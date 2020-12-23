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МЗС РФ передало подаровану Лаврову українську ікону в посольство Боснії і Герцеговини в Москві

МЗС РФ передало подаровану Лаврову українську ікону в посольство Боснії і Герцеговини в Москві

Російська сторона 23 грудня передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві ікону XVIII століття, яку голова президії держави Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову 14 грудня.

Про це повідомили ТАСС у МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"23 грудня за погодженням з дарувальником ікону було передано в посольство Боснії і Герцеговини в Москві. При цьому рекомендували партнерам задіяти доступні правові механізми для з'ясування всіх обставин цієї справи, включно з походженням згаданого артефакту", - вказали в МЗС.

Читайте також: Печатка на подарованій Лаврову в Боснії іконі вказує, що вона є власністю України, - Мінкульт

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії СергіюЛаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявив, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу.

Читайте також: Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест

Автор: 

Боснія (70) ікона (61) росія (65301)


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Топ коментарі
+12
Хорошо, что интерпол дело завёл, а то эта лошадь запросто могла утащить, что плохо лежит, а потом врать, мол, "ихтамнет", "этонея" и т.д.
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23.12.2020 19:40
+11
Болгария выдворила еще одного Штирлица Путлера,это уже шестой дятел РАБссии попавшийся на шпионаже...
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23.12.2020 19:46
+7
Кацапи і кацапські посіпаки (боснійські серби) попалися на краденому. Лавров облажався і швиденько умив руки...
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23.12.2020 19:54
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Хорошо, что интерпол дело завёл, а то эта лошадь запросто могла утащить, что плохо лежит, а потом врать, мол, "ихтамнет", "этонея" и т.д.
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23.12.2020 19:40 Відповісти
сперли у Луганську, сказали - подаріть нам, так і легалізуємо.
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23.12.2020 19:55 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !!!
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23.12.2020 19:43 Відповісти
ОНА ИМ ВСЕ РАВНО НЕ ПОМОЖЕТ !!! РОССИИ СКОРО КОНЕЦ !!!
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23.12.2020 19:44 Відповісти
У каждого додика своя методика. У этого - оперировать на халяву краденным
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23.12.2020 19:43 Відповісти
Картину вернули,я об этом писал туть еще неделю назад...Лаврову показали ФИГУ...
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23.12.2020 19:44 Відповісти
Болгария выдворила еще одного Штирлица Путлера,это уже шестой дятел РАБссии попавшийся на шпионаже...
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23.12.2020 19:46 Відповісти
Странно, как это следственный комитет дело не завел
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23.12.2020 19:50 Відповісти
касап, как нечисть редкостная, должна быть дальше от икон..
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23.12.2020 19:53 Відповісти
Передать то передали, а ту ли ?. Все, что побывало в очумелых ручках, нужно рассматривать под рентгеном. Они за это время вполне успешно могли подделку сварганить . Таких ,,умельцев,, там в каждой тюряге по десятку.
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23.12.2020 19:54 Відповісти
Кацапи і кацапські посіпаки (боснійські серби) попалися на краденому. Лавров облажався і швиденько умив руки...
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23.12.2020 19:54 Відповісти
МИД РФ передал подаренную Лаврову украинскую икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве - Цензор.НЕТ 5596
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23.12.2020 20:13 Відповісти
а рожа ж псино-шариковская. Истинный какцапиец!
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24.12.2020 09:55 Відповісти
Теперь босняки как честные люди должны передать ее Украине.
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23.12.2020 20:17 Відповісти
ни в коем случае! они новичком намажут мироточивым или полонием
чтоб православные преставлялись по месту идолопоклонства
путину ее в иконостас
самое то
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23.12.2020 22:16 Відповісти
Боснийская цыганва всучила мокшанскому хачику краденую в Украине икону.
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23.12.2020 20:18 Відповісти
уже отдал назад.меченая говорит...попалить могут
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23.12.2020 20:31 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.12.2020 20:35 Відповісти
ну, наконец-то унылая лошадь нашла работу по призванию - доставка грузов из пункта А в пункт Б.. правда пока что краденых, контрабанды..
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23.12.2020 20:50 Відповісти
Запачкалась коняка в ратиновом пальто навсегда! Лопухнулся крепко. Та ещё икона! Послушать что блеять будет в оправдание.
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23.12.2020 21:48 Відповісти
Лавру такая икона не нужна. У него есть фото Ху..ла сзади и он постоянно прикладывается к этому святому для него месту.
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24.12.2020 09:53 Відповісти
 
 