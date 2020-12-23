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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного, Талаківки й Авдіївки, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли українські позиції біля Водяного, Талаківки й Авдіївки, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 23 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Всі порушення збройні формування Російської Федерації здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, неподалік Водяного, що на Приазов'ї, ворог відкривав неприцільний вогонь поблизу українських позицій з автоматичних станкових гранатометів і підствольного гранатомета. На цьому ж напрямку, але вже біля Талаківки, противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки, де окупанти відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета.

"Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю і здоров'ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат і поранень немає", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі: бив зі 122-мм артсистем та 120- і 82-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС

Автор: 

обстріл (28580) Донбас (22356) Авдіївка (2342) Водяне (138) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Анекдот такой -- старинный -- времён Арабо-Израильской войны.
Между окопами:
-- Саид! Почему не стреляешь?
-- Патроны кончились, Абрам!
-- Хош, по-дешёвке продам?
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23.12.2020 18:24
+1
а обстреляли геометрически меньше , чем при пи-пи-рохе?
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23.12.2020 18:10
+1
Перемирие в действии.
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23.12.2020 18:11
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а обстреляли геометрически меньше , чем при пи-пи-рохе?
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23.12.2020 18:10 Відповісти
Перемирие в действии.
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23.12.2020 18:11 Відповісти
Мені все більше і більше хочеться заховати того пресцентра десь у ...., щоб з нього всякі такі "новини" не виходили більше, мля. Новини типу "муха там посрала , а в нас нема бойових втрат, тільки поранені з'явились хз з куди"
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23.12.2020 18:14 Відповісти
як ви почнете аналізувати ті як ви кажете "сводкі", то подивитесь самі, що в них верзуть іноді суцільну галіматтю
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23.12.2020 18:22 Відповісти
Плохо , что в ответ в десять раз больше не полетело . "Просто перестаньте стрелять . " ?
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23.12.2020 18:23 Відповісти
Анекдот такой -- старинный -- времён Арабо-Израильской войны.
Между окопами:
-- Саид! Почему не стреляешь?
-- Патроны кончились, Абрам!
-- Хош, по-дешёвке продам?
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23.12.2020 18:24 Відповісти
Эрдоган звонит Зеленскому...
Зеля... тебе дроны Байрактар и Акинчи нужны?
Султан Эрдоганыч,а каким лучше по кремлю шандарахнуть?
Зеля,этот дрон есть,но я тебе его не дам...молодой еще...
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23.12.2020 18:31 Відповісти
Свежак...
ДАУНбасс напал на Донбасс...Путлер выходит на сцену Мавзолея и говорит...
братья грузины,сегодня вы напали сами на себя в Абхазии и Ю.Осетии..,завтра планирую напаасть на Молдову и Приднестровье...,зеленые человечки и добровольцы получают сухпаёк от меня... и 100 долларов матери на ваши похороны... ЧВК ВагнерНЕТ это супервойска РАБссии,потому что нас нигде НЕТ...
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23.12.2020 18:37 Відповісти
Я его перекрутил,сначала Приднестровье напало на Приднестровье столкнуть лбами один народ,это фишка ФСБшного ублюдка...
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23.12.2020 18:52 Відповісти
Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали.
Я не можу уявити собі офіційну заяву такого змісту.!!!! Сюр якиїсь!!!
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23.12.2020 18:59 Відповісти
 
 