме, которые везде визжат как патриотично платить в 10 раз дороже родному олигарху который фактически развалил страну за 25 лет своей деятельности. Так понятнее?
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24.12.2020 11:02 Відповісти
Так тоже неплохо звучит. Если тебе в твоих построениях ничего не кажется нелепым и нелогичным, то мне тебя жаль, в таких случаях даже медицина бессильна.
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24.12.2020 11:04 Відповісти
Закрыть атомные станции ради солнечных а потом платить ахметову за пиковые вечерние нагрузки неподъемные деньги за счет всех потребителей, заганяя в жопу промышленность и население, это очень патриотично и безопасно для страны.
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24.12.2020 11:23 Відповісти
Чому Херус енд Ко досі не на нарах??? Саме імпорт електроенергіі спровокував енергокризу в Україні, призупинення АЕС!! Це кремлівський сценарій,звинуватити в кризі вітряки та сояшники !! Вистава за кремлівським сценарієм триває !!))
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23.12.2020 17:39 Відповісти
А Коломойского это должно волновать?

Правильно - не должно. Вот поэтому и ЗЕ это тоже не волнует.
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24.12.2020 09:04 Відповісти
Не заважайте Бені і його слоугам руйнувати Україну. Йому ху@ло пообіцяло 100 мільярдів доларів за її знищення і користуватися рабами, які там залишаться.
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24.12.2020 09:04 Відповісти
Импорт с БелАЭС испортит отношения с Литвой, будет идти в разрез с санкционной политикой Запада в отношении режима Лукашенко.
Репутационные потери Украины, как демократического государства сто раз перекроют сиюминутную прибыль.
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24.12.2020 09:08 Відповісти
здалась їм "сиюминутная прибыль"... Завалити все, що працює та створити кризу та дефолт, ось їхня мета з чим і справляється ОСЕЛ апокаліпсу.
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24.12.2020 10:51 Відповісти
Da isportit otnosenyje.Dlia nas eta AES ne mense aktualna kak i dlia Ukraini SP2
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24.12.2020 11:21 Відповісти
Таке враження що цією країною керують дурні чи вороги ,то відключають зразу п'ять блоків АЕС,то закуповують електроенергію в росії, коли своєї вистачає і все це робится на догоду двом олігархам Бені і Ахметки.
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24.12.2020 09:11 Відповісти
вороги - без всяких вражень, дужок

але головне, що роблять націоналісти?
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24.12.2020 10:23 Відповісти
где, где эти падлы которые приняли это решение по импорту эл.энергии, почему они не сидят , почему они не возместили убытки? почему в Украине 15 энгергоблоков производят 6ГВт а германия 6 эн. блоков и производят 8ГВт? вот в чем вопросы, а то что вы озвучиваете, так это и дворнику понятно! а уровень дворника ваш как то не по посаде! а может вам в дворниках место?
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24.12.2020 09:12 Відповісти
Та шо ви справді?) Відкати вже отримані, бабло прибудовано в офшорах, частина під матрацом на ковбасу з сиром, все ніштяк
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24.12.2020 09:13 Відповісти
Судя по картинке с 2019-го года начали импортировать электроэнергию из ЕС, более 1,5 миллиарда киловатт в год. Об этом в статье ни слова.

