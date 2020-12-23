Рада має розблокувати велику приватизацію, що дозволить отримати до бюджету-2021 12 млрд грн, - голова ФДМ Сенниченко

Кабмін затвердив і направив до Верховної Ради законопроєкт, прийняття якого розблокує велику приватизацію і дозволить отримати до бюджету понад 12 млрд грн в 2021 році.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова ФДМ Дмитро Сенниченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише чиновник, аукціони великої приватизації (об’єкти вартістю понад 250 млн грн) перебувають під законодавчою забороною через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією. Сьогодні Кабмін затвердив проєкт закону України, який передбачає розблокування великої приватизації.

"Цим рішенням уряд повертає собі повноваження приймати рішення про оголошення аукціонів, як і передбачено законом про приватизацію до уведення обмежувальної поправки. Щойно пропозиції про готовність об’єктів великої приватизації бути виставленими на аукціони на підставі поведених аудитів надходитимуть від Фонду держмайна та радників, які працюють на об’єктах, Уряд визначатиме стартові ціни, постприватизаційні умови та терміни, в які будуть оголошені аукціони", - пояснив Сенниченко.

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Глава ФДМ висловив сподівання, що рішення Верховної Ради останній бар’єр перед стартом великої приватизації.



За умови прийняття такого рішення, ФДМУ зможе залучити 12 мільярдів гривень від приватизації у 2021-му (і це лише програма-мінімум, відштовхуючись від стартової ціни об’єктів, запланованих до приватизації). Флагманом великої приватизації зразка 2021 може стати Об’єднана гірничо-хімічна компанія. Її ми плануємо виставити на аукціон вже у першому кварталі прийдешнього року за умови відповідного рішення Кабінету Міністрів", - додав Сенниченко.