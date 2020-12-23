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Рада має розблокувати велику приватизацію, що дозволить отримати до бюджету-2021 12 млрд грн, - голова ФДМ Сенниченко

Рада має розблокувати велику приватизацію, що дозволить отримати до бюджету-2021 12 млрд грн, - голова ФДМ Сенниченко

Кабмін затвердив і направив до Верховної Ради законопроєкт, прийняття якого розблокує велику приватизацію і дозволить отримати до бюджету понад 12 млрд грн в 2021 році.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова ФДМ Дмитро Сенниченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише чиновник, аукціони великої приватизації (об’єкти вартістю понад 250 млн грн) перебувають під законодавчою забороною через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією. Сьогодні Кабмін затвердив проєкт закону України, який передбачає розблокування великої приватизації.

"Цим рішенням уряд повертає собі повноваження приймати рішення про оголошення аукціонів, як і передбачено законом про приватизацію до уведення обмежувальної поправки. Щойно пропозиції про готовність об’єктів великої приватизації бути виставленими на аукціони на підставі поведених аудитів надходитимуть від Фонду держмайна та радників, які працюють на об’єктах, Уряд визначатиме стартові ціни, постприватизаційні умови та терміни, в які будуть оголошені аукціони", - пояснив Сенниченко.

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Глава ФДМ висловив сподівання, що рішення Верховної Ради останній бар’єр перед стартом великої приватизації.

За умови прийняття такого рішення, ФДМУ зможе залучити 12 мільярдів гривень від приватизації у 2021-му (і це лише програма-мінімум, відштовхуючись від стартової ціни об’єктів, запланованих до приватизації). Флагманом великої приватизації зразка 2021 може стати Об’єднана гірничо-хімічна компанія. Її ми плануємо виставити на аукціон вже у першому кварталі прийдешнього року за умови відповідного рішення Кабінету Міністрів", - додав Сенниченко.

Рада має розблокувати велику приватизацію, що дозволить отримати до бюджету-2021 12 млрд грн, - голова ФДМ Сенниченко 01

Автор: 

приватизація (1675) ФДМУ (1604) Сенниченко Дмитро (127)


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Топ коментарі
+4
Велика прихватизація!
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23.12.2020 17:53
+4
Сказочная страна - судовая система не работает, и что то собираются приватизировать ! Мало раздербанили ? Бюджет полный аж трещит ?
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23.12.2020 17:58
+3
Удивительно . Ещё не всё продали и освоили ?
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23.12.2020 17:53
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Рада должна разблокировать большую приватизацию, что позволит получить в бюджет-2021 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко

>>Рада должна разблокировать большую приватизацию, что позволит откатить в оффшоры 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко
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23.12.2020 17:53 Відповісти
Удивительно . Ещё не всё продали и освоили ?
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23.12.2020 17:53 Відповісти
Союз, слишком до хрена наскирдовал, никак до грабить не могут...
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23.12.2020 18:05 Відповісти
А до чого тут ефемерний союз? Працювали люди, зокрема мої батьки. Отримували копійки. Ожливо, якби тут не було союзу, а була б скажімо "стара" Польща, наскирдували б у десятки разів більше. І не лише державі, а й собі.
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23.12.2020 18:13 Відповісти
Союз, це назва держави, в яку свого часу входила і Україна. Із пісні слів не викинеш. Яким там не було те минуле - гарним чи поганим - але воно було! Я не розумію людей, які на своє (чи свої батьків) минуле, реагують як бик на червону ганчірку.
Звичайно що багатство СРСР, створювалось руками батьків і дідів і яке сьогодні " діти і онуки" віддавали, і віддають в руки купки жидівських морд.
То може "діти і онуки" які все просирають, все таки більше лайно, ніж їхні батьки, які хоч і жили в соціалізмі, але все таки створювали національне багатство, а не руйнували його !!
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23.12.2020 18:50 Відповісти
Зачарований совком, поясню. Мої батьки живі і проклинають той сраний совок, який апріорі був тюрмою. Всі "багатства" створювалися за півдурно, експлуатацією людей. У колгоспах працювали за трудодні. Знаєш, що це таке? Дніпрогес, Біломорканал і інші "бальшіє стройкі" будували ув'язнені. І це був не кримінальний елемент, а інтелігенція, яку винищували, як клас, зробивши з неї прошарок.Розповідати далі, чи погуглиш? А заодно поцікався, чого досягли країни, де довбаного совка не було.
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23.12.2020 19:38 Відповісти
Аллергіст на червоне, спершу навчись не тільки писати а й читати і розуміти прочитане.
Це називається "Смотришь в книгу, видишь фигу"!
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23.12.2020 20:32 Відповісти
Купуй книжки з буквами, а не з малюнками. Мої родичі загинули при совку. А твої мабудь ні. Схоже, або доносили, або вертухаями були.
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23.12.2020 20:39 Відповісти
Велика прихватизація!
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23.12.2020 17:53 Відповісти
В списках на приватизацию нет ни одной президентской резиденции, ни одного конфискованного замка, дворца,поместья коррупционеров.
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23.12.2020 17:59 Відповісти
Если вы вовремя и в полной мере оплачиваете коммунальные услуги, то к вам могут прийти работники налоговой службы и поинтересоватся откуда у вас такие средства !
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23.12.2020 18:04 Відповісти
Это Порощенко платит 486000 грн. комуналки, а я плачу 1590грн.
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23.12.2020 18:15 Відповісти
12 млрд грн.-Две виллы Ахметова. Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020.
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23.12.2020 17:56 Відповісти
У Ахметова уже есть две виллы по 200 ярдов каждая, первую он купил, кажется ещё при Ющенко, в Англии за 250.
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23.12.2020 18:07 Відповісти
Сказочная страна - судовая система не работает, и что то собираются приватизировать ! Мало раздербанили ? Бюджет полный аж трещит ?
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23.12.2020 17:58 Відповісти
Это раздача, очередной серии "ваучеров" олигархам!
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23.12.2020 18:09 Відповісти
Ох ****... юля загнала индусам криворожский комбинат за 26 млрд, когда гривна еще в 3 раза напоминала гривну... за одно только предприятие. А здесь за оч."большую" приватизацию надеются слупить 12 млрд, в 2 раза меньше в цифрах, но в 3 раза меньше по значению... шота не того...
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23.12.2020 17:59 Відповісти
а может ну его нафиг эти все приватизации? Попросим мандель регулярно в твиттер строчить, будет у нас передовая экономика!

