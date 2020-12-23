Керівництво "Мішлен" вибачилося за "гастрономічну необережність", у пресрелізі борщ перестав бути національною російською стравою, - посольство України
Отримавши новину про запуск мішленівського гастрогіду московськими ресторанами, у яких готують український борщ, українські дипломати "довго спілкувались" із контактами у Groupe Michelin.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Посольства України у Франції.
"Розмова була конструктивною. Від керівництва компанії отримали вибачення за "гастрономічну необачність з неочікувано політичною конотацією". Первинну версію пресрелізу, у якій йшлося про "емблематичні національні перші страви російської кухні - борщ та рассольнік", після звернення Посольства виправлено. Тепер "на кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві та пряні страви, які цінують гурмани, зокрема, рассольнік, а також борщ у його можливих формах та варіаціях", - зазначається в повідомленні.
Крім того, розпочато роботу над мішленівським гастрономічним гідом київськими ресторанами. "У Groupe Michelin з ентузіазмом сприйняли цю ідею, а особливо, запрошення завітати до України і скуштувати автентичного українського борщу. Щоб зняти всі питання. Борщ наш!", - резюмировали в посольстве.
Напомним, в октябре экспертный совет рекомендовал Минкультуры Украины включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".
Гид "Мишлен" - наиболее известный и влиятельный из мировых ресторанных рейтингов. Он выпускается с 1900 года. 22 декабря 2020 года стало известно, что гастроинспекторы "Мишлен" приехали в Москву для исследования местной аутентичной кухни, к которой приписали украинский борщ.
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https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/avtor_knigi_borshch_i_sharlotka_ya_khotela_spasti_maminu_tetrad_s_retseptami/10674531
Яна Вирронен, автор книги «Борщ и шарлотка»: я хотела спасти мамину тетрадь с рецептами. Яна Вирронен не только написала книгу с рецептами своих любимых блюд русской кухни, но и сама сделала для нее все фотографии.
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"До того ж русини купляють борщ рідко або ніколи, тому що кожен готує його у себе дома сам, оскільки це їхня повсякденна їжа і питво".
Отже, від першої згадки про український борщ минуло 436 років і вже на той час він був популярною народною стравою. Його ж найраніші сліди слід шукати у попередніх сторіччях".
До вашого відома "русин" це не "русский".
Руси́ни - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2 назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців до XIX століття; на Поділлі до ХХ століття, на західноукраїнських землях - до другої половини ХХ століття. Донині зберіглася на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F Закарпатті і серед емігрантів-закарпатців у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США . Як самоназва слово «русин» виникло в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі ; на відміну від Росії, де самоназвою стала прикметникова форма https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 «русский» . У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Речі Посполитій XVI-XVIII століття назви «русини», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8 «рутени» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Rutheni) вживалися на позначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українців та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 білорусів разом (для протиставлення їх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 «москві» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 «москвинам» ), або тільки щодо українців (для відрізнення їх від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 «литвинів» - мешканців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського ).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
в укрмові НІКОЛИ не було Ф, всі слова з нею - запозичені, бо питомим тут є звукосполучення "хв"