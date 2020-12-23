США в ОБСЄ закликали Росію надати повну інформацію про незаконну підтримку найманців на Донбасі

Американська оборонна допомога Україні надається законно і прозоро.

Таку заяву зробило американське диппредставництво, коментуючи заяву глави делегації РФ на засіданні Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, в якій російський представник заявив, що оборонна допомога США Україні "не допомагає зменшити військову напругу в Україні", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Військова допомога США Україні надається законно і прозоро як державі, яка потерпає від зовнішньої агресії, - сказано в заяві представництва США в ОБСЄ. - Ми все ще очікуємо повний звіт про незаконну підтримку збройних формувань, якими Росія керує, вчить, поруч з якими воює і які вже тривалий час дестабілізують Україну".

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