Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі призведе до зупинки українських електростанцій, – Кучеренко

Імпорт електричної енергії з АЕС на території Білорусі відкриє шлях для масштабної експансії Росії на український ринок і зупинки роботи вітчизняних електростанцій.

Про це в ефірі телеканалу UA:Перший заявив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Я категорично проти імпорту російської електроенергії. Вони можуть і будуть демпінгувати з однією метою – для того, щоби загасити наші станції, щоби максимально створити їм проблеми і після того відчинити повномасштабний імпорт російської електроенергії", - повідомив Кучеренко.

За словами нардепа, на першому етапі в Україну меже піти електроенергії з Білоруської АЕС, яку побудувала російська корпорація "Росатом", що відкриє шлях для повномасштабних поставок з Росії.

Нагадаємо, що Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

За даними ТСК Верховної ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку. Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

В грудні 2020 року НКРЕКП зняла обмеження на імпорт, а НЕК "Укренерго" продало доступ до міждержавних електромереж для імпорт з Білорусі упродовж 2021 року.

Читайте також: НКРЕКП дозволила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі всупереч позиції Зеленського