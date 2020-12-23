Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного, Талаківки й Авдіївки, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 23 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Всі порушення збройні формування Російської Федерації здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, неподалік Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкривав неприцільний вогонь поблизу українських позицій з автоматичних станкових гранатометів і підствольного гранатомета. На цьому ж напрямку, але вже біля Талаківки, противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки, де окупанти відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.

"Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю і здоров'ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат і поранень немає", - сказано в повідомленні.

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