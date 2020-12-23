УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9862 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
524 6

На початку 2021 Україна додатково закупить 500 тис. тестів на антиген і 160 кисневих концентраторів, - МОЗ

На початку 2021 Україна додатково закупить 500 тис. тестів на антиген і 160 кисневих концентраторів, - МОЗ

У рамках співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Україна отримала 3,7 млн ​​доларів. Це дозволить вже на початку 2021 додатково закупити 500 тис. тестів для визначення антигену SARS-CoV-2 з повними комплектами засобів індивідуального захисту для проведення досліджень і 160 кисневих концентраторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Крім того, в рамках співпраці з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на 2021-2023 роки Україна отримає також 135 млн доларів, які будуть спрямовані на досягнення декількох стратегічних цілей: забезпечення доступу до своєчасного виявлення, діагностики та лікування туберкульозу та ВІЛ, а також впровадження дієвих моделей допомоги, орієнтованих на пацієнта", - повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що медичні установи п'яти східних областей України на цьому тижні отримають 100 кисневих концентраторів, закуплених Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у рамках підтримки уряду України в боротьбі з пандемією COVID-19. Така допомога стала можливою завдяки фінансуванню уряду Німеччини у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.

Читайте також: В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) Ляшко Віктор (1513) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Финляндии и Норвегии почти 500 тыс. тестов на 1 миллион населения. И введен дифференциальный карантин по условиям. Может поэтому там и заболеваемость и смертность на порядок ниже.
показати весь коментар
23.12.2020 19:01 Відповісти
Так у нас к тому же занижены официальные цифры.
показати весь коментар
23.12.2020 19:27 Відповісти
160 концентраторов для 40 миллионной страны это конечно серьезная цифра, от сердца отрывают.
показати весь коментар
23.12.2020 19:05 Відповісти
Как только появляется новость что Порошенко привез концентраторы, сразу же вылазит морда степанова и анансирует "закупку Украиной концентраторов". Обещанные в прошлый раз уже закупили?
показати весь коментар
23.12.2020 19:26 Відповісти
Под этой новостью воняли,что мол мало привез.Порох купил 50 штук,а целая Украина за налоги ажжж 160!.купят.потом.когда нибудь.
показати весь коментар
24.12.2020 01:08 Відповісти
Так это он уже не первый, и даже не второй раз все везет.
А зебаранье стадо кроме как вонять ни на что больше не способно.
показати весь коментар
24.12.2020 03:45 Відповісти
 
 