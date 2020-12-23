На початку 2021 Україна додатково закупить 500 тис. тестів на антиген і 160 кисневих концентраторів, - МОЗ

У рамках співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Україна отримала 3,7 млн ​​доларів. Це дозволить вже на початку 2021 додатково закупити 500 тис. тестів для визначення антигену SARS-CoV-2 з повними комплектами засобів індивідуального захисту для проведення досліджень і 160 кисневих концентраторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Крім того, в рамках співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 2021-2023 роки Україна отримає також 135 млн доларів, які будуть спрямовані на досягнення декількох стратегічних цілей: забезпечення доступу до своєчасного виявлення, діагностики та лікування туберкульозу та ВІЛ, а також впровадження дієвих моделей допомоги, орієнтованих на пацієнта", - повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що медичні установи п'яти східних областей України на цьому тижні отримають 100 кисневих концентраторів, закуплених Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у рамках підтримки уряду України в боротьбі з пандемією COVID-19. Така допомога стала можливою завдяки фінансуванню уряду Німеччини у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.

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