Рада должна разблокировать большую приватизацию, что позволит получить в бюджет-2021 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 9498
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23.12.2020 18:02 Відповісти
У Шмендель, не ила а "челнок", в который "строчат"...
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23.12.2020 18:12 Відповісти
А не могла б Мєндєль твітами врятувати скажімо Кернеса від смерті? Як Ісус Лазаря.
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23.12.2020 18:15 Відповісти
нееее. У кернеса вера другая была, он только одноглазники читал.
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24.12.2020 10:57 Відповісти
ПралЬна. Продать, нахрін, житло, заробить бабло, проср.ать, і ...Рада має розблокувати велику приватизацію, що дозволить отримати до бюджету-2021 12 млрд грн, - глава ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 7521
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23.12.2020 18:18 Відповісти
ублюдіще ...грабуєте на сотні лярдів берете позики у рази більші ніж "большойдерибан" 12лярдів вам вистачить вдавитися ?
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23.12.2020 18:22 Відповісти
Звалюйте як є можливість,цій республіці Шкід хана.
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23.12.2020 18:31 Відповісти
Там только одного металла на пол ярда, а эти с.ки хотят за все отдать, а потом перепродать по-честному твари
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23.12.2020 18:47 Відповісти
Мошенники рассказывают, что много гос. предприятий дают убытки государству, но при этом дерибанят предприятия, которые не дают убытки. Кстати такое же было и при предыдущих президентах.
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23.12.2020 18:55 Відповісти
Когда Украина стала независимой, стартовое положение ее было лучшим из всех республик. Затем нам стали рассказывать, что государство неэффективный хозяин. И когда только все приватизуется, мы заживём как в Западной Европе и Америке. В результате их прихватизационной деятельности Украина на последнем месте в Европе.

Мошенники нами управляют все 30 лет. Но чего от них ожидать, если 90% номенклатуры СССР, которая все раздерибанила, есть прямыми потомками участников проведения голодомора. Вот внуки и правнуки тех мерзавцев и дальше нас уничтожают.
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23.12.2020 19:11 Відповісти
Народ. Не слушайте мерзавцев, часть из которых нам рассказывают, что они ведут нас в ЕС и НАТО, другие истерят, как бы защищая русский язык. Они все мерзавцы, которые никуда нас не ведут. Они при помощи вранья нас используют и только нагло обворовывают нас.
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23.12.2020 19:18 Відповісти
ЗАЧЕМ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ТО ЧТО МОЖНО ЗДАВАТЬ В АРЕНДУ !!!??? И В КОНЦЕ КОНЦОВ БУДЕТ НАЦИОНАЛИЗИРОВАННО !)
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23.12.2020 19:56 Відповісти
іноземний інвестор не прийде,а "рідненькі" олігархи скуплять за безцінь.
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23.12.2020 22:33 Відповісти
Рада должна разблокировать большую приватизацию, что позволит получить в бюджет-2021 12 млрд грн, - глава ФГИ

Все распродать и похоронить державу Украина. Обескураживающий итог Незалежности!
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23.12.2020 22:38 Відповісти
 
 