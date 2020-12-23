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США в ОБСЄ закликали Росію надати повну інформацію про незаконну підтримку найманців на Донбасі

США в ОБСЄ закликали Росію надати повну інформацію про незаконну підтримку найманців на Донбасі

Американська оборонна допомога Україні надається законно і прозоро.

Таку заяву зробило американське диппредставництво, коментуючи заяву глави делегації РФ на засіданні Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, в якій російський представник заявив, що оборонна допомога США Україні "не допомагає зменшити військову напругу в Україні", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Військова допомога США Україні надається законно і прозоро як державі, яка потерпає від зовнішньої агресії, - сказано в заяві представництва США в ОБСЄ. - Ми все ще очікуємо повний звіт про незаконну підтримку збройних формувань, якими Росія керує, вчить, поруч з якими воює і які вже тривалий час дестабілізують Україну".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС відреагував на слова Путіна про "допомогу Донбасу": Справді можете допомогти, якщо припините агресію проти України

Автор: 

ОБСЄ (3506) росія (65301) США (22950) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+17
https://twitter.com/a_traxel/status/1341021397104128005 Від України на інавгурацію Байдена запрошені Порошенко і Яценюк з дружинами
Бубочкою знехтували
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23.12.2020 19:57
+14
США в ОБСЕ призвали Россию предоставить полную информацию о незаконной поддержке наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 2891
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23.12.2020 20:21
+10
Москалям вірити ,себе не поважати !!)))
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23.12.2020 20:03
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https://twitter.com/a_traxel/status/1341021397104128005 Від України на інавгурацію Байдена запрошені Порошенко і Яценюк з дружинами
Бубочкою знехтували
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23.12.2020 19:57 Відповісти
Твой фейк имеет отношение к данной статье?
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23.12.2020 20:02 Відповісти
зажоп, лінк відкрий
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23.12.2020 20:13 Відповісти
Я не пишу, я промолчу или забанен буду враз и подвиг свой не совершу
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23.12.2020 20:02 Відповісти
************* Мертведчуку теперь Хулио кремлёвский денех не даст ! 😁
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23.12.2020 20:27 Відповісти
Москалям вірити ,себе не поважати !!)))
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23.12.2020 20:03 Відповісти
Вы еще их попросите чтобы они себя выпороли
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23.12.2020 20:04 Відповісти
Незаконной поддержки нет -- всё законно! ...кроме неприцельной стрельбы с одной стороны и стабильного перемирия, с другой......
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23.12.2020 20:06 Відповісти
Аха...хоть сами поняли что хотят?))) чистосердечное что ли? бггггг
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23.12.2020 20:10 Відповісти
Призвали? Правда? Ну ладно. Призыватели, ****...

Призовите духов предков, призыватели буевы.

США в ОБСЕ призвали Россию предоставить полную информацию о незаконной поддержке наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 2876
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23.12.2020 20:19 Відповісти
США в ОБСЕ призвали Россию предоставить полную информацию о незаконной поддержке наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 2891
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23.12.2020 20:21 Відповісти
Ага.Еще можно к ИГИЛ и Хамасу обратиться с просьбой честно рассказать о своей террористической деятельности
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23.12.2020 20:52 Відповісти
США в ОБСЕ призвали Россию предоставить полную информацию о незаконной поддержке наемников на Донбассе - Цензор.НЕТ 2427
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23.12.2020 20:55 Відповісти
Якщо тільки запчастини... то хай лишається.
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23.12.2020 21:09 Відповісти
а что там с незаконной поддержкой противовластных наемников в сирии ?
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23.12.2020 21:39 Відповісти
 
 