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі призведе до зупинки українських електростанцій, – Кучеренко - Цензор.НЕТ 6669
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24.12.2020 09:27 Відповісти
Litva gde to 10 miliardov importirujet elektri.Vot ban teper idiot Belorus i Interao.Dlia Interao Litva sami krupni pokupatel jesli brat Latviju,Polsu Estoniju Litvu gde ix filiali ,tak Litva 80% prodaz byla
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24.12.2020 11:18 Відповісти
Это только при кацапском идиоте - зеленском, Украина покупает в ********* электороэнергию, когда свои электростанции тупо простаивают и работают в убыток государству
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24.12.2020 09:28 Відповісти
Как что-то может простаивать если Украина экспортирует каждый год по 5-6 миллиардов киловатт?
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24.12.2020 09:42 Відповісти
Да вот так и простаивает. Продать что-то обычно гораздо сложнее, чем это что-то произвести. О чем и речь, что импорт электроэнергии в то время, когда у нас её и так избыток, может быть только целенаправленной диверсией против Украины.
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24.12.2020 11:08 Відповісти
За такі рішення треба притягати до кримінальної відповідальності.
Витрачені кошти на придбання ядерного палива і недозагрузка наших електростанцій
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24.12.2020 09:30 Відповісти
Импорт из РФ и Беларуси может привести только к удешевлению электроэнергии внутри Украины. Надо просто прямо говорить, нельзя покупать у агрессора, а не вешать лапшу про убытки.
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24.12.2020 09:54 Відповісти
Німці в усьому винуваті, бо хочуть дешевого гасу з рашкі, бо вони повинні захищати Україну! а тут якась чиновна наволоч дозволяє імпорт електрики в окупанта, і все гаразд, все так і потрібно. Не дарма Захід вимагає перш за все очіщення України від хабарників і олігархата
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24.12.2020 10:31 Відповісти
"Импорт электроэнергии из России и Беларуси приведет к остановке украинских электростанций, - Кучеренко" - во времена СССР всё в Украине работало и электроэнергии хватало. Сейчас, когда реформаторы сократили производство минимум в десять раз, электроэнергию надо покупать в России и Беларуси и это при том, что работают те же электростанции что и во времена СССР. Пора кончать с олигархами-кровопийцами и их наследниками иначе они кончат нас ради своего обогащения.
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24.12.2020 10:18 Відповісти
що роблять націоналісти?
тупарі, стільки хуцпи
згуртовуйте людей, підіймайте свій рейтинг - тупарі туплять
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24.12.2020 10:29 Відповісти
вони зайняті самознищенням в упертій боротьбі баранів "хто головний"
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24.12.2020 10:34 Відповісти
Ярош, наприклад, кулемет чистить.
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24.12.2020 11:10 Відповісти
Ну никак не пойму,что Украине не хватает своих мощностей? Вполне хватает.Так в чем вопрос импорта?
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24.12.2020 10:22 Відповісти
Солнечная энергия только днем, атомная круглые сутки одинаково, гидро и тепловая можно включать когда надо, при этом тепловую надо заранее. Спрос упал из за карантина, зеленой - мощности увеличились. Для того чтобы больше покупали днем солнечной дорогой - отключают атомные, вечером увеличивается нагрузка, солнечной уже нет, гидро не хватает, надо покупать за границей или у тепловых. Ахметов продает тепловую в часы пик по самой высокой в мире цене, в десятки раз дороже чем купить у россии, вопрос в этом.
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24.12.2020 11:11 Відповісти
Так а зачем покупают у Ахметова,если она дороже цены АЭС? Солнечная впринципе не может стоять дороже АЭС.
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24.12.2020 11:19 Відповісти
не имеет значения сколько стоит, для "стимулирования зел энергетики" в Украине за нее платят производителям самые большие деньги в мире. Вечером атомной не хватает. Если не хватает энергии прямо щас, ее надо или купить прямо щас у ахметова за любые деньги, либо в другом месте, либо отключать потребителей.
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24.12.2020 11:28 Відповісти
У нас 4 АЭС на всю Украину и вечером не хватает мощностей ? Не верю.
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24.12.2020 11:38 Відповісти
Litve sami proizvoditelia dlia sebia strojit solnecnyje,eto kak bi prestizom stalo dlia kompaniji.Teper nedaleko menia isprobyvajet na more vsego 200 gektarov ulozit tut uze gosudarstvenaja kompanija zanialas.Teper kak raz idut ispitanyja
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24.12.2020 11:44 Відповісти
Это вопрос политический. Если мы импортируем электроэнергию из России и Беларуси, мы вынуждены поддерживать частоту в сети равной той, которая в единых энергосетях РФ. А у нас пытаются перейти на синхронизацию с объединенной энергосетью Европы. Понятное дело, это удар по политическому престижу России и она через своих марионеток в Украине тормозит этот процесс. Даже если мы не купим ни киловатта электроэнергии в Беларуси, разрешение на импорт означает, что работ по переподключению в следующем году никто вести не будет.
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24.12.2020 11:14 Відповісти
Та какаяразница? Це ж не торгівля на крові?
Це кремлівський план, втілюваний ВАЗеленським і Ко, по поверненню України в мордорську говень.
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24.12.2020 10:47 Відповісти
"убытки энергосистемы"_________________НЕ НУЖНО ПУТАТЬ "ЛИЧНУЮ ШЕРСТЬ" С ГОСУДАРСТВЕННОЙ - большую часть тепловой генерации(ТЭС) - более 70% - контролирует ДТЭК ахметова! p.s. а ГДЕ БЫЛ кучеренко когда "правительство" ахметова(это не оговорка) "ГАСИЛО" в прямом и переносном смысле УКРАИНСКИЙ "энергоатом" - самое дешовое электричество в стране???
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24.12.2020 12:26 Відповісти
 
 