МЗС РФ передало подаровану Лаврову українську ікону в посольство Боснії і Герцеговини в Москві

Російська сторона 23 грудня передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві ікону XVIII століття, яку голова президії держави Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову 14 грудня.

Про це повідомили ТАСС у МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"23 грудня за погодженням з дарувальником ікону було передано в посольство Боснії і Герцеговини в Москві. При цьому рекомендували партнерам задіяти доступні правові механізми для з'ясування всіх обставин цієї справи, включно з походженням згаданого артефакту", - вказали в МЗС.

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Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії СергіюЛаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявив, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу.

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