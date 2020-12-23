Україна перестала відвантажувати відпрацьоване ядерне паливо на зберігання і переробку в РФ, - в.о. президента "Енергоатома" Котін
"Енергоатом" в наступному році не планує вивезення відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) з атомних електростанцій України на переробку і тимчасове зберігання до радіохімічних підприємств Російської Федерації.
Про це т.в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив під час робочої поїздки на Запорізьку АЕС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вже припинили відвантажувати ВЯП до РФ. Якщо нічого не трапиться екстраординарного, то в наступному році ми нічого не будемо поставляти на зберігання до РФ", - зазначив керівник Енергоатома.
Він наголосив, що доставка першої партії відпрацьованого ядерного палива з Южно-Української АЕС на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) очікується в травні наступного року.
Котін прогнозує, що до травня 2021 року буде усунено останню перешкоду, яка не дозволяє розпочати експлуатацію ЦСВЯП, – завершиться добудова під’їзної залізничної колії до Сховища на ділянці Вільча – Янів. Ця колія з’єднає ЦСВЯП із залізничною мережею України та забезпечить можливість перевезення контейнерів з відпрацьованим паливом з трьох українських АЕС – Рівненської, Южно-Української та Хмельницької (Запорізька АЕС з 2000 року має власне пристанційне сховище відпрацьованого ядерного палива).
Керівник енергокомпанії нагадав, що 18 грудня 2020 року на нараді в Кабінеті Міністрів під час розгляду проблемних питань будівництва залізничної колії від станції Вільча до станції Янів (зона відчуження, Іванківський район Київської області) довжиною 43 км Енергоатом виступив з ініціативою стати замовником зазначеного будівництва, щоб завершити його у найстисліші терміни - до 1 травня 2021 року. У подальшому компанія матиме право господарського відання під’їзної колії до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).
"Розраховуємо на позитивне рішення Кабінету Міністрів України з цього питання. Наскільки мені відомо, вже є протокольне рішення уряду. Чекаємо остаточного", - уточнив очільник Енергоатома.
ДП "НАЕК "Енергоатом" у грудні 2020 року завершило будівництво першої черги ЦСВЯП, в якому наступне століття зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС. Вартість будівництва першого пускового комплексу становить близько 2 млрд грн.
Обладнання американської компанії Holtec International встановлено, розпочато його налагодження, випробування й отримання необхідних ліцензійних документів.
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через время накопленные изотопы плутония 240, 241 «перегорят» в уран 235 и его опять можно будет использовать в реакторах
Собственно, локальная переработка ядерных отходов - это "первый звоночек", заявка на членство в ядерном клубе. Страны, которые декларируют отказ от ядерного оружия, обычно обязуются вывозить отработанное ядерное топливо в одну из стран, владеющим ядерным оружием. Мы раньше тоже придерживались этого правила. Тут интереснее другое. Раньше против подобной инициативы Украины по созданию замкнутого ядерного цикла всегда очень жестко выступали США и Великобритания. Сейчас они молчат. Это очень, очень резкое изменение их политики в нашем отношении. Фактически они нас поощряют к инициации разработки ядерного оружия.
У нас этих реакторов в стране 15 штук. Просто напоминаю, критическая масса для плутониевого шара в рубашке из обычной воды составляет 40кг. При плотности плутония 19,84 г/см³ это шарик диаметром чуть больше 15 см. Вот и считайте, сколько ежегодно ядерного оружия мы отправляли в Россию. Тут даже не то проблема, что мы теряли возможность, проблема ещё и в том, что мы делали сильнее Россию.
Все равно сэкономленные деньги украдут.
А что касаемо нам расхерачить что либо там - более проблематично. У нас ракетный потенциал способный на это гораздо ниже. Причем одно дело расхерачить АЭС где-то. И совсем другое дело доставить "грязный" заряд куда надо.
И не забывай что это топливо и его в будущем после переработки можно использовать в ядерных реакторах
"где можно избавиться -надо избавляться"- полностью согласен. Но где можно скинуть им своё дерьмо, то нужно скидывать. На таких вещах грех экономить!
"У селі знаходиться нелегальний цех із виробництва дерев'яних палетів для опалення. Він належить дружині заступника керівника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Нацполіції України https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C&action=edit&redlink=1 Ігоря Купранця . Компанія «Енівей» не має дозволу на діяльність у Чорнобильській зоні, проте цех діє на території села з 2014 року".
Аваков, ау!
Тому так приходилося "петляти", всім, без виключення, керівникам України перед рф, бо перебити цей реальний козир у нас карти не було. Зараз має бути простіше. Схожа з проблема з ядерним паливом, але його купити і замінити легше, ніж із зберіганням відходів. Може, дійсно, станемо більш незалежними від москви.