Україна перестала відвантажувати відпрацьоване ядерне паливо на зберігання і переробку в РФ, - в.о. президента "Енергоатома" Котін

"Енергоатом" в наступному році не планує вивезення відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з атомних електростанцій України на переробку і тимчасове зберігання до радіохімічних підприємств Російської Федерації.

Про це т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив під час робочої поїздки на Запорізьку АЕС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вже припинили відвантажувати ВЯП до РФ. Якщо нічого не трапиться екстраординарного, то в наступному році ми нічого не будемо поставляти на зберігання до РФ", - зазначив керівник Енергоатома.

Він наголосив, що доставка першої партії відпрацьованого ядерного палива з Южно-Української АЕС на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) очікується в травні наступного року.

Котін прогнозує, що до травня 2021 року буде усунено останню перешкоду, яка не дозволяє розпочати експлуатацію ЦСВЯП, – завершиться добудова під’їзної залізничної колії до Сховища на ділянці Вільча – Янів. Ця колія з’єднає ЦСВЯП із залізничною мережею України та забезпечить можливість перевезення контейнерів з відпрацьованим паливом з трьох українських АЕС – Рівненської, Южно-Української та Хмельницької (Запорізька АЕС з 2000 року має власне пристанційне сховище відпрацьованого ядерного палива).

Керівник енергокомпанії нагадав, що 18 грудня 2020 року на нараді в Кабінеті Міністрів під час розгляду проблемних питань будівництва залізничної колії від станції Вільча до станції Янів (зона відчуження, Іванківський район Київської області) довжиною 43 км Енергоатом виступив з ініціативою стати замовником зазначеного будівництва, щоб завершити його у найстисліші терміни - до 1 травня 2021 року. У подальшому компанія матиме право господарського відання під’їзної колії до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

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"Розраховуємо на позитивне рішення Кабінету Міністрів України з цього питання. Наскільки мені відомо, вже є протокольне рішення уряду. Чекаємо остаточного", - уточнив очільник Енергоатома.

ДП "НАЕК "Енергоатом" у грудні 2020 року завершило будівництво першої черги ЦСВЯП, в якому наступне століття зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС. Вартість будівництва першого пускового комплексу становить близько 2 млрд грн.

Обладнання американської компанії Holtec International встановлено, розпочато його налагодження, випробування й отримання необхідних ліцензійних документів.

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