Керівництво "Мішлен" вибачилося за "гастрономічну необережність", у пресрелізі борщ перестав бути національною російською стравою, - посольство України

Отримавши новину про запуск мішленівського гастрогіду московськими ресторанами, у яких готують український борщ, українські дипломати "довго спілкувались" із контактами у Groupe Michelin.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Посольства України у Франції.

"Розмова була конструктивною. Від керівництва компанії отримали вибачення за "гастрономічну необачність з неочікувано політичною конотацією". Первинну версію пресрелізу, у якій йшлося про "емблематичні національні перші страви російської кухні - борщ та рассольнік", після звернення Посольства виправлено. Тепер "на кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві та пряні страви, які цінують гурмани, зокрема, рассольнік, а також борщ у його можливих формах та варіаціях", - зазначається в повідомленні.

Крім того, розпочато роботу над мішленівським гастрономічним гідом київськими ресторанами. "У Groupe Michelin з ентузіазмом сприйняли цю ідею, а особливо, запрошення завітати до України і скуштувати автентичного українського борщу. Щоб зняти всі питання. Борщ наш!", - резюмировали в посольстве.

Читайте також: "Змагання" серед міністрів з приготування найсмачнішого борщу виграли Стефанішина і Ткаченко. ВIДЕО

Напомним, в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".

Гид "Мишлен" - наиболее известный и влиятельный из мировых ресторанных рейтингов. Он выпускается с 1900 года. 22 декабря 2020 года стало известно, что гастроинспекторы "Мишлен" приехали в Москву для исследования местной аутентичной кухни, к которой приписали украинский борщ.

Смотрите также: В аэропорту Ташкента перешли на написание "Kyiv" вместо "Kiev", - посольство. ФОТО